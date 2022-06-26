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В containerd приняты изменения, позволяющие запускать Linux-контейнеры во FreeBSD

26.06.2022 17:34

В проект containerd принят набор изменений, интегрирующий поддержку runtime runj и открывающий возможность использования во FreeBSD OCI-совместимых образов контейнеров на базе Linux, например образов Docker. В комментариях к изменениям приведён пример успешного запуска во FreeBSD образа с Alpine Linux. 


   $ sudo ctr run --rm --runtime wtf.sbk.runj.v1 --tty --snapshotter zfs docker.io/library/alpine:latest test sh -c 'cat /etc/os-release &&    uname -a'
   NAME="Alpine Linux"
   ID=alpine
   VERSION_ID=3.16.0
   PRETTY_NAME="Alpine Linux v3.16"
   HOME_URL="https://alpinelinux.org/"
   BUG_REPORT_URL="https://gitlab.alpinelinux.org/alpine/aports/-/issues"
   Linux 3.17.0 FreeBSD 13.1-RELEASE releng/13.1-n250148-fc952ac2212    GENERIC x86_64 Linux

Несмотря на экспериментальный статус проекта runj и ограниченный набор функциональности на текущий момент, даже в таком виде проект может быть полезен для личных экспериментов, упрощения моделирования решений (Proof Of Concept), локальной разработки, запуска тестов перед развёртыванием в облачные системы и проработки работоспособности для случаев, когда нет возможности перейти на оттестированные и промышленные решения на других платформах, но потребность в контейнеризации назрела. Для работы требуются установленные jail, jls, jexec и ps.

Отдельно стоит отметить, что runj - личный проект Самуэля Карпа (Samuel Karp), инженера из компании Amazon, занимающегося разработкой Linux-дистрибутива Bottlerocket и технологий контейнерной изоляции для AWS, который также является независимым участником Technical Oversight Board проекта OpenContainers. После доведения runj до необходимого уровня проект может можно будет применять для замены штатного runtime в системах Docker и Kubernetes, используя для запуска контейнеров FreeBSD вместо Linux. Из OCI runtime в настоящее время реализованы команды для создания, удаления, запуска, принудительного завершения и оценки состояния контейнеров, а также настройки процесса, точек монтирования и имени хоста.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/containerd/...)
  2. OpenNews: Linux Foundation представил containerd 1.0, runtime для изолированных контейнеров
  3. OpenNews: Доступен Bottlerocket 1.8, дистрибутив на базе изолированных контейнеров
  4. OpenNews: Runj - OCI-совместимый инструментарий для управления контейнерами на базе FreeBSD jail
  5. OpenNews: Выпуск Bastille 0.9.20220216, системы управления контейнерами на основе FreeBSD Jail
  6. OpenNews: Компания Amazon опубликовала систему виртуализации Firecracker 1.0
Автор новости: Роман
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57411-containerd
Ключевые слова: containerd, freebsd, jail
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 23:31, 26/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    WSL, runj... Все хотят прикоснуться к нашему линуксу.
     
     
  • 2.4, Alladin (?), 23:55, 26/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он не ваш.
     
     
  • 3.6, d (??), 00:32, 27/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    тут вам не там.
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:42, 26/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Смысла использовать линукс всё меньше и меньше, бзда рулит.
     
     
  • 2.7, d (??), 00:33, 27/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Серьезная аналитика подоспела.
     
  • 2.8, Аноним (8), 00:42, 27/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Смысла использовать линукс всё меньше и меньше, бзда рулит.

    Назовите хотя бы 1 аргумент в пользу бзди. Можете начать со списка поддержки железа, которое поддерживается ей лучше.

     
     
  • 3.10, Аноним (-), 00:58, 27/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лицензия как минимум.
    Более продуманная архитектуара, а не сборище костылей.
     
     
  • 4.14, d (??), 02:40, 27/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет.
     

  • 1.5, Аноникус (?), 00:18, 27/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чет я не понял, а как он линуксовые коллы приложений порешали? Не всё же позикс. Точнее почти ничто не позикс. Прокся какая-то опять? Если да, то нафиг нужно
     
  • 1.9, Аноним (-), 00:52, 27/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконец-то можно будет запускать это решeто в надежной системе!
     
  • 1.11, ИмяХ (?), 01:12, 27/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Это че? Сайт зaдpoтов каких-то что-ли?
     
  • 1.12, Erley (ok), 01:41, 27/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Забавно, я почему-то не верил что ему удастся добиться поддержки его runj в штатном containerd. Надеюсь что взлетит...
     
  • 1.13, anonymous (??), 02:35, 27/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А может для запуска линуксового userland в 90% случаев такое жырное ядро и вовсе не нужно?
     

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