Релиз операционной системы DragonFly BSD 6.4

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|2.2, Аноним (2), 21:32, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У меня не получилось. Проблема в том, что и с амд/интел всё не слишком шоколадно, а так эта лучшая бсд, на мой взгляд. И, видимо, благодаря использованию gcc, наиболее производительная. Лампово юзать, но придётся отказаться от части софта, если планируется использование в качестве десктопа.
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|2.12, Аноним (12), 22:27, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> А драйверы нвидия из фряхи на ней завести можно?
Эта ОС не про графику. Эта ОС для серьёзных дяденек.
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|2.6, Аноним (6), 22:04, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Обратись к компьютерному мастеру Андрею (живу рядом, беру немного, настрою как для себя, телефон см. в подъезде на стене)
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|2.19, www2 (??), 23:42, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Предпочитаю NetBSD. Попробовал бы Dragonfly BSD, если бы нашёл годный мануал по dsynth. В NetBSD его аналогом является pkg_comp, с ним я разобрался.
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|2.16, Аноним (16), 23:35, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для серверов вполне себе рабочая БСД. Использую в качестве файлового сервера и сервера БД под PostgreSQL.
На первой ФС Hammer работало зеркалирование по сети. С переходом на HAMMER2 эту возможность оторвали, и, возможно, уже починили, но как-то привык уже обходиться без зеркалирования.
Также был актуален swapcache -- прекрасная вещь, когда база крутится на HDD, а кеш на SSD. Но, с массовым приходом террабайтных NVMe эта фишка DragonFlyBSD потеряла свою актуальность.
У HAMMER ФС, как у базиющейся на B-Деревьях, помимо преимуществ (бесплатные снапшоты и относительно хорошая скорость) есть существенный недостаток -- при активной работе на пределе занятого объема приходится достаточно часто прореживать (cleanup) -- подчищать неиспользуемые блоки, поскольку велика вероятность получить нерабочую систему. Мэт Диллон что-то делал на эту тему, но уже понятно, что B-дерево требует существенно ненулевого администрирования. Возможно даже, что это тупик.
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