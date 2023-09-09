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Началось бета-тестирование FreeBSD 14. Загрузка FreeBSD за 25 миллисекунд

09.09.2023 22:32

Подготовлен первый бета-выпуск FreeBSD 14.0. Выпуск FreeBSD 14.0-BETA1 доступен для архитектур i386, amd64, powerpc, powerpc64, powerpc64le, powerpcspe, armv7, aarch64 и riscv64. Дополнительно подготовлены образы для систем виртуализации (QCOW2, VHD, VMDK, raw) и облачных окружений Amazon EC2. Релиз FreeBSD 14.0 намечен на 23 октября 2023 года.

Ветка FreeBSD 14 станет последней с поддержкой 32-разрядных платформ. Во FreeBSD 15 останется только поддержка 64-разрядных систем, но при этом сохранится возможность использования COMPAT_FREEBSD32 для запуска 32-разрядных исполняемых файлов в 64-разрядном окружении, а также останется возможность сборки 32-разрядных программ.

Среди изменений во FreeBSD 14:

  • Компилятор Clang обновлён до ветки 16.
  • С 256 до 1024 увеличено число поддерживаемых ядер CPU (параметр MAXCPU) в системах на базе архитектуры amd64 и arm64.
  • В загрузчике, написанном на языке Lua, реализована поддержка выполнения lua-файлов, размещённых в каталоге loader_conf_files, в специальном sandbox-окружении.
  • Для NVME-устройств по умолчанию на всех платформах задействован драйвер nda. Для возвращения старого драйвера nvd в loader.conf предусмотрена настройка "hw.nvme.use_nvd=1".
  • Добавлена новая утилита "fwget", определяющая оборудование, которому необходимы прошивки, и устанавливающая соответствующие пакеты с прошивками. В настоящее время поддерживаются только PCI-устройства и прошивки для GPU Intel и AMD.
  • Расширена поддержка NFS. Добавлена новая опция монтирования "syskrb5" для поддержки Kerberos в NFSv 4.1/4.2, а также реализована поддержка операции ExchangeID. Реализована возможность запуска nfsd, nfsuserd, mountd, gssd и rpc.tlsservd в изолированном сетевом окружении vnet.
  • В скрипте growfs реализована возможность размещения раздела подкачки в конце расширяемой области на диска.
  • Реализация утилиты objdump заменена на llvm-objump.
  • В качестве агента доставки почты по умолчанию вместо sendmail задействован dma (DragonFly Mail Agent). sendmail сохранён в базовой поставке и обновлён до версии 8.17.1.
  • Добавлен новый DTrace-провайдер kinst (dtrace_kinst), позволяющий проводить трассировку структур ядра.
  • В утилиту makefs добавлена поддержка файловой системы ZFS, среди прочего предоставлена возможность создания пула ZFS, связанного с одним виртуальным диском vdev.
  • В утилиту boottrace добавлен интерфейс для сохранения данных трассировки событий, произошедших на этапе загрузки и завершении работы системы.
  • В KTLS, реализацию протокола TLS, работающую на уровне ядра FreeBSD, добавлена поддержка аппаратного ускорения TLS 1.3 на принимающей стороне. Ускорение обеспечено через вынос на сторону сетевой карты некоторых операций, связанных с обработкой зашифрованных пакетов.
  • В wpa_supplicant добавлена поддержка Wi-Fi 6.
  • По умолчанию активирована настройка net.inet.tcp.nolocaltimewait, отключающая создание timewait-записей для TCP-соединений, разорванных на стороне локальной системы.
  • В качестве командного интерпретатора для пользователя root по умолчанию выставлен /bin/sh.
  • Для ядра на системах amd64 обеспечена поддержка инструментов AddressSanitizer и MemorySanitizer от проекта LLVM.
  • Из работающего на уровне ядра криптографического фреймворка OCF (Open Cryptographic Framework) удалена поддержка асимметричных криптографических операций.

Дополнительно можно отметить работу о сокращению времени загрузки FreeBSD 14 в системе виртуализации Firecracker, рассчитанной на запуск виртуальных машин с минимальными накладными расходами (используются легковесные виртуальные машины, для изоляции которых применяются технологии аппаратной виртуализации на базе гипервизора KVM, но при этом обеспечивается производительность и гибкость на уровне обычных контейнеров). Время загрузки ядра FreeBSD 14 под управлением Firecracker снижено до 25 миллисекунд, что позволяет запускать окружения с FreeBSD по мере необходимости для реализации инфраструктуры бессерверных вычислений. Для сравнения время загрузки ядра Linux в аналогичной конфигурации оценивается в 75-80 миллисекунд. До проведения оптимизации ядро FreeBSD загружалось за 10 секунд, т.е. было ускорено примерно в 400 раз.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freebsd.org/arch...)
  2. OpenNews: Замена алгоритма сортировки в sysinit позволила ускорить загрузку FreeBSD
  3. OpenNews: Проекту FreeBSD исполнилось 30 лет
  4. OpenNews: Debian прекращает поддержку порта GNU/kFreeBSD
  5. OpenNews: Релиз FreeBSD 13.2 с поддержкой Netlink и WireGuard
  6. OpenNews: В кодовую базу FreeBSD добавлена новая реализация VPN WireGuard
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Интересно / Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59733-freebsd
Ключевые слова: freebsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Лол Кековски (?), 23:45, 09/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жду, сильно нравится гонять оную на своем ноутбуке. Из минусов разве что плохая работа с вайфаем.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 01:53, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. про нормальную прикладную работы ты даже не заикаешься. Только гоняешь. В целом оно и понятно.
     
     
  • 3.26, Neon (??), 03:52, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прелесть же))). Как на прелести можно работать ?!))) Только играться
     
     
  • 4.30, коньюктивит (?), 06:17, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Играться в прелесть. Уу, ты моя прелесть!
     
  • 2.31, коньюктивит (?), 06:19, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вайфай.. Настоящий луддит и слова такого знать не должон.
     

  • 1.2, Гугл_статистмеинт_воровеишн (?), 23:46, 09/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чё за ядро кто подскажет ?
     
  • 1.3, beck (??), 23:57, 09/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То есть если аналогичную оптимизацию провести в линукс, то можно уменьшить время загрузки с 80 миллисекунд в 400 раз.
     
     
  • 2.19, jt3k (ok), 02:11, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На комодор сиксти фор сделали оптимизации, которые ускорили им загрузку линухи до 10 дней. Значит стоит ждать что и в линухах оптимизируют загрузку
     
     
  • 3.32, коньюктивит (?), 06:22, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Potatomode vs tomatomode.
     

  • 1.4, barmaglot (??), 00:02, 10/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вернусь только если epoll добавят. kqueue говно. А нет, не вернусь. CUDA, TensorRT и прочего в ней нет и не предвидится ...
     
     
  • 2.7, Undefined (?), 00:15, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что не так с kqueue? Использовал оба механизма - вроде работают аналогично.
     
  • 2.11, Аноним (11), 01:08, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > если epoll добавят. kqueue говно.

    Одно и то же.

     
  • 2.12, Аноним (12), 01:18, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Держу в курсе - CUDA возможно запустить на Фре, если использовать линуксулятор. Она притянется к нативному драйверу и будет работать.
     
  • 2.23, Аноним (23), 02:52, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я гналась три для и три ночи, чтобы сказать ему как он мне ненужен.

    Как раз про тебя)

     
     
  • 3.33, коньюктивит (?), 06:26, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    I drove an hour and a half
    Two hours back
    I even got a sunburn for that boy
    No one told me not to ever drive back
    No one even made a noise

    Skating Polly

     

  • 1.5, Аноним (5), 00:04, 10/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Время загрузки ядра FreeBSD 14 под управлением Firecracker снижено до 25 миллисекунд"
    На каком оборудовании, а то запуск на условной самой скоростной на сегодняшний день nvme и на условной IDE hdd это две большие разницы?!
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 00:09, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причем тут диск? Это типа ядро форкается, все в рабочей памяти происходит.
     
     
  • 3.21, ПомидоИзДолины (?), 02:20, 10/09/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.8, Аноним (8), 00:25, 10/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В wpa_supplicant добавлена поддержка Wi-Fi 6.

    Но драйверов устройств как не было, так и нет, поэтому вот вам bhyve с Линуксом.

     
  • 1.9, пох. (?), 00:47, 10/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В качестве командного интерпретатора для пользователя root по умолчанию выставлен /bin/sh.

    Что говорит о многом...

    Впрочем, как и битва за скорость ненужного ненужно в 25ms.

    А вот работать на vmfs6 мы, видимо, уже не будем. Ну и хрен с ним, в общем-то.
    Покойся с миром, старый товарищ. Нынешний новодел от модных чуваков к тебе в общем-то уже почти не имеет отношения.

     
     
  • 2.13, Гугл_статистмеинт_воровеишн (?), 01:18, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну sh это и есть os только щас в угоду воровства какому то найденному решению всякие разные дистры начали этому препятствовать и заворачивать .sh в бинари. Ну , а вишенка на торте , а нету вишенки жрите
     
     
  • 3.17, Ананимаз (?), 02:07, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    где грибочки берешь? причем тут твои фантазии (сх скрипты уже давно использовались для "самораспаковыаающихся" архивов) и оболочка по-умолчанию для рута?
    Тут интереснее чем tcsh помешал.
     

  • 1.14, Аноним (15), 01:52, 10/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какие-то странные звуки с заброшки.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 01:59, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сходи проверь. Только не на ночь.
     

  • 1.18, Аноним (18), 02:08, 10/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что никто не шумит про то, что 32 бита дропают, ведь у всех только такие ПК
     
     
  • 2.28, Роман (??), 04:48, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно ещё про 16бит шумиха не улегалась
     
  • 2.34, коньюктивит (?), 06:29, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот нинада. Кора дуба уже в 64 шмагла.
     

  • 1.20, Аноним (20), 02:17, 10/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всем насрасть
     
  • 1.24, Анон1110м (?), 03:16, 10/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если хочется реального юникса, то лучше OpenBSD с каким-нибудь полностью свободным SBC на RK3399 и GPU Mali. Для вафли белый донгл с али на Atheros AR9271.
     
     
  • 2.27, Neon (??), 03:54, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на хрена кому сдался реальный юникс ?! Пора бы от этой бородатой технологии 70х избавляться
     
     
  • 3.29, Аноним (11), 05:08, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что идеи заложенные в эти бородатые технологии до сих пор актуальны, элеганты и красивы. И доказали свою эффективность полвека спустя. Если тебе хочется избавиться от всего этого - юзай винду, там всё новое без бородатых технологий.
     
  • 2.35, коньюктивит (?), 06:32, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А голубенький донгл не войдё.. не пойдёт уже что-ли?
     

  • 1.25, Avririon (ok), 03:44, 10/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Докатился до кликбейта, молодец.
     

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