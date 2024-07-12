FreeBSD переходит на сокращённый цикл подготовки релизов

|
|1.1, Аноним (1), 13:08, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
время сопровождения значительных веток после формирования первого релиза (15.0) будет сокращён с 5 до 4 лет.
неосиляторы
|
|
|
|2.17, Аноним (17), 13:45, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Наоборот, не боятся непростых решений:
- сократить срок поддержки релизов
[ вы находитесь здесь ]
- добавить в ядро модули на rust
- портировать containerd и прочие кубернетисы
- перейти на systemd
- использовать linux в качестве ядра
|
|2.41, Аноним (41), 14:54, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Учитывая довольно гладкий, бесшовный или как ещё модно называть, переход между не только минорными, но и мажорными релизами, то как бы и похрен.
Понятно, что хоть когда-то, да бывают косяки, но _обычно_ всё весьма гладко.
|
|
|
|3.49, Аноним (17), 15:11, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Учитывая довольно гладкий, бесшовный или как ещё модно называть, переход между не только минорными, но и мажорными релизами
Это для десктопа. А всякий суровый Ънтерпрайз может быть завязан на конкретные версии конкретных библиотек, например.
|
|1.7, crypt (ok), 13:20, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
удивительно, насколько мало изменений между релизами самой FreeBSD и насколько ломающие изменения они закладывают в каждый апдейт LLVM, который скачет на несколько версий. казалось бы, компилятор - это только средство, а тут шашечки ради шашечек.
F13.2 - LLVM v.14
F13.3 - LLVM v.17
F14.0 - LLVM v.16
F14.1 - LLVM v.18
новые версии LLVM типа более корректные и перестают собирать старый код. и старую версию из портов бывает невозможно собрать. просто гениально!
казалось бы, поддерживаете релиз, так извольте и стабильный тулчейн для сборки софта к нему поддерживать. а толку в энтерпрайзе от стабильного релиз цикла, если они не обеспечивают стабильности даже между минорными апдейтами.
в результате дерево портов может требовать до четырех версий компилятора.
вообще слабо понятно, для кого это все и что у них в голове.
|
|
|
|2.10, Аноним (10), 13:29, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
очевидно, что идёт подготовка к гонке номеров версий. достаточно объявить, что каждый минорный выпуск имеет нумерацию мажорного, а значит вот-вот обгонят chrome и firefox
главное номерок побольше, остальное до лампочки
|
|2.18, OpenEcho (?), 13:53, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> вообще слабо понятно, для кого это все и что у них в голове.
А что не понятного? Когда начинается усиленная ломка всего старого (под видом заботы о нас грешных), - это первый признак, что поступили команды с верха вносить зависимости, привязку к определенному корневому продукту, который можно подкручивать в зависимости от международной обстановки или проще, как все этом мире - стремление подобрать все в одно лукошко, причем "моё", ака власть
|
|
|
|3.19, crypt (ok), 13:55, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
а сейчас придет программист @Ivan83 и начнет рассказывать, как ему, властелину, потребовался новый компилятор и мы ничего не понимаем в разработке его, властелина, творения.
|
|
|
|4.20, Аноним (17), 13:59, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пусть сначала лицо гуталином намажет, и только потом властелином себя называет.
|
|3.35, Аноним (-), 14:25, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> поступили команды с верха вносить зависимости
Ого, от кого-кого, а от тебя не ожидал теорий заговора.
Просвети, нас грешных, что же это за верха?
Не те ли это "центры принятия решений"?))
> стремление подобрать все в одно лукошко, причем "моё", ака власть
Код открыт. Вы всегда можете форкнуть и развивать самостоятельно.
|
|
|
|4.50, Аноним (17), 15:15, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ого, от кого-кого, а от тебя не ожидал теорий заговора.
То есть его великие заговоры иллюминированных масонов с системдой прошли мимо вас?
|
|2.36, Аноним (-), 14:30, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> новые версии LLVM типа более корректные
Ну так новые версии LLVM, таки да, более корректные!
> и перестают собирать
древний, написаный через одно место, код. Что абсолютно правильное решение.
> в результате дерево портов может требовать до четырех версий компилятора.
Это проблемы бракоделов, которые пишут не по стандартам.
Поэтому просто пинай авторов/мейнтейнеров чтобы исправляли ошибки.
И тогда !внезапно! оно начнет компилироваться и на последних версиях компилятора.
|
|
|
|3.51, Аноним (17), 15:16, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я попытался прочитать ваш комментарий, используя новый, более корректный стандарт языка, и получил кучу синтаксических ошибок.
Вывод: вы — бракодел, а мнение бракодела можно игнорировать.
|
|1.8, Аноним (8), 13:28, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
FreeBSD может ффтопку идти после дропа 32 бит, никто адекватный с софтом, у которого неадекватные разрабы, слишком много о себе возомнившие, связываться не будет.
|
|
|
|2.29, Аноним (29), 14:15, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
>FreeBSD может ффтопку идти после дропа 32 бит
Ффтопку идешь ты со своим антикварным железом 20-ти летней протухлости.
Если тебе так нужно, то пили свой форк либо вали на ляликс.
|
|2.38, Макинтош 512к (?), 14:45, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Пожалуй, соглашусь, все эти альтернативные ОС всегда рассматривались, как ОС для старого железа. На новое я и винду одиннадцадку накатить могу.
|
|1.9, Аноним (11), 13:28, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
>FreeBSD переходит на сокращённый цикл подготовки релизов
Второе число в номере версии лишнее.
|
|1.12, нах. (?), 13:35, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
"оптимизация" - нехрен тестировать по пол-года, херак-херак и дайте нам новый грант, смотрите как быстро меняются цифирки!
Г-ди, жги всех нахрен, нет тут никаких праведников!
|
|
|
|2.16, Аноним (16), 13:45, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сходи да оптимизируй. А лучше, вместо напсания каментов, напиши что-нибудь полезное.
|
|
|
|3.34, Аноним (-), 14:21, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А лучше, вместо напсания каментов, напиши что-нибудь полезное.
Для этого нужно уметь делать хоть что-то, кроме как языком трепать.
Но это ж сложно, намного проще всем рассказывать, что раньше было лучше и ныть про цвет пачпорта.
|
|
|
|3.42, нах. (?), 14:58, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
эти миноры - просто обновленные патчсеты к _прежним_ версиям пакетов.
У freebsd это называется RELENG и тоже обновляется достаточно часто. Просто чтоб не качать после 15.2 еще миллион обновлений между ней и 15.2p3 если ставишься с нуля.
При этом у дебиана-то обновляется ВСЕ, вообще всьо - а у фри только ведро и пара неведомых тебе обычно утилит, а порты... порты просто каждый день новые. Потому что lack of resources (и желания)
|
|1.13, Аноним (13), 13:38, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А потом будет новость, что они меняют дефолтные шрифты на comic sans, ну как в нашем любимом линуксе.
|
|1.15, Аноним (15), 13:43, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Пагни ускорились, не хотим ничего поддерживать, хотим новые релизы компилять каждую пятницу под пивко ))
|
|1.21, Аноним (21), 14:00, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Да что 5 лет что 4 принципиальной разницы нет. А числа в версиях это просто для предсказуемости.
|
|1.31, Аноним (31), 14:16, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
Ого как пердиксы в коментах подорвались от того что деды осилили скрам наконец
|
|1.37, iPony129412 (?), 14:36, 12/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Всё ускоряется.
У меня иногда такое ощущение, что я пишу код, а он уже в процессе устаревает.
|
|
|
|2.43, Аноним (11), 14:58, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А у тебя нет такого ощущения, что как ты только подумал, как бы хорошо было, если бы написать код, а он уже устарел?
|