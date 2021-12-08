Вышел дистрибутив Calculate Linux 22

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Доступен релиз дистрибутива Calculate Linux 22, развиваемого русскоязычным сообществом, построенного на основе Gentoo Linux, поддерживающего непрерывный цикл выпуска обновлений и оптимизированного для быстрого развёртывания в корпоративной среде. В новой версии реализована возможность доведения до актуального состояния давно не обновлявшихся систем, выполнен перевод утилит Calculate на Python 3 и по умолчанию задействован звуковой сервер PipeWire.
Для загрузки доступны следующие редакции дистрибутива: Calculate Linux Desktop с рабочим столом KDE (CLD), MATE (CLDM), LXQt (CLDL), Cinnamon (CLDC) и Xfce (CLDX и CLDXE), Calculate Directory Server (CDS), Calculate Linux Scratch (CLS) и Calculate Scratch Server (CSS). Все версии дистрибутива распространяются в виде загрузочного Live-образа для систем x86_64 с возможностью установки на жесткий диcк или USB-накопитель.
Calculate Linux совместим с портежами Gentoo, использует систему инициализации OpenRC и применяет Rolling-модель обновлений. Репозиторий насчитывает более 13 тысяч бинарных пакетов. Live USB включает как открытые, так и проприетарные видеодрайверы. Поддерживается мультизагрузка и модификация загрузочного образа при помощи утилит Calculate. Система поддерживает работу с доменом Calculate Directory Server с централизованной авторизацией в LDAP и хранением профилей пользователей на сервере. В состав входит специально разработанная для проекта Calculate подборка утилит для настройки, сборки и установки системы. Предоставляются средства для создания специализированных ISO-образов, адаптированных под задачи пользователя.
Основные изменения:
- Добавлена возможность доведения до актуального состояния очень старых установок, для которых длительное время не устанавливались обновления.
- Предложена новая версия утилит Calculate Utils 3.7, полностью переведенная на Python 3.
- Из базовой поставки исключён Python 2.7.
- Звуковой сервер PulseAudio заменён на мультимедийный сервер PipeWire. Сохранена возможность выбора ALSA.
- Добавлена поддержка Bluetooth при использовании ALSA.
- Улучшена поддержка аппаратной виртуализации на базе гипервизора Hyper-V.
- Проведена оптимизация производительности системы.
- Музыкальный проигрыватель Clementine замен на его форк Strawberry.
- Возвращено использование udev для управления устройствами вместо ранее применявшегося форка eudev.
Состав пакетов:
- CLD (KDE desktop), 3.18 G: KDE Frameworks 5.85.0, KDE Plasma 5.22.5, KDE Applications 21.08.3, LibreOffice 7.1.7.2, Chromium 96.0.4664.45, ядро Linux 5.15.6.
- CLDC (Cinnamon desktop), 2.89 G: Cinnamon 5.0.6, LibreOffice 7.1.7.2, Chromium 96.0.4664.45, Evolution 3.40.4, GIMP 2.10.28, Rhythmbox 3.4.4, ядро Linux 5.15.6.
- CLDL (LXQt desktop), 2.89 G: LXQt 0.17, LibreOffice 7.1.7.2, Chromium 96.0.4664.45, Claws Mail 3.17.8, GIMP 2.10.28, Strawberry 1.0, ядро Linux 5.15.6.
- CLDM (MATE desktop), 3 G: MATE 1.24, LibreOffice 7.1.7.2, Chromium 96.0.4664.45, Claws Mail 3.17.8, GIMP 2.10.28, Strawberry 1.0, ядро Linux 5.15.6.
- CLDX (Xfce desktop), 2.82 G: Xfce 4.16, LibreOffice 7.1.7.2, Chromium 96.0.4664.45, Claws Mail 3.17.8, Gimp 2.10.28, Strawberry 1.0, ядро Linux 5.15.6.
- CLDXS (Xfce Scientific desktop), 3.12 G: Xfce 4.16, Eclipse 4.13, Inkscape 1.1, LibreOffice 7.1.7.2, Chromium 96.0.4664.45, Claws Mail 3.18, GIMP 2.10.28, ядро Linux 5.15.6.
- CDS (Directory Server), 835 M: OpenLDAP 2.4.58, Samba 4.14.10, Postfix 3.6.3, ProFTPD 1.3.7c, Bind 9.16.12.
- CLS (Linux Scratch), 1.5 G: Xorg-server 1.20.13, ядро Linux 5.15.6.
CSS (Scratch Server), 628 M: ядро Linux 5.15.6, Calculate Utilities 3.7.2.11.