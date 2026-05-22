Во FreeBSD устранено 4 уязвимости, позволяющие поднять привилегии, и одна удалённая root-уязвимость

|2.4, Аноним (4), 14:38, 22/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Здесь их хоть устраняют, а там нет. Но решать, конечно же, тебе.
|3.21, Аноним (21), 15:06, 22/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А ты на самом деле до сих пор сидишь на FreeBSD?
Или просто ляпнул для поддержания беседы?
|4.38, ukuk (?), 16:22, 22/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> А ты на самом деле до сих пор сидишь на FreeBSD?
Завидовать надо молча. У чувака мозг есть, что бы Фрю установить и настроить.
|2.17, Аноним (17), 15:03, 22/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Вы серьезно собираетесь менять ОС (а возможно и "железо") из-за этих 7 уязвимостей?
|3.26, Аноним (26), 15:33, 22/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Да, это раньше обсуждалось какая уязвимость что делать, почему возникла. Теперь уязвисости считают оптом, по 7 штук в пучке.
|2.39, ukuk (?), 16:26, 22/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> И куда теперь валить?
Никуда валить не надо. Сейчас все крупные проекты прогонят через ИИ, устранят все уязвимости и наступит счастье.
|1.3, Аноним (4), 14:37, 22/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>15.0-RELEASE-p9, 14.4-RELEASE-p5 и 14.3-RELEASE-p14
Бздуны, просветите, плиз, сколько их там всего и в чем отличия. Что лучше ставить/юзать и т.д.
|2.6, Аноним (6), 14:43, 22/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ставь последнюю. Времена когда X.0 сторонились давно прошли (во времена 5 ветки это было оправдано), в том числе потому что сейчас система уже не так активно развивается. А 14.x это просто легаси, суть старьё и порты под неё не тестируют.
|3.41, Аноним (41), 16:34, 22/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну можно и 15, только может повременить с pkgbase, если оно предлагать будет? А то там не все поди грабли собрали.
|2.7, eugener (ok), 14:45, 22/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Бздуны
Правильно писать "Уважаемые пользователи операционных систем семейства BSD".
|2.29, Аноним (29), 15:54, 22/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Если 14.4 падает в бсод, попробуй 14.3. Но тогда файловая система может рассыпаться. Это реально единственное применение -- смотреть на бсоды и рассыпания.
|2.14, Аноним (14), 15:01, 22/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Но в лялексе такие же ошибки!
> отсутствовало экранирование спецсимволов
> use-after-free
> переполнение буфера в модуле fusefs
Т.е проблема не в том кто писал, аккадемики или студенты, а в чем-то другом.
Например... в овнокоде)
Если даже олимпийскому чемпиону дать кривую эскопету - то в яблочко он не попадет.
|1.22, Аноним (22), 15:10, 22/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>в инсталляторе bsdinstall и конфигураторе bsdconfig отсутствовало экранирование спецсимволов в shell-скрипте, показывающем пользователю список доступных для подключения беспроводных сетей
Очешуеть. Я когда-то пытался такое писать, но вместо этого пропихивал $переменные, а там у них самый настоящий шаблонизатор. Думал, что курю что-то страшное, а в BSD ещё страшнее смогли.
|1.24, Анонисссм (?), 15:18, 22/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
шо-то я не понял, remote root назвали CVE-2026-45255 - вайфай с хитрым именем? опять хайпанули...
|2.33, Аноним83 (?), 16:05, 22/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Да. Лишь бы хайпануть.
Притом кому надо хакать пустую Ос на этапе инсталла, да ещё надо чтобы так повезло что там вафля есть и она заработает из коробки....
|1.27, Аноним (27), 15:37, 22/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> отсутствовало экранирование спецсимволов в shell-скрипте
Это совсем не относится к категории обычных человеческих ошибок. Это - клинический диагноз. С таким диагнозом надо через суд запрещать подходить к вычислительной технике ближе, чем на 50 м.
|1.28, нах. (?), 15:44, 22/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
итого из семи ужасов ужасных только три действительно чего-то стоят, ну хотя бы получаса проверки что они действительно exploitable не в уникальном сценарии требующем предварительно из под рута выяснить правильные смещения в твоем конкретном экземпляре системы до перезагрузки и только в ветке 15.
расходимся, не на что тут смотреть.
P.S. тем временем бабуинта исправила ноль из оставшихся четырех уязвимостей в своих релизах, а редхат превзошла ее и исправила целых три из пяти.
|2.37, Аноним83 (?), 16:16, 22/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Да, щас опять будут рассказывать что на фрях запускают код любого сетевого мимокрокодила, потому всё пропало.
