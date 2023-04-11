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Релиз FreeBSD 13.2 с поддержкой Netlink и WireGuard

11.04.2023 10:48

После 11 месяцев разработки опубликован релиз FreeBSD 13.2. Установочные образы сформированы для архитектур amd64, i386, powerpc, powerpc64, powerpc64le, powerpcspe, armv6, armv7, aarch64 и riscv64. Дополнительно подготовлены сборки для систем виртуализации (QCOW2, VHD, VMDK, raw) и облачных окружений Amazon EC2, Google Compute Engine и Vagrant.

Ключевые изменения:

  • Реализована возможность создания снапшотов файловых систем UFS и FFS, на которых включено журналирование (soft updates). Также добавлена поддержка фонового сохранения дампов (запуск dump с флагом "-L") с содержимым примонтированных файловых систем UFS при включённом журналировании. Из возможностей, которые недоступны при использовании журналирования, остаётся фоновое выполнение проверки целостности при помощи утилиты fsck.
  • В основной состав принят работающий на уровне ядра драйвер wg с реализацией сетевого интерфейса для VPN WireGuard. Для использования необходимых драйверу криптографических алгоритмов было произведено расширение API криптоподсистемы ядра FreeBSD, в который была добавлена обвязка, позволяющая использовать через стандартный крипто-API не поддерживаемые во FreeBSD алгоритмы из библиотеки libsodium. В процессе разработки также была проведена оптимизация для равномерной балансировки привязки задач шифрования и расшифровки пакетов к ядрам CPU, что позволило снизить накладные расходы при обработке пакетов WireGuard.

    Прошлая попытка включения WireGuard в состав FreeBSD была предпринята в 2020 году, но завершилась скандалом, в результате которого уже добавленный код был удалён из-за низкого качества, безалаберной работы с буферами, использования заглушек вместо проверок, неполной реализации протокола и нарушения лицензии GPL. Новая реализация , совместно подготовлена основными командами разработчиков FreeBSD и WireGuard при участии Джейсона Доненфилда (Jason A. Donenfeld), автора VPN WireGuard, и Джона Болдуина (John H. Baldwin), известного разработчика FreeBSD. Перед принятием нового кода при поддержке организации FreeBSD Foundation было проведено полное рецензирование изменений.

  • Реализована поддержка коммуникационного протокола Netlink (RFC 3549), применяемого в Linux для организации взаимодействия ядра с процессами в пространстве пользователя. Проект ограничивается поддержкой семейства операций NETLINK_ROUTE для управления состоянием сетевой подсистемы в ядре, что позволяет использовать во FreeBSD Linux-утилиту ip из пакета iproute2 для управления сетевыми интерфейсами, установки IP-адресов, настройки маршрутизации и манипуляции объектами nexthop, хранящими данные о состоянии, используемом для передачи пакета в желаемую точку назначения.
  • Для всех исполняемых файлов базовой системы на 64-разрядных платформах включена по умолчанию рандомизация адресного пространства (ASLR, Address Space Layout Randomization). Для выборочного отключения ASLR можно использовать команды "proccontrol -m aslr -s disable" или "elfctl -e +noaslr".
  • В ipfw для поиска MAC-адресов задействованы базисные таблицы (Radix table), что позволяет создавать таблицы с MAC-адресами и использовать их для фильтрации трафика. Например: 
    
   ipfw table 1 create type mac
   ipfw table 1 add 11:22:33:44:55:66/48
   ipfw add skipto tablearg src-mac 'table(1)' 
   ipfw add deny src-mac 'table(1, 100)'
   ipfw add deny lookup dst-mac 1
  • Добавлены и доступны для загрузки через loader.conf модули ядра dpdk_lpm4 и dpdk_lpm6 с реализацией алгоритма поиска маршрутов DIR-24-8 для IPv4/IPv6, который позволяет оптимизировать функции маршрутизации для хостов с очень большими таблицами маршрутизации (в тестах наблюдается прирост скорости на уровне 25%). Для настройки модулей может использоваться штатная утилита route (добавлена опция FIB_ALGO).
  • Реализация файловой системы ZFS обновлена до выпуска OpenZFS 2.1.9. В стартовом скрипте zfskeys обеспечена автоматическая загрузка ключей, хранимых в ФС ZFS. Добавлен новый RC-скрипт zpoolreguid для назначения идентификатора GUID к одному или нескольким zpool (например, полезно для окружений виртуализации с общими данными).
  • В гипервизоре Bhyve и модуле vmm реализована поддержка прикрепления к гостевой системе более 15 виртуальных CPU (регулируется через sysctl hw.vmm.maxcpu). В утилите bhyve реализована эмуляция устройства virtio-input, при помощи которого можно подставлять события ввода с клавиатуры и мыши в гостевую систему.
  • В KTLS, реализацию протокола TLS, работающую на уровне ядра FreeBSD, добавлена поддержка аппаратного ускорения TLS 1.3 через вынос на сторону сетевой карты некоторых операций, связанных с обработкой зашифрованных входящих пакетов. Ранее подобная возможность была доступна для TLS 1.1 и TLS 1.2.
  • В стартовом скрипте growfs при расширении корневой ФС обеспечено добавление раздела подкачки, если такой раздел изначально отсутствовал (например, полезно при установке на SD-карту готового системного образа). Для управления размером подкачки в rc.conf добавлен новый параметр growfs_swap_size.
  • В стартовом скрипте hostid обеспечена генерация случайного UUID в случае отсутствия файла /etc/hostid и невозможности получения UUID от аппаратного обеспечения. Также добавлен файл /etc/machine-id с компактным представлением идентификатора хоста (без дефисов).
  • В rc.conf добавлены переменные defaultrouter_fibN и ipv6_defaultrouter_fibN, через которые можно добавить маршруты по умолчанию в FIB-таблицы, отличные от первичной.
  • В библиотеку libmd добавлена поддержка хэшей SHA-512/224.
  • В библиотеке pthread реализована поддержка семантики функций, используемых в Linux.
  • В kdump добавлена поддержка декодирования системных вызовов Linux. В kdump и sysdecode добавлена поддержка трассировки системных вызовов в стиле Linux.
  • В утилите killall появилась возможность отправки сигнала процессам, привязанным к определённому терминалу (например, "killall -t pts/1").
  • Добавлена утилита nproc для вывода числа доступных текущему процессу вычислительных блоков.
  • В утилиту pciconf добавлена поддержка декодирования параметров ACS (Access Control Services).
  • В ядро добавлена настройка SPLIT_KERNEL_DEBUG, позволяющая сохранять в отдельные файлы отладочную информацию для ядра и модулей ядра.
  • В ABI linux почти завершена реализации поддержки механизма vDSO (virtual dynamic shared objects), предоставляющего ограниченный набор системных вызовов, доступный в пространстве пользователя без переключения контекста. ABI linux на системах ARM64 доведён до паритета с реализацией для архитектуры AMD64.
  • Улучшена поддержка оборудования. Добавлена поддержка мониторинга производительности (hwpmc) для CPU Intel Alder Lake. Обновлён драйвер iwlwifi для беспроводных карт Intel c поддержкой новых чипов и стандарта 802.11ac. Добавлен драйвер rtw88 для беспроводных карт Realtek с интерфейсом PCI. Расширены возможности прослойки linuxkpi для использования во FreeBSD драйверов Linux.
  • Библиотека OpenSSL обновлена до версии 1.1.1t, LLVM/Сlang до версии 14.0.5, а SSH-сервер и клиент обновлены до OpenSSH 9.2p1 (в прошлой версии использовался OpenSSH 8.8p1). Также обновлены версии bc 6.2.4, expat 2.5.0, file 5.43, less 608, libarchive 3.6.2, sendmail 8.17.1, sqlite 3.40.1, unbound 1.17.1, zlib 1.2.13.

Дополнительно объявлено о переводе в разряд устаревших и удалении начиная с ветки FreeBSD 14.0 одноразовых паролей OPIE, драйверов ce и cp, драйверов для карт с интерфейсом ISA, утилит mergemaster и minigzip, компонентов ATM в netgraph (NgATM), фонового процесса telnetd и класса VINUM в geom.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.freebsd.org/releas...)
  2. OpenNews: Доступен порт файловой системы HAMMER2 для NetBSD и FreeBSD
  3. OpenNews: Выпуск Wifibox 0.11, окружение для использования WiFi-драйверов Linux во FreeBSD
  4. OpenNews: Выпуск FreeBSD 12.4
  5. OpenNews: В кодовую базу FreeBSD добавлена новая реализация VPN WireGuard
  6. OpenNews: Релиз FreeBSD 13.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58946-freebsd
Ключевые слова: freebsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (66) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:02, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Зачем BSD, если в нём нет безопасного UKI?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:05, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    BSD не следует трендам оно их создают. Правда эти их тренды никому не нужно, но это лишь частности.  
     
     
  • 3.65, Аноним (65), 15:30, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И все же, нетлинк и вайргад появились не у них и этот тренд создали другие.
     

  • 1.2, iPony129412 (?), 11:04, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >В основной состав принят работающий на уровне ядра драйвер wg с реализацией сетевого интерфейса для VPN WireGuard. Прошлая попытка включения WireGuard в состав FreeBSD была предпринята в 2020 году, но завершилась скандалом

    Вот это интересно. Когда непросто новые технологие внедряются, а с бомбёжкой.

     
     
  • 2.5, Аноним (3), 11:08, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Немножечко трудно внедрять новые технологии, когда это процесс не финансирует твой институт или мегакорпрации у которой деньги куры не клюют уже.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 12:22, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, очень трудно, когда не можешь продать свой труд за деньги. Начинают закрадываться подозрения.
     
     
  • 4.69, Admino (ok), 15:41, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, что твой труд невыгоден тем, у кого деньги.
     
  • 2.29, ivan_erohin (?), 12:56, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    скандалы двигатель прогресса (один из).
    например сравните С.Корею и Ю.Корею.
    в последней постоянно какие-то скандалы,
    в первой - все всегда тихо и единодушный одобрямс.
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 4.64, Аноним (65), 15:29, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на соседей на фоне осваивания американских долларов буржуазными элитами.

    А в чем такая радость? Они ж в ЛУЧШЕМ случае ничего не делают.

     
  • 2.56, Аноним (65), 15:17, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот это интересно. Когда непросто новые технологие внедряются, а с бомбёжкой.

    Не, до этого не дошло - первый кодер вайргада только подпиливанием балок отметился.

     

  • 1.4, Аноним (4), 11:05, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > почти завершена реализации поддержки механизма vDSO

    почти завершена, сейчас, уже вот-вот, со дня на день, почти готово, без пяти минут, все сделано, кроме некоторых моментов, практически готова, условно говоря, укладываемся в немного подкорректированные сроки

     
  • 1.6, Аноним (6), 11:09, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Про линуксатор и iwlwifi не забыли, это радует. Но проверять это буду уже после релиза 14-й версии.
     
  • 1.7, Аноним (7), 11:25, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Судя по описанию релиз топ. Снапшоты везде, OpenZFS уже притёртый, WG
     
  • 1.9, IdeaFix (ok), 11:30, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ээ.... во freebsd затащат iproute2 из Linux. И фря станет еще сильнее (с) в том, в чем традиционно была сильна (с)

    Но вообще вся эта возня уже не создаёт видимости того что стартап жив.

     
  • 1.10, Аноним (10), 11:39, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    И где раст?
     
     
  • 2.12, Аноним (3), 11:43, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Что это?
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:51, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Тот же вопрос
     
  • 2.19, НяшМяш (ok), 11:59, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот https://wiki.freebsd.org/Rust
     
  • 2.20, San (??), 12:09, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Все там нормально с растом. Попробуйте clamav собрать из портов, поймете, что в /usr (или куда вы папку с портами положили) надо дополнительные 20-30 гиг добавить (в несколько раз больше объема всей остальной системы) для сборки rustc в качестве build dependencies. И еще несколько часов будете ждать пока этот раст скомпилится, чтоб скомпилился clamav.
    clamav-lts пока спасает, но надолго ли...
     
     
  • 3.52, тут такое дело (?), 15:07, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > или куда вы папку с портами положили

    вот и корень проблемы - чукча не читатель:

    PORTS(7)           FreeBSD Miscellaneous Information Manual           PORTS(7)

    ...

         PORTSDIR          Location of the ports tree.  This is /usr/ports by
                           default.

    если ещё непонятно - можно разместить где угодно, нужно лишь добавить эту переменную в /etc/make.conf.

    чуть ниже в этом же ports(7) есть переменная, определяющая дирку для сборки. но это уже на домашнее задание - прочитать этот man и найти необходимое.

    слова про  расход памяти на сборку тоже из разряда "у меня лапки". например, firefox esr собирается в tmpfs, которому отдано 8 гигов из 16ти доступных. вот этот самый, в котором пишу.

     
     
  • 4.71, 1 (??), 16:06, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как всегда на опеннет - "Говорил он всегда про другое"
    Один говорит что диру с портами можно положить куда угодно, второй отвечает КАК это сделать и обзывает первого ламером.
     

  • 1.11, Sadok (ok), 11:42, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    WG то зачем? его не то что тащ майор, его сержант банит влёт.
     
     
  • 2.13, Аноним (3), 11:44, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну главная ценность WG это скорость, а не незаметность.
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 13:34, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И для объединения своих локалок в разных офисах.
     
  • 2.75, Аноним (65), 16:34, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > WG то зачем? его не то что тащ майор, его сержант банит > влёт.

    Если сильно приспичило есть куча вариантов обфускации трафика. А именно тип VPN по трафу детектить - разве что GFW будет, но тот вообще довольно противная штука.

     

  • 1.14, Батя на помидорах (?), 11:45, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    systemd уже портировали? Или всё на баш-портянках сидят как деды? Деды терпели и нам велели.
     
     
  • 2.33, abi (?), 13:36, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    BSD никогда не сидел на баш-портянках, там rc.d. Лапчатые сидели, для их systemD был избавлением.
     
     
  • 3.73, Аноним (73), 16:28, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    BSD всегда сидел на sh портянках, сути это не меняет.
     
  • 2.44, Аноним (44), 14:54, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    баш портянки у вас в линуксах, тут же нормальный POSIX Bourne Shell без башизмов в скриптах.
     
     
  • 3.47, Аноним (6), 15:02, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И таки чем башизмы так плохи, если ими пользуются там где есть баш?
     
     
  • 4.72, 1 (??), 16:07, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет баша - нет башизмов же !

    В dash я башизмов не нашёл.

     

  • 1.15, Гапс (?), 11:49, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хорошая новость про отличную ОС. Всем поклонникам демона большой привет! У нас фря стоит уже давно для сети, почты и для БД. Просто многие не умеют ее готовить. Кстати намного стабильнее всех линуксов, есть с чем сравнивать.
     
     
  • 2.23, Аноним (21), 12:25, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сравнение в студию.
     
  • 2.28, Аноним (28), 12:48, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага. Тож самое - гейты, почта и веб-часть на ней онли.
    И таки стабильнее линукса
     
     
  • 3.38, Изя (?), 14:22, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Тож самое - гейты, почта и веб-часть на ней онли.

    Естественно!

    Под другое она не годится.

    Кстати, как там с поддержкой в утилитах юникода? Лет через 10 допилят?

     
  • 2.35, Аноним (6), 13:48, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А я устал чинить вечно-"стабильную" фряху. Мне как-то лучше "нестабильный" линух, в котором всё нужное мне работает и не разваливается как в сабже. И "готовить" линух особо не надо, опять таки, в отличие от сабжа.
     

  • 1.17, Ivan_83 (ok), 11:58, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  /etc/hostid и невозможности получения UUID от аппаратного обеспечения. Также добавлен файл /etc/machine-id

    Хромиум любит его читать чтобы идетить пользователя однозначно.

     
     
  • 2.30, ivan_erohin (?), 13:02, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    видимо можно запретить. навскидку
    1) хром от спец.юзера в chroot, против других утечек тоже полезно.
    2) jail (не знаю что будет с X, надо проверять).
    3) права root:wheel 0640 или 0600

     
     
  • 3.58, Ананий (?), 15:21, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >2) jail (не знаю что будет с X, надо проверять).

    работает, но притормаживает
    возможно будет интереснее вариант с другим юзером и xrdp в джейле, если уж прям боязно

     
  • 3.74, Аноним (65), 16:32, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > видимо можно запретить. навскидку

    Рандомизировать периодически. И пусть себе идентифицирует наздоровье. Или вообще LD_PRELOAD своей либы -> вернуть рандом на чтение этого файла. Пусть читает дальше.

     

  • 1.18, Аноним (18), 11:58, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    отличная ось, долгих лет
     
  • 1.22, Dorlas (ok), 12:24, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Проверил на свежеустановленной системе команду dump -a -L -f.
    Ура - работает.

    Сломали, помоему, во времена 9.x.

     
  • 1.24, ryoken (ok), 12:27, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >powerpcspe

    Полюбопытствую - есть может у кого опыт водружения сабжа на PS3? :) Хотя бы на уровне "поржать" :).

     
     
  • 2.36, Аноним (6), 13:51, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Говорят что у тёти Сони есть. Можешь у неё спросить.
     

  • 1.26, пох. (?), 12:43, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    ну правильно, сперва opiepasswd сломали, теперь давайте вообще выкинем, то ли дело ключи ssh с паролем 123...ой, задолбало набирать, давайте вообще без пароля, все ж свои.

     
  • 1.27, Аноним (32), 12:45, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >сборки для систем виртуализации (QCOW2, VHD, VMDK, raw)

    Это и есть самые востребованные сборки FreeBSD.

     
     
  • 2.66, Проффесор (?), 15:31, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Верно. Потому что фря не сжирает ВСЕ ресурсы. Есть возможность еще что-то в соседней виртуалке запустить.
     

  • 1.31, EULA (?), 13:28, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    John H. Baldwin (April 4, 1851 – June 19, 1924) was an American lawyer and politician.

    Мертвые политики пишут Фряху!

     
     
  • 2.34, Аноним (6), 13:45, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Теперь я наконец-то понял почему она себя так ведёт.
     

  • 1.37, Аноним (37), 14:05, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ребят, а почему нет апдейтов у PF (фаервол)?
     
     
  • 2.39, Изя (?), 14:23, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    За этим в OpenBSD.
     

  • 1.40, Аноним (40), 14:33, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Зачем нужны все эти *BSD, когда есть OpenVMS?
     
     
  • 2.46, Аноним (6), 14:58, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В чём-то они очень похожи, согласен.
     

  • 1.41, Аноним (41), 14:45, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Детям не понят что такое BSD
    Они только и могут свой лапчатовый освоить
     
     
  • 2.45, Аноним (6), 14:57, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Значит ты фиговый учитель, не умеющий детям объяснить довольно простую тему. Если эта тема вообще существует...
     
     
  • 3.48, Аноним (41), 15:03, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Те кто из детей хотели понять что архитектура x86-64 ни куда не годится поняли другим видимо было не интересно
     
     
  • 4.53, Аноним (6), 15:08, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты такой взрослый, то наверное у тебя дома нет ни единого ч86-го компа. Или таки есть?
     
     
  • 5.55, Аноним (41), 15:17, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть. И что?
     
     
  • 6.67, Аноним (6), 15:35, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ничего, я сам не фанат ч86. И даже могу себе позволить перевести всё на арм64, но...

    Учитывая коммерческую успешность ч86, её засилие как на десктопном, так и на серверном рынке, и следовательно - вендорлок на неё, даже свободных приложений, я не стал бы называть "детьми" тех, кто её тогда выбрал. Такие утверждения звучат слегка туповато.

    Радует другое, что её таки вытесняют. Но это медленный и постепенный процесс, на который уйдёт уйма времени. И в качестве замены - aarch64, что тоже не идеал по сравнению с risc-v.

     
     
  • 7.68, Аноним (41), 15:40, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не коммерческую успешность а не много другое но многие об этом просто не знают и Вы к сожелению то же
     

  • 1.42, Аноним (42), 14:49, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    rc.d обвес для WireGuard не подготовили, или я что-то упускаю?
    Как его вызов в rc.conf прописать?
     
     
  • 2.49, Сергей (??), 15:03, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Обвес почему-то не включили в base-system, нужно ставить net/wireguard-tools
     
  • 2.50, Аноним (44), 15:04, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    wireguard_enable="yes"
    wireguard_interfaces="wg0"
     

  • 1.54, Аноним (41), 15:09, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обвес делается несколькими строчками в бсд ядре и комипяцией
    Если есть проблема обращайтесь ilyasovef@mail.ru
     
  • 1.59, Аноним (41), 15:24, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мы же надеюсь не спорим что лучше пингвин или bsd я о том каждому свое.
    Детям нужно показывать все ОС
     
  • 1.62, Аноним (41), 15:25, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я вообще свой путь програмера начинал с vax систем
     
  • 1.70, Аноним (41), 15:50, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давайте не будем мереться .... а просто примем что как факт что кажлая рс хороша
     

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