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Выпуск Zorin OS 16.2, дистрибутива для пользователей, привыкших к Windows или macOS

29.10.2022 10:17

Представлен релиз Linux-дистрибутива Zorin OS 16.2, основанного на пакетной базе Ubuntu 20.04. Целевой аудиторией дистрибутива являются начинающие пользователи, привыкшие работать в Windows. Для управления оформлением дистрибутив предлагает специальный конфигуратор, позволяющий придать рабочему столу вид, свойственный различным версиям Windows и macOS, а в состав включена подборка программ, близких к программам, к которым привыкли пользователи Windows. Для интеграции рабочего стола со смартфоном поставляется приложение Zorin Connect (на базе KDE Connect). Кроме репозиториев Ubuntu по умолчанию включена поддержка установки программ из каталогов Flathub и Snap Store. Размер загрузочного iso-образа составляет 2.7 ГБ (доступны четыре сборки - обычная на основе GNOME, "Lite" с Xfce и их варианты для образовательных учреждений).

В новой версии:

  • Обновлены версии пакетов и пользовательских приложений, в том числе добавлен выпуск LibreOffice 7.4. Осуществлён переход на ядро Linux 5.15 с поддержкой нового оборудования. Обновлён графический стек и драйверы для чипов Intel, AMD и NVIDIA. Добавлена поддержка USB4, новых беспроводных адаптеров, звуковых карт и манипуляторов (Xbox One Controller и Apple Magic Mouse).
  • В основное меню добавлен обработчик Windows App Support для упрощения установки и поиска программ для платформы Windows. Расширена база приложений, используемая для определения файлов с инсталляторами Windows-программ и вывода рекомендаций по имеющимся альтернативам (например, при попытке запуска инсталляторов сервисов Epic Games Store и GOG Galaxy будет предложено установить собранный для Linux Heroic Games Launcher).
  • В состав включены открытые шрифты, метрически похожие на популярные проприетарные шрифты, обычно применяемые в документах Microsoft Office. Добавленная подборка позволяет добиться близкого к Microsoft Office отображения документов. Предложены следующие альтернативы: Carlito (Calibri), Caladea (Cambria), Gelasio (Georgia), Selawik (Segoe UI), Comic Relief (Comic Sans), Arimo (Arial), Tinos (Times New Roman) и Cousine (Courier New).
  • Расширены возможности интеграции рабочего стола со смартфоном пои помощи приложения Zorin Connect (ответвление от KDE Connect). Добавлена поддержка просмотра на смартфоне состояния заряда аккумулятора ноутбука, реализована возможность отправки с телефона содержимого буфера обмена, расширены средства управления воспроизведением мультимедийных файлов.
  • В состав сборки Zorin OS 16.2 Education включено приложение для обучения разработке игр GDevelop.
  • Переработана реализация режима Jelly, включающего анимационные эффекты при раскрытии, перемещении и сворачивании окон.


    1. Главная ссылка к новости (https://blog.zorin.com/2022/10...)
    2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Zorin OS 15
    3. OpenNews: Ubuntu прекращает формирование пакетов для 32-разрядной архитектуры x86
    4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Elementary OS 6.1
    5. OpenNews: Из проекта elementary OS ушёл один из основателей
    6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu 22.10
    Лицензия: CC-BY
    Тип: Программы
    Короткая ссылка: https://opennet.ru/58003-zorin
    Ключевые слова: zorin
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


    Обсуждение (46) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:04, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Все нормальные люди уже давно перешли на прогрессивный Zorin OS.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:27, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем сабж, если в древней убунте уже были w2k темы?
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:14, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Zorin, Zoman, Tabun
     
     
  • 2.4, username hidden (?), 11:22, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    только он Sarin
     
     
  • 3.10, anonymous (??), 12:24, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да и второй -- soman.
     
  • 2.9, Random (??), 11:39, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто такой Tabun? Иприт же третий!
     
     
  • 3.15, анноннимм (?), 12:37, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё и четвёртый (пятый, шестой) - V-газы
     
  • 3.32, Аноним (2), 15:27, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%)
     
     
  • 4.41, Аноним (41), 16:49, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Парсер - лох.
     
  • 3.44, iPony129412 (?), 16:53, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    🐴🐴🐴🐴🐴🐴🐴🐴🐴🐴
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:22, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Артём Зорин Рулит, а Лебедев нет.
     
  • 1.5, Аноним (5), 11:26, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    >привыкли пользователи Windows

    Тогда уж лучше Mint:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=57578

    А так, на мой взгляд, те кому нужна Windows, пользуются Windows =)
    https://www.microsoft.com/ru-RU/software-download/windows11

     
     
  • 2.7, Онаним. (?), 11:35, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Что вот это вот, что вин11 - оба вырвиглазная вырвиглазность.
    Ждём смены поколения дизайнеров.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 12:44, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Все прошаренные люди как сидели на виндовс 7, так и сидят. Здесь не любят гоняться за смузи-техноголиями.
     
     
  • 4.34, НяшМяш (ok), 15:57, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Все любители непропатченных уязвимостей как сидели на неподдерживаемой виндовс 7, так и сидят. Здесь не любят железо свежее 10-летней давности, чтобы запускать поддерживаемые ОС.

    Исправил

     
  • 3.47, Аноним (2), 17:20, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы стало ещё хуже.

    Идеальный дизайн был у windows xp. Уже true color, но ещё без зоопарка тулкитов.

     
  • 2.11, Аноним (11), 12:27, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>привыкли пользователи Windows
    > Тогда уж лучше Mint:
    > https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=57578
    > А так, на мой взгляд, те кому нужна Windows, пользуются Windows =)
    > https://www.microsoft.com/ru-RU/software-download/windows11

    Вообще, пилить отдельный дистр чисто из-за отличных отдефолтных настроек DE и нескучных обоев это пять!

    И что я понимаю в распространении зондов и телеметрии на хомячков?!

    Поздравляю с выходом очередного ZverDVD от мира линуксов!

     

  • 1.8, Lex20 (ok), 11:35, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Опять обои переклеивают?
     
     
  • 2.18, Анонус (?), 12:51, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Боялся, что никто не вспомнит. Но нет, традиции соблюдены.
     

  • 1.12, Аноним (12), 12:30, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    вы бы ещё kasperski os пропиарили. товарищ майор вообще не палится
     
     
  • 2.22, Бывалый смузихлёб (?), 14:10, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    кто-то придумывает себе воображаемых друзей
    а иные аноны с опеннета - каких-то товарищей майоров, которым, разумеется, есть дело до какого-то даром никому не нужного анона

    Всякое конечно бывает, но воображать себе тех, кто круглосуточно думает исключительно о тебе что и является смыслом их жизни... быть может анону этой осенью не откладывать-таки визит к врачу


    А Касперского ОСь для встройщины, причём для особо ответственной. Тебе её просто так и не даст никто.
    С подобным же успехом можно поставить на свой домашний или рабочий комп FreeRTOS / SafeRTOS и навсегда стать офлайн без любимого хромчика

     

  • 1.14, Аноним (14), 12:32, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это же платная ос, 39$ просят
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 14:51, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Базовая версия бесплатна.
     

  • 1.16, Аноним (16), 12:38, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А на него можно установить браузер Epifanetz? Просто если нельзя, этот дистрибутив бесполезен.
     
  • 1.19, Аноним (19), 13:13, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хфсе у них, конечно, выше всяких похвал
     
  • 1.24, Аноним (24), 14:51, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Re: [devel] Не могу понять, почему при сборке в p10 не собирается palemoon

    - и это в рассылке альта, опладирую все нет и не будет ничего лучше. браво r.i.p

     
     
  • 2.26, Аноним (24), 14:52, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и надо писатти с ашибками как вы делаетеи
     
  • 2.39, Анонимыч (?), 16:18, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Gentoo MAKEOPTS="-j1" и все собралось.Последняя версия Палемун кста поддерживает ГСС 11
     

  • 1.27, Аноним (24), 14:54, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Re: [devel] Не могу понять, почему при сборке в p10 не собирается palemoon - это мем
     
     
  • 2.29, Аноним (24), 15:13, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За 10 лет даже больше ничего не изменилось - как приходили не грамотные и уходили, skull писал что текучка
     
     
  • 3.30, Аноним (24), 15:18, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сам руль боиться отдать, так как в россии работы нету и на повешение тоже некуда
     
     
  • 4.31, Аноним (24), 15:25, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да какой там повышение, спокойно на старость уйти некуда и приходиться делать какашку так как я уже не тотрт
     
     
  • 5.46, Аноним (24), 17:02, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и все это ему за любовь к гусенице, так как ее надо изучать а не любить
     
  • 2.33, Аноним (24), 15:46, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они даже не понимают почему не могут собрать и какому риску себя подвергают используя это старье
     
     
  • 3.42, Аноним (24), 16:49, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За 20 лет вся разработка скатилась к добавлению серификата сбербанка, печально все это..
     

  • 1.28, FreeStyler (ok), 14:59, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Красивое😍 Почти уровень дипина. Делал бы с поддержкой вертикальной панели и на основе бубунты - попробовал бы
     
     
  • 2.36, НяшМяш (ok), 16:01, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Смайлики - есть, уметь читать - нет.
    > основанного на пакетной базе Ubuntu 20.04
    > доступны четыре сборки - обычная на основе GNOME, "Lite" с Xfce и их варианты для образовательных учреждений

    Гном по-умолчанию с панелью слева идёт (даже если в зверьсд не так - всегда можно вернуть), в Xfce вообще можно что угодно присобачить куда угодно.

     
     
  • 3.37, Аноним (24), 16:06, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и с новой верией xfce в декабре будет безопаснее:
    https://security.stackexchange.com/questions/3589/passive-and-active-attacks-v
     

  • 1.35, Аноним (12), 15:59, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    почему удаляют комменты о том, что автор - русский?
     
     
  • 2.43, Аноним (41), 16:52, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что это больше политота и приплетение, чем полезная информация. Не благодари.
     
  • 2.45, AleksK (ok), 16:59, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну по имени и фамилии русский. Только родился и живёт в Ирландии.
     
     
  • 3.49, Аноним (24), 17:30, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    это называеться не просто а из грy
     
  • 2.56, lleeree_ (ok), 17:44, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >почему удаляют комменты о том, что автор - русский?

    Автор русским себя не позиционирует.
    https://blog.zorin.com/2022/03/10/zorin-os-16-1-released-support-for-ukraine/

     

  • 1.38, Аноним (6), 16:07, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В состав сборки Zorin OS 16.2 Education включено приложение для обучения разработке игр GDevelop

    прикольно :)

     
  • 1.40, Ддд (?), 16:31, 29/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно что за тема в гноме
     
     
  • 2.55, Геранька (?), 17:34, 29/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нескучная
     

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