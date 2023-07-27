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Выпуск Zorin OS 16.3, дистрибутива для пользователей, привыкших к Windows или macOS

27.07.2023 19:42

Представлен релиз Linux-дистрибутива Zorin OS 16.3, основанного на пакетной базе Ubuntu 20.04. Целевой аудиторией дистрибутива являются начинающие пользователи, привыкшие работать в Windows. Для управления оформлением дистрибутив предлагает специальный конфигуратор, позволяющий придать рабочему столу вид, свойственный различным версиям Windows и macOS, а в состав включена подборка программ, близких к программам, к которым привыкли пользователи Windows. Для интеграции рабочего стола со смартфоном поставляется приложение Zorin Connect (на базе KDE Connect). Кроме пакетов в формате deb и репозиториев Ubuntu по умолчанию включена поддержка форматов Flatpak, AppImage и Snap с возможностью установки программ из каталогов Flathub и Snap Store. Размер загрузочного iso-образа составляет 2.9 ГБ (доступны четыре сборки - обычная на основе GNOME, "Lite" с Xfce и их варианты для образовательных учреждений).

В новой версии:

  • Обновлены версии пакетов и пользовательских приложений, среди прочего добавлен выпуск LibreOffice 7.5 и обновлены драйверы. Добавлена поддержка GPU NVIDIA GeForce RTX 4070, 4060 Ti и 4060.
  • Добавлен интерфейс "Zorin Menu → System Tools → Upgrade Zorin" для перевода уже установленных систем на новые релизы и редакции дистрибутива. Например, пользователи теперь могут обновить Zorin OS 15.x до выпуска 16.3 без переустановки системы и с сохранением всех дополнительных приложений и настроек.
  • Расширены возможности интеграции рабочего стола со смартфоном при помощи приложения Zorin Connect (ответвление от KDE Connect). Добавлена возможность выполнения команд на компьютере из меню на смартфонах под управлением Android 11, 12 и 13. Расширены возможности управления воспроизведением музыки из сервиса Spotify. Обеспечено автоматическое восстановление соединений с устройствами на базе Android 10 и более новых версий платформы. На устройствах с Android 13 задействованы монохромные пиктограммы.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.zorin.com/2023/07...)
  2. OpenNews: Выпуск Zorin OS 16.2, дистрибутива для пользователей, привыкших к Windows или macOS
  3. OpenNews: Проект Airyx развивает редакцию FreeBSD, совместимую с приложениями macOS
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива helloSystem 0.7, использующего FreeBSD и напоминающего macOS
  5. OpenNews: Компания Apple опубликовала код ядра и системных компонентов macOS 13.1
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Elementary OS 7
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59506-zorin
Ключевые слова: zorin
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (-), 19:54, 27/07/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.3, Аноним (3), 19:58, 27/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На данный момент лудший дистрибутив.
     
     
  • 2.5, Vangelis (?), 20:04, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    *Хучший
     
     
  • 3.6, Аноним (3), 20:07, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты просто хейтер ради хейта.
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 21:33, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ... (с) сказал хейтер
     
  • 3.15, Аноним (15), 21:07, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    *Лутшый!
     

  • 1.7, deusbase (ok), 20:08, 27/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Все отличительные фишки за деньги - идите лесом коммерс Зорин.
     
     
  • 2.9, Аноним (3), 20:10, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А где сейчас не так?
     

  • 1.8, Аноним (8), 20:09, 27/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сейчас установить на любой вкус тему, включая полную копию Windows 7/10/11, проще некуда. Достаточно поискать в интернете.
     
     
  • 2.14, Аноним (3), 21:05, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сейчас, лол. Это уже лет 30 не проблема.
     

  • 1.10, AleksK (ok), 20:30, 27/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Все эти варианты убунту для "привыкших" к Винде полная хрень. Единственные кто хоть что-то пытаются доработать базу это system 76 со своей pop os. Остальные только иконки и темы рисуют.
     
     
  • 2.26, Анониссимус (?), 21:56, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошие иконки с темами уже были бы очень хороши. Вот манжара глаз радует со своей темой, но кроме неё очень немногие стараются хоть какой-то дизайн сделать. Даже многие DE по дефолту вырвиглазно выглядят, не говоря уже о конечных дистрибутивах.
     

  • 1.11, Аноним (11), 20:56, 27/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    But who is Mr. Zorin?
     
     
  • 2.12, Аноним (11), 21:00, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хех, а я ведь правда думал, что это какой-то Зорин из России сделал свою ОС, ну и название - нет, с таким именем не взлетит.

    Хотя на сайте есть цитаты из Форбс, но думаю это фэйк, форбс не может писать о такой глупости.

     
     
  • 3.13, Аноним (3), 21:04, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это Артём Зорин из Украины.
     
     
  • 4.17, FF (?), 21:12, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Зарин

    ?

     
     
  • 5.19, Аноним (3), 21:16, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Долбишь?
     
  • 2.16, FF (?), 21:10, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Popov!OS, может это Денчик доделал свое дело.
     

  • 1.18, Аноним (18), 21:14, 27/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прикольно, но стандартные кеды уже удовлетворяют все хотелки виндоюзеров.
     
     
  • 2.20, Аноним (3), 21:18, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их настраивать надо, хорошо когда все готовое.
     
  • 2.23, Аноним (-), 21:41, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет. В кедах слишком много окошек с настройками, которые запутают даже искушенного виндоюзера. Не говоря уже о полной непригодности для тех, кто борется с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР) и прочими недугами типа рассеянного внимания.
     

  • 1.22, Аноним (-), 21:38, 27/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Красивая ОСь, нет, правда красивая. Интерфейс выглядит цельно, не как суповой набор из тулкитов разных версий в том же Debian. Но это целиком и полностью коммерческий проект и непонятно что эта новость здесь делает.
     

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