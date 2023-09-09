Началось бета-тестирование FreeBSD 14. Загрузка FreeBSD за 25 миллисекунд

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|1.1, Лол Кековски (?), 23:45, 09/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Жду, сильно нравится гонять оную на своем ноутбуке. Из минусов разве что плохая работа с вайфаем.
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|2.15, Аноним (15), 01:53, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Т.е. про нормальную прикладную работы ты даже не заикаешься. Только гоняешь. В целом оно и понятно.
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|3.26, Neon (??), 03:52, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прелесть же))). Как на прелести можно работать ?!))) Только играться
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|1.3, beck (??), 23:57, 09/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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То есть если аналогичную оптимизацию провести в линукс, то можно уменьшить время загрузки с 80 миллисекунд в 400 раз.
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|2.19, jt3k (ok), 02:11, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На комодор сиксти фор сделали оптимизации, которые ускорили им загрузку линухи до 10 дней. Значит стоит ждать что и в линухах оптимизируют загрузку
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|1.4, barmaglot (??), 00:02, 10/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вернусь только если epoll добавят. kqueue говно. А нет, не вернусь. CUDA, TensorRT и прочего в ней нет и не предвидится ...
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|2.7, Undefined (?), 00:15, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что не так с kqueue? Использовал оба механизма - вроде работают аналогично.
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|2.12, Аноним (12), 01:18, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Держу в курсе - CUDA возможно запустить на Фре, если использовать линуксулятор. Она притянется к нативному драйверу и будет работать.
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|2.23, Аноним (23), 02:52, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я гналась три для и три ночи, чтобы сказать ему как он мне ненужен.
Как раз про тебя)
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|3.33, коньюктивит (?), 06:26, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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I drove an hour and a half
Two hours back
I even got a sunburn for that boy
No one told me not to ever drive back
No one even made a noise
Skating Polly
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|1.5, Аноним (5), 00:04, 10/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Время загрузки ядра FreeBSD 14 под управлением Firecracker снижено до 25 миллисекунд"
На каком оборудовании, а то запуск на условной самой скоростной на сегодняшний день nvme и на условной IDE hdd это две большие разницы?!
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|2.6, Аноним (6), 00:09, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Причем тут диск? Это типа ядро форкается, все в рабочей памяти происходит.
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|1.8, Аноним (8), 00:25, 10/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В wpa_supplicant добавлена поддержка Wi-Fi 6.
Но драйверов устройств как не было, так и нет, поэтому вот вам bhyve с Линуксом.
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|1.9, пох. (?), 00:47, 10/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В качестве командного интерпретатора для пользователя root по умолчанию выставлен /bin/sh.
Что говорит о многом...
Впрочем, как и битва за скорость ненужного ненужно в 25ms.
А вот работать на vmfs6 мы, видимо, уже не будем. Ну и хрен с ним, в общем-то.
Покойся с миром, старый товарищ. Нынешний новодел от модных чуваков к тебе в общем-то уже почти не имеет отношения.
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|2.13, Гугл_статистмеинт_воровеишн (?), 01:18, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну sh это и есть os только щас в угоду воровства какому то найденному решению всякие разные дистры начали этому препятствовать и заворачивать .sh в бинари. Ну , а вишенка на торте , а нету вишенки жрите
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|3.17, Ананимаз (?), 02:07, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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где грибочки берешь? причем тут твои фантазии (сх скрипты уже давно использовались для "самораспаковыаающихся" архивов) и оболочка по-умолчанию для рута?
Тут интереснее чем tcsh помешал.
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|1.18, Аноним (18), 02:08, 10/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что никто не шумит про то, что 32 бита дропают, ведь у всех только такие ПК
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|1.24, Анон1110м (?), 03:16, 10/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если хочется реального юникса, то лучше OpenBSD с каким-нибудь полностью свободным SBC на RK3399 и GPU Mali. Для вафли белый донгл с али на Atheros AR9271.
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|2.27, Neon (??), 03:54, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А на хрена кому сдался реальный юникс ?! Пора бы от этой бородатой технологии 70х избавляться
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|3.29, Аноним (11), 05:08, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что идеи заложенные в эти бородатые технологии до сих пор актуальны, элеганты и красивы. И доказали свою эффективность полвека спустя. Если тебе хочется избавиться от всего этого - юзай винду, там всё новое без бородатых технологий.
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