Выпуск Snuffleupagus 0.5.1, модуля для блокирования уязвимостей в PHP-приложениях

После года разработки опубликован выпуск проекта Snuffleupagus 0.5.1, предоставляющего модуль к интерпретатору PHP7 для повышения безопасности окружения и блокирования типовых ошибок, приводящих к появлению уязвимостей в выполняемых PHP-приложениях. Модуль также позволяет создавать виртуальные патчи для устранения конкретных проблем без изменения исходных текстов уязвимого приложения, что удобно для применения в системах массового хостинга, на которых невозможно добиться поддержания всех пользовательских приложений в актуальном виде. Накладные расходы от работы модуля оцениваются как минимальные. Модуль написан на языке Си, подключается в форме разделяемой библиотеки ("extension=snuffleupagus.so" в php.ini) и распространяется под лицензией LGPL 3.0. Snuffleupagus предоставляет систему правил, позволяющую использовать как типовые шаблоны для повышения защиты, так и создавать собственные правила для контроля входных данных и параметров функций. Например, правило "sp.disable_function.function("system").param("command").value_r("[$|;&`\

]").drop();" позволяет не изменяя приложения ограничить использование спецсимволов в аргументах функции system(). Предоставляются встроенные методы для блокирования таких классов уязвимоcтей, как проблемы, связанные с сериализацией данных, небезопасным использованием PHP-функции mail(), утечкой содержимого Cookie при проведении XSS атак, проблемами из-за загрузки файлов с исполняемым кодом (например, в формате phar), некачественной генерацией случайных чисел и подстановкой некорректных конструкций XML. Предоставляемые в Snuffleupagus режимы повышения защиты PHP: Автоматическое включение флагов "secure" и "samesite" (защита от CSRF) для Cookie, шифрование Cookie;

Встроенный набор правил для выявления следов совершения атак и компрометации приложений;

Принудительное глобальное включение режима "strict" (например, блокирует попытку указания строки при ожидании в качестве аргумента целочисленного значения) и защита от манипуляций с типами;

Блокирование по умолчанию обёрток для протоколов (например, запрет "phar://") с их явным разрешением по белому списку;

Запрет на исполнение файлов, которые доступны на запись;

Чёрные и белые списки для eval;

Включение обязательно проверки сертификатов TLS при использовании curl;

Добавление HMAC к сериализованным объектам для гарантирования, что при десериализации получены данные, сохранённые исходным приложением;

Режим журналирования запросов;

Блокирование загрузки внешних файлов в libxml по ссылкам в XML-документах;

Возможность подключения внешних обработчиков (upload_validation) для проверки и сканирования загружаемых файлов; Среди изменений в новом выпуске: Улучшена поддержка PHP 7.4 и реализована совместимость с находящейся в разработке веткой PHP 8. Добавлена возможность журналирования событий через syslog (для включения предложена директива sp.log_media, которая может принимать значения php или syslog). Обновлён предлагаемый по умолчанию набор правил, в который добавлены новые правила для выявленных в последнее время уязвимостей и техник атак на web-приложения. Улучшена поддержка macOS и расширено применение платформы непрерывной интеграции на базе GitLab.



