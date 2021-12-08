The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Вышел дистрибутив Calculate Linux 22

08.12.2021 14:27

Доступен релиз дистрибутива Calculate Linux 22, развиваемого русскоязычным сообществом, построенного на основе Gentoo Linux, поддерживающего непрерывный цикл выпуска обновлений и оптимизированного для быстрого развёртывания в корпоративной среде. В новой версии реализована возможность доведения до актуального состояния давно не обновлявшихся систем, выполнен перевод утилит Calculate на Python 3 и по умолчанию задействован звуковой сервер PipeWire.

Для загрузки доступны следующие редакции дистрибутива: Calculate Linux Desktop с рабочим столом KDE (CLD), MATE (CLDM), LXQt (CLDL), Cinnamon (CLDC) и Xfce (CLDX и CLDXE), Calculate Directory Server (CDS), Calculate Linux Scratch (CLS) и Calculate Scratch Server (CSS). Все версии дистрибутива распространяются в виде загрузочного Live-образа для систем x86_64 с возможностью установки на жесткий диcк или USB-накопитель.

Calculate Linux совместим с портежами Gentoo, использует систему инициализации OpenRC и применяет Rolling-модель обновлений. Репозиторий насчитывает более 13 тысяч бинарных пакетов. Live USB включает как открытые, так и проприетарные видеодрайверы. Поддерживается мультизагрузка и модификация загрузочного образа при помощи утилит Calculate. Система поддерживает работу с доменом Calculate Directory Server с централизованной авторизацией в LDAP и хранением профилей пользователей на сервере. В состав входит специально разработанная для проекта Calculate подборка утилит для настройки, сборки и установки системы. Предоставляются средства для создания специализированных ISO-образов, адаптированных под задачи пользователя.

Основные изменения:

  • Добавлена возможность доведения до актуального состояния очень старых установок, для которых длительное время не устанавливались обновления.
  • Предложена новая версия утилит Calculate Utils 3.7, полностью переведенная на Python 3.
  • Из базовой поставки исключён Python 2.7.
  • Звуковой сервер PulseAudio заменён на мультимедийный сервер PipeWire. Сохранена возможность выбора ALSA.
  • Добавлена поддержка Bluetooth при использовании ALSA.
  • Улучшена поддержка аппаратной виртуализации на базе гипервизора Hyper-V.
  • Проведена оптимизация производительности системы.
  • Музыкальный проигрыватель Clementine замен на его форк Strawberry.
  • Возвращено использование udev для управления устройствами вместо ранее применявшегося форка eudev.

Состав пакетов:

  • CLD (KDE desktop), 3.18 G: KDE Frameworks 5.85.0, KDE Plasma 5.22.5, KDE Applications 21.08.3, LibreOffice 7.1.7.2, Chromium 96.0.4664.45, ядро Linux 5.15.6.
  • CLDC (Cinnamon desktop), 2.89 G: Cinnamon 5.0.6, LibreOffice 7.1.7.2, Chromium 96.0.4664.45, Evolution 3.40.4, GIMP 2.10.28, Rhythmbox 3.4.4, ядро Linux 5.15.6.
  • CLDL (LXQt desktop), 2.89 G: LXQt 0.17, LibreOffice 7.1.7.2, Chromium 96.0.4664.45, Claws Mail 3.17.8, GIMP 2.10.28, Strawberry 1.0, ядро Linux 5.15.6.
  • CLDM (MATE desktop), 3 G: MATE 1.24, LibreOffice 7.1.7.2, Chromium 96.0.4664.45, Claws Mail 3.17.8, GIMP 2.10.28, Strawberry 1.0, ядро Linux 5.15.6.
  • CLDX (Xfce desktop), 2.82 G: Xfce 4.16, LibreOffice 7.1.7.2, Chromium 96.0.4664.45, Claws Mail 3.17.8, Gimp 2.10.28, Strawberry 1.0, ядро Linux 5.15.6.
  • CLDXS (Xfce Scientific desktop), 3.12 G: Xfce 4.16, Eclipse 4.13, Inkscape 1.1, LibreOffice 7.1.7.2, Chromium 96.0.4664.45, Claws Mail 3.18, GIMP 2.10.28, ядро Linux 5.15.6.
  • CDS (Directory Server), 835 M: OpenLDAP 2.4.58, Samba 4.14.10, Postfix 3.6.3, ProFTPD 1.3.7c, Bind 9.16.12.
  • CLS (Linux Scratch), 1.5 G: Xorg-server 1.20.13, ядро Linux 5.15.6. CSS (Scratch Server), 628 M: ядро Linux 5.15.6, Calculate Utilities 3.7.2.11.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.calculate-linux....)
  2. OpenNews: Вышел Calculate Linux 21
  3. OpenNews: Вышел Calculate Linux 20
  4. OpenNews: Сформирована новая редакция Calculate Linux с рабочим столом LXQt
  5. OpenNews: Вариант дистрибутива Calculate Linux для запуска в контейнере LXC
  6. OpenNews: Вышел Calculate Linux Desktop 9.2
Автор новости: Lautre
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56308-calculate
Ключевые слова: calculate, linux
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 15:43, 08/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена возможность доведения до актуального состояния очень старых установок, для которых длительное время не устанавливались обновления.

    через зеркала миграции, за подробностями клац по ссылке
    https://forum.calculate-linux.org/t/calculate-linux-2021/10867

     
  • 1.3, Аноним (3), 15:52, 08/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Возвращено использование udev для управления устройствами вместо ранее применявшегося форка eudev.

    Но как? Оно же прибито к systemd.

     
     
  • 2.7, Аноним (-), 16:03, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо. Где udev, там systemD.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 16:42, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Gentoo тоже на udev перешли, но OpenRC как был, так и остался.
     
  • 2.10, Аноним (10), 16:18, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не прибито и не было, не обязательно сд при этом собирать. Изначально это был сторонний проект. Вот logind из systemd собирать бы не плохо, elogind опять костыли.
     
  • 2.11, Аноним (11), 16:25, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    sys-fs/udev и virtual/udev Не одно и то же.
     

  • 1.4, Аноним (3), 15:53, 08/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Звуковой сервер PulseAudio заменён на мультимедийный сервер PipeWire.

    Оно уже годно к использованию?

     
     
  • 2.5, Cyber100 (ok), 16:00, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    эту парашу они, конечно, поспешили приколотить гвоздями.
    мне пришлось переходить на альсу, иначе даже ютуб не воспроизводил, т.к. не находил звуковое устройство.
     
  • 2.8, flexagoon (ok), 16:05, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Очень сильно от сетапа зависит, у кого то работает вообще без проблем, а у кого то нет
     
  • 2.12, Аноним (11), 16:26, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какой сакральный смысл в этих надстройкой над alsa?
     
     
  • 3.16, Аноним (-), 17:09, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сиське любишь ? Вот прикинь что альза тебе разрешает потрогать только одну. А ты хочешь сразу две ухватить, сечешь ? Вот для этого надо буферизация, когда с буферами все отлично и у тебя с руками тоже - можешь хватать сколько хочешь, даже друзей приглашать и они будут трогать. Альза может вообще быть не в курсе и играть на пианино в соседн.. материке, пока ты гоняешь фантазии, это виртуальные каналы , понял для чего надо ранить пульсирующий и трубу ?
     
  • 2.13, НяшМяш (ok), 16:32, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Примерно год использую. Со звуком багов не помню, но на старте были раздражающие мелочи вида не переключения устройства вывода на наушники, когда их отключил-подключил. Субъективно лучше качество звука при меньшей нагрузке, разница по цпу ещё больше если пульсу настроить для качества. Весь софт работает как и раньше.
     
     
  • 3.14, Аноним (11), 16:40, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я просто automute перевожу в disabled.
     

  • 1.6, Аноним (-), 16:02, 08/12/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –3 +/
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру