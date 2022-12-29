Вышел дистрибутив Calculate Linux 23

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|1.4, Аноним (4), 18:35, 29/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Насколько я знаю - единственный бесплатный линукс в реестре российского ПО. В целом пользоваться можно, когда других вариантов у организации нет
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|2.26, An onymous (?), 20:51, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Альт и Астра для физиков бесплатны тоже.
Для юриков да, только Калька.
Но блин, может у меня руки растут не из того места, но долго он у меня не живет с его проблемами при перерыве с обновлениями.
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|3.37, Аноним (37), 23:48, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> его проблемами при перерыве с обновлениями
зачем?
если обновлять раз в год - любой релизный дистр - хоть альт хоть дебианоподобный
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|3.12, Аноним (6), 19:03, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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никогда не находил вантуз красивым. Более того, r/unixporn показывает, что Linux может быть оформлен красиво, и как правило оформление выходит гораздо лучше, чем в обожаемом тобой вантузе.
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|4.21, Аноним (21), 19:51, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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r/unixporn показывает, что Linux может быть оформлен как могила цыганских баронов.
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|5.30, Аноним (30), 21:10, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Как и винда, впрочем. В мире вообще крайне мало вещей, которые нельзя оформить как могилу цыганских баронов.
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|3.17, Анони (?), 19:33, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У вас мозг закостенел, как и интерфейс винды 4 разных в одном. Да еще и в новой темной теме белый шрифт на темном, а не светло-серый.
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|3.18, Анони (?), 19:35, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Sans Serif, Tahoma 8 + Segoe UI 10-12, размытые окна форм, которые со времен NT 4 не менялись
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|3.20, Аноним (20), 19:44, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Linux это не про оформление. Хочешь красиво - ставь windows 11.
На линукс больше всего (оформлений) сред рабочего стола, чем на любой другой ОС/кернел.
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|5.38, Аноним (38), 23:57, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Мутанте 11 скопировали фишку из KDE, заключающуюся в регулировке громкости звука прокруткой колёсика мыши на иконке в трее.
Просто пример заимствований.
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|1.7, Аноним (7), 18:48, 29/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Только на днях с товарищем вспоминали дистр, удивлялись, что с апреля новостей нет, и нате вам на новый год)
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|1.9, А нет (?), 18:49, 29/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Отличный дистр. И на серверах стоит и на некоторых рабочих станциях.
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|1.14, Аноним (20), 19:16, 29/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Для загрузки доступны следующие редакции дистрибутива: Calculate Linux Desktop с рабочим столом KDE (CLD), MATE (CLDM), LXQt (CLDL), Cinnamon (CLDC) и Xfce (CLDX и CLDXE),
Могу ли я попробовать предложить сделать редакции с другими средами рабочих столов? Если я все правильно понял то тут вариант как с Убунту, для каждорй среды рабочего стола отдельный образ, нежели как в Debian/EndeavourOS когда среду рабочего стола конкретную надо выбирать во время установки непосредственно?
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|2.15, Аноним (15), 19:24, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это лайвсиди набор софта. Все максимально убогие и странные. Если уж это не тянут, куда им дополнительные. Самый минималистичный и единственно юзабельный емнип с КДЕ, но дефолты и набор софта максимально неадекватные всё равно.
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|3.19, Аноним (20), 19:43, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А было бо круто не лайв-сиди-стой а нормалньый десктоп-дистрибутив на основе Генту, такое хардкорное русское сообщество с русским дистрибутивом.
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|2.28, An onymous (?), 20:56, 29/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтоб почитателям линукса не скучно было 31 декабря и они могли заняться установкой новой Кальки!
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|1.34, Аноним (34), 21:54, 29/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"Редактор nano заменён на vi" - Офигенно! nano реально сложно и неудобно пользоваться.
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|2.40, Michael Shigorin (ok), 00:03, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> "Редактор nano заменён на vi" - Офигенно! nano реально сложно и неудобно пользоваться.
Ну лучше бы на vim всё-таки. :)
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|1.35, ip1982 (ok), 22:02, 29/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В установщик добавлена проверка на сложность вводимых паролей.
Надеюсь, она лишь советует, а не заламывает руки.
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|2.41, Michael Shigorin (ok), 00:05, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> В установщик добавлена проверка на сложность вводимых паролей.
> Надеюсь, она лишь советует,
> а не заламывает руки.
"О хозяин! Старшим битом бью, не ставь такой пароль! Не прост он, но подл в своей прельстивой шкуре, и подведёт тебя, как только отвернёшься!.."
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|1.36, ip1982 (ok), 22:04, 29/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вторая панель — это просто трата места и времени (на её удаление). На самом деле, кнопка «Пуск» + панель задач + лоток — это идеал, который раскурили уже в Виндовс 95.
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|1.39, Аноним (38), 00:00, 30/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Здорово, но зачем нужен дистрибутив с ручной сборкой пакетов, когда есть Debian с кучей заготовленных пакетов?
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|2.42, Michael Shigorin (ok), 00:06, 30/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Здорово, но зачем нужен дистрибутив с ручной сборкой пакетов, когда есть Debian
> с кучей заготовленных пакетов?
Вот когда поднимете свой бизнес по производству картонной упаковки на дебиане,
тогда и поговорим.
:-)
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