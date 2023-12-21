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Выпуск Zorin OS 17, дистрибутива для пользователей, привыкших к Windows или macOS

21.12.2023 17:37

Представлен релиз Linux-дистрибутива Zorin OS 17, основанного на пакетной базе Ubuntu 22.04. Целевой аудиторией дистрибутива являются начинающие пользователи, привыкшие работать в Windows. Для управления оформлением дистрибутив предлагает специальный конфигуратор, позволяющий придать рабочему столу вид, свойственный различным версиям Windows и macOS, а в состав включена подборка программ, близких к программам, к которым привыкли пользователи Windows. Размер загрузочного iso-образа составляет 3.5 ГБ.

В качестве основы рабочего стола используется GNOME с набором собственных дополнений и панелью на основе Dash to Panel и Dash to Dock. Для интеграции рабочего стола со смартфоном поставляется приложение Zorin Connect (на базе KDE Connect). Кроме пакетов в формате deb и репозиториев Ubuntu по умолчанию включена поддержка форматов Flatpak, AppImage и Snap с возможностью установки программ из каталогов Flathub и Snap Store.

В новой версии:

  • Проведена оптимизация настроек, влияющих на производительность и отзывчивость интерфейса. Сокращено время загрузки, ускорено открытие приложений, повышена плавность анимации. Требования к минимальному объёму оперативной памяти снижены с двух до полутора гагабайт, что позволяет использовать дистрибутив для продления жизненного цикла устаревшего оборудования.
  • Переработано и оптимизировано системное меню. Добавлен универсальный интерфейс поиска, позволяющий в одном месте искать файлы, приложения, настройки, события в календаре-планировщике и записи в адресной книге. Более того, строка поиска определяет ввод математических выражений и может использоваться вместо калькулятора. При желании определённые поисковые обработчики можно отключить в настройках.
  • В меню приложений добавлена новая категория "Все программы" ("All Apps"), дающая возможность разом отобразить список всех установленных приложений, отсортированных в алфавитном порядке.
  • Расширены возможности для переключения между приложениями и виртуальными рабочими столами. Эскизы рабочих столов при навигации в обзорном режиме теперь выводятся в виде горизонтальной ленты, которую можно прокручивать на тачпаде сдвигающими жестами с касанием тремя пальцами или нажатием клавиши Super.

    Двойное нажатие клавиши Super теперь приводит к показу сетки приложений, из которой можно запустить приложения через перетаскивание его пиктограммы мышью на желаемый виртуальный рабочий стол.

  • Добавлен пространственный режим переключения между виртуальными рабочими столами с навигацией в форме трёхмерного куба. Также добавлен трехмерный вариант интерфейса переключения между окнами по Alt+Tab. Новые режимы можно включить в настройках оформления в разделе визуальных эффектов.

  • Обновлено оформление и повышена производительность менеджера приложений (задействован GNOME Software 45.2), в котором предложена новая реализация домашнего экрана и переработаны страницы с детальной информацией о приложении. В программе в одном интерфейсе унифицирован доступ к приложениям, установленным через APT, Snap и Flatpak. В Zorin OS 17 дополнительно предоставлена возможность установки программ в форматах AppImage и deb, а также exe- и msi-файлов с программами для Windows.
  • Добавлены новые возможности мозаичного размещения окон на экране, включаемые в разделе управления интерфейсом в конфигураторе и позволяющие использовать компоновку с делением экрана на 4 части. В разделе с экспериментальными настройками можно определить собственный режим мозаичной компоновки и поменять управляющие клавиатурные комбинации.
  • В панель добавлен индикатор с кнопками для быстрого изменения наиболее часто используемых настроек и оценки их текущего состояния.
  • В настройках энергопотребления предоставлена возможность выбора профиля производительности: режим экономии энергии, режим сбалансированного энергопотребления и режим максимальной производительности.
  • Добавлен новый интерфейс для создания скриншотов, в котором обеспечена интеграция с инструментом для создания скринкастов и предоставлена возможность создания снимка определённой части экрана или отдельного окна. После нажатия клавиши Print Screen выводится диалог, позволяющий выбрать область экрана и режим сохранения одного снимка или записи видео.
  • Изменено оформление апплета для показа прогноза погоды.
  • Улучшена поддержка запуска программ, собранных для Windows. Пакет Wine обновлён до версии 8.0.2.
  • В секцию конфигуратора "Settings → Users panel" добавлена возможность доступа к настройкам родительского контроля.
  • Уменьшен размер экранных уведомлений с информацией о громкости и яркости экрана.
  • Добавлена поддержка использования протокола RDP для предоставления удалённого доступа к экрану (включается в Settings → Sharing).
  • Многие приложения переведены на использование GTK 4 и библиотеки libadwaita, которая предлагает готовые виджеты и объекты для построения приложений, соответствующие новым рекомендациям GNOME HIG (Human Interface Guidelines) и способные адаптивно подстраиваться под экраны любого размера.
  • Представлен новый логотип проекта.
  • Обновлены версии пакетов и пользовательских приложений, в качестве основы использован выпуск Ubuntu 22.04.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.zorin.com/2023/12...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Zorin OS 16.3
  3. OpenNews: Вышел дистрибутив Calculate Linux 23
  4. OpenNews: Проект Airyx развивает редакцию FreeBSD, совместимую с приложениями macOS
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Linux Mint 21.2
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Elementary OS 7.1
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60328-zorin
Ключевые слова: zorin
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (46) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:45, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    But who is Mr. Zorin?
     
     
  • 2.40, 12yoexpert (ok), 19:56, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    клоун местный анонимный
     
     
  • 3.55, Аноним (55), 20:12, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Клоун тут только ты. Это твоя профессия и призвание.
     

  • 1.2, Аноним (2), 17:46, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Новый лого без голосование дизлайк отписка.
     
     
  • 2.41, 12yoexpert (ok), 19:57, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    зато Z выделена пожирнее, что порадует целевую аудиторию
     
     
  • 3.48, Аноним (48), 20:06, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    прими таблетки, у тебя триггер на буквы Z,O,V
     
     
  • 4.54, Аноним (55), 20:11, 21/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +3 +/
     

  • 1.5, Rev (?), 17:53, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В меню приложений добавлена новая категория "Все программы" ("All Apps"), дающая возможность разом отобразить список всех установленных приложений, отсортированных в алфавитном порядке.

    Интересно, а там отображаются сервисы, типа постгре, nginx, mariadb и так далее?

    Возникает мысль, что мешать всё в одной ОС как-то неправильно. Десктоп должен быть десктопом, а сервер сервером. Или нет?

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 18:42, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    [i]Десктоп должен быть десктопом, а сервер сервером. Или нет? [/i] - нужно разобраться, кому кто и что должен. И главное - с чего.

    Может оказаться, что владельцу десктопа интересно, что 95% нагрузки обосранного десктопа это чудные опыты с типично серверной нагрузкой.

     

  • 1.6, Карлос Сношайтилис (ok), 17:54, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Старый лого круче!
     
     
  • 2.27, Оникс (?), 19:05, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне тоже так показалось, но мы не Зорины.
     

  • 1.8, Анонимим (?), 17:59, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Маркетолог 80 уровня.) Не хуже НЛО спамил и вот разродился.
     
  • 1.9, Rev (?), 18:00, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, а есть там тема не для слепых, то есть компактная?
     
     
  • 2.42, 12yoexpert (ok), 20:00, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть, adapta-nokto-eta в xfce
     
     
  • 3.52, Аноним (55), 20:09, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    САЛА УРОНИЛИ 🇺🇦🐽
     

  • 1.11, sig11 (ok), 18:06, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это же принципиально новая система!!! Zorin-antivirus идет в комплекте?
     
     
  • 2.12, C00l_ni66a (ok), 18:32, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обои как-то скучноваты.
     
  • 2.24, Аноним (24), 19:03, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обои от Popov Design Studio экслюзивно в комлекте.
     

  • 1.13, Анчоус (?), 18:41, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И что здесь привычного для пользователей macOS? Спрашиваю, как пользователь masOS)
     
     
  • 2.31, нейм (?), 19:14, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Можешь привычно забегать к своему парню, тоже пользователю макос
     

  • 1.14, Аноним (14), 18:41, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >привыкшие работать в Windows

    какая наглая и лживая подмена

     
     
  • 2.30, Аноним (48), 19:13, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    в сознании и понятии линукс пориджа, если графический интерфейс максимально похожий на OSX, Windows,то и линукс дистрибутив становится танковым равнозначным и готов с лёгкостью их заменить
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 19:44, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну допустим я видел 50+ летнего сисадмина-алкоголика, который нашел Wubuntu. Это дистрибутив буквально один-вдин кон одинадцатки, вплоть до ворованных иконок и приложений Эдж, Ван Драйв и т.д. Это типа Болдженоса только иностранный. https://www.youtube.com/watch?v=66YkWKmFpw0
     
     
  • 4.38, 12yoexpert (ok), 19:54, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сходи к логопеду, тебя же дети читают
     
     
  • 5.56, Аноним (55), 20:15, 21/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 6.63, 12yoexpert (ok), 20:28, 21/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 4.57, Аноним (55), 20:17, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ворованных

    Прими таблетки, нельзя украсть то чего нет физически. Ещё скажи что у тебя в маршрутке сосед по креслу крадёт воздух. Совсем чeрти эвро-интегрированные обезумили.

     

  • 1.16, Аноним (-), 18:45, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ахаха! Получается она реально существует, эта ЗоринОС??
    Думал, что это просто местный мем, которым пара анонов троллит модератора - стишки пишет и всё такое.
     
  • 1.17, Аноним (17), 18:50, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вау, лучший дистрибутив! На порядок лучше Федоров, Опенсусь и Бубунтов. А те, кто пишет что это "васянасборка" - злые арчеводы, которые завидуют что есть такая крутая ОС. А какая у них оболочка собственная классная... просто загляденье!
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 19:04, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лучший - это болген!
     
     
  • 3.43, 12yoexpert (ok), 20:02, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    к тому же болген жив, а это мертворожденное
     
     
  • 4.49, Аноним (55), 20:07, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    УКPOHAЦИCT.
     
     
  • 5.64, 12yoexpert (ok), 20:29, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я не украинец, рашистский выродок, сходи к врачу
     

  • 1.20, Аноним (17), 18:55, 21/12/2023 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.22, Самый умный из вас (?), 19:00, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Только Зорин смог!
     
     
  • 2.36, 12yoexpert (ok), 19:46, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    загадить опеннет? нет, не только он
     
     
  • 3.50, Аноним (55), 20:08, 21/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 2.39, Ых (?), 19:55, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зорин - не смог, смог - он над Лондоном.
     

  • 1.29, Аноним (24), 19:10, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Человекоподобный Unix - это который использовался у Терминатора?
     
  • 1.32, Аноним (32), 19:34, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Рабочий стол без иконок, дизлайк, отписка
     
  • 1.33, Аноним (34), 19:41, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чем это отличается от Wubuntu?
    https://www.youtube.com/watch?v=66YkWKmFpw0
     
  • 1.35, 12yoexpert (ok), 19:45, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    болгенос бессмертен
     
     
  • 2.47, Аноним (55), 20:05, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Xoxoл.
     

  • 1.37, Вы забыли заполнить поле Name (?), 19:50, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Because of the lower hardware requirements [of Zorin OS] alone, we're expecting to extend the life of the city's PCs by 30-40%
    > ― City of Vicenza, Italy

    Поржал с маркетингового булшита на сайте. Лавры Дениса не дают покоя кому-то.

     
     
  • 2.46, Аноним (55), 20:05, 21/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > булшита

    По-русски пиши, в России живёшь. Хватит тянуть всякий "булшит" в родную речь.

     

  • 1.44, Аноним (55), 20:03, 21/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зарин ОС. Очередной Bolgen OS с нескучными обоями. Только в данном случае не только боби, но и слегка подправленный CSS в GTK оформлении. Короче, пацан к успеху пришёл.
     

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