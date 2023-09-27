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Выпуск Wifibox 0.12, окружения для использования WiFi-драйверов Linux во FreeBSD

27.09.2023 09:15

Доступен выпуск проекта Wifibox 0.12, нацеленного на решение проблемы с использованием во FreeBSD беспроводных адаптеров, для которых отсутствуют необходимые драйверы. Работа проблемных для FreeBSD адаптеров в Wifibox обеспечивается через запуск гостевой системы с Linux, в которой загружаются родные для Linux драйверы беспроводных устройств. Окружение потенциально может применяться для любых WiFi-карт, поддерживаемых в Linux, но протестировано в основном на чипах Intel, Qualcomm Atheros и AMD RZ608 (MediaTek MT7921K).

Установка гостевой системы с драйверами автоматизирована, а все необходимые компоненты оформлены в виде готового пакета wifibox, который запускается при загрузке при помощи поставляемого в комплекте rc-сервиса. Гостевая система запускается при помощи гипервизора Bhyve, в котором организуется проброс доступа к беспроводной карте. Для работы требуется система с поддержкой аппаратной виртуализации (AMD-Vi или Intel VT-d). Начинка гостевой системы основана на дистрибутиве Alpine Linux, построенного на базе системной библиотеки Musl и набора утилит BusyBox.

Для подключения к беспроводной сети используется пакет wpa_supplicant, файлы конфигурации для которого синхронизируются с настройками из основного окружения FreeBSD. Создаваемый для wpa_supplicant управляющий Unix-сокет пробрасывается в хост-окружение, что позволяет использовать штатные утилиты FreeBSD для подключения и работы с беспроводной сетью, среди прочего можно использовать утилиты wpa_cli и wpa_gui (net/wpa_supplicant_gui).

В новом выпуске реализован режим "suspend_vmm", при включении которого осуществляется выгрузка модуля ядра vmm при переходе системы в спящий режим и его загрузка после после пробуждения системы. Предложенный режим позволят избавиться от проблем на системах, на которых из-за оборудования или гипервизора bhyve наблюдаются сбои при переходе в спящих режим с активным модулем vmm. Кроме того, в новом выпуске дополнена документация и добавлены команды start и stop для запуска и остановки обработчиков netif, консоли и vmm.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/pgj/freebsd...)
  2. OpenNews: Началось бета-тестирование FreeBSD 14. Загрузка ядра FreeBSD за 25 миллисекунд
  3. OpenNews: Замена алгоритма сортировки в sysinit позволила ускорить загрузку FreeBSD
  4. OpenNews: Проекту FreeBSD исполнилось 30 лет
  5. OpenNews: Debian прекращает поддержку порта GNU/kFreeBSD
  6. OpenNews: Доступен порт файловой системы HAMMER2 для NetBSD и FreeBSD
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59830-wifibox
Ключевые слова: wifibox, freebsd, wifi, driver
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Расмус Лердорф (?), 09:25, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    В гамаке на лыжах
     
     
  • 2.8, ryoken (ok), 09:59, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    + противогаз, если не РХБЗ...
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:18, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без IOMMU всё равно не взлетит. Так что не у всех будет карточка пробрасываться внутрь ВМ.
     

  • 1.2, Kyle (?), 09:34, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    таков путь
     
  • 1.3, Аноним (3), 09:44, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Какая-то жесть, даже хуже, чем был NDIS. Портировать что-ли отсутствующие дрова нельзя? Нафига такой изврат?
     
     
  • 2.5, Атон (?), 09:53, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какая-то жесть, даже хуже, чем был NDIS.

    да.

    > Портировать что-ли отсутствующие дрова нельзя?

    Нет.  в 70% дров бинарные блобы. остальных 30% нужно исправлять много чужого спагетти легаси года.

    > Нафига такой изврат?
    >> Окружение потенциально может применяться для любых WiFi-карт, поддерживаемых в Linux

    один раз сделали и есть поддержка всех существующих сейчас и новых в будущем

     
  • 2.6, Аноним (6), 09:53, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю, речь о каких-то специфических wifi адаптерах, под которые есть только проприетарные дрова в виде блобов, без исходников
     
     
  • 3.15, Аноним (14), 11:26, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, речь идёт об обычных войфаях, которые могут даже работать на фрибзде, но даже не поддерживают выгрузку/загрузку своего модуля ядра. Полноценную поддержку спящего режима я даже не прошу.

    То есть, пользуешься ты войфаем на бзде, захотел закрыть крышку - но нет. Не всё так просто. Во избежании спящего режима надо выключить ноут. Если таки засуспендил/разсуспендил - то снова, именно выключить/включить надо. Перезагрузку лучше не делать, ибо не всё так однозначно с ней, но это уже другая тема.

     
  • 2.11, Аноним (11), 10:34, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти бинарные блобы там - firmware, не зависят от ядра ОС. Из состава ядра Linux уже вынесены в отдельный пакет linux-firmware.
     

  • 1.4, Бывалый смузихлёб (?), 09:51, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, можно ли подобным образом и видюху запустить и пробросить в бздю
    Хз как у них там поддержка, но некоторые смутные сомнения таки есть
     
     
  • 2.7, Атон (?), 09:55, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Интересно, можно ли подобным образом и видюху запустить и пробросить в бздю

    можно.

    можно даже по сети пробросить.

    а вот что бы работала сеть ....

     
     
  • 3.13, Бывалый смузихлёб (?), 11:15, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    статеек бы всяких разных
    а то многие говорят вроде бы можно, а потом тонны нюансов всплывают вплоть до специфики конкретной серии материнок
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:07, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно, но не интересно. Производительности видюхи никогда не бывает много, а шарить её ресурсы будет еще сложэней, проще в том же образе запустить и нужную софтину
     
  • 2.17, Аноним (17), 11:36, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотри как в сони плейстецше сделано. Ой совсем забыл код то закрыт.
     

  • 1.10, Аноним (10), 10:20, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    вершина костылизма...
    хотя поставить в wsl FreeBSD и там Wifibox будет ещё круче...
     
  • 1.12, anonist (?), 10:55, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На хрен им линукс дриверы когда они виндовские драивера устанавливали во фряхе? только имя модуля забыл. :(
     
  • 1.16, Аноним (17), 11:35, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чо корпы не хотят скинуться и написать дрова для БСД? Что случилось?
     
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