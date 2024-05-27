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Проект ravynOS развивает редакцию FreeBSD, нацеленную на совместимость c macOS

27.05.2024 23:04

После двух лет разработки опубликован выпуск проекта ravynOS 0.5, развивающего операционную систему на основе FreeBSD, нацеленную на достижение совместимости с приложениями для macOS и предоставление пользовательской оболочки в стиле macOS. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. Размер загрузочного iso-образа - 869 МБ (x86_64).

В качестве целей проекта заявлено достижение совместимости с приложениями macOS на уровне исходных текстов и исполняемых файлов. В первом случае подразумевается возможность перекомпиляции кода macOS-приложений для выполнения в ravynOS, в во втором - встраивание в ядро и инструментарий изменений для запуска исполняемых файлов Mach-O, собранных для архитектур x86-64 и arm64. Из файловых систем поддерживается ZFS и применяемые в macOS ФС HFS+ и APFS. Помимо свойственных для FreeBSD иерархий /usr и /usr/local создаются специфичные для macOS каталоги /Library, /System и /Volumes. Домашние каталоги пользователей размещаются в иерархии /Users. В каждом домашнем каталоге имеется подкаталог ~/Library для приложений, использующих программный интерфейс Apple Cocoa.

Для совместимости с macOS предоставляется частичная реализация программного интерфейса Cocoa и Objective-C runtime (размещаются в каталоге /System/Library/Frameworks), а также дополнительно модифицированные для их поддержки компиляторы и компоновщики. Помимо слоя для совместимости с macOS в ravynOS также доступна возможность запуска приложений для Linux, основанная на предлагаемой во FreeBSD инфраструктуре эмуляции окружения Linux (Linuxulator).

Приложения могут оформляться в виде самодостаточных app-пакетов (App Bundle) в формате AppImage, размещаемых в каталогах /Applications или ~/Applications. Программы не требуют установки и использования пакетного менеджера - достаточно перетащить мышью и запустить AppImage-файл. При этом сохранена поддержка и традиционных для FreeBSD пакетов.

Графическое окружение построено на базе собственного оконного сервера, использующего урезанный композитный сервер labwc (удалена поддержка декорирования окон на стороне сервера и тем оформления), wlroots и протокол Wayland. графических В приложениях могут применяться фреймворки Qt и Cocoa. В интерфейсе используются типовые для macOS концепции, такие как верхняя панель с глобальным меню, идентичная структура меню, клавиатурные комбинации, похожий по стилю файловый менеджер Filer и поддержка таких команд, как launchctl и open.

В новом выпуске:

  • Базовая система обновлена до ветки FreeBSD 15-CURRENT. Прекращено использование портов FreeBSD - все необходимые компоненты перенесены в системный репозиторий.
  • В основной состав включён текстовый редактор turbo. Также добавлены cmake, gmake, nasm и GNU binutils.
  • В сборочных файлах фреймворков для Cocoa и Objective-C предоставлена возможность связывания объектов в подкаталогах для упрощения переноса кода из разных подкаталогов в одну библиотеку.
  • Прекращено использование репозитория пакетов, но оставлена возможность установки пакетов из репозиториев FreeBSD в каталог /usr/local при помощи команды pkg.
  • Добавлена новая сборочная утилита build.sh, упрощающая весь процесс сборки системы и создания настраиваемого ISO-образа, загружаемого в Live-режиме.
  • Добавлена начальная реализация графической Dock-панели с небольшим набором базовых пиктограмм. Имеется возможность индикации запуска программ, размещения ярлыков приложений и настройки обоев рабочего стола в стиле macOS. Содержимое панели пока настраивается только через редактирование plist-файла в ~/Library/Preferences.
  • Добавлена поддержка класса NSStatusItem, позволяющего Cocoa-приложениям переносить меню в глобальную панель.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ravynsoft/r...)
  2. OpenNews: Выпуск Zorin OS 17.1, дистрибутива для пользователей, привыкших к Windows или macOS
  3. OpenNews: Предварительный выпуск ОС PureDarwin, основанной на коде Apple Darwin 9
  4. OpenNews: В рамках проекта Darling развивается аналог Wine для запуска программ Mac OS X
  5. OpenNews: Автор AppImage развивает дистрибутив helloSystem, использующий FreeBSD и напоминающий macOS
  6. OpenNews: Выпуск BSD-системы helloSystem 0.8.1, развиваемой автором AppImage
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61254-ravynos
Ключевые слова: ravynos, freebsd, macos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:16, 27/05/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +3 +/
     
  • 1.2, vitalif (ok), 23:18, 27/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    РаввинОС
     
  • 1.3, Аноним (3), 23:18, 27/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ядро то можно использовать из геиос?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 01:09, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Попробуй, оно опенсорсное.
     
     
  • 3.19, Аноним (-), 01:26, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Попробуй, оно опенсорсное.

    А вон там на скрине этой раввин-ОС между прочим махровая EULA светится. Как типично для *BSD.

     

  • 1.4, ютуб ютубов (ok), 23:23, 27/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Знаю про эту систему, следил за ее разработкой одно время. Не думаю, что намного вперед она продвинулась, но есть подозрение, что она догонит и перегонит ReactOS, который 25 лет пытается стать клоном windows server 2003, но так и не может.
     
  • 1.5, Chromium (ok), 23:25, 27/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне кажется, нужно развивать быстрый виртуализатор, который практически на голом железе сможет загружать неизменённую копию macOS на ARM-чипах.
     
     
  • 2.11, Прописываю галоперидол (?), 00:29, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это технически очень сложно, практически не реализуемо.

    У покусанного яблока очень много своего уникального: инструкции ЦПУ, дополнительные служебные регистры, масса недокументированной низкоуровневой периферии и т.п.

    Даже если всё это волшебно отреверсить, то распространять будет нельзя (не позволят).
    Ну и эмуляция недостающих/кастомных инструкций будет неприемлемо медленной.

    Короче, лучше пожалеть того кто решит этим заняться и скинуться на галоперидол.

     
  • 2.20, Аноним (-), 01:28, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мне кажется, нужно развивать быстрый виртуализатор, который практически на голом
    > железе сможет загружать неизменённую копию macOS на ARM-чипах.

    Нужно? Развивай. Или кто это будет делать? Те кому это не нужно? Это highly unlikely как говорится.

     

  • 1.6, Валера (??), 23:30, 27/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ля какая красота! Надо потестить взлетит ли у меня под ней фьюжон360 и акробат
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 00:52, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вентиляторами?
     

  • 1.7, verh010m (ok), 23:37, 27/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А автор дистра некий Мойше?
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 02:07, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/mszoek
     

  • 1.8, DeerFriend (?), 23:41, 27/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А по субботам оно будет работать?
     
     
  • 2.15, Аноним (14), 00:54, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если не обрезать.
     
     
  • 3.21, Аноним (-), 01:29, 28/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.9, Анонемузъ (?), 23:52, 27/05/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.10, Аноним (10), 00:00, 28/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это какой-то лютый микс Болженоса и Реактоса.
     
  • 1.12, pic (?), 00:31, 28/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ещё одна hell'oSystem
     
  • 1.13, Аноним (14), 00:50, 28/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    MullaOS на основе NetBSD, как вам такое, анонимы OpenNet?
     
  • 1.16, Аноним (16), 01:01, 28/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чего из Darling наработки не взять?
     
  • 1.18, Аноним (18), 01:14, 28/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В чем ценность мака, маковского гуя, маковских программ и вообще экосистемы эпл? Нахрена пытаться туда копать? Напоминаю, что из всех трёх настольных осей (вантуз, линукс, мак), именно у мака нет вообще никаких преимуществ. Абсолютно никаких. Даже теоретических. Даже спорных.
     
     
  • 2.22, Пользователь (?), 01:34, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему нет?
    Unix система где все работает сразу.

    Хочешь пользоваться как домохозяйка? Да легко, все через UI и минимум настроек.
    Хочешь как суровый пользователь? Тоже легко, открываешь ламповую консоль и твори что хочешь, даже пакетный менеджер поставить можешь.

    Это идеальная система когда нужен/нравится Unix, но при этом нет времени и желания возиться с линукс дистрибутивами.

     

  • 1.23, Аноним (23), 02:04, 28/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > редакцию FreeBSD, нацеленную на совместимость c macOS

    Лучшая шутка этой недели, новость можно даже не читать 😂😂😂

     

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