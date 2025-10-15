Выпуск ravynOS 0.6, редакции FreeBSD, нацеленной на совместимость c macOS

|
|2.14, 12yoexpert (ok), 14:05, 15/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
лучше PopOS? кому что
кому оригинал, кому - насильно навязанная дешёвая подделка дешёвой подделки
|2.8, Аноним (8), 13:41, 15/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
У helloSystem нет цели обеспечить совместимость с macOS, только внешний вид.
|2.17, Аноним (18), 14:23, 15/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Васяны создают проджекты, и забарсывают в самом начале. Таков Линукс.
|3.23, Аноним (23), 14:39, 15/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Васяны создают проджекты, и забрасывают, но виноват Линукс. Ок, записал.
|3.26, Васян (?), 14:45, 15/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
---- Таков Линукс.
Ну ты сказал(а) про Васянов, а не про линукс. Линукс Васянов не плодит, он просто не мешает им быть Васянами.
|1.5, Аноним (-), 13:34, 15/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Ой вей!
Неужели они надеются собрать шекели с людей у которых была макось?
На скринах выглядит какая-то дичь, особенно на втором))
План хитрый, но выглядит как халоймис!
|1.6, Spoofing (?), 13:34, 15/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> предоставление пользовательской оболочки в стиле macOS
> скриншоты
это какая-то шутка?
|1.9, Аноним (9), 13:43, 15/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Выглядит, конечно, как будто UI делал слепой, но совместимость с Cocoa - это прям очень интересная тема.
Другое дело, что в этой гонке догнать будет невозможно.
|1.19, Moebius (ok), 14:28, 15/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> инструментарий изменений для запуска исполняемых файлов Mach-O, собранных для архитектур x86-64 и arm64.
Поддержку x86-64 на яблоке задвигают, arm64 там немного своя. На каком hardware предлагают запускать ravynOS? Оригинальном яблочном?
|1.20, Одутловатый и приземистый (?), 14:31, 15/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Не, ну а чо, для любительского проекта на Гитхабе выглядит прикольно. Вместо очередного 1001-го дистрибутива Линукс, запилили дистрибутив Бзди с закосом под Макось. Чисто по фану.
Если рук дойдут, даже палочкой потыкаю. Посмотрю, что за зверюга.
|2.24, Аноним (23), 14:42, 15/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Лютый плюс. Почему, непонятно. Darwin, XQuartz, MacPorts... Там поле непаханное, есть что взять и где разгуляться. Было бы желание и силы. Могли бы конфетку сделать вкуснейшую.
|3.27, Васян (?), 14:49, 15/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
--- Было бы желание и силы....
Видимо потому и сделали на FrееBSD...
