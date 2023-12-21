Выпуск Zorin OS 17, дистрибутива для пользователей, привыкших к Windows или macOS

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|1.5, Rev (?), 17:53, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В меню приложений добавлена новая категория "Все программы" ("All Apps"), дающая возможность разом отобразить список всех установленных приложений, отсортированных в алфавитном порядке.
Интересно, а там отображаются сервисы, типа постгре, nginx, mariadb и так далее?
Возникает мысль, что мешать всё в одной ОС как-то неправильно. Десктоп должен быть десктопом, а сервер сервером. Или нет?
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|2.15, Аноним (15), 18:42, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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[i]Десктоп должен быть десктопом, а сервер сервером. Или нет? [/i] - нужно разобраться, кому кто и что должен. И главное - с чего.
Может оказаться, что владельцу десктопа интересно, что 95% нагрузки обосранного десктопа это чудные опыты с типично серверной нагрузкой.
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|1.9, Rev (?), 18:00, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, а есть там тема не для слепых, то есть компактная?
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|1.11, sig11 (ok), 18:06, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это же принципиально новая система!!! Zorin-antivirus идет в комплекте?
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|1.13, Анчоус (?), 18:41, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И что здесь привычного для пользователей macOS? Спрашиваю, как пользователь masOS)
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|2.31, нейм (?), 19:14, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можешь привычно забегать к своему парню, тоже пользователю макос
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|2.30, Аноним (48), 19:13, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в сознании и понятии линукс пориджа, если графический интерфейс максимально похожий на OSX, Windows,то и линукс дистрибутив становится танковым равнозначным и готов с лёгкостью их заменить
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|3.34, Аноним (34), 19:44, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну допустим я видел 50+ летнего сисадмина-алкоголика, который нашел Wubuntu. Это дистрибутив буквально один-вдин кон одинадцатки, вплоть до ворованных иконок и приложений Эдж, Ван Драйв и т.д. Это типа Болдженоса только иностранный. https://www.youtube.com/watch?v=66YkWKmFpw0
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|4.57, Аноним (55), 20:17, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ворованных
Прими таблетки, нельзя украсть то чего нет физически. Ещё скажи что у тебя в маршрутке сосед по креслу крадёт воздух. Совсем чeрти эвро-интегрированные обезумили.
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|1.16, Аноним (-), 18:45, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ахаха! Получается она реально существует, эта ЗоринОС??
Думал, что это просто местный мем, которым пара анонов троллит модератора - стишки пишет и всё такое.
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|1.17, Аноним (17), 18:50, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вау, лучший дистрибутив! На порядок лучше Федоров, Опенсусь и Бубунтов. А те, кто пишет что это "васянасборка" - злые арчеводы, которые завидуют что есть такая крутая ОС. А какая у них оболочка собственная классная... просто загляденье!
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|1.37, Вы забыли заполнить поле Name (?), 19:50, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Because of the lower hardware requirements [of Zorin OS] alone, we're expecting to extend the life of the city's PCs by 30-40%
> ― City of Vicenza, Italy
Поржал с маркетингового булшита на сайте. Лавры Дениса не дают покоя кому-то.
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|2.46, Аноним (55), 20:05, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> булшита
По-русски пиши, в России живёшь. Хватит тянуть всякий "булшит" в родную речь.
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|1.44, Аноним (55), 20:03, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зарин ОС. Очередной Bolgen OS с нескучными обоями. Только в данном случае не только боби, но и слегка подправленный CSS в GTK оформлении. Короче, пацан к успеху пришёл.
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