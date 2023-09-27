Выпуск Wifibox 0.12, окружения для использования WiFi-драйверов Linux во FreeBSD

|
|
|
|2.14, Аноним (14), 11:18, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Без IOMMU всё равно не взлетит. Так что не у всех будет карточка пробрасываться внутрь ВМ.
|
|1.3, Аноним (3), 09:44, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Какая-то жесть, даже хуже, чем был NDIS. Портировать что-ли отсутствующие дрова нельзя? Нафига такой изврат?
|
|
|
|2.5, Атон (?), 09:53, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Какая-то жесть, даже хуже, чем был NDIS.
да.
> Портировать что-ли отсутствующие дрова нельзя?
Нет. в 70% дров бинарные блобы. остальных 30% нужно исправлять много чужого спагетти легаси года.
> Нафига такой изврат?
>> Окружение потенциально может применяться для любых WiFi-карт, поддерживаемых в Linux
один раз сделали и есть поддержка всех существующих сейчас и новых в будущем
|
|2.6, Аноним (6), 09:53, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Думаю, речь о каких-то специфических wifi адаптерах, под которые есть только проприетарные дрова в виде блобов, без исходников
|
|
|
|3.15, Аноним (14), 11:26, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нет, речь идёт об обычных войфаях, которые могут даже работать на фрибзде, но даже не поддерживают выгрузку/загрузку своего модуля ядра. Полноценную поддержку спящего режима я даже не прошу.
То есть, пользуешься ты войфаем на бзде, захотел закрыть крышку - но нет. Не всё так просто. Во избежании спящего режима надо выключить ноут. Если таки засуспендил/разсуспендил - то снова, именно выключить/включить надо. Перезагрузку лучше не делать, ибо не всё так однозначно с ней, но это уже другая тема.
|
|2.11, Аноним (11), 10:34, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Эти бинарные блобы там - firmware, не зависят от ядра ОС. Из состава ядра Linux уже вынесены в отдельный пакет linux-firmware.
|
|1.4, Бывалый смузихлёб (?), 09:51, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Интересно, можно ли подобным образом и видюху запустить и пробросить в бздю
Хз как у них там поддержка, но некоторые смутные сомнения таки есть
|
|
|
|2.7, Атон (?), 09:55, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Интересно, можно ли подобным образом и видюху запустить и пробросить в бздю
можно.
можно даже по сети пробросить.
а вот что бы работала сеть ....
|
|
|
|3.13, Бывалый смузихлёб (?), 11:15, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
статеек бы всяких разных
а то многие говорят вроде бы можно, а потом тонны нюансов всплывают вплоть до специфики конкретной серии материнок
|
|2.9, Аноним (9), 10:07, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Можно, но не интересно. Производительности видюхи никогда не бывает много, а шарить её ресурсы будет еще сложэней, проще в том же образе запустить и нужную софтину
|
|2.17, Аноним (17), 11:36, 27/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Посмотри как в сони плейстецше сделано. Ой совсем забыл код то закрыт.
|
|1.10, Аноним (10), 10:20, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
вершина костылизма...
хотя поставить в wsl FreeBSD и там Wifibox будет ещё круче...
|
|1.12, anonist (?), 10:55, 27/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
На хрен им линукс дриверы когда они виндовские драивера устанавливали во фряхе? только имя модуля забыл. :(
|