Выпуск Zorin OS 16.2, дистрибутива для пользователей, привыкших к Windows или macOS

Представлен релиз Linux-дистрибутива Zorin OS 16.2, основанного на пакетной базе Ubuntu 20.04. Целевой аудиторией дистрибутива являются начинающие пользователи, привыкшие работать в Windows. Для управления оформлением дистрибутив предлагает специальный конфигуратор, позволяющий придать рабочему столу вид, свойственный различным версиям Windows и macOS, а в состав включена подборка программ, близких к программам, к которым привыкли пользователи Windows. Для интеграции рабочего стола со смартфоном поставляется приложение Zorin Connect (на базе KDE Connect). Кроме репозиториев Ubuntu по умолчанию включена поддержка установки программ из каталогов Flathub и Snap Store. Размер загрузочного iso-образа составляет 2.7 ГБ (доступны четыре сборки - обычная на основе GNOME, "Lite" с Xfce и их варианты для образовательных учреждений). В новой версии: Обновлены версии пакетов и пользовательских приложений, в том числе добавлен выпуск LibreOffice 7.4. Осуществлён переход на ядро Linux 5.15 с поддержкой нового оборудования. Обновлён графический стек и драйверы для чипов Intel, AMD и NVIDIA. Добавлена поддержка USB4, новых беспроводных адаптеров, звуковых карт и манипуляторов (Xbox One Controller и Apple Magic Mouse).

В основное меню добавлен обработчик Windows App Support для упрощения установки и поиска программ для платформы Windows. Расширена база приложений, используемая для определения файлов с инсталляторами Windows-программ и вывода рекомендаций по имеющимся альтернативам (например, при попытке запуска инсталляторов сервисов Epic Games Store и GOG Galaxy будет предложено установить собранный для Linux Heroic Games Launcher). В состав включены открытые шрифты, метрически похожие на популярные проприетарные шрифты, обычно применяемые в документах Microsoft Office. Добавленная подборка позволяет добиться близкого к Microsoft Office отображения документов. Предложены следующие альтернативы: Carlito (Calibri), Caladea (Cambria), Gelasio (Georgia), Selawik (Segoe UI), Comic Relief (Comic Sans), Arimo (Arial), Tinos (Times New Roman) и Cousine (Courier New). Расширены возможности интеграции рабочего стола со смартфоном пои помощи приложения Zorin Connect (ответвление от KDE Connect). Добавлена поддержка просмотра на смартфоне состояния заряда аккумулятора ноутбука, реализована возможность отправки с телефона содержимого буфера обмена, расширены средства управления воспроизведением мультимедийных файлов. В состав сборки Zorin OS 16.2 Education включено приложение для обучения разработке игр GDevelop. Переработана реализация режима Jelly, включающего анимационные эффекты при раскрытии, перемещении и сворачивании окон.