The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск Psalm 3.12, статистического анализитора для языка PHP. Альфа выпуск PHP 8.0

02.07.2020 12:02

Компания Vimeo опубликовала новый выпуск статистического анализатора Psalm 3.12, позволяющего выявлять как очевидные, так и трудноуловимые ошибки в коде на языке PHP, а также автоматически исправлять некоторые виды ошибок. Система подходит для выявления проблем как в устаревшем коде, так и в коде, использующем современные возможности, появившиеся в новых ветках PHP. Код проекта написан на языке PHP и распространяется под лицензией MIT.

Psalm определяет большую часть проблем, связанных с некорректным использованием типов, а также разнообразные типовые ошибки. Например, поддерживается вывод предупреждений о смешивании в выражении переменных с разными типами, некорректных логических проверках (таких как "if ($a && $a) {}", "if ($a && !$a) {}" и "if ($a) {} elseif ($a) {}"), неполной инициализации свойств объекта. Анализатор выполняется в многопоточном режиме. Возможно выполнение инкрементальных проверок, при которых анализируются только файлы, изменившиеся с момента прошлой проверки.

Дополнительно предоставляются средства безопасного программирования, позволяющие использовать аннотации в формате Docblock ("/** @var Type */") для предоставления информации о типах переменных, возвращаемых значениях, параметрах функций, свойствах объектов. Также поддерживается определение шаблонов использования типов и применение выражений assert. Например: 


   /** @var string|null */
   $a = foo();

   /** @var string $a */
   echo strpos($a, 'hello');

   /** @psalm-assert-if-true B $a */
   function isValidB(A $a) : bool {
       return $a instanceof B && $a->isValid();
   }

Для автоматизации устранения найденных проблем предоставляется утилита Psalter, которая поддерживает плагины и позволяет устранять типовые проблемы в коде, добавлять аннотации о типах, а также выполнять такие манипуляции, как перемещение классов из одного пространства имён в другое, перемещение методов между классами, переименовывание классов и методов.

В новом выпуске Psalm реализована опция "--taint-analysis", позволяющая проследить связь между полученными от пользователя входными параметрами (например, $_GET['name']) и их использованием в местах, требующих экранирования символов (например, echo "<h1>$name</h1>"), в том числе через отслеживание цепочек промежуточных присвоений и вызовов функций. В качестве источников потенциально опасных данных рассматривается использование ассоциативных массивов $_GET, $_POST и $_COOKIE, но возможно и определение собственных источников.

В качестве выходных ворот, требующих отслеживания экранирования, проверяются операции, приводящие к выводу в формате HTML, добавлению HTTP-заголовков или формированию SQL-запросов. Проверка применяется при использовании таких функций, как echo, exec, include и header. При анализе необходимости экранирования учитываются типы данных, такие как текст, строки с SQL, HTML и Shell-кодом, строки с параметрами аутентификации. Предложенный режим позволяет выявлять уязвимости в коде, приводящие к межсайтовому скриптингу (XSS) или подстановке SQL-кода.

Дополнительно можно отметить начало альфа-тестирования новой ветки PHP 8.0. Релиз намечен на 26 ноября. В новой ветке ожидаются такие новшества, как:

  • Включение JIT-компилятора, применение которого позволит повысить производительность.
  • Поддержка union-типов, определяющих коллекции из двух и более типов (например "public function foo(Foo|Bar $input): int|float;").
  • Поддержка атрибутов (аннотаций), позволяющих привязать метаданные (например, сведения о типах) к классам без использования синтаксиса Docblock.
  • Сокращённый синтаксис определения классов, позволяющий объединить определение конструктора и свойств.
  • Новый тип возвращаемых значений - static.
  • Новый тип - mixed, который может применяться для определения приёма функцией параметров с разными типами.
  • Выражение throw для обработки исключений.
  • WeakMap для создания объектов, которыми можно пожертвовать при сборке мусора (например, для хранения необязательных кэшей).
  • Возможность использования выражения "::class" для объектов (аналог вызова get_class()).
  • Возможность определения в блоке catch исключений, не привязанных к переменным.
  • Возможность оставления символа запятой после последнего элемента в списке параметров функции.
  • Новый интерфейс Stringable для идентификации любых строковых типов или данных, которых можно преобразовать в строку (для которых доступен метод__toString()).
  • Новая функция str_contains(), упрощённый аналог strpos для определения вхождения подстроки, а также функции str_starts_with() и str_ends_with() для проверки совпадений в начале и конце строки.
  • Добавлена функция fdiv(), выполняющая операцию деления без вывода ошибки в случае деления на ноль.
  • Изменена логика соединения строк. Например, выражение 'echo "sum: " . $a + $b' ранее интерпретировалось как 'echo ("sum: " . $a) + $b', а в PHP 8 будет обработано как 'echo "sum: " . ($a + $b)'.
  • Ужесточена проверка арифметических и битовых операций, например, выражения "[] % [42]" и "$object + 4" будут приводить к ошибке.
  • Реализован стабильный алгоритм сортировки, в котором при разных запусках сохраняется порядок следования одинаковых значений.


  1. Главная ссылка к новости (https://psalm.dev/articles/det...)
  2. OpenNews: Выпуск Snuffleupagus 0.5.1, модуля для блокирования уязвимостей в PHP-приложениях
  3. OpenNews: Релиз языка программирования PHP 7.4
  4. OpenNews: Уязвимость php-fpm, позволяющая удалённо выполнить код на сервере
  5. OpenNews: Разработчики PHP предложили P++, диалект со строгой типизацией
  6. OpenNews: Выпуск виртуальной машины HHVM 4.0 с прекращением поддержки PHP
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53257-php
Ключевые слова: php, debug
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Повидло19 (?), 12:13, 02/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > В качестве выходных ворот, требующих отслеживания экранирования, проверяются операции, приводящие к выводу в формате HTML, добавлению HTTP-заголовков или формированию SQL-запросов.

    Чо?

     
  • 1.2, BlackRot (ok), 12:17, 02/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Исправлены ошибки
    Повышена производительность
     
  • 1.3, MPEG LA (ok), 12:17, 02/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >if ($a && !$a) {}

    жесть. зачем вообще $ в имени переменной?

     
     
  • 2.4, cancelled (?), 12:21, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда разрабатывали язык - забыли учесть твое мнение, исправят в php 9.0, за одно сломают нафиг всю обратную совместимость.
     
  • 2.5, Работа за еду на PHP (?), 12:23, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ради денег на еду
     
  • 2.6, Dragomeat (?), 12:28, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так а что не так то? Это часть дизайна языка, как и "::" для доступа к статическим методам и константам класса, "->" для доступа к обычным методам и полям, "." для конкатенации и т.д
     
  • 2.9, Ilya Indigo (ok), 12:39, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Вас не смутило наличие lint в динамическом языке, написанной на нём же?
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:52, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Sigil (в данном случае $) очень полезен тем, что даёт возможность отличать переменные от остальных слов, создаёт им отдельное пространство имён. Не приходисят извращаться с именами переменных, которые, внезапно, по смыслу совпадают с какими-либо keywords.
     

  • 1.7, A.Stahl (ok), 12:32, 02/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Psalm 3.12 от Шталя:

    Да изыдет пусть непотребство неявно типизированное
    Ибо явным должно быть то, что важно
    И кто делает иначе, тот не прав и осуждаем должен быть
    Also sprach Stahl

     
  • 1.8, Ilya Indigo (ok), 12:37, 02/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Включение JIT-компилятора, применение которого позволит повысить производительность...

    ... абсолютно не типичных задач для web-программирования, например рендеринг видео.
    Производительность типичных задач будет неизменна, и потребление оперативы, как при всяком JIT возрастёт.

    P.S. Короче теперь неосиляторы С++ смогут писать скр... программы не только на питоне и руби, но и на пыхе...

    Хотя если честно, в таких проектах, как youtube-dl где все простои возникают при ожидании сети и загрузки, а сама задача сводится к вызову сторонних утилит, скачиванию и парсингу, bash/perl/python/ruby/php более лучшее решение чем C/C++.

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:41, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вы́растет
     
     
  • 3.11, Ilya Indigo (ok), 12:47, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вы́растет

    У фф плохой спелчекер :-(

     
  • 2.13, Аноним (12), 12:56, 02/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, скорость только для рендеренга видео нужна? Вообще, высокая скорость работы никогда не мешает, а в качестве примера могу привести комбинаторные алгоритмы, которые порой требуются в бизнесс-логике. На моих тестах, производительность между интерпретатором и тем же алгоритмом, сделанным на Си -- в 200 раз.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру