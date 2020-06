Релиз статического анализатора cppcheck 2.1

1.1 , Аноним ( 1 ), 11:44, 23/06/2020 [ответить] + / – Тсс... Тока лысому из ПиВаСика не говорите :)

1.2 , m.makhno ( ok ), 11:46, 23/06/2020 [ответить] –1 + / – > Предоставляется коллекция плагинов, через которые обеспечена интеграция cppcheck с различными системами разработки Пф, только консоль, только хардкор.

1.3 , iPony129412 ( ? ), 12:01, 23/06/2020 [ответить] + / – Насколько оно хуже PVS-Studio 🦄🌈?

2.4 , Аноним ( 4 ), 12:04, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Заказываете исследование? Это не оферта.

2.5 , x0r ( ?? ), 12:09, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – оно проще

3.6 , Аноним ( 6 ), 12:15, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тем что для того чтобы что-то проверить нужно молить юзеров предоставить им сотни CPU-часов?

4.7 , Аноним ( 7 ), 12:31, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что ты несёшь?

2.8 , A.Stahl ( ok ), 12:46, 23/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я не знаю на что способен PVS-Studio (когда у меня было настроение попробовать они предлагали использовать его бесплатно, но требовали добавить в каждый проверяемый файл шапку с уведомлением об проверке. При этом эта шапка содержала какую-то странную шутку. Т.е. не просто "Файл был проверен PSV такой-то версии", а с забавной неуместной шуткой вроде тех, которые я тут регулярно оставляю в случайных тредах), но cppcheck занимается мелким украшательством вроде "Consider using std::count_if algorithm instead of a raw loop." Ничего такого. Я обычно его запускаю ближе к релизу. Не вижу от него пользы в процессе разработки.