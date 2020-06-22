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Выпуск Snuffleupagus 0.5.1, модуля для блокирования уязвимостей в PHP-приложениях

22.06.2020 11:33

После года разработки опубликован выпуск проекта Snuffleupagus 0.5.1, предоставляющего модуль к интерпретатору PHP7 для повышения безопасности окружения и блокирования типовых ошибок, приводящих к появлению уязвимостей в выполняемых PHP-приложениях. Модуль также позволяет создавать виртуальные патчи для устранения конкретных проблем без изменения исходных текстов уязвимого приложения, что удобно для применения в системах массового хостинга, на которых невозможно добиться поддержания всех пользовательских приложений в актуальном виде. Накладные расходы от работы модуля оцениваются как минимальные. Модуль написан на языке Си, подключается в форме разделяемой библиотеки ("extension=snuffleupagus.so" в php.ini) и распространяется под лицензией LGPL 3.0.

Snuffleupagus предоставляет систему правил, позволяющую использовать как типовые шаблоны для повышения защиты, так и создавать собственные правила для контроля входных данных и параметров функций. Например, правило "sp.disable_function.function("system").param("command").value_r("[$|;&`\\n]").drop();" позволяет не изменяя приложения ограничить использование спецсимволов в аргументах функции system(). Предоставляются встроенные методы для блокирования таких классов уязвимоcтей, как проблемы, связанные с сериализацией данных, небезопасным использованием PHP-функции mail(), утечкой содержимого Cookie при проведении XSS атак, проблемами из-за загрузки файлов с исполняемым кодом (например, в формате phar), некачественной генерацией случайных чисел и подстановкой некорректных конструкций XML.

Предоставляемые в Snuffleupagus режимы повышения защиты PHP:

  • Автоматическое включение флагов "secure" и "samesite" (защита от CSRF) для Cookie, шифрование Cookie;
  • Встроенный набор правил для выявления следов совершения атак и компрометации приложений;
  • Принудительное глобальное включение режима "strict" (например, блокирует попытку указания строки при ожидании в качестве аргумента целочисленного значения) и защита от манипуляций с типами;
  • Блокирование по умолчанию обёрток для протоколов (например, запрет "phar://") с их явным разрешением по белому списку;
  • Запрет на исполнение файлов, которые доступны на запись;
  • Чёрные и белые списки для eval;
  • Включение обязательно проверки сертификатов TLS при использовании curl;
  • Добавление HMAC к сериализованным объектам для гарантирования, что при десериализации получены данные, сохранённые исходным приложением;
  • Режим журналирования запросов;
  • Блокирование загрузки внешних файлов в libxml по ссылкам в XML-документах;
  • Возможность подключения внешних обработчиков (upload_validation) для проверки и сканирования загружаемых файлов;

Среди изменений в новом выпуске: Улучшена поддержка PHP 7.4 и реализована совместимость с находящейся в разработке веткой PHP 8. Добавлена возможность журналирования событий через syslog (для включения предложена директива sp.log_media, которая может принимать значения php или syslog). Обновлён предлагаемый по умолчанию набор правил, в который добавлены новые правила для выявленных в последнее время уязвимостей и техник атак на web-приложения. Улучшена поддержка macOS и расширено применение платформы непрерывной интеграции на базе GitLab.

  1. Главная ссылка к новости (https://dustri.org/b/snuffleup...)
  2. OpenNews: Анонсированы новые межсетевые экраны для защиты web-приложений - IronBee и openWAF
  3. OpenNews: GreenSQL - межсетевой экран для защиты MySQL
  4. OpenNews: Сообществом wasp-guard началось формирование распределенной системы обнаружения вторжений
  5. OpenNews: Выпущен релиз ModSecurity 2.5.0
  6. OpenNews: Межсетевой экран уровня приложений OpenFWTK 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53211-snuffleupagus
Ключевые слова: snuffleupagus, php
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