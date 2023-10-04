Релиз дистрибутива Elementary OS 7.1

Представлен выпуск дистрибутива Elementary OS 7.1, позиционируемого в качестве быстрой, открытой и уважающей конфиденциальность альтернативы Windows и macOS. Основное внимание в проекте уделяется качественному дизайну, нацеленному на создание простой в использовании системы, потребляющей минимальные ресурсы и обеспечивающей высокую скорость запуска. Пользователям предлагается собственное окружение рабочего стола Pantheon. Для загрузки подготовлены загрузочные iso-образы (3 ГБ), доступные для архитектуры amd64 (для бесплатной загрузки с сайта проекта в поле с суммой пожертвования необходимо ввести 0). При разработке оригинальных компонентов Еlementary OS используется GTK3, язык Vala и собственный фреймворк Granite. В качестве основы дистрибутива используются наработки проекта Ubuntu. На уровне пакетов и поддержки репозиториев Еlementary OS 7.x совместим с Ubuntu 22.04. Все дополнительные приложения, предлагаемые для установки через AppCenter, а также некоторые поставляемые по умолчанию приложения упакованы с использованием формата Flatpak. Графическое окружение основано на собственной оболочке Pantheon, которая объединяет собой такие компоненты, как оконный менеджер Gala (на базе LibMutter), верхнюю панель WingPanel, лаунчер Slingshot, панель управления Switchboard, нижнюю панель задач Plank (переписанный на Vala аналог панели Docky) и менеджер сессий Pantheon Greeter (на основе LightDM). В состав окружения входит набор тесно интегрированных в единое окружение приложений, необходимых для решения задач пользователей. Среди приложений большую часть составляют собственные разработки проекта, такие как эмулятор терминала Pantheon Terminal, файловый менеджер Pantheon Files, текстовый редактор Code и музыкальный проигрыватель Music (Noise). Проектом также развиваются менеджер фотографий Pantheon Photos (ответвление от Shotwell) и почтовый клиент Mail (ответвление от Evolution). Ключевые новшества: В панели изменён индикатор состояния сети и улучшена обработка сложных сетевых конфигураций. Вместо списка переключателей задействованы круглые кнопки. Предоставлена возможность одновременного подключения через несколько VPN. Улучшена индикация использования VPN и состояния разных сетевых подключений. Добавлена возможность быстрого перехода в режим полёта через нажатие средней кнопки мыши на индикаторе.

Переработано отображения Bluetooth-устройств в панели, для которых обеспечен показ в первую очередь имён, назначенных пользователем. Повышена точность индикации уровня заряда аккумулятора. Обновлены пиктограммы в индикаторах Bluetooth, сетевого подключения, ночного режима, уведомлений и управления громкостью. В индикаторе изменения громкости задействованы круглые кнопки управления воспроизведением.

В индикаторе системы уведомлений, предоставляющем доступ к пропущенным уведомлениям, реализована поддержка расширенных методов управления уведомлениями, таких как нажатие на уведомление для перехода к программе, отправившей уведомление, а также отбрасывание уведомление экранными жестами "сдвиг влево" или "сдвиг вправо". В пропущенных уведомлениях реализовано отображение кнопок. Предоставлена возможность замены старых уведомлений новыми вместо их накопления и сворачивания нескольких уведомлений от одного приложения. В режиме "Не беспокоить" разрешён показ критических уведомлений, например, о низком уровне заряда аккумулятора. Улучшена поддержка разметки в тексте уведомлений (например, выделения жирным или курсивом).

Продолжена работа по модернизации оформления приложений и внедрению адаптивного оформления, подстраивающегося под экраны любого размера. Например, для больших и маленьких экранов адаптированы некоторые страницы в конфигураторе, такие как "Applications → Defaults", "Applications → Startup", "Desktop → Dock & Panel", "Displays → Night Light", "Keyboard → Behavior" и "Sound".

Добавлен портал FreeDesktop "Background & Autostart", информирующий пользователя о выполнении приложений в фоновом режиме и требующий получения отдельного подтверждения полномочий для автоматического запуска приложений. Новый портал уже применён в приложениях Calendar, Mail и Tasks для запроса возможности автозапуска. Для управления автозапуском также можно использовать раздел настроек "System Settings → Applications → Startup". Дополнительно в календаре, почтовом клиенте и заметках задействован портал File Chooser для запроса полномочий при попытке обращения к внешним файлам при выполнении таких операций, как добавление вложения к письму или экспорт файлов из календаря.

На систему порталов переведены сервисы доступа к местоположению (Location Services), что позволило усилить безопасность, а также улучшить переносимость средств для запроса полномочий и предоставления приложениям доступа к данным о местоположении. Для управления настройками предоставления доступа к местоположению можно использовать раздел конфигуаратора "System Settings → Security & Privacy → Location Services".

В центре установки приложений (AppCenter) расширена информация о запрашиваемых приложениями полномочиях и возможных проблемах с безопасностью. Добавлены предупреждения, показываемые при доступе приложения к системным файлам, домашнему каталогу, настройкам, системе уведомлений и местоположению, а также отключении sandbox-изоляции, использовании устаревшего инструментария или добавлении в автозапуск. Продолжена адаптация интерфейса AppCenter для экранов разного размера. Переделано оформление экрана с информацией о приложении. Экран со списком установленных приложений переведён на отображение элементов в форме сетки.

В приложении Sideload, позволяющем устанавливать отдельно загруженные flatpak-пакеты через клик на них в файловом менеджере, реализован вывод предварительного предупреждения о запросе устанавливаемым приложением дополнительных системных полномочий, а также информации, позволяющей понять насколько можно доверять приложению.

Улучшена установка flatpak-пакетов из сторонних репозиториев, таких как Flathub. Добавлена функция Flatpak Repair для устранения многих сбоев, возникающих при установке пакетов в формате Flatpak. В менеджере приложений AppCenter прекращено разделение приложений, установленных из официального и альтернативных репозиториев.

В программе Housekeeping, предназначенной для высвобождения свободного дискового пространства и удаления старых файлов, добавлена опция для автоматического удаления скриншотов, хранящихся дольше 30 дней (ранее поддерживалось автоматическое удаление содержимого корзины, загрузок и временных системных файлов).

В интерфейс первого запуска (Onboarding), позволяющий при первом входе в систему изменить типовые настройки, определить правила обработки конфиденциальных данных и установить популярные сторонние приложения, добавлена информация с пояснением возможности гостевого входа без регистрации учётной записи и предупреждением об автоматическом удалении всех накопленных в гостевом сеансе данных после выхода из него. Переделано оформление некоторых страниц, добавлены новые пиктограммы и задействовано более жирное начертание шрифтов. Обеспечен предпросмотра обоев рабочего стола на соответствующем экране начальной настройки.

При запуске инсталлятора и мастера начальной настройки обеспечено автоматическое воспроизведение звуковой подсказки с информацией о сочетании клавиш для включения экранного ридера для незрячих людей.

В настройки экрана добавлено пять цветовых фильтров для людей с нарушениями цветовосприятия, а также несколько опций для повышения контраста и фильтр для отображения информации в оттенках серого. Добавлены опции для затемнения обоев рабочего стола и использовании более тёплой цветовой гаммы при выборе ночного режима работы.

Улучшена навигация при помощи экранных жестов в инсталляторе и многоэтапных диалогах. Добавлены дополнительные настройки для переключения виртуальных рабочих столов через перемещение курсора мыши в углы экрана. Добавлены новые клавиатурные комбинации, такие как "Alt + ~" для переключения между окнами одного приложения. Полностью переделан раздел конфигуратора для настройки поведения клавиатуры. Добавлены опции для настройки степени удержания клавиш и игнорирования быстрых повторных нажатий.

На страницах входа в систему и блокировки экрана учтены базовые настройки, указанные пользователем в своём сеансе, такие как параметры клавиатуры, мыши и тачпада, размер текста и шрифтов, настройки ночного режима и цвета активных элементов.

В инсталлятор добавлена опция для включения проприератных драйверов для корректной работы некоторого оборудования (например, Wi-Fi или видеокарт). Ядро Linux обновлено до выпуска 6.2 с улучшенной поддержкой 13 поколения процессоров Intel, видеокарт Intel Arc и CPU AMD Zen 4.

Обеспечена автоматическая проверка обновлений прошивок и вывод уведомлений при их наличии.

В качестве web-браузера предложен GNOME Web (Epiphany) из состава GNOME 44, упакованный в Flatpak.

Продолжена переработка почтового клиента. В боковой панели на верхний уровень перенесены папки с архивом и спамом. Добавлена возможность переименования папок из контекстного меню. Повышена производительность переключения между папками. При просмотре списка сообщений реализована возможность применения сдвигающих мультитач жестов для быстрого удаления или архивирования сообщений. Добавлено новое меню "Move conversation" и добавлена возможность отмены архивирования и перемещения сообщений. Реализовано отображение отдельной информационной панели при наличии в сообщении приглашения, отправленного через календарь-планировщик. При написании сообщений добавлена возможность вставки изображений по месту, прикрепления вложений к перенаправляемым сообщениям и выбора между несколькими вариантами подписи. Диалог написания сообщения теперь всегда открывается в отдельном окне, не блокирующем остальной интерфейс.

В файловом менеджере реализовано новое выпадающее меню, размещённое в области заголовка и предлагающее кнопки отмены операций (undo/redo) и настройки для изменения масштаба, отображения каталогов перед файлами, выбора реакции на двойное нажатие, показа скрытых файлов и параметров миниатюр. Проведена реорганизация контекстного меню вкладок и улучшено перемещение вкладок в режиме drag-and-drop. Обеспечено изменение цвета индикатора занятости хранилища в зависимости от остатка свободного пространства. Добавлена возможность массового переименования файлов (можно пометить сразу несколько файлов и переименовать их по общему образцу, а также использовать автоматически генерируемые префиксы или окончания, заменять часть имени). Реализована возможность обмена файлами с другими устройствами через Bluetooth, вызываемая через пункт "Send Files via Bluetooth" в контекстном меню.

В текстовом редакторе Code переработаны функции поиск, которые перенесены в отдельное меню. Добавлена опция поиска целых слов. Обеспечено сохранение изменённых параметров поиска между сеансами. Улучшена обработка ошибок при записи (например, когда невозможно сохранить данные в каталоге, доступном только на запись) или чтении (возможно продолжение загрузки повреждённых файлов).

С целью повышения стабильности и производительности переписаны некоторые внутренние компоненты проигрывателя видео. Реализовано более плоское оформление начального экрана и библиотеки. Улучшено сохранение последней позиции при воспроизведении. Реализован вывод уведомления при добавлении новых элементов в список воспроизведения.

В музыкальном проигрывателе реализована возможность перемещения каталогов с музыкой в режиме Drag-and-Drop.



