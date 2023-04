Релиз FreeBSD 13.2 с поддержкой Netlink и WireGuard

> или куда вы папку с портами положили вот и корень проблемы - чукча не читатель: PORTS(7) FreeBSD Miscellaneous Information Manual PORTS(7) ... PORTSDIR Location of the ports tree. This is /usr/ports by

default. если ещё непонятно - можно разместить где угодно, нужно лишь добавить эту переменную в /etc/make.conf. чуть ниже в этом же ports(7) есть переменная, определяющая дирку для сборки. но это уже на домашнее задание - прочитать этот man и найти необходимое. слова про расход памяти на сборку тоже из разряда "у меня лапки". например, firefox esr собирается в tmpfs, которому отдано 8 гигов из 16ти доступных. вот этот самый, в котором пишу.