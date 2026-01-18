Проект ChaosBSD развивает периодически синхронизируемый форк FreeBSD, нацеленный на тестирование драйверов перед их включением в основной состав FreeBSD. Проект предоставляет площадку для разработки и портирования новых драйверов, а также проверки, обкатки и стабилизации частично работоспособных, нестабилизированных и недоделанных драйверов, состояние развития которых не позволяет включить их в основной состав FreeBSD. После стабилизации подобные драйверы будут переноситься во FreeBSD.

Отмечаются четыре стадии продвижения драйвера: достижение возможности сборки; избавление от ошибок и стабилизация; проведение чистки и создание документации; передача в основной состав FreeBSD. ChaosBSD рассматривается как платформа для тестирования, не гарантирующая сохранение истории изменений и коммитов - периодически репозиторий сбрасывается, синхронизируется с кодовой базой FreeBSD и состояние восстанавливается.



