Выпуск Psalm 3.12, статистического анализитора для языка PHP. Альфа выпуск PHP 8.0

Компания Vimeo опубликовала новый выпуск статистического анализатора Psalm 3.12, позволяющего выявлять как очевидные, так и трудноуловимые ошибки в коде на языке PHP, а также автоматически исправлять некоторые виды ошибок. Система подходит для выявления проблем как в устаревшем коде, так и в коде, использующем современные возможности, появившиеся в новых ветках PHP. Код проекта написан на языке PHP и распространяется под лицензией MIT. Psalm определяет большую часть проблем, связанных с некорректным использованием типов, а также разнообразные типовые ошибки. Например, поддерживается вывод предупреждений о смешивании в выражении переменных с разными типами, некорректных логических проверках (таких как "if ($a && $a) {}", "if ($a && !$a) {}" и "if ($a) {} elseif ($a) {}"), неполной инициализации свойств объекта. Анализатор выполняется в многопоточном режиме. Возможно выполнение инкрементальных проверок, при которых анализируются только файлы, изменившиеся с момента прошлой проверки. Дополнительно предоставляются средства безопасного программирования, позволяющие использовать аннотации в формате Docblock ("/** @var Type */") для предоставления информации о типах переменных, возвращаемых значениях, параметрах функций, свойствах объектов. Также поддерживается определение шаблонов использования типов и применение выражений assert. Например: /** @var string|null */ $a = foo(); /** @var string $a */ echo strpos($a, 'hello'); /** @psalm-assert-if-true B $a */ function isValidB(A $a) : bool { return $a instanceof B && $a->isValid(); } Для автоматизации устранения найденных проблем предоставляется утилита Psalter, которая поддерживает плагины и позволяет устранять типовые проблемы в коде, добавлять аннотации о типах, а также выполнять такие манипуляции, как перемещение классов из одного пространства имён в другое, перемещение методов между классами, переименовывание классов и методов. В новом выпуске Psalm реализована опция "--taint-analysis", позволяющая проследить связь между полученными от пользователя входными параметрами (например, $_GET['name']) и их использованием в местах, требующих экранирования символов (например, echo "<h1>$name</h1>"), в том числе через отслеживание цепочек промежуточных присвоений и вызовов функций. В качестве источников потенциально опасных данных рассматривается использование ассоциативных массивов $_GET, $_POST и $_COOKIE, но возможно и определение собственных источников. В качестве выходных ворот, требующих отслеживания экранирования, проверяются операции, приводящие к выводу в формате HTML, добавлению HTTP-заголовков или формированию SQL-запросов. Проверка применяется при использовании таких функций, как echo, exec, include и header. При анализе необходимости экранирования учитываются типы данных, такие как текст, строки с SQL, HTML и Shell-кодом, строки с параметрами аутентификации. Предложенный режим позволяет выявлять уязвимости в коде, приводящие к межсайтовому скриптингу (XSS) или подстановке SQL-кода. Дополнительно можно отметить начало альфа-тестирования новой ветки PHP 8.0. Релиз намечен на 26 ноября. В новой ветке ожидаются такие новшества, как: Включение JIT-компилятора, применение которого позволит повысить производительность.

Поддержка union-типов, определяющих коллекции из двух и более типов (например "public function foo(Foo|Bar $input): int|float;").

Поддержка атрибутов (аннотаций), позволяющих привязать метаданные (например, сведения о типах) к классам без использования синтаксиса Docblock.

Сокращённый синтаксис определения классов, позволяющий объединить определение конструктора и свойств.

Новый тип возвращаемых значений - static.

Новый тип - mixed, который может применяться для определения приёма функцией параметров с разными типами.

Выражение throw для обработки исключений.

WeakMap для создания объектов, которыми можно пожертвовать при сборке мусора (например, для хранения необязательных кэшей).

Возможность использования выражения "::class" для объектов (аналог вызова get_class()).

Возможность определения в блоке catch исключений, не привязанных к переменным.

Возможность оставления символа запятой после последнего элемента в списке параметров функции.

Новый интерфейс Stringable для идентификации любых строковых типов или данных, которых можно преобразовать в строку (для которых доступен метод__toString()).

Новая функция str_contains(), упрощённый аналог strpos для определения вхождения подстроки, а также функции str_starts_with() и str_ends_with() для проверки совпадений в начале и конце строки.

Добавлена функция fdiv(), выполняющая операцию деления без вывода ошибки в случае деления на ноль.

Изменена логика соединения строк. Например, выражение 'echo "sum: " . $a + $b' ранее интерпретировалось как 'echo ("sum: " . $a) + $b', а в PHP 8 будет обработано как 'echo "sum: " . ($a + $b)'.

Ужесточена проверка арифметических и битовых операций, например, выражения "[] % [42]" и "$object + 4" будут приводить к ошибке.

Реализован стабильный алгоритм сортировки, в котором при разных запусках сохраняется порядок следования одинаковых значений.