Выпуск Zorin OS 17.1, дистрибутива для пользователей, привыкших к Windows или macOS

Представлен релиз Linux-дистрибутива Zorin OS 17.1, основанного на пакетной базе Ubuntu 22.04. Целевой аудиторией дистрибутива являются начинающие пользователи, привыкшие работать в Windows. Для управления оформлением дистрибутив предлагает специальный конфигуратор, позволяющий придать рабочему столу вид, свойственный различным версиям Windows и macOS, а в состав включена подборка программ, близких к программам, к которым привыкли пользователи Windows. Размер загрузочного iso-образа составляет 3.5 ГБ. Отмечается, что прошлый выпуск Zorin OS 17 был загружен более 500 тысяч раз, при том, что 78% от всех загрузок пришлось на пользователей платформ Windows и macOS. В качестве основы рабочего стола в Zorin OS используется GNOME с набором собственных дополнений и панелью на основе Dash to Panel и Dash to Dock. Для интеграции рабочего стола со смартфоном поставляется приложение Zorin Connect (на базе KDE Connect). Кроме пакетов в формате deb и репозиториев Ubuntu по умолчанию включена поддержка форматов Flatpak, AppImage и Snap с возможностью установки программ из каталогов Flathub и Snap Store. В новой версии: Обновлён список альтернатив, который содержит информацию о Linux-программах, которые можно использовать вместо Windows-приложений. Например, при попытке запуска Windows-установщика программы Todoist, пользователь будет перенаправлен на сборку Todoist для Linux, доступную в репозитории дистрибутива. В настоящее время список охватывает более 100 программ.

Улучшена поддержка запуска Windows-программ. Пакет Wine обновлён до версии 9.0. Для упрощения установки, настройки и запуска Windows-приложений в Linux предложен пакет Bottles, который предоставляет интерфейс для управления префиксами, определяющими Wine-окружение и параметры для запуска приложений, а также инструменты для установки зависимостей, необходимых для корректной работы запускаемых программ.

Сформирована сборка Zorin OS Education, включающая подборку образовательных приложений для обучения детей разного возраста. Для координации процесса обучения добавлено приложение Logseq. Для обучения детей с дислексией или СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) в состав включено дополнение Reading Strip, упрощающее фокусирование внимания при чтении.

В файловом менеджере и диалоге открытия файлов реализована возможность показа миниатюр с наглядной информацией о приложениях в формате AppImage, exe-файлах с установщиками, RAW-изображениях и epub-книгах.

В настройках внешнего вида (Zorin Appearance / Interface) добавлена опция для выбора метода размещения новых окон - по центру или распределение по рабочему столу.

Обновлены версии программ. Офисный пакет LibreOffice обновлён до выпуска 24.2. Благодаря поддержке форматов Flatpak, AppImage и Snap пользователь имеет возможность установить наиболее свежие версии программ, отсутствующие в штатном репозитории Ubuntu.

Выполнена синхронизация пакетной базы с выпуском Ubuntu 22.04.4, в котором предложены новые версии ядра (6.5) и графического стека (Mesa 23.1.7), бэкпортированные из выпуска Ubuntu 23.10. Добавлены свежие версии видеодрайверов для чипов Intel, AMD и NVIDIA.



