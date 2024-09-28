Улучшение работы FreeBSD на ноутбуках названо новой стратегической целью проекта

Некоммерческая организация FreeBSD Foundation и компания Quantum Leap Research инициировали проект по улучшению поддержки ноутбуков во FreeBSD. Работа будет вестись в сотрудничестве с ведущими производителями, среди которых компании Dell, AMD и Framework. На первом этапе проекту выделено 750 тысяч долларов, а общий объём инвестиций заявлен в 1 млн долларов.

Целью проекта заявлено приведение FreeBSD к форме, отвечающей потребностям пользователей современных ноутбуков, сохраняя при этом свойственную платформе защищённость, производительность и простоту. Отмечается, что для конкуренции с другими системами платформа FreeBSD должна обеспечить прозрачность во время использования - всё должно работать сразу из коробки, без необходимости изменения настроек. Из проблемных областей, требующих доработки для комфортной работы обычных пользователей, называется поддержка Wi-Fi, Bluetooth, спящего режима, цифровых микрофонов, аппаратных кнопок управления звуком, устройств ввода/вывода.

Отдельное внимание будет уделено продвижению FreeBSD в качестве операционной системы для ноутбуков, используемых на предприятиях. Конкурентными преимуществами FreeBSD в данной области может стать стабильность, предсказуемость и безопасность. Из слабых сторон FreeBSD, мешающих использованию на ноутбуках в корпоративной среде, упоминается ограниченная поддержка дискового шифрования, спящего режима и новых стандартов беспроводной связи. Предполагается, что при качественной работе на ноутбуках платформа FreeBSD имеет потенциал, чтобы стать надёжной и безопасной альтернативой Linux и Windows в корпоративных системах.

Ключевые задачи, на которых будет сфокусировано внимание: