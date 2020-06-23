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Релиз статического анализатора cppcheck 2.1

23.06.2020 11:23

Доступен новый выпуск свободного статического анализатора cppcheck 2.1, позволяющего выявлять различные классы ошибок в коде на языках Си и Си++, в том числе при использовании нестандартного синтаксиса, типичного для встраиваемых систем. Предоставляется коллекция плагинов, через которые обеспечена интеграция cppcheck с различными системами разработки, непрерывной интеграции и тестирования, а также предоставлены такие возможности как проверка соответствия кода стилю оформления кода. Для разбора кода может применяться как собственный парсер, так и внешний парсер от Clang. В состав также входит скрипт donate-cpu.py для предоставления локальных ресурсов для выполнения работы по совместной проверке кода пакетов Debian. Исходные тексты проекта распространяется под лицензией GPLv3.

Развитие cppcheck сосредоточено на выявлении проблем, связанных с неопределённым поведением и применением конструкций, опасных с точки зрения безопасности. Целью также является минимизация ложных срабатываний. Среди выявляемых проблем: указатели на несуществующие объекты, деления на ноль, целочисленные переполнения, некорректные операции битового сдвига, некорректные преобразования, проблемы при работе с памятью, некорректное использование STL, разыменование нулевых указателей, применение проверок после фактического обращения к буферу, выход за границы буферов, использование неинициализированных переменных.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/danmar/cppc...)
  2. OpenNews: Релиз свободного статического анализатора кода frama-clang 0.0.5
  3. OpenNews: Facebook открыл RacerD, статический анализатор для многопоточного кода на Java
  4. OpenNews: Mozilla развивает ScanJS, статический анализатор кода для JavaScript
  5. OpenNews: Открыт код статического анализатора Code Climate
  6. OpenNews: Facebook открыл код статического анализатора Infer
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53208-cppcheck
Ключевые слова: cppcheck, code, debug, gcc
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  • 1.1, Аноним (1), 11:44, 23/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    Тсс... Тока лысому из ПиВаСика не говорите :)
     
  • 1.2, m.makhno (ok), 11:46, 23/06/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    > Предоставляется коллекция плагинов, через которые обеспечена интеграция cppcheck с различными системами разработки

    Пф, только консоль, только хардкор.

     
  • 1.3, iPony129412 (?), 12:01, 23/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    Насколько оно хуже PVS-Studio 🦄🌈?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:04, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заказываете исследование? Это не оферта.
     
  • 2.5, x0r (??), 12:09, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    оно проще
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 12:15, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем что для того чтобы что-то проверить нужно молить юзеров предоставить им сотни CPU-часов?
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 12:31, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что ты несёшь?
     
  • 2.8, A.Stahl (ok), 12:46, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не знаю на что способен PVS-Studio (когда у меня было настроение попробовать они предлагали использовать его бесплатно, но требовали добавить в каждый проверяемый файл шапку с уведомлением об проверке. При этом эта шапка содержала какую-то странную шутку. Т.е. не просто "Файл был проверен PSV такой-то версии", а с забавной неуместной шуткой вроде тех, которые я тут регулярно оставляю в случайных тредах), но cppcheck занимается мелким украшательством вроде "Consider using std::count_if algorithm instead of a raw loop." Ничего такого. Я обычно его запускаю ближе к релизу. Не вижу от него пользы в процессе разработки.
     
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