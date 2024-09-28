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Улучшение работы FreeBSD на ноутбуках названо новой стратегической целью проекта

28.09.2024 08:27

Некоммерческая организация FreeBSD Foundation и компания Quantum Leap Research инициировали проект по улучшению поддержки ноутбуков во FreeBSD. Работа будет вестись в сотрудничестве с ведущими производителями, среди которых компании Dell, AMD и Framework. На первом этапе проекту выделено 750 тысяч долларов, а общий объём инвестиций заявлен в 1 млн долларов.

Целью проекта заявлено приведение FreeBSD к форме, отвечающей потребностям пользователей современных ноутбуков, сохраняя при этом свойственную платформе защищённость, производительность и простоту. Отмечается, что для конкуренции с другими системами платформа FreeBSD должна обеспечить прозрачность во время использования - всё должно работать сразу из коробки, без необходимости изменения настроек. Из проблемных областей, требующих доработки для комфортной работы обычных пользователей, называется поддержка Wi-Fi, Bluetooth, спящего режима, цифровых микрофонов, аппаратных кнопок управления звуком, устройств ввода/вывода.

Отдельное внимание будет уделено продвижению FreeBSD в качестве операционной системы для ноутбуков, используемых на предприятиях. Конкурентными преимуществами FreeBSD в данной области может стать стабильность, предсказуемость и безопасность. Из слабых сторон FreeBSD, мешающих использованию на ноутбуках в корпоративной среде, упоминается ограниченная поддержка дискового шифрования, спящего режима и новых стандартов беспроводной связи. Предполагается, что при качественной работе на ноутбуках платформа FreeBSD имеет потенциал, чтобы стать надёжной и безопасной альтернативой Linux и Windows в корпоративных системах.

Ключевые задачи, на которых будет сфокусировано внимание:

  • Улучшение поддержки беспроводных чипсетов и новых стандартов беспроводной связи.
  • Развитие современных механизмов управления энергопотреблением и возможностей для экономии заряда аккумулятора, например, поддержка режимов s2idle (Suspend-To-Idle) и s0ix (System Sleep States) в драйверах устройств.
  • Улучшение поддержки GPU Intel и AMD, интеграция свежих DRM-драйверов (Direct Rendering Manager) в систему.
  • Улучшение звуковой подсистемы в таких областях, как маршрутизация звука, активация подключённых наушников, поддержка цифровых микрофонов.
  • Поддержка специфичных для ноутбуков аппаратных возможностей, таких как специальные кнопки и управление жестами на тачпаде.
  • Добавление в планировщик задач поддержки гетерогенных ядер (сочетание быстрых/высокопроизводительных и медленных/энергоэффективных ядер в CPU) и расширение возможностей гипервизора bhyve для создания на ноутбуках виртуальных окружений с другими операционными системами.


  1. Главная ссылка к новости (https://freebsdfoundation.org/...)
  2. OpenNews: Фонд Sovereign инвестирует 686 тысяч евро в обновление инфраструктуры FreeBSD
  3. OpenNews: FreeBSD переходит на сокращённый цикл подготовки релизов
  4. OpenNews: Обсуждение ветки FreeBSD 15 и интеграции поддержки Rust во FreeBSD
  5. OpenNews: Результаты опроса пользователей FreeBSD и план устранения выявленных проблем
  6. OpenNews: Проект ravynOS развивает редакцию FreeBSD, нацеленную на совместимость c macOS
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61951-freebsd
Ключевые слова: freebsd, notebook
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Первона (?), 08:55, 28/09/2024 [ответить]  
    		• +/
    Отличная новость!
     
  • 2, Аноним (2), 09:03, 28/09/2024 [ответить]  
    		• +/
    А смысл? В любом случае, все драйвера, и блобы в частности -- заслуга только производителя: будет система популярна -- будет и поддержка (возможно: куча железа не поддерживается и вендой, только маками).
     
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