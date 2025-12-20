Выпуск дистрибутива Chimera 20251220, сочетающего ядро Linux с окружением FreeBSD

Опубликовано обновление сборок дистрибутива Chimera Linux, примечательного использованием ядра Linux в сочетании с утилитами из FreeBSD, системным менеджером dinit и стандартной Си-библиотекой Musl. Сборка осуществляется компилятором Clang. Загрузочные Live-образы сформированы для архитектур x86_64, ppc64le, aarch64, riscv64 и ppc64 в вариантах с GNOME (1.8 ГБ), KDE (2.5 ГБ) и урезанным окружением (1 Гб).

Проект нацелен на создание Linux-дистрибутива с альтернативным инструментарием и развивается с учётом опыта разработки Void Linux (автор Chimera является бывшим мэйнтейнером Void, отвечавшим за архитектуры POWER и PowerPC). Как и Void Linux, проект развивается с использованием непрерывного цикла обновления версий программ (rolling-модель). Пользовательские компоненты FreeBSD выбраны как менее усложнённые и более подходящие для легковесных и компактных систем, чем штатный инструментарий GNU.

Помимо утилит из FreeBSD, поставляемых вместо таких пакетов, как coreutils, findutils, diffutils, sed и grep, в дистрибутиве задействованы GNU Make, util-linux, syslog-ng, udev, pam, dinit, clang, lld, libc++ и musl. Функции выделения памяти в musl заменены на mimalloc. В качестве файловой системы применяется ZFS. Раздел /var не сохраняет своё состояние между перезапусками (stateless). Для управления мультимедийными потоками применяется PipeWire. В графических окружениях по умолчанию используется Wayland.

Для установки дополнительных программ предлагаются как бинарные пакеты, так собственная система сборки из исходных текстов - cports, написанная на Python. В настоящее время сопровождается более 4000 портов. Сборочное окружение запускается в отдельном непривилегированном контейнере, создаваемом при помощи инструментария bubblewrap. Для управления бинарными пакетами задействован пакетный менеджер APK (Alpine Package Keeper, apk-tools), а в качестве опции может использоваться Flatpak.

В новом выпуске: