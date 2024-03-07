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Выпуск Zorin OS 17.1, дистрибутива для пользователей, привыкших к Windows или macOS

07.03.2024 23:35

Представлен релиз Linux-дистрибутива Zorin OS 17.1, основанного на пакетной базе Ubuntu 22.04. Целевой аудиторией дистрибутива являются начинающие пользователи, привыкшие работать в Windows. Для управления оформлением дистрибутив предлагает специальный конфигуратор, позволяющий придать рабочему столу вид, свойственный различным версиям Windows и macOS, а в состав включена подборка программ, близких к программам, к которым привыкли пользователи Windows. Размер загрузочного iso-образа составляет 3.5 ГБ. Отмечается, что прошлый выпуск Zorin OS 17 был загружен более 500 тысяч раз, при том, что 78% от всех загрузок пришлось на пользователей платформ Windows и macOS.

В качестве основы рабочего стола в Zorin OS используется GNOME с набором собственных дополнений и панелью на основе Dash to Panel и Dash to Dock. Для интеграции рабочего стола со смартфоном поставляется приложение Zorin Connect (на базе KDE Connect). Кроме пакетов в формате deb и репозиториев Ubuntu по умолчанию включена поддержка форматов Flatpak, AppImage и Snap с возможностью установки программ из каталогов Flathub и Snap Store.

В новой версии:

  • Обновлён список альтернатив, который содержит информацию о Linux-программах, которые можно использовать вместо Windows-приложений. Например, при попытке запуска Windows-установщика программы Todoist, пользователь будет перенаправлен на сборку Todoist для Linux, доступную в репозитории дистрибутива. В настоящее время список охватывает более 100 программ.
  • Улучшена поддержка запуска Windows-программ. Пакет Wine обновлён до версии 9.0. Для упрощения установки, настройки и запуска Windows-приложений в Linux предложен пакет Bottles, который предоставляет интерфейс для управления префиксами, определяющими Wine-окружение и параметры для запуска приложений, а также инструменты для установки зависимостей, необходимых для корректной работы запускаемых программ.
  • Сформирована сборка Zorin OS Education, включающая подборку образовательных приложений для обучения детей разного возраста. Для координации процесса обучения добавлено приложение Logseq. Для обучения детей с дислексией или СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) в состав включено дополнение Reading Strip, упрощающее фокусирование внимания при чтении.
  • В файловом менеджере и диалоге открытия файлов реализована возможность показа миниатюр с наглядной информацией о приложениях в формате AppImage, exe-файлах с установщиками, RAW-изображениях и epub-книгах.
  • В настройках внешнего вида (Zorin Appearance / Interface) добавлена опция для выбора метода размещения новых окон - по центру или распределение по рабочему столу.
  • Обновлены версии программ. Офисный пакет LibreOffice обновлён до выпуска 24.2. Благодаря поддержке форматов Flatpak, AppImage и Snap пользователь имеет возможность установить наиболее свежие версии программ, отсутствующие в штатном репозитории Ubuntu.
  • Выполнена синхронизация пакетной базы с выпуском Ubuntu 22.04.4, в котором предложены новые версии ядра (6.5) и графического стека (Mesa 23.1.7), бэкпортированные из выпуска Ubuntu 23.10. Добавлены свежие версии видеодрайверов для чипов Intel, AMD и NVIDIA.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.zorin.com/2024/03...)
  2. OpenNews: Выпуск Zorin OS 17, дистрибутива для пользователей, привыкших к Windows или macOS
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Linux Mint 21.3
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Elementary OS 7.1
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60750-zorinos
Ключевые слова: zorinos
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Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ыть (ok), 23:41, 07/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    судя по скринам ужасненько если честно
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 00:06, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > ужасненько если честно

    То ли дело debian с xfce.

     
     
  • 3.24, Анонист (?), 00:59, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не. Для местных лyддиcтoв на intel Pentium 4 верх совершенства будет что-то типа CDE https://en.wikipedia.org/wiki/Common_Desktop_Environment
     
     
  • 4.37, Аноним (-), 02:06, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > верх совершенства будет что-то типа CDE

    Обижаешь! Старый гнум с GTK2!
    Он же свербыстрый и вообще идеальный*!

    * по словам одного местного отбитого фанатика копроиксов

     

  • 1.2, Chromium (ok), 23:55, 07/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зорин - это русский говносборщик-скамер, косящий под ирландца, написавший письмо в поддержку украинцев на английском языке. У меня всё.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 00:01, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, что поделились.
     
     
  • 3.5, Chromium (ok), 00:05, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Спасибо, что поделились.

    You are welcome

     
  • 2.9, Аноним (7), 00:08, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > написавший письмо в поддержку украинцев на английском языке

    А надо было написать на русском?

     
     
  • 3.13, Chromium (ok), 00:19, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> написавший письмо в поддержку украинцев на английском языке
    > А надо было написать на русском?

    А на каком ещё, если они им свободно владеют в отличие от английского?

     
  • 3.21, Avririon (ok), 00:43, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Надо было рот не открывать про политоту там, где это не уместно.
     
     
  • 4.23, Анонист (?), 00:56, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Т.е. нужно молчать, когда в мирное независимое гocyдapcтвo втopглaсь opдa и 10 лет yбивaeт её граждан? Хотя, у кого я спрашиваю, вы же там на полном серьёзе в 100500 раз собираетесь пeрeизбрaть обнулённое тeлo.
     
     
  • 5.27, Avririon (ok), 01:06, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    То есть надо быть вменяемым, да.
     
  • 5.31, Аноним (31), 01:24, 08/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 5.35, Аноним (7), 02:01, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А типа у кого-то были сомнения что cкpeпыши без всяких фaльcификaций 30 лет "избирают" одного и того же бapинa?
     
  • 4.25, Аноним (25), 01:03, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Надо было рот не открывать про политоту там, где это не уместно.

    Интересно что ты скажешь про пoлитoтy когда по твoим гopoдам пoлeтят тoмaгaвки

     
     
  • 5.28, Avririon (ok), 01:07, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я скажу "есть!" и побегу выполнять приказ сержанта.
     
     
  • 6.34, Аноним (7), 01:59, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я скажу "есть!" и побегу выполнять приказ сержанта.

    С уютного диванчика в солнечном Тбилиси? 😉

     
  • 2.19, 63995 (?), 00:31, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А у вас есть справка что вы не скамер, ну или татуха хотя-бы?
     
  • 2.29, SoyBoy (?), 01:09, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Зорин - это руzzкий

    В каком месте он руzzкий?

     
     
  • 3.33, Chromium (ok), 01:36, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Зорин - это руzzкий
    > В каком месте он руzzкий?

    А в каком месте он нерусский?

     

  • 1.6, Аноним (7), 00:05, 08/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кто бы что не говорил, а один человек делает для популяризации линукса больше, чем остальные 100500 вaсянocбopoк включая бyбyнтy. И дизайн очень даже хорош, кстати.
     
  • 1.8, Kerr (ok), 00:07, 08/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пользователи, привыкшие к Windows, просто продолжат пользоваться Windows. В любом случае переход на GNU/Linux будет означать для них полный слом всех многолетних привычек. Даже если внешне это выглядит как Windows, работает оно всё равно иначе, чем Windows, и к этому придётся привыкать. На мой взгляд, ломать эти привычки стоит, но сама концепция дистрибутива для привыкших к Windows, провальна в самом начале своих основ.
     
     
  • 2.10, Аноним (7), 00:09, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Большинство пользователей дальше браузера не ходят. Они ничего не заметят, сменив систему.
     
     
  • 3.12, Kerr (ok), 00:15, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Они заметят отсуствие привычных приложений и необходимость пользоваться похожими вместо тех же самых.
     
     
  • 4.14, Аноним (7), 00:19, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Перечитывай то, что я написал, пока не дойдёт.
     
  • 3.16, Chromium (ok), 00:22, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пусть хромобуки покупают
     
     
  • 4.30, Vo Van (?), 01:11, 08/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.15, Аноним (15), 00:19, 08/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё что угодно лучше чем Gnome, даже это. Кстати, а чего это вдруг гномеры оккупировали GTK и не пора ли их ссанными тряпками..?
     
     
  • 2.18, Аноним (7), 00:23, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Объективно, то это и есть GNOME, только отполированный до (почти) идеала.
     
     
  • 3.20, ККК (?), 00:36, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полируй не полируй, всё равно получишь... gnome!
     

  • 1.22, Аноним (22), 00:46, 08/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сделал кнопку закрытия в верхнем правом углу и сразу объявляешь, что это как привыкли пользователи виндовс, поэтому надо брать. А то что у мильёна других дистрибутивов также типа никто не знает.
     
  • 1.26, Аноним (26), 01:03, 08/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В принципе, идея ок. Был настроен позитивно, пока не прочитал:

    > В качестве основы рабочего стола в Zorin OS используется GNOME

    Это даже не ложка, а жбан дёгтя!

     
  • 1.36, Самый умный аноним (?), 02:03, 08/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Приятно получать обновления на лучший дистрибутив из существующих
     

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