Выпуск Zorin OS 17.1, дистрибутива для пользователей, привыкших к Windows или macOS

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|4.37, Аноним (-), 02:06, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> верх совершенства будет что-то типа CDE
Обижаешь! Старый гнум с GTK2!
Он же свербыстрый и вообще идеальный*!
* по словам одного местного отбитого фанатика копроиксов
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|1.2, Chromium (ok), 23:55, 07/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Зорин - это русский говносборщик-скамер, косящий под ирландца, написавший письмо в поддержку украинцев на английском языке. У меня всё.
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|2.9, Аноним (7), 00:08, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> написавший письмо в поддержку украинцев на английском языке
А надо было написать на русском?
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|3.13, Chromium (ok), 00:19, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> написавший письмо в поддержку украинцев на английском языке
> А надо было написать на русском?
А на каком ещё, если они им свободно владеют в отличие от английского?
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|4.23, Анонист (?), 00:56, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Т.е. нужно молчать, когда в мирное независимое гocyдapcтвo втopглaсь opдa и 10 лет yбивaeт её граждан? Хотя, у кого я спрашиваю, вы же там на полном серьёзе в 100500 раз собираетесь пeрeизбрaть обнулённое тeлo.
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|5.35, Аноним (7), 02:01, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А типа у кого-то были сомнения что cкpeпыши без всяких фaльcификaций 30 лет "избирают" одного и того же бapинa?
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|4.25, Аноним (25), 01:03, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Надо было рот не открывать про политоту там, где это не уместно.
Интересно что ты скажешь про пoлитoтy когда по твoим гopoдам пoлeтят тoмaгaвки
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|6.34, Аноним (7), 01:59, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я скажу "есть!" и побегу выполнять приказ сержанта.
С уютного диванчика в солнечном Тбилиси? 😉
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|2.19, 63995 (?), 00:31, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А у вас есть справка что вы не скамер, ну или татуха хотя-бы?
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|3.33, Chromium (ok), 01:36, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Зорин - это руzzкий
> В каком месте он руzzкий?
А в каком месте он нерусский?
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|1.6, Аноним (7), 00:05, 08/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Кто бы что не говорил, а один человек делает для популяризации линукса больше, чем остальные 100500 вaсянocбopoк включая бyбyнтy. И дизайн очень даже хорош, кстати.
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|1.8, Kerr (ok), 00:07, 08/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пользователи, привыкшие к Windows, просто продолжат пользоваться Windows. В любом случае переход на GNU/Linux будет означать для них полный слом всех многолетних привычек. Даже если внешне это выглядит как Windows, работает оно всё равно иначе, чем Windows, и к этому придётся привыкать. На мой взгляд, ломать эти привычки стоит, но сама концепция дистрибутива для привыкших к Windows, провальна в самом начале своих основ.
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|2.10, Аноним (7), 00:09, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Большинство пользователей дальше браузера не ходят. Они ничего не заметят, сменив систему.
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|3.12, Kerr (ok), 00:15, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Они заметят отсуствие привычных приложений и необходимость пользоваться похожими вместо тех же самых.
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|1.15, Аноним (15), 00:19, 08/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всё что угодно лучше чем Gnome, даже это. Кстати, а чего это вдруг гномеры оккупировали GTK и не пора ли их ссанными тряпками..?
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|2.18, Аноним (7), 00:23, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Объективно, то это и есть GNOME, только отполированный до (почти) идеала.
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|1.22, Аноним (22), 00:46, 08/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сделал кнопку закрытия в верхнем правом углу и сразу объявляешь, что это как привыкли пользователи виндовс, поэтому надо брать. А то что у мильёна других дистрибутивов также типа никто не знает.
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|1.26, Аноним (26), 01:03, 08/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В принципе, идея ок. Был настроен позитивно, пока не прочитал:
> В качестве основы рабочего стола в Zorin OS используется GNOME
Это даже не ложка, а жбан дёгтя!
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