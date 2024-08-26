Фонд Sovereign инвестирует 686 тысяч евро в обновление инфраструктуры FreeBSD

4.35 , Аноним ( - ), 21:33, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, один писатель уже что-то такое писал: " - Не умом поразить тщился, - с достоинством ответил отец Кин. - Единственно, чего добивался, успеть в государственной пользе. Умные нам не надобны. Надобны верные. И мы... ". Помню не так давно был вой про долой образование и что оно не имеет значение. Интересно, а на западе тоже его удалили? А, нет, всё ещё имеет значение.

4.46 , Аноним ( 46 ), 21:54, 26/08/2024 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / – 4.62 , Аноним ( - ), 22:24, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Академическое образование в том числе ценится, что человек выжал в этой, как правило токсичной среде. Вы знаете, как-то в школе готовил реферат по поводу образования, так оказывается не всегда так было. В Российской Империи военные были весьма образованные люди и это считалось своего рода привилегией - сейчас как-то всё перевернулось с ног на голову. Потом даже в СССР образование изначально не имело токсичную среду, она появилась гораздо позже. И в те годы, пока её не было, были весьма весомые достижения. И мне кажется что токсичная среда переоценена у вас в комментарии. А если вы про лесть иностранцев - то что вас удивляет? Лояльный дешевый работник пришёл, сбежал из условий которые его не устраивают. Токсичная среда - больная среда

5.66 , Аноним ( - ), 22:29, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И да, в СССР образование стало реально доступным и бесплатным. Порой я не понимаю людей, которые что-то имеют против. Поэтому я уточню - желаете чтобы образование стало опять недоступным? За деньги что-ли? Как вообще скажете понимать упрек в сторону образования и академических знаний? А откуда будут, ну скажем прямо, воровать знания вошедшие в ИТ не специализированные на этом ценные специалисты?

4.64 , Аноним ( - ), 22:28, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Люди с академическим образованием как раз являются одними из самых злобных и желчных. Значит тебе не повезло.

Мне довелось работать в нескольких университетах там, и, скажу честно, там вам не тут. > Я работал в НИИ, защищал свои работы на научных заседаниях перед академиками и профессорами, и поверьте, иной гопник лучше (борьбой и боксом я тоже увлекался, поэтому могу сравнить). Угу, а если бы ты работал в ПТУ, то наверное по выходным сам бы отжимал телефоны) > Торвальдс всё правильно делает: побольше поплачут - поменьше пописают - подольше подумают. Вот только сейчас Торвальдс плачет и писается, тк надо было сначала думать, перед тем как тащить Bcachefs, а потом делать.

Но это же не пингвинячий подход - надо сначала сделать, а потом разгребать последствия.

