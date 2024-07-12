FreeBSD переходит на сокращённый цикл подготовки релизов

Колин Персиваль (Colin Percival), лидер команды, отвечающей за подготовку релизов FreeBSD, объявил об изменении процессов формирования и сопровождения выпусков. Начиная с ветки FreeBSD 15, намеченной на конец 2025 года, время сопровождения значительных веток после формирования первого релиза (15.0) будет сокращено с 5 до 4 лет. При этом новые значительные ветки будут формироваться раз в два года.

Промежуточные выпуски (15.1, 15.2, 15.3) будут разрабатываться в рамках фиксированного цикла разработки, подразумевающего публикацию новых версий в одной ветке примерно через каждые 6 месяцев, а не раз в год как было до сих пор. C учётом одновременного сопровождения двух разных значительных веток, новый промежуточный выпуск будет публиковаться раз в 3 месяца (15.4, 16.1, 15.5, 16.2 и т.п.), за исключением подготовки первых релизов новых значительных веток, перед которыми будет 6-месячный перерыв в релизах (например, релиз 15.3 будет сформирован в июне 2027 года, 16.0 в декабре 2027, 15.4 - в марте 2028, 16.1 - в июне 2028).

Отмечается, что проведённые в последнее время оптимизации взаимодействия команд, отвечающих за формирование релизов и разработку, позволили свести процесс подготовки релизов к 3 бета-версиям и одному кандидату в релизы, вместо 3-4 бета-версий и 3-6 кандидатов в релизы. При подобной организации разработки 3 месяцев для подготовки промежуточного выпуска вполне достаточно. Сокращение цикла подготовки релизов позволит более оперативно доводить до пользователей новые возможности и снизить нагрузку при подготовке каждого выпуска. Общая предсказуемая модель разработки упростит планирование пользователями перехода на новые выпуски, но в случае выявления критических проблем разработчики оставляют за собой право отложить релиз до готовности исправления.

Новый график формирования и сопровождения выпусков FreeBSD: