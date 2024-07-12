The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

FreeBSD переходит на сокращённый цикл подготовки релизов

12.07.2024 12:29

Колин Персиваль (Colin Percival), лидер команды, отвечающей за подготовку релизов FreeBSD, объявил об изменении процессов формирования и сопровождения выпусков. Начиная с ветки FreeBSD 15, намеченной на конец 2025 года, время сопровождения значительных веток после формирования первого релиза (15.0) будет сокращено с 5 до 4 лет. При этом новые значительные ветки будут формироваться раз в два года.

Промежуточные выпуски (15.1, 15.2, 15.3) будут разрабатываться в рамках фиксированного цикла разработки, подразумевающего публикацию новых версий в одной ветке примерно через каждые 6 месяцев, а не раз в год как было до сих пор. C учётом одновременного сопровождения двух разных значительных веток, новый промежуточный выпуск будет публиковаться раз в 3 месяца (15.4, 16.1, 15.5, 16.2 и т.п.), за исключением подготовки первых релизов новых значительных веток, перед которыми будет 6-месячный перерыв в релизах (например, релиз 15.3 будет сформирован в июне 2027 года, 16.0 в декабре 2027, 15.4 - в марте 2028, 16.1 - в июне 2028).

Отмечается, что проведённые в последнее время оптимизации взаимодействия команд, отвечающих за формирование релизов и разработку, позволили свести процесс подготовки релизов к 3 бета-версиям и одному кандидату в релизы, вместо 3-4 бета-версий и 3-6 кандидатов в релизы. При подобной организации разработки 3 месяцев для подготовки промежуточного выпуска вполне достаточно. Сокращение цикла подготовки релизов позволит более оперативно доводить до пользователей новые возможности и снизить нагрузку при подготовке каждого выпуска. Общая предсказуемая модель разработки упростит планирование пользователями перехода на новые выпуски, но в случае выявления критических проблем разработчики оставляют за собой право отложить релиз до готовности исправления.

Новый график формирования и сопровождения выпусков FreeBSD:

  • 13.3: Mar 2024 Dec 2024
  • 14.1: Jun 2024 Mar 2025
  • 13.4: Sep 2024 Jun 2025
  • 14.2: Dec 2024 Sep 2025
  • 13.5: Mar 2025 Apr 2026
  • 14.3: Jun 2025 Jun 2026
  • 15.0: Dec 2025 Sep 2026
  • 14.4: Mar 2026 Dec 2026
  • 15.1: Jun 2026 Mar 2027
  • 14.5: Sep 2026 Jun 2027
  • 15.2: Dec 2026 Sep 2027
  • 14.6: Mar 2027 Nov 2028
  • 15.3: Jun 2027 Jun 2028
  • 16.0: Dec 2027 Sep 2028
  • 15.4: Mar 2028 Dec 2028
  • 16.1: Jun 2028 Mar 2029
  • 15.5: Sep 2028 Jun 2029
  • 16.2: Dec 2028 Sep 2029
  • 15.6: Mar 2029 Dec 2029
  • 16.3: Jun 2029 Jun 2030
  • 17.0: Dec 2029 Sep 2030


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freebsd.org/arch...)
  2. OpenNews: Обсуждение ветки FreeBSD 15 и интеграции поддержки Rust во FreeBSD
  3. OpenNews: Релиз FreeBSD 14.1 с улучшенным звуковым стеком и поддержкой cloud-init
  4. OpenNews: Результаты опроса пользователей FreeBSD и план устранения выявленных проблем
  5. OpenNews: Проект ravynOS развивает редакцию FreeBSD, нацеленную на совместимость c macOS
  6. OpenNews: Для FreeBSD развивается новый графический инсталлятор. Отчёт FreeBSD за 1 квартал
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61532-freebsd
Ключевые слова: freebsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (43) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:08, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    время сопровождения значительных веток после формирования первого релиза (15.0) будет сокращён с 5 до 4 лет.


    неосиляторы

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:45, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Наоборот, не боятся непростых решений:

    - сократить срок поддержки релизов
    [ вы находитесь здесь ]
    - добавить в ядро модули на rust
    - портировать containerd и прочие кубернетисы
    - перейти на systemd
    - использовать linux в качестве ядра

     
  • 2.41, Аноним (41), 14:54, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Учитывая довольно гладкий, бесшовный или как ещё модно называть, переход между не только минорными, но и мажорными релизами, то как бы и похрен.
    Понятно, что хоть когда-то, да бывают косяки, но _обычно_ всё весьма гладко.
     
     
  • 3.45, Аноним (1), 15:02, 12/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.49, Аноним (17), 15:11, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Учитывая довольно гладкий, бесшовный или как ещё модно называть, переход между не только минорными, но и мажорными релизами

    Это для десктопа. А всякий суровый Ънтерпрайз может быть завязан на конкретные версии конкретных библиотек, например.

     

  • 1.2, Аноним (2), 13:12, 12/07/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты (3)

  • 1.4, Аноним (4), 13:16, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У Колина не получается, надо менять...
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:31, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Делать переход?
     

  • 1.7, crypt (ok), 13:20, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    удивительно, насколько мало изменений между релизами самой FreeBSD и насколько ломающие изменения они закладывают в каждый апдейт LLVM, который скачет на несколько версий. казалось бы, компилятор - это только средство, а тут шашечки ради шашечек.

    F13.2 - LLVM v.14
    F13.3 - LLVM v.17
    F14.0 - LLVM v.16
    F14.1 - LLVM v.18

    новые версии LLVM типа более корректные и перестают собирать старый код. и старую версию из портов бывает невозможно собрать. просто гениально!

    казалось бы, поддерживаете релиз, так извольте и стабильный тулчейн для сборки софта к нему поддерживать. а толку в энтерпрайзе от стабильного релиз цикла, если они не обеспечивают стабильности даже между минорными апдейтами.

    в результате дерево портов может требовать до четырех версий компилятора.

    вообще слабо понятно, для кого это все и что у них в голове.

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 13:29, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    очевидно, что идёт подготовка к гонке номеров версий. достаточно объявить, что каждый минорный выпуск имеет нумерацию мажорного, а значит вот-вот обгонят chrome и firefox
    главное номерок побольше, остальное до лампочки
     
  • 2.18, OpenEcho (?), 13:53, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вообще слабо понятно, для кого это все и что у них в голове.

    А что не понятного? Когда начинается усиленная ломка всего старого (под видом заботы о нас грешных), - это первый признак, что поступили команды с верха вносить зависимости, привязку к определенному корневому продукту, который можно подкручивать в зависимости от международной обстановки или проще, как все этом мире - стремление подобрать все в одно лукошко, причем "моё", ака власть

     
     
  • 3.19, crypt (ok), 13:55, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а сейчас придет программист @Ivan83 и начнет рассказывать, как ему, властелину, потребовался новый компилятор и мы ничего не понимаем в разработке его, властелина, творения.
     
     
  • 4.20, Аноним (17), 13:59, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пусть сначала лицо гуталином намажет, и только потом властелином себя называет.
     
  • 3.35, Аноним (-), 14:25, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > поступили команды с верха вносить зависимости

    Ого, от кого-кого, а от тебя не ожидал теорий заговора.
    Просвети, нас грешных, что же это за верха?
    Не те ли это "центры принятия решений"?))

    > стремление подобрать все в одно лукошко, причем "моё", ака власть

    Код открыт. Вы всегда можете форкнуть и развивать самостоятельно.

     
     
  • 4.50, Аноним (17), 15:15, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ого, от кого-кого, а от тебя не ожидал теорий заговора.

    То есть его великие заговоры иллюминированных масонов с системдой прошли мимо вас?

     
  • 2.36, Аноним (-), 14:30, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > новые версии LLVM типа более корректные

    Ну так новые версии LLVM, таки да, более корректные!

    > и перестают собирать

    древний, написаный через одно место, код. Что абсолютно правильное решение.

    > в результате дерево портов может требовать до четырех версий компилятора.

    Это проблемы бракоделов, которые пишут не по стандартам.
    Поэтому просто пинай авторов/мейнтейнеров чтобы исправляли ошибки.
    И тогда !внезапно! оно начнет компилироваться и на последних версиях компилятора.

     
     
  • 3.51, Аноним (17), 15:16, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я попытался прочитать ваш комментарий, используя новый, более корректный стандарт языка, и получил кучу синтаксических ошибок.

    Вывод: вы — бракодел, а мнение бракодела можно игнорировать.

     

  • 1.8, Аноним (8), 13:28, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    FreeBSD может ффтопку идти после дропа 32 бит, никто адекватный с софтом, у которого неадекватные разрабы, слишком много о себе возомнившие, связываться не будет.
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 14:15, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    >FreeBSD может ффтопку идти после дропа 32 бит

    Ффтопку идешь ты со своим антикварным железом 20-ти летней протухлости.
    Если тебе так нужно, то пили свой форк либо вали на ляликс.

     
     
  • 3.40, Аноним (40), 14:48, 12/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.38, Макинтош 512к (?), 14:45, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пожалуй, соглашусь, все эти альтернативные ОС всегда рассматривались, как ОС для старого железа. На новое я и винду одиннадцадку накатить могу.
     

  • 1.9, Аноним (11), 13:28, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >FreeBSD переходит на сокращённый цикл подготовки релизов

    Второе число в номере версии лишнее.

     
     
  • 2.33, Всем Анонимам Аноним (?), 14:17, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    C первым числом то тоже не чтобы много изменений. Но зато не успел - все, пакеты уже удалили, чтобы сэкономить денег
     

  • 1.12, нах. (?), 13:35, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    "оптимизация" - нехрен тестировать по пол-года, херак-херак и дайте нам новый грант, смотрите как быстро меняются цифирки!

    Г-ди, жги всех нахрен, нет тут никаких праведников!

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:45, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сходи да оптимизируй. А лучше, вместо напсания каментов, напиши что-нибудь полезное.
     
     
  • 3.34, Аноним (-), 14:21, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А лучше, вместо напсания каментов, напиши что-нибудь полезное.

    Для этого нужно уметь делать хоть что-то, кроме как языком трепать.
    Но это ж сложно, намного проще всем рассказывать, что раньше было лучше и ныть про цвет пачпорта.

     
  • 3.44, нах. (?), 14:59, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты-то уже, я вижу, написал?
     
  • 2.27, btrfs (?), 14:11, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То ли дело debian с его минорами раз в три месяца.
     
     
  • 3.42, нах. (?), 14:58, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/

    эти миноры - просто обновленные патчсеты к _прежним_ версиям пакетов.

    У freebsd это называется RELENG и тоже обновляется достаточно часто. Просто чтоб не качать после 15.2 еще миллион обновлений между ней и 15.2p3 если ставишься с нуля.

    При этом у дебиана-то обновляется ВСЕ, вообще всьо - а у фри только ведро и пара неведомых тебе обычно утилит, а порты... порты просто каждый день новые. Потому что lack of resources (и желания)


     
  • 2.47, Аноним (47), 15:05, 12/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.13, Аноним (13), 13:38, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А потом будет новость, что они меняют дефолтные шрифты на comic sans, ну как в нашем любимом линуксе.
     
     
  • 2.14, Аноним (17), 13:42, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Согласно программе развития, сначала надо внедрить rust и docker: https://opennet.ru/61456-freebsd
     
     
  • 3.48, Ананий (?), 15:10, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    спасибо что не ipchains вместо ipfw/pf
     

  • 1.15, Аноним (15), 13:43, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пагни ускорились, не хотим ничего поддерживать, хотим новые релизы компилять каждую пятницу под пивко ))
     
  • 1.21, Аноним (21), 14:00, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да что 5 лет что 4 принципиальной разницы нет. А числа в версиях это просто для предсказуемости.
     
  • 1.31, Аноним (31), 14:16, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Ого как пердиксы в коментах подорвались от того что деды осилили скрам наконец
     

     ....ответы скрыты (2)

  • 1.37, iPony129412 (?), 14:36, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё ускоряется.
    У меня иногда такое ощущение, что я пишу код, а он уже в процессе устаревает.
     
     
  • 2.43, Аноним (11), 14:58, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А у тебя нет такого ощущения, что как ты только подумал, как бы хорошо было, если бы написать код, а он уже устарел?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру