Началось бета-тестирование FreeBSD 14. Загрузка FreeBSD за 25 миллисекунд

2.7 , Undefined ( ? ), 00:15, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что не так с kqueue? Использовал оба механизма - вроде работают аналогично.

2.11 , Аноним ( 11 ), 01:08, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > если epoll добавят. kqueue говно. Одно и то же.

2.12 , Аноним ( 12 ), 01:18, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Держу в курсе - CUDA возможно запустить на Фре, если использовать линуксулятор. Она притянется к нативному драйверу и будет работать.

2.23 , Аноним ( 23 ), 02:52, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я гналась три для и три ночи, чтобы сказать ему как он мне ненужен. Как раз про тебя)

3.33 , коньюктивит ( ? ), 06:26, 10/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – I drove an hour and a half

Two hours back

I even got a sunburn for that boy

No one told me not to ever drive back

No one even made a noise Skating Polly