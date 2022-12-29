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Вышел дистрибутив Calculate Linux 23

29.12.2022 16:50

Доступен релиз дистрибутива Calculate Linux 23, развиваемого русскоязычным сообществом, построенного на основе Gentoo Linux, поддерживающего непрерывный цикл выпуска обновлений и оптимизированного для быстрого развёртывания в корпоративной среде. В новую версию включена серверная редакция Calculate Container Manager для работы с LXC, добавлена новая утилита cl-lxc, добавлена поддержка выбора репозитория обновления.

Для загрузки доступны следующие редакции дистрибутива: Calculate Linux Desktop с рабочим столом KDE (CLD), MATE (CLDM), LXQt (CLDL), Cinnamon (CLDC) и Xfce (CLDX и CLDXE), Calculate Container Manager (CCM), Calculate Directory Server (CDS), Calculate Linux Scratch (CLS) и Calculate Scratch Server (CSS). Все версии дистрибутива распространяются в виде загрузочного Live-образа для систем x86_64 с возможностью установки на жесткий диcк или USB-накопитель.

Calculate Linux совместим с портежами Gentoo, использует систему инициализации OpenRC и применяет Rolling-модель обновлений. Репозиторий насчитывает более 13 тысяч бинарных пакетов. Live USB включает как открытые, так и проприетарные видеодрайверы. Поддерживается мультизагрузка и модификация загрузочного образа при помощи утилит Calculate. Система поддерживает работу с доменом Calculate Directory Server с централизованной авторизацией в LDAP и хранением профилей пользователей на сервере. В состав входит специально разработанная для проекта Calculate подборка утилит для настройки, сборки и установки системы. Предоставляются средства для создания специализированных ISO-образов, адаптированных под задачи пользователя.

Основные изменения:

  • Обновлены пользовательские окружения: KDE Plasma 5.25.5, Xfce 4.18, MATE 1.26, Cinnamon 5.6.5, LXQt 1.2.
  • Предложен новый серверный дистрибутив Calculate Container Manager для запуска LXC-контейнеров.
  • Добавлена утилита cl-lxc создания и обновления контейнеров, учитывающая особенности Calculate Linux.
  • В утилите обновления cl-update появилась поддержка выбора зеркала бинарных пакетов.
  • Добавлена проверка доступности Git-репозитория с возможностью переключиться между GitHub и Calculate Git.
  • Путь к портежам изменён на /var/db/repos/gentoo.
  • В установщик добавлена проверка на сложность вводимых паролей.
  • Редактор nano заменён на vi, из пакета busybox.
  • Улучшено определение проприетарного драйвера NVIDIA.

Состав пакетов:

  • CLD (KDE desktop), 3.1 G: KDE Frameworks 5.99.0, KDE Plasma 5.25.5, KDE Applications 22.08.3, LibreOffice 7.3.7.2, Chromium 108.0.5359.124.
  • CLDC (Cinnamon desktop), 2.8 G: Cinnamon 5.6.5, LibreOffice 7.3.7.2, Chromium 108.0.5359.124, Evolution 3.46.2, GIMP 2.10.32, Rhythmbox 3.4.6.
  • CLDL (LXQt desktop), 2.9 G: LXQt 0.17, LibreOffice 7.3.7.2, Chromium 108.0.5359.124, Claws Mail 4.1.0, GIMP 2.10.32, Strawberry 1.0.10.
  • CLDM (MATE desktop), 2.9 G: MATE 1.26, LibreOffice 7.3.7.2, Chromium 108.0.5359.124, Claws Mail 4.1.0, GIMP 2.10.32, Strawberry 1.0.10
  • CLDX (Xfce desktop), 2.8 G: Xfce 4.18, LibreOffice 7.3.7.2, Chromium 108.0.5359.124, Claws Mail 4.1.0, GIMP 2.10.32, Strawberry 1.0.10.
  • CLDXS (Xfce Scientific desktop), 3.1 G: Xfce 4.18, Eclipse 4.15, Inkscape 1.2.1, LibreOffice 7.3.7.2, Chromium 108.0.5359.124, Claws Mail 4.1.0, GIMP 2.10.32.
  • CCM (Container Manager), 699 M: ядро Linux 5.15.82, Calculate Utilities 3.7.3.1, Calculate Toolkit 0.3.1.
  • CDS (Directory Server), 837 M: OpenLDAP 2.4.58, Samba 4.15.12, Postfix 3.7.3, ProFTPD 1.3.8, Bind 9.16.22.
  • CLS (Linux Scratch), 1.7 G: Xorg-server 21.1.4, ядро Linux 5.15.82.
  • CSS (Scratch Server), 634 M: Kernel 5.15.82, Calculate Utilities 3.7.3.1.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.calculate-linux....)
  2. OpenNews: Вышел дистрибутив Calculate Linux 22
  3. OpenNews: Calculate Scratch Server включён в Реестр отечественного ПО
Автор новости: Lautre
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58404-calculate
Ключевые слова: calculate, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 18:35, 29/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Насколько я знаю - единственный бесплатный линукс в реестре российского ПО. В целом пользоваться можно, когда других вариантов у организации нет
     
     
  • 2.26, An onymous (?), 20:51, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Альт и Астра для физиков бесплатны тоже.

    Для юриков да, только Калька.

    Но блин, может у меня руки растут не из того места, но долго он у меня не живет с его проблемами при перерыве с обновлениями.

     
     
  • 3.33, Odalist (?), 21:37, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мне понравились обои в калькулейте.
     
  • 3.37, Аноним (37), 23:48, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > его проблемами при перерыве с обновлениями

    зачем?
    если обновлять раз в год - любой релизный дистр - хоть альт хоть дебианоподобный

     

  • 1.6, Аноним (6), 18:38, 29/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Оформлено просто и со вкусом. Хотя я бы оформил лучше.
     
     
  • 2.10, Советский инженер на пенсии (?), 18:58, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –12 +/
    Linux это не про оформление. Хочешь красиво - ставь windows 11.
     
     
  • 3.12, Аноним (6), 19:03, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    никогда не находил вантуз красивым. Более того, r/unixporn показывает, что Linux может быть оформлен красиво, и как правило оформление выходит гораздо лучше, чем в обожаемом тобой вантузе.
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 19:51, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    r/unixporn показывает, что Linux может быть оформлен как могила цыганских баронов.
     
     
  • 5.30, Аноним (30), 21:10, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Как и винда, впрочем. В мире вообще крайне мало вещей, которые нельзя оформить как могилу цыганских баронов.
     
  • 3.17, Анони (?), 19:33, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У вас мозг закостенел, как и интерфейс винды 4 разных в одном. Да еще и в новой темной теме белый шрифт на темном, а не светло-серый.
     
  • 3.18, Анони (?), 19:35, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Sans Serif, Tahoma 8 + Segoe UI 10-12, размытые окна форм, которые со времен NT 4 не менялись
     
  • 3.20, Аноним (20), 19:44, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Linux это не про оформление. Хочешь красиво - ставь windows 11.

    На линукс больше всего (оформлений) сред рабочего стола, чем на любой другой ОС/кернел.

     
     
  • 4.27, An onymous (?), 20:54, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И более того, винда копирует идеи из DE линукса.
     
     
  • 5.38, Аноним (38), 23:57, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Мутанте 11 скопировали фишку из KDE, заключающуюся в регулировке громкости звука прокруткой колёсика мыши на иконке в трее.
    Просто пример заимствований.
     

  • 1.7, Аноним (7), 18:48, 29/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Только на днях с товарищем вспоминали дистр, удивлялись, что с апреля новостей нет, и нате вам на новый год)
     
  • 1.9, А нет (?), 18:49, 29/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Отличный дистр. И на серверах стоит и на некоторых рабочих станциях.
     
  • 1.11, Советский инженер на пенсии (?), 18:59, 29/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Приятно удивлён что оно ещё живо.
     
  • 1.14, Аноним (20), 19:16, 29/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Для загрузки доступны следующие редакции дистрибутива: Calculate Linux Desktop с рабочим столом KDE (CLD), MATE (CLDM), LXQt (CLDL), Cinnamon (CLDC) и Xfce (CLDX и CLDXE),

    Могу ли я попробовать предложить сделать редакции с другими средами рабочих столов? Если я все правильно понял то тут вариант как с Убунту, для каждорй среды рабочего стола отдельный образ, нежели как в Debian/EndeavourOS когда среду рабочего стола конкретную надо выбирать во время установки непосредственно?

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 19:24, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это лайвсиди набор софта. Все максимально убогие и странные. Если уж это не тянут, куда им дополнительные. Самый минималистичный и единственно юзабельный емнип с КДЕ, но дефолты и набор софта максимально неадекватные всё равно.
     
     
  • 3.19, Аноним (20), 19:43, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А было бо круто не лайв-сиди-стой а нормалньый десктоп-дистрибутив на основе Генту, такое хардкорное русское сообщество с русским дистрибутивом.
     
  • 2.29, An onymous (?), 20:59, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Предложить можешь.
    Но если делать самому придется, то знай, что у Альтов есть система сборки собственных дистрибутивов с нескучными обоями и DE: https://www.altlinux.org/Mkimage-profiles/howto
     

  • 1.22, Попандопала. (?), 19:56, 29/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отличный дистр и без Системд.
     
  • 1.23, Аноним (23), 20:20, 29/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ну... IceWM в списке нет - даже читать вообще - не стОит.
     
     
  • 2.32, Попандопала. (?), 21:37, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Доустановить несложно.
     

  • 1.24, Аноним (37), 20:33, 29/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    походу калька любит релизиться под НГ :)
     
     
  • 2.28, An onymous (?), 20:56, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтоб почитателям линукса не скучно было 31 декабря и они могли заняться установкой новой Кальки!
     
     
  • 3.31, . (?), 21:25, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не 31 декабря, а со 2 по 10 января
     

  • 1.34, Аноним (34), 21:54, 29/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "Редактор nano заменён на vi" - Офигенно! nano реально сложно и неудобно пользоваться.
     
     
  • 2.40, Michael Shigorin (ok), 00:03, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "Редактор nano заменён на vi" - Офигенно! nano реально сложно и неудобно пользоваться.

    Ну лучше бы на vim всё-таки. :)

     

  • 1.35, ip1982 (ok), 22:02, 29/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В установщик добавлена проверка на сложность вводимых паролей.

    Надеюсь, она лишь советует, а не заламывает руки.

     
     
  • 2.41, Michael Shigorin (ok), 00:05, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> В установщик добавлена проверка на сложность вводимых паролей.
    > Надеюсь, она лишь советует,
    > а не заламывает руки.

    "О хозяин!  Старшим битом бью, не ставь такой пароль!  Не прост он, но подл в своей прельстивой шкуре, и подведёт тебя, как только отвернёшься!.."

     

  • 1.36, ip1982 (ok), 22:04, 29/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вторая панель — это просто трата места и времени (на её удаление). На самом деле, кнопка «Пуск» + панель задач + лоток — это идеал, который раскурили уже в Виндовс 95.
     
  • 1.39, Аноним (38), 00:00, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Здорово, но зачем нужен дистрибутив с ручной сборкой пакетов, когда есть Debian с кучей заготовленных пакетов?
     
     
  • 2.42, Michael Shigorin (ok), 00:06, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Здорово, но зачем нужен дистрибутив с ручной сборкой пакетов, когда есть Debian
    > с кучей заготовленных пакетов?

    Вот когда поднимете свой бизнес по производству картонной упаковки на дебиане,
    тогда и поговорим.

    :-)

     
     
  • 3.43, Аноним (38), 00:20, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К чему ты это написал?
     

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