Facebook предложил новый механизм управления памятью slab для ядра Linux

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|1.40, Аноним (40), 14:26, 23/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Роман Гущин, к слову, раньше пилил в Яндексе ядерный планировщик процессов smart (https://github.com/yandex/smart) для уменьшения latency. В апстрим, правда, не попало и особой распространенности не получило. Рад за Романа, что он продолжает работать в этой области.
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|2.56, Аноним (56), 18:04, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Вот есть люди что для работы выбирают исключительно корпорации зла. Интересно это как-то связано с паттерном злобный гений из фильмов или это просто стереотип и случайность.
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|1.2, Аноним (2), 11:20, 23/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Интересно, может ли оно положительно влиять на десктоп? А то:
> удалось сэкономить до 1ГБ памяти
> но данный показатель сильно зависит от характера нагрузки, общего размера ОЗУ, числа CPU и особенностей работы с памятью
похоже, что тестировалось на серваках 64 ядра/64 гига.
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|2.6, Аноним (6), 11:42, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+14 +/–
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>Интересно, может ли оно положительно влиять на десктоп?
ты надеялся, что в фейсбуке будут пилить что-то для линукс-десктопа? Это запилено для серверов, на которых крутится куча cgroups, читай - контейнеров.
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|2.27, Аноним (27), 13:16, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это в принципе ортогонально десктопам независимо от объема памяти, если только ты не используешь какой-нибудь qubes os
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|3.32, Crazy Alex (ok), 13:37, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В кубах виртуальные машины же. Впрочем, считать группы и контейнеры механизмом безопасности несерьёзно в любом случае. Защита от случайного выстрела в ногу, способ улучшения управляемости и подобное - да, но не защита от целенаправленной атаки из контейнера, которая, впрчем, только самым убогим хостерам нужна.
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|1.4, Аноним (4), 11:24, 23/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>совместно использовать slab-страницы в разных cgroup, вместо выделения отдельных кэшей slab для каждой cgroup
А не приведёт ли это к новым каналам утечки чувствительных данных?
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|2.5, A.Stahl (ok), 11:27, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Предлагаю этим вопросом обеспокоиться тем кто обрабатывает чувствительные данные.
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|2.46, Доброжелательный Аноним (?), 15:31, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> А не приведёт ли это к новым каналам утечки чувствительных данных?
А давайте ещё раз попробуем, может в этот раз не приведёт. Тем более что Meltdown и охапку вариаций Spectre уже все позабыли, кроме отдельных зануд. В добрый путь!
/me погладил системник под управлением OpenBSD
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|1.16, Аноним (16), 12:21, 23/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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А в абсолютных процентах на сколько снижается потребление? Из статьи не понятно. Если на серваках 128 Гб, то 650-700 МБ - это меньше процента. И стоит это того тогда, если CPU начинает больше потреблять?
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|2.35, Crazy Alex (ok), 13:49, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я так понял, что не начинает больше потреблять, хотя казалось, что будет. Классический случай, кстати - угадайки в сложных системах не работпют, измерять надо.
Впрочнм, ждём сторонних тестов
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|3.44, PnD (??), 15:14, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Во-первых, "[slæb]". Во-вторых, вы себе льстите.
(Я подозреваю, в связи с массовым переходом на диванную работу число плоских жо́п существенно сократится. Хотя х.з.)
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|3.30, Аноним (38), 13:27, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да еще неизвестно какую дополнительную "работу" по сбору данных они будут делать нагружая процессор.
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|5.37, Аноним (38), 13:59, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Звучит как зареверсь процессор и проверь что никакого мелтдауна и спектра нет. Да и какая гарантия что ФБ не добавит что-то потом?
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|6.43, Crazy Alex (ok), 15:05, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А потом, по-твоему, никто ревьюить новые изменения не будет, или как? И чего ради именно фейсбук выделять? В ядро коммитит туча людей и контор, и как-то много лет уже все живы.
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|2.52, Палочка Коха (?), 16:30, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Роман Гущин из компании Книга Лиц опубликовал в списке рассылки разработчиков ядра Линукс набор патчей с реализацией нового контроллера распределения памяти брусками (приказчик брусков памяти). Новый контроллер примечателен переносом учёта брусков с уровня страниц памяти на уровень объектов ядра, что даёт возможность совместно использовать брусков в разных мутных группах, вместо выделения отдельных схронов брусков для каждой группы.
Предложенный подход позволяет повысить эффективность использования брусков, на 30-45% сократить размер используемой для бруска памяти и значительно уменьшить общее потребление памяти ядром. За счёт сокращения числа неперемещаемых брусок также наблюдается положительный эффект в области снижения фрагментации памяти. Новый контроллер памяти заметно упрощает код для учёта брусков и не требует применения усложнённых алгоритмов динамического создания и удаления заначек брусков для каждой мутной группы. Все мутные группы для памяти в новой реализации используют общий набор заначек брусков, а время жизни заначек больше не привязано к времени жизни установленных через мутные группы ограничений на использование памяти.
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|2.53, Аноним (53), 17:00, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> О теперь по-русски: что означает существительное slab?
То и означает, сляб. В просторечии, "большой необработанный кусок".
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|1.20, Аноним (38), 12:36, 23/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Просто ФБ пытается протащить свой зонд на уровень объектов ядра. Это все не просто так раньше было сделано на уровне страниц памяти.
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|2.41, Аноним (41), 14:31, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зачем это фейсбуку? ФБ вставляет зонд прямо в мозг анонимуса и тот совершенно бесплатно и добровольно всё про себя и свои мысли-хотелки рассказывает сам.
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|1.25, Crazy Alex (ok), 12:52, 23/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я смотрю, тут некоторые принципиально отказываются верить, что фейсбук мог предложить полезное изменение. Ну что сказать - вера и здравый смысл несовместимы.
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|2.26, someone (??), 12:56, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Я смотрю, тут некоторые принципиально отказываются верить
> Ну что сказать - вера и здравый смысл несовместимы.
Поэтому и отказываются верить.
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|3.29, Crazy Alex (ok), 13:27, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Здравый смысл подсказывает, что Фейсбук - здоровенная контора с кучей денег и сложной инфраструктурой, крутящейся на линуксе. Логично, что у них есть и мотивация для для оптимизаций, и специалисты, и ресурсы.
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|2.28, Аноним (38), 13:25, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Т.е. ты просто веришь Фейсбуку и головой не пользуешься? Так и запишем.
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|3.31, Crazy Alex (ok), 13:31, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть код, есть кернел тим - всё это не вопрос веры. Из общих соображений изменения выглядят логичными. Рефлекторно реагировать на источник вместо того чтобы посмотреть самим либо положиться на хорошо работающие много лет кернельные процессы приёма патчей - дурь.
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|3.33, Crazy Alex (ok), 13:39, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну сформулировал я кривовато, было б к чему цепляться. Вера в данном случае выражается в реакции на автопилоте "ай злобный фейсбук". Я хоть код глянул.
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|3.42, Annoynymous (ok), 14:32, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Т.е. ты просто веришь Фейсбуку и головой не пользуешься? Так и запишем.
Т.е. ты просто не веришь Фейсбуку и головой не пользуешься? Так и запишем.
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|1.36, Аноним (36), 13:58, 23/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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новость в 2 словах:
раньше у каждого контейнера была отдельная slab-память, сейчас - общая, что очень упрощает всю подсистему
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|2.59, КО (?), 18:33, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>раньше у каждого контейнера была отдельная ̶s̶l̶a̶b̶-память, сейчас - общая, что очень упрощает всю подсистему
Со стороны это выглядит так, учитывая, что это память заготовок под используемые объекты. Другими словами у разных контейнеров в результате будут данные в одной странице. Ну и возможность читать освобожденные, но не обнуленные перед этим фрагменты памяти друг друга.
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|1.45, Аноним (12), 15:19, 23/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> 3.13, имя_ (?), 12:14, 23/04/2020 Скрыто модератором
> Что за ноут?
Xiaomi 12.5", 4GB RAM, intel mobile, 256GB SSD.
С момента покупки работал не более 6 часов на 3-х вёдрах. На 5-х - 8 часов + 20% остатка. Это моя основная раб-машина.
Был ещё хромобук, в дуалбуте с GalliumOS, после 13-и часов тестирования я тоже увидел 20% остатка и ушёл спать. Ведро - 3.х. Но у него есть проблема - 2ГБ ОЗУ. Мне этого для работы не хватит ни как.
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|3.65, Аноним (65), 19:09, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У неё больно морда страшная и система блокировок аккаунтов ни за что тоже
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|2.57, Аноним (56), 18:05, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пусть все знают своих героев и мотают на ус. Может кто-то так любит Фейсбук что сразу поставит эту штуковину себе на прод.
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|2.62, Аноним (62), 19:00, 23/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сам автор патча и упомянул:
We've been using the new slab
controller in Facebook production for several months with different
workloads and haven't seen any noticeable regressions. What we've seen
were memory savings in order of 1 GB per host (it varied heavily depending
on the actual workload, size of RAM, number of CPUs, memory pressure, etc).
Успешное тестирование на всей инфраструктуре ФБ - куда более серьезный аргумент в пользу патча, чем бенчмарки на локалхосте.
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