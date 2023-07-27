Выпуск Zorin OS 16.3, дистрибутива для пользователей, привыкших к Windows или macOS

Представлен релиз Linux-дистрибутива Zorin OS 16.3, основанного на пакетной базе Ubuntu 20.04. Целевой аудиторией дистрибутива являются начинающие пользователи, привыкшие работать в Windows. Для управления оформлением дистрибутив предлагает специальный конфигуратор, позволяющий придать рабочему столу вид, свойственный различным версиям Windows и macOS, а в состав включена подборка программ, близких к программам, к которым привыкли пользователи Windows. Для интеграции рабочего стола со смартфоном поставляется приложение Zorin Connect (на базе KDE Connect). Кроме пакетов в формате deb и репозиториев Ubuntu по умолчанию включена поддержка форматов Flatpak, AppImage и Snap с возможностью установки программ из каталогов Flathub и Snap Store. Размер загрузочного iso-образа составляет 2.9 ГБ (доступны четыре сборки - обычная на основе GNOME, "Lite" с Xfce и их варианты для образовательных учреждений). В новой версии: Обновлены версии пакетов и пользовательских приложений, среди прочего добавлен выпуск LibreOffice 7.5 и обновлены драйверы. Добавлена поддержка GPU NVIDIA GeForce RTX 4070, 4060 Ti и 4060.

Добавлен интерфейс "Zorin Menu → System Tools → Upgrade Zorin" для перевода уже установленных систем на новые релизы и редакции дистрибутива. Например, пользователи теперь могут обновить Zorin OS 15.x до выпуска 16.3 без переустановки системы и с сохранением всех дополнительных приложений и настроек.

Расширены возможности интеграции рабочего стола со смартфоном при помощи приложения Zorin Connect (ответвление от KDE Connect). Добавлена возможность выполнения команд на компьютере из меню на смартфонах под управлением Android 11, 12 и 13. Расширены возможности управления воспроизведением музыки из сервиса Spotify. Обеспечено автоматическое восстановление соединений с устройствами на базе Android 10 и более новых версий платформы. На устройствах с Android 13 задействованы монохромные пиктограммы.



