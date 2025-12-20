Выпуск дистрибутива Chimera 20251220, сочетающего ядро Linux с окружением FreeBSD

|
Опубликовано обновление сборок дистрибутива Chimera Linux, примечательного использованием ядра Linux в сочетании с утилитами из FreeBSD, системным менеджером dinit и стандартной Си-библиотекой Musl. Сборка осуществляется компилятором Clang. Загрузочные Live-образы сформированы для архитектур x86_64, ppc64le, aarch64, riscv64 и ppc64 в вариантах с GNOME (1.8 ГБ), KDE (2.5 ГБ) и урезанным окружением (1 Гб).
Проект нацелен на создание Linux-дистрибутива с альтернативным инструментарием и развивается с учётом опыта разработки Void Linux (автор Chimera является бывшим мэйнтейнером Void, отвечавшим за архитектуры POWER и PowerPC). Как и Void Linux, проект развивается с использованием непрерывного цикла обновления версий программ (rolling-модель). Пользовательские компоненты FreeBSD выбраны как менее усложнённые и более подходящие для легковесных и компактных систем, чем штатный инструментарий GNU.
Помимо утилит из FreeBSD, поставляемых вместо таких пакетов, как coreutils, findutils, diffutils, sed и grep, в дистрибутиве задействованы GNU Make, util-linux, syslog-ng, udev, pam, dinit, clang, lld, libc++ и musl. Функции выделения памяти в musl заменены на mimalloc. В качестве файловой системы применяется ZFS. Раздел /var не сохраняет своё состояние между перезапусками (stateless). Для управления мультимедийными потоками применяется PipeWire. В графических окружениях по умолчанию используется Wayland.
Для установки дополнительных программ предлагаются как бинарные пакеты, так собственная система сборки из исходных текстов - cports, написанная на Python. В настоящее время сопровождается более 4000 портов. Сборочное окружение запускается в отдельном непривилегированном контейнере, создаваемом при помощи инструментария bubblewrap. Для управления бинарными пакетами задействован пакетный менеджер APK (Alpine Package Keeper, apk-tools), а в качестве опции может использоваться Flatpak.
В новом выпуске:
- Добавлен экспериментальный консольный инсталлятор, запускаемый командой chimera-installer после загрузки в Live-режиме. Инсталлятор поддерживает локальную и удалённую установку, выбор зеркала репозитория APK, выполнение базовых настроек (задание имени хоста, часового пояса, root-пароля и создание учётной записи пользователя), установку дополнительных пакетов, выбор версии ядра и настройку загрузчика (GRUB и systemd-boot). Пока не поддерживается разбивка и форматирование дисковых разделов (разбивку, форматирование и монтирование следует выполнить вручную до запуска инсталлятора).
- Задействовано ядро Linux 6.18. Обновлены версии программ, например, GNOME 49.1, KDE Plasma 6.5.4, enlightenment 0.27.1, icewm 3.8.2, chromium 143, clang 21.1.4, docker 28.3.2, ffmpeg 8.0, flatpak 1.16.1, gtk 4.20.2, musl 1.2.5, python 3.13.9, pipewire 1.4.9.
- В Live-образах отключён автоматический импорт пулов LVM и ZFS, в некоторых ситуациях приводивший к нарушению работы системы.