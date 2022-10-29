Выпуск Zorin OS 16.2, дистрибутива для пользователей, привыкших к Windows или macOS

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|2.7, Онаним. (?), 11:35, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Что вот это вот, что вин11 - оба вырвиглазная вырвиглазность.
Ждём смены поколения дизайнеров.
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|3.17, Аноним (17), 12:44, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Все прошаренные люди как сидели на виндовс 7, так и сидят. Здесь не любят гоняться за смузи-техноголиями.
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|4.34, НяшМяш (ok), 15:57, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Все любители непропатченных уязвимостей как сидели на неподдерживаемой виндовс 7, так и сидят. Здесь не любят железо свежее 10-летней давности, чтобы запускать поддерживаемые ОС.
Исправил
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|3.47, Аноним (2), 17:20, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чтобы стало ещё хуже.
Идеальный дизайн был у windows xp. Уже true color, но ещё без зоопарка тулкитов.
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|2.22, Бывалый смузихлёб (?), 14:10, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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кто-то придумывает себе воображаемых друзей
а иные аноны с опеннета - каких-то товарищей майоров, которым, разумеется, есть дело до какого-то даром никому не нужного анона
Всякое конечно бывает, но воображать себе тех, кто круглосуточно думает исключительно о тебе что и является смыслом их жизни... быть может анону этой осенью не откладывать-таки визит к врачу
А Касперского ОСь для встройщины, причём для особо ответственной. Тебе её просто так и не даст никто.
С подобным же успехом можно поставить на свой домашний или рабочий комп FreeRTOS / SafeRTOS и навсегда стать офлайн без любимого хромчика
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|1.16, Аноним (16), 12:38, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А на него можно установить браузер Epifanetz? Просто если нельзя, этот дистрибутив бесполезен.
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|1.24, Аноним (24), 14:51, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Re: [devel] Не могу понять, почему при сборке в p10 не собирается palemoon
- и это в рассылке альта, опладирую все нет и не будет ничего лучше. браво r.i.p
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|2.39, Анонимыч (?), 16:18, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Gentoo MAKEOPTS="-j1" и все собралось.Последняя версия Палемун кста поддерживает ГСС 11
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|1.27, Аноним (24), 14:54, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Re: [devel] Не могу понять, почему при сборке в p10 не собирается palemoon - это мем
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|2.29, Аноним (24), 15:13, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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За 10 лет даже больше ничего не изменилось - как приходили не грамотные и уходили, skull писал что текучка
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|3.30, Аноним (24), 15:18, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А сам руль боиться отдать, так как в россии работы нету и на повешение тоже некуда
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|4.31, Аноним (24), 15:25, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да какой там повышение, спокойно на старость уйти некуда и приходиться делать какашку так как я уже не тотрт
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|5.46, Аноним (24), 17:02, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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и все это ему за любовь к гусенице, так как ее надо изучать а не любить
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|2.33, Аноним (24), 15:46, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они даже не понимают почему не могут собрать и какому риску себя подвергают используя это старье
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|3.42, Аноним (24), 16:49, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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За 20 лет вся разработка скатилась к добавлению серификата сбербанка, печально все это..
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|1.28, FreeStyler (ok), 14:59, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Красивое😍 Почти уровень дипина. Делал бы с поддержкой вертикальной панели и на основе бубунты - попробовал бы
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|2.36, НяшМяш (ok), 16:01, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Смайлики - есть, уметь читать - нет.
> основанного на пакетной базе Ubuntu 20.04
> доступны четыре сборки - обычная на основе GNOME, "Lite" с Xfce и их варианты для образовательных учреждений
Гном по-умолчанию с панелью слева идёт (даже если в зверьсд не так - всегда можно вернуть), в Xfce вообще можно что угодно присобачить куда угодно.
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|2.43, Аноним (41), 16:52, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Потому что это больше политота и приплетение, чем полезная информация. Не благодари.
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|2.45, AleksK (ok), 16:59, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну по имени и фамилии русский. Только родился и живёт в Ирландии.
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|1.38, Аноним (6), 16:07, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В состав сборки Zorin OS 16.2 Education включено приложение для обучения разработке игр GDevelop
прикольно :)
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