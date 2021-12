Вышел дистрибутив Calculate Linux 22

2.5 , Cyber100 ( ok ), 16:00, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – эту парашу они, конечно, поспешили приколотить гвоздями.

мне пришлось переходить на альсу, иначе даже ютуб не воспроизводил, т.к. не находил звуковое устройство.

2.8 , flexagoon ( ok ), 16:05, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Очень сильно от сетапа зависит, у кого то работает вообще без проблем, а у кого то нет

2.12 , Аноним ( 11 ), 16:26, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А какой сакральный смысл в этих надстройкой над alsa?

3.16 , Аноним ( - ), 17:09, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сиське любишь ? Вот прикинь что альза тебе разрешает потрогать только одну. А ты хочешь сразу две ухватить, сечешь ? Вот для этого надо буферизация, когда с буферами все отлично и у тебя с руками тоже - можешь хватать сколько хочешь, даже друзей приглашать и они будут трогать. Альза может вообще быть не в курсе и играть на пианино в соседн.. материке, пока ты гоняешь фантазии, это виртуальные каналы , понял для чего надо ранить пульсирующий и трубу ?

2.13 , НяшМяш ( ok ), 16:32, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Примерно год использую. Со звуком багов не помню, но на старте были раздражающие мелочи вида не переключения устройства вывода на наушники, когда их отключил-подключил. Субъективно лучше качество звука при меньшей нагрузке, разница по цпу ещё больше если пульсу настроить для качества. Весь софт работает как и раньше.

3.14 , Аноним ( 11 ), 16:40, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я просто automute перевожу в disabled.