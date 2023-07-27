Выпуск Zorin OS 16.3, дистрибутива для пользователей, привыкших к Windows или macOS

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|1.8, Аноним (8), 20:09, 27/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сейчас установить на любой вкус тему, включая полную копию Windows 7/10/11, проще некуда. Достаточно поискать в интернете.
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|1.10, AleksK (ok), 20:30, 27/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Все эти варианты убунту для "привыкших" к Винде полная хрень. Единственные кто хоть что-то пытаются доработать базу это system 76 со своей pop os. Остальные только иконки и темы рисуют.
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|2.26, Анониссимус (?), 21:56, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хорошие иконки с темами уже были бы очень хороши. Вот манжара глаз радует со своей темой, но кроме неё очень немногие стараются хоть какой-то дизайн сделать. Даже многие DE по дефолту вырвиглазно выглядят, не говоря уже о конечных дистрибутивах.
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|2.12, Аноним (11), 21:00, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хех, а я ведь правда думал, что это какой-то Зорин из России сделал свою ОС, ну и название - нет, с таким именем не взлетит.
Хотя на сайте есть цитаты из Форбс, но думаю это фэйк, форбс не может писать о такой глупости.
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|1.18, Аноним (18), 21:14, 27/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Прикольно, но стандартные кеды уже удовлетворяют все хотелки виндоюзеров.
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|2.23, Аноним (-), 21:41, 27/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет. В кедах слишком много окошек с настройками, которые запутают даже искушенного виндоюзера. Не говоря уже о полной непригодности для тех, кто борется с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР) и прочими недугами типа рассеянного внимания.
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|1.22, Аноним (-), 21:38, 27/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Красивая ОСь, нет, правда красивая. Интерфейс выглядит цельно, не как суповой набор из тулкитов разных версий в том же Debian. Но это целиком и полностью коммерческий проект и непонятно что эта новость здесь делает.
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