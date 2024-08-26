Фонд Sovereign инвестирует 686 тысяч евро в обновление инфраструктуры FreeBSD

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|1.9, Daemon (??), 19:44, 26/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Фряха кста если понимать что от неё надо очень даже крутая весчь. И на десктоп её можнои и впроде она трудиться. Скажем так знание многих это некий шаблон выходя за него люди теряются от не знания.
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|2.13, Аноним (13), 19:52, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Глупости, хотя бы перестань задвигать телегу про десктоп. Под дисковые полки сойдёт, тут правда. В любом случае, хорошо, что хоть какая-то альтернатива линуксу. В основном, конечно, интересуют производительность и поддержка железа, и если в чём-то уступает, использовать нет причин.
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|4.30, Аноним (13), 21:06, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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До тех пор, пока не понадобится софт. Для начала из базового вайн, вулкан, электрон, cuda, nwjs. Да даже для питона понадобится всё компилировать. И я обещаю тебе, многие пакеты не скомпилируются, даже если тебя есть все необходимые навыки для этого.
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|5.39, Фрол (?), 21:43, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Для начала из базового вайн, вулкан, электрон, cuda
Протончик, протончик ты забыл. А да и клиент стимовский. Без этого какая же база, без этого никакой работы невозможно.
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|6.45, Аноним (13), 21:50, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну эт входит в вайн, тут возможны варианты. И вейланд всему этому нужен понятное дело.
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|5.41, Ivan_83 (ok), 21:45, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вайн, вулкан точно есть, и работают.
Электрон вроде есть - я избегаю его использования так что сказать точно не могу.
CUDA - хз.
nwjs - даже не знаю что такое.
С питоном - в целом базовые без проблем, но сложные типа PlatformIO которые тянут невесть откуда свой бинарный мусор работать не будут, или будут но придётся много костылить.
Я запускал на фре ESPHome и он у меня даже прошивки рабочие собирал, но каждое обновление его отнимало много времени, я решил что проще виртуалку с убунтой для этого держать, где apt update достаточно для обновления.
В целом питон это плохой пример, как и некоторые надстройки-запускалки игор поверх вайна, потому что они местами жёстко прибиты к линуху изначально авторами, и тут проблема авторов а не фри.
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|3.38, Ivan_83 (ok), 21:39, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На десктопе она не сильно от линуха отличается.
В реальном мире выбор сложнее, ибо есть обычно пачка параметров по которым лучше, и по которым хуже, а ещё есть другие ОС у которых тоже по разным показателям разные результаты.
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|4.60, Аноним (60), 22:22, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> На десктопе она не сильно от линуха отличается.
Это да. Что там кеды с гномом и зондофокс с лепраофисом, что там.
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|1.10, Аноним (10), 19:44, 26/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Объясните мне, зачем. Ну вот зачем. Есть же Линукс. Там гораздо больше компаний тусуется. Что они нашли в бзд? Иными словами, зачем бзд, когда можно не бзд.
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|2.14, Аноним (-), 19:53, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Объясните мне, зачем. Ну вот зачем. Есть же Линукс. Там гораздо больше
> компаний тусуется. Что они нашли в бзд? Иными словами, зачем бзд, когда можно не бзд.
Потому что линукс это ГНУ со всеми вытекающими кучами проблем.
В одном из прошлых минорных релизов поехавший фанатик сломал куче людей работу с нвидивскими видяхами.
Нвидия это исправила перенеся весь ценный код в отдельный чип.
Но где гарантий, что сумасшедшие не уймутся и например в след. обновлении сделают
if video == nvidia
GTFO
Линуск ведь пишут бы∆ланы которые то факи показывают, то в деловой переписке используют слова типа
crap, shit, anal (habr.com/ru/articles/345846/)
А фрю делают люди с нормальным академическим образованием.
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|3.19, Аноним (19), 20:27, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Люди с академическим образованием как раз являются одними из самых злобных и желчных. Я работал в НИИ, защищал свои работы на научных заседаниях перед академиками и профессорами, и поверьте, иной гопник лучше (борьбой и боксом я тоже увлекался, поэтому могу сравнить).
Торвальдс всё правильно делает: побольше поплачут - поменьше пописают - подольше подумают.
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|4.35, Аноним (-), 21:33, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, один писатель уже что-то такое писал: " - Не умом поразить тщился, - с достоинством ответил отец Кин. - Единственно, чего добивался, успеть в государственной пользе. Умные нам не надобны. Надобны верные. И мы... ". Помню не так давно был вой про долой образование и что оно не имеет значение. Интересно, а на западе тоже его удалили? А, нет, всё ещё имеет значение.
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|4.62, Аноним (-), 22:24, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Академическое образование в том числе ценится, что человек выжал в этой, как правило токсичной среде.
Вы знаете, как-то в школе готовил реферат по поводу образования, так оказывается не всегда так было. В Российской Империи военные были весьма образованные люди и это считалось своего рода привилегией - сейчас как-то всё перевернулось с ног на голову. Потом даже в СССР образование изначально не имело токсичную среду, она появилась гораздо позже. И в те годы, пока её не было, были весьма весомые достижения. И мне кажется что токсичная среда переоценена у вас в комментарии. А если вы про лесть иностранцев - то что вас удивляет? Лояльный дешевый работник пришёл, сбежал из условий которые его не устраивают. Токсичная среда - больная среда
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|5.66, Аноним (-), 22:29, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И да, в СССР образование стало реально доступным и бесплатным. Порой я не понимаю людей, которые что-то имеют против. Поэтому я уточню - желаете чтобы образование стало опять недоступным? За деньги что-ли? Как вообще скажете понимать упрек в сторону образования и академических знаний? А откуда будут, ну скажем прямо, воровать знания вошедшие в ИТ не специализированные на этом ценные специалисты?
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|4.64, Аноним (-), 22:28, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Люди с академическим образованием как раз являются одними из самых злобных и желчных.
Значит тебе не повезло.
Мне довелось работать в нескольких университетах там, и, скажу честно, там вам не тут.
> Я работал в НИИ, защищал свои работы на научных заседаниях перед академиками и профессорами, и поверьте, иной гопник лучше (борьбой и боксом я тоже увлекался, поэтому могу сравнить).
Угу, а если бы ты работал в ПТУ, то наверное по выходным сам бы отжимал телефоны)
> Торвальдс всё правильно делает: побольше поплачут - поменьше пописают - подольше подумают.
Вот только сейчас Торвальдс плачет и писается, тк надо было сначала думать, перед тем как тащить Bcachefs, а потом делать.
Но это же не пингвинячий подход - надо сначала сделать, а потом разгребать последствия.
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|3.26, Аноним (26), 20:46, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сейчас Linux выступает передовым "бери и пользуйся"
Так берут и пользуются. top500 тому подтверждение.
До такой аккумуляции свободного открытого рабочего софта FreeBSD далеко.
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|3.28, Аноним (28), 20:58, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Академическое образование как-то не очень сильно помогло Миниксу сколько-нибудь заметно взлететь. Ну разве что кроме Intel ME.
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|4.32, Аноним (-), 21:10, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> не очень сильно помогло Миниксу сколько-нибудь заметно взлететь.
Сколько у него инталлов? 200млн? Или уже больше?
Вот совсем не взлетел))
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|4.71, Аноним (69), 22:34, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не стоит подходить к академическим (для человека) разработкам с рыночно-буржуазными лекалами. Взлетевшее на рынке совсем не обязательно хорошо для человека (та же венда и мак), но хорошо для корпораста-буржуя и их проповедников (Линусов-Масков-Дуровых).
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|3.50, Ivan_83 (ok), 22:02, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В коммунити фри всё далеко не так хорошо как некоторым почему то кажется.
Тут надо отделить:
- есть фаундейшин, где человек 10 на зарплате жервователей фонду, и там мне кажется норм.
- есть коммунити вокруг, особенно в портах и там прям тоталитарная секта.
Чуваки делают какую то работу, обновляют, портируют, поддерживают, но исключительно как им видится правильным, если тебе надо по другому то они рогами упрутся и будут размазывать сопли в место технической дискуссии (даже если им от этого изменения хуже не станет никак и оно их вообще не затронет), вплоть до откровенных провакаций чтобы потом был повод тебя забанить.
Иногда токсичность зашкаливает настолько, что в багтрекерах других проектов (типа месы) они задвигают что изменение не нужно, потому что у них на CURRENT и так работает, и они даже не смотрят что это изменение не только для FreeBSD stable но и для ряда других BSD нужно.
Притом как и востальном мире этих чуваков там штук 5 всего (они как правило парами работают при споре), просто они громче всего кричат, остальные предпочитают с ними не связыватся.
Вообще всё что касается десктопа и его юзабилити в портах проходит часто с большим скрипом и тикеты висят годами
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|4.70, Аноним (70), 22:33, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В коммунити фри всё далеко не так хорошо как некоторым почему то кажется.
А где сейчас хорошо.
Я могу спросить своих друзей, которые работаю в гугле и амазоне за 6-значные годовые зарплаты, рассказать что у них плохо.
И они могут ныть реально часами.
> исключительно как им видится правильным, если тебе надо по другому то они рогами упрутся
Не сильно отличается от ядра или какого нибудь гнома))
> Вообще всё что касается десктопа и его юзабилити в портах проходит часто с большим скрипом и тикеты висят годами
Вот и классно что БСД получает деньги.
Они смогут нанять в фаундейшин еще людей и сказать токсикам "до свидания".
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|3.55, Аноним (-), 22:11, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Потому что линукс это ГНУ со всеми вытекающими кучами проблем.
> В одном из прошлых минорных релизов поехавший фанатик сломал куче людей работу
> с нвидивскими видяхами.
А сабж NVIDIA кажется вообще совсем кинет с переходом на GSP и открытый модуль ядра. Скажут мол юзайте старье - или вон тот GPLный модуль, кося под линух вообще совсем. И вот что сабж будет делать? Спецом под него дрова писать с GSP? Сомнительно что нвидия этим будет заниматься. Оно им какой-то профит даст?
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|2.42, Ivan_83 (ok), 21:48, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что:
- у FreeBSD - BSD лицуха и можно юзать как угодно
- ядро и вся система маленькие, их легко кастомизировать
- кодовая база достаточно стабильная, и при обновлении в составе продукта приходится не так уж много всего портировать на свежую версию.
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|3.56, Аноним (-), 22:13, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что:
> - у FreeBSD - BSD лицуха и можно юзать как угодно
И в результате жлобская экосистема где улучшения зажаты вместо апстриминга.
> - ядро и вся система маленькие, их легко кастомизировать
Прикольно про это вещать юзая openwrt в виртуалочке как "драйвер вафли"? :)
> - кодовая база достаточно стабильная, и при обновлении в составе продукта
> приходится не так уж много всего портировать на свежую версию.
Называть нечто без LTS продуктом - ну такое себе.
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|4.58, Ivan_83 (ok), 22:20, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И в результате жлобская экосистема где улучшения зажаты вместо апстриминга.
И!?
У я вот пилю проект на базе фри, у нас там ядерные патчи, это конкуретное преимущество продукта, а самой фре такое даже близко не нужно.
Ну а то что нужно: https://github.com/freebsd/freebsd-src/pull/1347
так они сами нос воротят.
> Прикольно про это вещать юзая openwrt в виртуалочке как "драйвер вафли"? :)
Я юзал и нативно вифи, скажу честно мне инструменты для манагемента вифи сетями совсем не понравились, чес слово, OpenWRT со своим вебгуем гораздо удобнее.
> Называть нечто без LTS продуктом - ну такое себе.
LTS - это на совести вендора продукта.
Собственно именно LTS нужен исключительно админам, чтобы меньше работать, это перекладывание части их работы на апстрима.
И многие дистры линуха что имеют LTS это коммерческие дистры, где пограмисты за зряплате сидят и целыми днями бэкпортируют багфиксы и фичи в старое гггг пытаясь при этом не сломать совместимость.
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|1.15, Аноним (15), 20:16, 26/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Хорошая новость, современные инструменты проекту только на пользу пойдут. Я сам хоть и люблю поязвить FreeBSD за практическую бесполезность в большинстве современных коммерческих систем, всё же желаю проекту долголетия и процветания. Гомогенная среда Линуксовой монокультуры хоть и удобна на практике, но несёт в себе риски, которые невозможно предупредить. А для поддержания открытости систем гомогенность и вовсе вредна. Я достаточно старый, чтобы помнить каково это, когда каждый вендор всё делает своим принципиально несовместимым с другими способом, но при этом неспособен покрыть своими продуктами все нужды конкретного бизнеса.
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|2.24, нах. (?), 20:40, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Хорошая новость
не очень. Соответствие высосанным из пальца регуляторным требованиям - очень вряд ли окажется хорошо для свободного проекта.
(особенно - у которого давным давно не хватает квалифицированных разработчиков на основную работу)
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|3.31, Аноним (-), 21:08, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Наоборот.
Если они будут compliant, то их можно будет использовать напр. в госучереждениях с допиливанием под себя.
А если нет - то им все равно денег дали)
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|3.73, Аноним (70), 22:35, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> (особенно - у которого давным давно не хватает квалифицированных разработчиков на основную работу)
Сомневаюсь, что без этих денег, они легко и просто найдут недостающих квалифицированных разработчиков.
А так пару человек на годик может смогут нанять.
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|2.61, Аноним (61), 22:24, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Убрали 32bit, получили донат.
Ну, это было ожидаемо. Тем более, те железки или окончательно подохли или растащены по музеям.
Но лучше бы ты еще написал, какой у вас там, в 2028, курс битка и монеры.
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|2.25, нах. (?), 20:42, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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STF это не евросоюз. Это немецкие грантопилы на бюджетные деньги министерства по разрушению АЭС и внедрянию зеленой и прочей повесточки.
Так что очень навряд ли мы получим чего хорошее в результате.
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|3.40, гуманитарий в треде (?), 21:45, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> по разрушению АЭС и внедрянию зеленой и прочей повесточки
Доля электромобилей в продажах легковых авто в КНР превысит 49% в июне — Синьхуа В июне доля электромобилей в продажах легковых машин в Китае достигнет нового максимума в 49,1%, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на отраслевое исследование и Китайскую ассоциацию пассажирских автомобилей (CPCA).21 июн. 2024 г.
Нуу, так то с повесточкой. А АЭС сегодня под угрозой разрушения благодаря совсем другим людям. Вы в курсе? Ну и по поводу "прочей". Всё чаще встречаю здесь скрепно-ненавистнические комментарии от поборников этой самой Свободы. Казалось бы - оксюморон. Ан нет, региональная закономерность.
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|4.48, Аноним (-), 21:58, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А если вы в курсе, а что там с водородными двигателями? Кому в здравом уме нужны электромобили, если проблема с безопасностью литиевых батарей и добычей редкоземельных металлов? Да и погода вроде бы во многих местах не как в пустыне. Вода наверно даже более экологична чем просто электромобили, не так ли? Хотя утилизация аккумуляторов интересный вопрос.
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|5.63, Аноним (-), 22:28, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А ты в курсе что смесь водорода и кислорода в широких пропорциях - гремучий газ... большой текст свёрнут, показать
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|6.78, Аноним (-), 22:49, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> А ты в курсе что смесь водорода и кислорода в широких пропорциях - "гремучий газ"? И шикарно бабахает от любой ерунды? Это куда хуже бытового газа!
Вот изучи вопрос, а потом уже умничай. Я прекрасно представляю насколько летучий водород и как он бабахает, но ты не изучил вопрос, а умничаешь мама не горюй!
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|5.77, гуманитарий в треде (?), 22:42, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Кому в здравом уме нужны электромобили
Ну, прости, карбоновый мой, скрепы рухнут неизбежно, ибо замешаны на.. а, нет, в вашем случае это точно не натурпродукт.
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|5.80, нах. (?), 22:57, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Кому в здравом уме нужны электромобили
массе народа, на самом деле. Их производителям и продаванам - очень, очень нужны. А то у меня во дворе стоит корыто 98го года выпуска. И ладно б стояло - оно ездиет! Скольких людей оставив этим без бабок - посчитать невозможно. Электротабуреток-то ты бы за это время минимум три сменил, и то маловато будет.
Продвигателям повесточек - просто необходимы, нечего продвигать - они останутся без куска хлеба (они ведь ничерта не умеют кроме гендерных штудий).
Уничтожающим уникальные территории строителям мега-гэс (а заодно газовых и, особо обратите внимание - угольных электростанций) - тоже очень нужны, кто-то ж должон оплачивать им капзатраты.
> Вода наверно даже более экологична чем просто электромобили, не так ли?
как только придумаешь автомобиль, работающий на воде - приходи.
А водород - крайне неприятный в обращении продукт, и самое главное - в свободном виде не встречается. Для его добычи и консервации нужно затратить электроэнергию, для получения которой сжечь ископаемое топливо. И на каждом этапе потери и ядовитые отходы. Поэтому проще и эффективнее сжечь его сразу в движке автомобиля, пропустив ненужные этапы. Да и безопаснее тоже.
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|4.65, нах. (?), 22:29, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Доля электромобилей в продажах легковых авто в КНР превысит 49% в июне
по запрещенным сетям расходится видео, как пациента в КНР выбрасывают из больнички на травку - поскольку у него не нашлось денег, доктор прописал ему покой. Вечный. Тебе все еще хочется выяснять какие-то доли в продаже этой е...нутой помойки?
> А АЭС сегодня под угрозой разрушения благодаря совсем другим людям. Вы в курсе?
вот это - тоже "другие люди" сделали?
https://smotrim.ru/video/2851744 - наверное, диверсанты-неудачники перепутали с курдской областью.
А, нет... они в правительстве заседают. В том самом кстати министерстве зеленых темок.
А до какого там года у них уголек (в курсе - откуда он у них, кстати?) объявлен очень-очень экалагичным - до 28 уже или до 3028го, а то я запутался в их новых и новых переносах?
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|3.43, Аноним (43), 21:49, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Это немецкие грантопилы на бюджетные деньги министерства по разрушению АЭС и внедрянию зеленой и прочей повесточки.
Потратил 15 минут на поиски данной информации - ничего не нашёл. Есть ли доказательства вашего предложения? А вот на их сайте весьма интересная, но другая информация о том что они поддерживают.
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|1.23, Аноним (23), 20:39, 26/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Недавно была новость про улучшение поддержки процессоров, то ли amd, то ли arm для freebsd. Потерял. Может кто-нибудь скинуть?
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|2.33, Аноним (10), 21:12, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты про эту новость? "OpenNet: Во FreeBSD улучшили поддержку процессоров то ли AMD, то ли ARM"
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|1.54, Ivan_83 (ok), 22:10, 26/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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У FreeBSD кризис роста на самом деле, они его весь этот год пытаются преодолеть.
CEO там не сильно старается :)
Они где то там закупили/арендовали пачку серверов для CI/CD ещё весной-летом.
После того как фря переехала на гит лет 5 назад нужно было выбрасывать фабрикатор на помойку, и валить на гитхаб или свой гитлаб поднимать, поднимать CI/CD во все щели и грохать багзиллу, чтобы тикеты, пулрегвесты и остальное стало в одном месте.
И для PR в порты чтобы сразу пачки тестов запускались, как минимум простейших, которые ничего не стоят но позволяют выловить банальные ошибки которые часто допускают до сих пор.
Сейчас у поддерживающих порты куча ручного труда, хотя самое тяжёлое там автоматизировали/заскриптовали, но всё равно остаётся много мелочей делаемых руками, и вот тут бывают ошибки.
Ну и для стороннего разработчика или пользователя это выглядит почти также дико как savnnah.
Отсталая инфрастуктура и токсичное коммунити в портах не дают фри расти.
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|2.57, Ivan_83 (ok), 22:13, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я Дэб Гудкин на линкеде потролил: она там рассказывала как здорово она управляет опенсорс коммунити фри, а вот только коммунити то нифига не растёт, я там уже лет 15, а лица примерно все теже, и сколько приходит - столько и уходит.
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|2.59, Аноним (23), 22:20, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> валить на гитхаб
Маркер любительского или несерьёзного проекта. Доверять инфраструктуру чужим людям – себе дороже. История знает, как неугодных банили и стирали репо.
> Отсталая инфрастуктура и токсичное коммунити в портах не дают фри расти.
Правда? Что-то я вижу обратное – количество пакетов и их свежесть превосходит многие дистрибутивы linux.
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|2.72, нах. (?), 22:34, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> После того как фря переехала на гит лет 5 назад нужно было выбрасывать фабрикатор на помойку, и
> валить на гитхаб или свой гитлаб поднимать,
для code review более чем однострочных патчей - оба абсолютно непригодны.
В отличие от фабрикатора. По сути это единственная бесплатная система такого рода.
> Ну и для стороннего разработчика или пользователя это выглядит почти также дико как savnnah.
это прекрасно. Необучаемые дол..ебы по инклюзивным квотам даже readme.md поправить не смогут, и это очень хорошо.
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