Проект ravynOS развивает редакцию FreeBSD, нацеленную на совместимость c macOS

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|3.19, Аноним (-), 01:26, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Попробуй, оно опенсорсное.
А вон там на скрине этой раввин-ОС между прочим махровая EULA светится. Как типично для *BSD.
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|1.4, ютуб ютубов (ok), 23:23, 27/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Знаю про эту систему, следил за ее разработкой одно время. Не думаю, что намного вперед она продвинулась, но есть подозрение, что она догонит и перегонит ReactOS, который 25 лет пытается стать клоном windows server 2003, но так и не может.
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|1.5, Chromium (ok), 23:25, 27/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мне кажется, нужно развивать быстрый виртуализатор, который практически на голом железе сможет загружать неизменённую копию macOS на ARM-чипах.
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|2.11, Прописываю галоперидол (?), 00:29, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это технически очень сложно, практически не реализуемо.
У покусанного яблока очень много своего уникального: инструкции ЦПУ, дополнительные служебные регистры, масса недокументированной низкоуровневой периферии и т.п.
Даже если всё это волшебно отреверсить, то распространять будет нельзя (не позволят).
Ну и эмуляция недостающих/кастомных инструкций будет неприемлемо медленной.
Короче, лучше пожалеть того кто решит этим заняться и скинуться на галоперидол.
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|2.20, Аноним (-), 01:28, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Мне кажется, нужно развивать быстрый виртуализатор, который практически на голом
> железе сможет загружать неизменённую копию macOS на ARM-чипах.
Нужно? Развивай. Или кто это будет делать? Те кому это не нужно? Это highly unlikely как говорится.
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|1.6, Валера (??), 23:30, 27/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ля какая красота! Надо потестить взлетит ли у меня под ней фьюжон360 и акробат
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|1.18, Аноним (18), 01:14, 28/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В чем ценность мака, маковского гуя, маковских программ и вообще экосистемы эпл? Нахрена пытаться туда копать? Напоминаю, что из всех трёх настольных осей (вантуз, линукс, мак), именно у мака нет вообще никаких преимуществ. Абсолютно никаких. Даже теоретических. Даже спорных.
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|2.22, Пользователь (?), 01:34, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему нет?
Unix система где все работает сразу.
Хочешь пользоваться как домохозяйка? Да легко, все через UI и минимум настроек.
Хочешь как суровый пользователь? Тоже легко, открываешь ламповую консоль и твори что хочешь, даже пакетный менеджер поставить можешь.
Это идеальная система когда нужен/нравится Unix, но при этом нет времени и желания возиться с линукс дистрибутивами.
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|1.23, Аноним (23), 02:04, 28/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> редакцию FreeBSD, нацеленную на совместимость c macOS
Лучшая шутка этой недели, новость можно даже не читать 😂😂😂
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