Facebook представил механизм TMO, позволяющий экономить 20-32% памяти на серверах

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|1.1, Аноним (1), 10:52, 21/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+32 +/–
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Сначала пишут жирный софт, а потом пытаются эффеективно свапиться. 2022.
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|2.9, Аноним (9), 11:09, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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На чём основана твоя уверенность, что их задачи можно уместить в 640 КБ, и только лень не позволяет это сделать?
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|3.19, Онанистмус (?), 11:38, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Facebook был написан на пхп а сейчас у них своя реализация пхп с типами и jit - hack lang. Hack это виртуальная машина, которая ест много памяти как и другие ВМ.
Если бы они выбрали компилируемый язык типа golang то памяти требовалось бы в 10 раз меньше.
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|4.26, Аноним (26), 11:50, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Тут есть небольшая проблема, что если бы они писали на голанге или другом компилируемом языке. Большой компанией они бы никогда не стали. И их продукт никогда бы не взлетел. А так да ты прав.
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|5.38, X86 (ok), 12:38, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не вижу причинной связи никакой. Наоборот, более эффективный софт выделял бы их в конкурентной борьбе.
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|6.49, Аноним (26), 12:58, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только в твоих влажных, пользователям пофиг на твой эффективный софт. Фейсбук бы просто ничего не выпустил, до сих пор бы занимались рефакторингом рефакторинга, а деньги бы у них закончились еще 16 лет назад. И все пользователи бы сидели в другой соцсети написаной на пыхе.
А как набрали пользователей можно и свой пых делать быстрый с блекджеком.
Давай тебе задача со звездочкой почему первая версия вконтакте написана на обычном пхп.
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|5.39, по (?), 12:39, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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динозавры тоже были большие и неэффективные, были да сплыли, просто окружение позволяло, вот и щас позволяет
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|5.40, Аноним (40), 12:39, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это правда - когда они начинали эффективный по ресурсам и при этом фичастый язык был один - С++. Хрен бы они что сделали на нём. Это теперь есть голанг. Но голанг тоже со сборщиком мусора и тоже неэффективный по ресурсам. Так что вариант один - раст.
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|6.43, Аноним (43), 12:46, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> вариант один - раст
Мозила попробовала - доломала FF окончательно с потерей всего рынка.
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|6.51, Аноним (26), 13:00, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Исходя из того что стоимость времени разработчика больше стоимости железа.
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|5.42, Аноним (43), 12:44, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А гугл вообще ничего не писал, он только покупал готовое и продавал данные, результат - сам видишь.
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|6.54, Аноним (26), 13:06, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Разрешите вам немножечко порвать шаблон. Спасибо за разрешение.
Первая версия того что сейчас Google называлось BackRub это был научный проект Брина и Пейджа и написан оно было СЮРПРИЗ на Java и Python. А если бы они писали на С/С++ они бы тупо никогда не закончили проект и забили. И такой поиск бы сделал кто-то другой.
Совет прикладывайте к порванному шаблону подорожник, скоро заживет.
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|4.59, Онаним (?), 13:09, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Если бы они выбрали компилируемый язык"
... то настолько масштабного сервиса не было бы никогда. Был бы концепт за концептом.
В этом всё веселье моднявых язычков. Реальные же серьёзные внедрения делаются на других.
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|5.60, Онаним (?), 13:10, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну а на сях фейсбук написать - не, можно наверное, но оно ж онлайновое, потом всё это поддерживать, отлаживать, деплоить... это просто ад трешовый.
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|2.4, Alladin (?), 10:56, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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читай внимательно. они привязали данные ко времени, без этих ваших процентных содержаний озу.
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|3.6, Аноним (26), 11:02, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А какой от этого толк что ты уберешь в своп что-то раньше по времени чем позже по процентам. У тебя же все равно будет неиспользованная оператива. Или ты пустую оперативу солить собрался? И оба подхода сойдутся когда опера и своп закончатся.
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|4.12, Alladin (?), 11:19, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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1. можно больше памяти пустить на кэши
2. можно намного избирательнее относится к памяти так как всегда известно ее прошлое время обращение
классический swap:
1. начинаем выгружать при 60% озу
2. выгружаем то что можно выгрузить не разбераясь в этом
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|5.21, Аноним (26), 11:45, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
Прям очень сильно натянутый сценарий Он наверняка отлично подходит для отчета д... большой текст свёрнут, показать
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|2.10, Замир Закиев (?), 11:14, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это своп другого уровня. Как я понял, гипервизор динамично управляет свопом/памятью в запущенных контейнерах (/виртуалках?). Это не совсем то, как если бы иметь своп исключительно на той или другой стороне. Как-то так.
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|1.3, Alladin (?), 10:56, 21/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вот что интересно.. привязать данные в озу к времени использования чтобы выгрузить неактуальные данные...
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|2.8, Аноним (8), 11:07, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Они изобрели аккуратный своп, в отличие от классического, который выгружал всё подряд.
Судя по описанию -- годно и нужно.
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|2.56, arthi747 (ok), 13:07, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда прочитал думал они какой то супер пупер метод сжатия придумали. А они придумали ровно то же колво сметаны перекладывать в те же банки, но перекладывать "более сильнее".
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|1.7, Замир Закиев (?), 11:06, 21/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> компонент Senpai
Надо взять на заметку! Вместо терминологии мастер/слейв можно употреблять сенсей/сенпай. Можно пойти еще дальше и употреблять рэй, ёй, каматэ, хачиме, ямэ и осс для обмена сообщений между клиент/сервером.
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|3.28, Аноним (26), 11:54, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потом можно сразу переходить на персонажей аниме. Тогда OOMKiller это коро-сенсей.
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|2.27, Аноним (27), 11:50, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У щелочкоглазых очень развитая терминология в вопросах распределения ролей. Проблема в том, что надо быть реальным японистом, чтобы в этом всем не путаться. Вся команда разработки должна быть.
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|1.11, Бывалый смузихлёб (?), 11:18, 21/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Заранее выкидывать из памяти. Ну-ну.
На яблоке только недавно удалось отрубить нафиг тамошний своп
Ведь валилось в него даже при половине или трети занятой ОЗУ и не высвобождалось даже когда ещё больше ОЗУ освобождалось
Как ни странно, но красивой кнопки в настройках для этого не нашлось. И без консоли не обошлось. Даже с консолью - сам механизм решения проблемы не столь уж и простой
Держу в курсе
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|2.29, 67332 (?), 12:00, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А как не подскажите? MacOS убивает просто, 32GiB оператоса, i9 а тормозит как черте знает что -_-"
А в компании выбор либо M$ либо MacOS из-за антивирусов и прочей фиготени.
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|3.32, Ooiiii (?), 12:24, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> А в компании выбор либо M$ либо MacOS
Лучше выбрать другую компанию
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|1.14, suffix (ok), 11:23, 21/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Любое вытеснение данных из оперативки в своп (что обычное, что умное от Фейсбук) это сигнал что необходимо немедленно или оптмиизировать приложения, или масштабировать (разносить) на большее кол-во серверов, или тупо добавлять оперативку. Использование свопа не есть нормальность, это лишь временный костыль позволяющий день простоять да ночь продержаться !
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|2.36, Аноним (36), 12:34, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если в своп проваливается не tmpfs у тебя большая проблема. Даже если шоу со спецффектами пока почему-то не началось, то скоро это случится. Однако, в своп попадают и БЕСПОЛЕЗНЫЕ данные, а также УТЕКШАЯ память, использование свопа -- это единственный способ нормальной работы, просто кто-то уже это понял, а кто-то ещё не дорос и занимается самолюбованием по поводу "а я своп отключаю".
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|3.44, suffix (ok), 12:50, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> просто кто-то уже это понял, а кто-то ещё не дорос и занимается самолюбованием по поводу "а я своп отключаю".
Просто кто-то знает когда можно и нужно отключать своп а когда этого это делать не стоит. И когда лучше не экономить на железе, а когда пытаться за каждый рубль давиться. Разные задачи порождают разные решения. Кричать "своп нужен всегда" также глупо как кричать "а я своп отключаю".
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|3.45, Аноним (26), 12:53, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Единственный способ временного решения проблем. Потечь конечно может и своп спасет. Но это лишь повод начинать искать пути решения. Добавить железок найти утечку или вовремя перезапускать потекший процесс. Если ты постоянно работаешь со свопом у меня для тебя плохие новости.
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|4.53, Аноним (36), 13:02, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Иногда своп своим своим наличием увеличивает время беспроблемного аптайма до месяцев, а вот попытки его отключать приводят к тому, что памяти часто и внезапно начинает не хватать. Далеко не все операции требуют много памяти постоянно, временно можно поступиться перетеканием в своп огромной бесполезной кучи фоновых данных. Да и в целом, когда память используется под файловые кэши, это куда полезнее старых не востребованных данных оказывается. Есть ситуации, когда отключение свопа целесообразно (в основном критерий недопустимость любых задержек по этой причине), но на практике такие задачи ещё придётся поискать.
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|2.46, Аноним (46), 12:55, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Любое вытеснение данных из оперативки в своп (что обычное, что умное от Фейсбук) это сигнал что
кнутом сечь нещадно нужно таких разработчиков.
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|2.35, Аноним (36), 12:29, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Zswap хорошая идея, но он заполняется целиком и памяти начинает сильно не хватать, программы падают. выполняешь swapoff/swapon и оказывается, что он был пустым, просто занятым. Этому багу уже лет 20.
Zram просто толку никакого, сжатие там недостаточно эффективное, чтобы весь утёкший мусор пожать, да и не только он ведь туда стекает. Намного выгоднее чистая быстрая память и обычный своп.
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|3.47, test1559 (?), 12:55, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В некоторых случаях, я же написал, понятное дело, что с какой-нибудь джавой zram не прокатит, но на отдельных виртуалках где много чего текстового в RAM заталкивается - очень даже неплохо все экономит. К примеру на виртуалках с документсерверами onlyoffice и collabora подрезал реальной ОЗУ в 2 раза после включения zswap и нормально работают.
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|4.55, Аноним (36), 13:06, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в Zram сжатие эффективное, а вот скорость - нет
Сжатие то эффективно, а вот размер окна -- нет. Это значит, что одинаковые данные за пределами окна будут сжаты несколько раз, отдельно.
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|1.30, Аноним (30), 12:03, 21/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Больше всего хочется: Гугл значительно оптимизировал и сократил потребление ОЗУ браузера Chrome. А встроенный MPV позволит просматривать видео даже на некрожелезе. Установочный файл весит всего 10 Мб.
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|1.34, Аноним (46), 12:26, 21/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А может ли эта технлогия использоваться в обычном свопе на HDD, чтобы trashingа и 12309 не было?
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|2.62, Аноним (62), 13:14, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не гробить, а использовать. Если так получается выгоднее, то почему нет?
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|1.58, Аноним (62), 13:09, 21/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Не понимаю, зачем это всё. Разве своп не так же работал? Это позор конечно. Но если своп работал не так, значит надо было его доработать, а не городить велосипеды.
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|1.61, Онаним (?), 13:12, 21/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А потом приложение внезапно по какому-то редкому запросу решает сходить в "холодную" память, и ВЕСЕЛУХА.
Не, в масштабах фейсбука всё понятно, там 99% хипа висят сутки мёртвым грузом в качестве кеша для очень редких обращений. Но за пределами применимость так себе. Это как RocksDB - на определённых применениях оно более-менее годно, но за их пределами - вообще неприменимо.
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|1.63, Аноним (63), 13:31, 21/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> на более дешёвые накопители, такие как NVMe SSD-диски
Чет как-то не очень понял. Памать конечно дороже денег/мегабайт, но она хотябы не рассыпается от использования за год как вышеуказанные "дешевые" накопители. Как-то не очень экономично звучит.
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|1.64, Аноним (64), 13:35, 21/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> через cgroup2 динамически корректирует ограничение памяти
Там разве не жёсткое ограничение? Приложение же упадёт если сделать ограничение на память меньше чем ему нужно.
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|1.65, lockywolf (ok), 13:37, 21/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зачем _вообще_ эвиктить исполняемые страницы? 90% памяти -- это же ресурсы, а не код.
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