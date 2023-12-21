Выпуск Zorin OS 17, дистрибутива для пользователей, привыкших к Windows или macOS

Представлен релиз Linux-дистрибутива Zorin OS 17, основанного на пакетной базе Ubuntu 22.04. Целевой аудиторией дистрибутива являются начинающие пользователи, привыкшие работать в Windows. Для управления оформлением дистрибутив предлагает специальный конфигуратор, позволяющий придать рабочему столу вид, свойственный различным версиям Windows и macOS, а в состав включена подборка программ, близких к программам, к которым привыкли пользователи Windows. Размер загрузочного iso-образа составляет 3.5 ГБ. В качестве основы рабочего стола используется GNOME с набором собственных дополнений и панелью на основе Dash to Panel и Dash to Dock. Для интеграции рабочего стола со смартфоном поставляется приложение Zorin Connect (на базе KDE Connect). Кроме пакетов в формате deb и репозиториев Ubuntu по умолчанию включена поддержка форматов Flatpak, AppImage и Snap с возможностью установки программ из каталогов Flathub и Snap Store. В новой версии: Проведена оптимизация настроек, влияющих на производительность и отзывчивость интерфейса. Сокращено время загрузки, ускорено открытие приложений, повышена плавность анимации. Требования к минимальному объёму оперативной памяти снижены с двух до полутора гагабайт, что позволяет использовать дистрибутив для продления жизненного цикла устаревшего оборудования.

Переработано и оптимизировано системное меню. Добавлен универсальный интерфейс поиска, позволяющий в одном месте искать файлы, приложения, настройки, события в календаре-планировщике и записи в адресной книге. Более того, строка поиска определяет ввод математических выражений и может использоваться вместо калькулятора. При желании определённые поисковые обработчики можно отключить в настройках.

В меню приложений добавлена новая категория "Все программы" ("All Apps"), дающая возможность разом отобразить список всех установленных приложений, отсортированных в алфавитном порядке.

Расширены возможности для переключения между приложениями и виртуальными рабочими столами. Эскизы рабочих столов при навигации в обзорном режиме теперь выводятся в виде горизонтальной ленты, которую можно прокручивать на тачпаде сдвигающими жестами с касанием тремя пальцами или нажатием клавиши Super. Двойное нажатие клавиши Super теперь приводит к показу сетки приложений, из которой можно запустить приложения через перетаскивание его пиктограммы мышью на желаемый виртуальный рабочий стол.

Добавлен пространственный режим переключения между виртуальными рабочими столами с навигацией в форме трёхмерного куба. Также добавлен трехмерный вариант интерфейса переключения между окнами по Alt+Tab. Новые режимы можно включить в настройках оформления в разделе визуальных эффектов.





Обновлено оформление и повышена производительность менеджера приложений (задействован GNOME Software 45.2), в котором предложена новая реализация домашнего экрана и переработаны страницы с детальной информацией о приложении. В программе в одном интерфейсе унифицирован доступ к приложениям, установленным через APT, Snap и Flatpak. В Zorin OS 17 дополнительно предоставлена возможность установки программ в форматах AppImage и deb, а также exe- и msi-файлов с программами для Windows.

Добавлены новые возможности мозаичного размещения окон на экране, включаемые в разделе управления интерфейсом в конфигураторе и позволяющие использовать компоновку с делением экрана на 4 части. В разделе с экспериментальными настройками можно определить собственный режим мозаичной компоновки и поменять управляющие клавиатурные комбинации.

В панель добавлен индикатор с кнопками для быстрого изменения наиболее часто используемых настроек и оценки их текущего состояния.

В настройках энергопотребления предоставлена возможность выбора профиля производительности: режим экономии энергии, режим сбалансированного энергопотребления и режим максимальной производительности.

Добавлен новый интерфейс для создания скриншотов, в котором обеспечена интеграция с инструментом для создания скринкастов и предоставлена возможность создания снимка определённой части экрана или отдельного окна. После нажатия клавиши Print Screen выводится диалог, позволяющий выбрать область экрана и режим сохранения одного снимка или записи видео.

Изменено оформление апплета для показа прогноза погоды.

Улучшена поддержка запуска программ, собранных для Windows. Пакет Wine обновлён до версии 8.0.2.

В секцию конфигуратора "Settings → Users panel" добавлена возможность доступа к настройкам родительского контроля.

Уменьшен размер экранных уведомлений с информацией о громкости и яркости экрана.

Добавлена поддержка использования протокола RDP для предоставления удалённого доступа к экрану (включается в Settings → Sharing).

Многие приложения переведены на использование GTK 4 и библиотеки libadwaita, которая предлагает готовые виджеты и объекты для построения приложений, соответствующие новым рекомендациям GNOME HIG (Human Interface Guidelines) и способные адаптивно подстраиваться под экраны любого размера.

Представлен новый логотип проекта.

Обновлены версии пакетов и пользовательских приложений, в качестве основы использован выпуск Ubuntu 22.04.



