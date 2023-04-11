Релиз FreeBSD 13.2 с поддержкой Netlink и WireGuard

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|2.3, Аноним (3), 11:05, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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BSD не следует трендам оно их создают. Правда эти их тренды никому не нужно, но это лишь частности.
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|3.65, Аноним (65), 15:30, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И все же, нетлинк и вайргад появились не у них и этот тренд создали другие.
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|1.2, iPony129412 (?), 11:04, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>В основной состав принят работающий на уровне ядра драйвер wg с реализацией сетевого интерфейса для VPN WireGuard. Прошлая попытка включения WireGuard в состав FreeBSD была предпринята в 2020 году, но завершилась скандалом
Вот это интересно. Когда непросто новые технологие внедряются, а с бомбёжкой.
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|2.5, Аноним (3), 11:08, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Немножечко трудно внедрять новые технологии, когда это процесс не финансирует твой институт или мегакорпрации у которой деньги куры не клюют уже.
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|3.21, Аноним (21), 12:22, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да, очень трудно, когда не можешь продать свой труд за деньги. Начинают закрадываться подозрения.
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|2.29, ivan_erohin (?), 12:56, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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скандалы двигатель прогресса (один из).
например сравните С.Корею и Ю.Корею.
в последней постоянно какие-то скандалы,
в первой - все всегда тихо и единодушный одобрямс.
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|Часть нити удалена модератором
|4.64, Аноним (65), 15:29, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> на соседей на фоне осваивания американских долларов буржуазными элитами.
А в чем такая радость? Они ж в ЛУЧШЕМ случае ничего не делают.
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|2.56, Аноним (65), 15:17, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот это интересно. Когда непросто новые технологие внедряются, а с бомбёжкой.
Не, до этого не дошло - первый кодер вайргада только подпиливанием балок отметился.
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|1.4, Аноним (4), 11:05, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> почти завершена реализации поддержки механизма vDSO
почти завершена, сейчас, уже вот-вот, со дня на день, почти готово, без пяти минут, все сделано, кроме некоторых моментов, практически готова, условно говоря, укладываемся в немного подкорректированные сроки
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|1.6, Аноним (6), 11:09, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Про линуксатор и iwlwifi не забыли, это радует. Но проверять это буду уже после релиза 14-й версии.
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|1.7, Аноним (7), 11:25, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Судя по описанию релиз топ. Снапшоты везде, OpenZFS уже притёртый, WG
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|1.9, IdeaFix (ok), 11:30, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Ээ.... во freebsd затащат iproute2 из Linux. И фря станет еще сильнее (с) в том, в чем традиционно была сильна (с)
Но вообще вся эта возня уже не создаёт видимости того что стартап жив.
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|2.20, San (??), 12:09, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Все там нормально с растом. Попробуйте clamav собрать из портов, поймете, что в /usr (или куда вы папку с портами положили) надо дополнительные 20-30 гиг добавить (в несколько раз больше объема всей остальной системы) для сборки rustc в качестве build dependencies. И еще несколько часов будете ждать пока этот раст скомпилится, чтоб скомпилился clamav.
clamav-lts пока спасает, но надолго ли...
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|3.52, тут такое дело (?), 15:07, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> или куда вы папку с портами положили
вот и корень проблемы - чукча не читатель:
PORTS(7) FreeBSD Miscellaneous Information Manual PORTS(7)
...
PORTSDIR Location of the ports tree. This is /usr/ports by
default.
если ещё непонятно - можно разместить где угодно, нужно лишь добавить эту переменную в /etc/make.conf.
чуть ниже в этом же ports(7) есть переменная, определяющая дирку для сборки. но это уже на домашнее задание - прочитать этот man и найти необходимое.
слова про расход памяти на сборку тоже из разряда "у меня лапки". например, firefox esr собирается в tmpfs, которому отдано 8 гигов из 16ти доступных. вот этот самый, в котором пишу.
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|4.71, 1 (??), 16:06, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну как всегда на опеннет - "Говорил он всегда про другое"
Один говорит что диру с портами можно положить куда угодно, второй отвечает КАК это сделать и обзывает первого ламером.
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|2.75, Аноним (65), 16:34, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> WG то зачем? его не то что тащ майор, его сержант банит > влёт.
Если сильно приспичило есть куча вариантов обфускации трафика. А именно тип VPN по трафу детектить - разве что GFW будет, но тот вообще довольно противная штука.
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|2.33, abi (?), 13:36, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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BSD никогда не сидел на баш-портянках, там rc.d. Лапчатые сидели, для их systemD был избавлением.
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|2.44, Аноним (44), 14:54, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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баш портянки у вас в линуксах, тут же нормальный POSIX Bourne Shell без башизмов в скриптах.
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|3.47, Аноним (6), 15:02, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И таки чем башизмы так плохи, если ими пользуются там где есть баш?
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|4.72, 1 (??), 16:07, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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нет баша - нет башизмов же !
В dash я башизмов не нашёл.
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|1.15, Гапс (?), 11:49, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Хорошая новость про отличную ОС. Всем поклонникам демона большой привет! У нас фря стоит уже давно для сети, почты и для БД. Просто многие не умеют ее готовить. Кстати намного стабильнее всех линуксов, есть с чем сравнивать.
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|2.28, Аноним (28), 12:48, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ага. Тож самое - гейты, почта и веб-часть на ней онли.
И таки стабильнее линукса
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|3.38, Изя (?), 14:22, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Тож самое - гейты, почта и веб-часть на ней онли.
Естественно!
Под другое она не годится.
Кстати, как там с поддержкой в утилитах юникода? Лет через 10 допилят?
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|2.35, Аноним (6), 13:48, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А я устал чинить вечно-"стабильную" фряху. Мне как-то лучше "нестабильный" линух, в котором всё нужное мне работает и не разваливается как в сабже. И "готовить" линух особо не надо, опять таки, в отличие от сабжа.
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|1.17, Ivan_83 (ok), 11:58, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> /etc/hostid и невозможности получения UUID от аппаратного обеспечения. Также добавлен файл /etc/machine-id
Хромиум любит его читать чтобы идетить пользователя однозначно.
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|2.30, ivan_erohin (?), 13:02, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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видимо можно запретить. навскидку
1) хром от спец.юзера в chroot, против других утечек тоже полезно.
2) jail (не знаю что будет с X, надо проверять).
3) права root:wheel 0640 или 0600
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|3.58, Ананий (?), 15:21, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>2) jail (не знаю что будет с X, надо проверять).
работает, но притормаживает
возможно будет интереснее вариант с другим юзером и xrdp в джейле, если уж прям боязно
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|3.74, Аноним (65), 16:32, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> видимо можно запретить. навскидку
Рандомизировать периодически. И пусть себе идентифицирует наздоровье. Или вообще LD_PRELOAD своей либы -> вернуть рандом на чтение этого файла. Пусть читает дальше.
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|1.22, Dorlas (ok), 12:24, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Проверил на свежеустановленной системе команду dump -a -L -f.
Ура - работает.
Сломали, помоему, во времена 9.x.
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|1.24, ryoken (ok), 12:27, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>powerpcspe
Полюбопытствую - есть может у кого опыт водружения сабжа на PS3? :) Хотя бы на уровне "поржать" :).
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|1.26, пох. (?), 12:43, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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ну правильно, сперва opiepasswd сломали, теперь давайте вообще выкинем, то ли дело ключи ssh с паролем 123...ой, задолбало набирать, давайте вообще без пароля, все ж свои.
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|1.27, Аноним (32), 12:45, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>сборки для систем виртуализации (QCOW2, VHD, VMDK, raw)
Это и есть самые востребованные сборки FreeBSD.
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|2.66, Проффесор (?), 15:31, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Верно. Потому что фря не сжирает ВСЕ ресурсы. Есть возможность еще что-то в соседней виртуалке запустить.
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|1.31, EULA (?), 13:28, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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John H. Baldwin (April 4, 1851 – June 19, 1924) was an American lawyer and politician.
Мертвые политики пишут Фряху!
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|2.45, Аноним (6), 14:57, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Значит ты фиговый учитель, не умеющий детям объяснить довольно простую тему. Если эта тема вообще существует...
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|3.48, Аноним (41), 15:03, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Те кто из детей хотели понять что архитектура x86-64 ни куда не годится поняли другим видимо было не интересно
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|4.53, Аноним (6), 15:08, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если ты такой взрослый, то наверное у тебя дома нет ни единого ч86-го компа. Или таки есть?
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|6.67, Аноним (6), 15:35, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да ничего, я сам не фанат ч86. И даже могу себе позволить перевести всё на арм64, но...
Учитывая коммерческую успешность ч86, её засилие как на десктопном, так и на серверном рынке, и следовательно - вендорлок на неё, даже свободных приложений, я не стал бы называть "детьми" тех, кто её тогда выбрал. Такие утверждения звучат слегка туповато.
Радует другое, что её таки вытесняют. Но это медленный и постепенный процесс, на который уйдёт уйма времени. И в качестве замены - aarch64, что тоже не идеал по сравнению с risc-v.
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|7.68, Аноним (41), 15:40, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не коммерческую успешность а не много другое но многие об этом просто не знают и Вы к сожелению то же
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|1.42, Аноним (42), 14:49, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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rc.d обвес для WireGuard не подготовили, или я что-то упускаю?
Как его вызов в rc.conf прописать?
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|2.49, Сергей (??), 15:03, 11/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Обвес почему-то не включили в base-system, нужно ставить net/wireguard-tools
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|1.54, Аноним (41), 15:09, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Обвес делается несколькими строчками в бсд ядре и комипяцией
Если есть проблема обращайтесь ilyasovef@mail.ru
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|1.59, Аноним (41), 15:24, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мы же надеюсь не спорим что лучше пингвин или bsd я о том каждому свое.
Детям нужно показывать все ОС
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|1.70, Аноним (41), 15:50, 11/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Давайте не будем мереться .... а просто примем что как факт что кажлая рс хороша
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