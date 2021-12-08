Вышел дистрибутив Calculate Linux 22

Доступен релиз дистрибутива Calculate Linux 22, развиваемого русскоязычным сообществом, построенного на основе Gentoo Linux, поддерживающего непрерывный цикл выпуска обновлений и оптимизированного для быстрого развёртывания в корпоративной среде. В новой версии реализована возможность доведения до актуального состояния давно не обновлявшихся систем, выполнен перевод утилит Calculate на Python 3 и по умолчанию задействован звуковой сервер PipeWire.

Для загрузки доступны следующие редакции дистрибутива: Calculate Linux Desktop с рабочим столом KDE (CLD), MATE (CLDM), LXQt (CLDL), Cinnamon (CLDC) и Xfce (CLDX и CLDXE), Calculate Directory Server (CDS), Calculate Linux Scratch (CLS) и Calculate Scratch Server (CSS). Все версии дистрибутива распространяются в виде загрузочного Live-образа для систем x86_64 с возможностью установки на жесткий диcк или USB-накопитель.

Calculate Linux совместим с портежами Gentoo, использует систему инициализации OpenRC и применяет Rolling-модель обновлений. Репозиторий насчитывает более 13 тысяч бинарных пакетов. Live USB включает как открытые, так и проприетарные видеодрайверы. Поддерживается мультизагрузка и модификация загрузочного образа при помощи утилит Calculate. Система поддерживает работу с доменом Calculate Directory Server с централизованной авторизацией в LDAP и хранением профилей пользователей на сервере. В состав входит специально разработанная для проекта Calculate подборка утилит для настройки, сборки и установки системы. Предоставляются средства для создания специализированных ISO-образов, адаптированных под задачи пользователя.

Основные изменения:

Добавлена возможность доведения до актуального состояния очень старых установок, для которых длительное время не устанавливались обновления.

Предложена новая версия утилит Calculate Utils 3.7, полностью переведенная на Python 3.

Из базовой поставки исключён Python 2.7.

Звуковой сервер PulseAudio заменён на мультимедийный сервер PipeWire. Сохранена возможность выбора ALSA.

Добавлена поддержка Bluetooth при использовании ALSA.

Улучшена поддержка аппаратной виртуализации на базе гипервизора Hyper-V.

Проведена оптимизация производительности системы.

Музыкальный проигрыватель Clementine замен на его форк Strawberry.

Возвращено использование udev для управления устройствами вместо ранее применявшегося форка eudev.

Состав пакетов: