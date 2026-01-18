The OpenNET Project / Index page

ChaosBSD - форк FreeBSD для тестирования драйверов

18.01.2026 11:57 (MSK)

Проект ChaosBSD развивает периодически синхронизируемый форк FreeBSD, нацеленный на тестирование драйверов перед их включением в основной состав FreeBSD. Проект предоставляет площадку для разработки и портирования новых драйверов, а также проверки, обкатки и стабилизации частично работоспособных, нестабилизированных и недоделанных драйверов, состояние развития которых не позволяет включить их в основной состав FreeBSD. После стабилизации подобные драйверы будут переноситься во FreeBSD.

Отмечаются четыре стадии продвижения драйвера: достижение возможности сборки; избавление от ошибок и стабилизация; проведение чистки и создание документации; передача в основной состав FreeBSD. ChaosBSD рассматривается как платформа для тестирования, не гарантирующая сохранение истории изменений и коммитов - периодически репозиторий сбрасывается, синхронизируется с кодовой базой FreeBSD и состояние восстанавливается.

Лицензия: CC BY 3.0
Ключевые слова: chaosbsd, freebsd, driver
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


  • 1.1, Аноним (1), 12:10, 18/01/2026 [ответить]  
    В системах с нормальным пакетным менеджером нет нужды создавать отдельный дистр для таких вещей.
     
     
  • 2.4, warlock (??), 12:32, 18/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    У FreeBSD офигенный пакетный менеджер, не говоря уж о портах. Только при чём тут драйверы? Драйверы часть ядра и пакетным менеджером не управляются.
     
     
  • 3.6, Аноним (1), 12:38, 18/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 1.2, Аноним (2), 12:19, 18/01/2026 [ответить]  
    Дело осталось за малым, найти людей, которые будут писать драйвера под FreeBSD, но это мелочи, главное отдельный дистрибутив есть.
     
  • 1.3, ананимеус (?), 12:25, 18/01/2026 [ответить]  
    >Отмечаются четыре стадии продвижения драйвера:

    А почему один дистрибутив под все четыре стадии? А не по дистрибутиву на каждую стадию?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:34, 18/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    чтобы ты не успел всё доделать, а репозиторий ужо сбросился
     

  • 1.7, пох. (?), 12:51, 18/01/2026 [ответить]  
    какой-то прожект неведомого васяна, непойми что непойми как "тестирующего". Кроме ридми нет ничего. (тестовых вокеров на шитхабе тоже нет, как и ссылок на то место где он на самом деле что-то тестирует... если конечно оно существует не в его фантазиях только)

    Давайте я тоже нажму кнопку clone, напишу ридми и будет новость на опеннете?

     

