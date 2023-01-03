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Релиз операционной системы DragonFly BSD 6.4

03.01.2023 21:17

После года разработки опубликован релиз DragonFlyBSD 6.4, операционной системы с гибридным ядром, созданной в 2003 году с целью альтернативного развития ветки FreeBSD 4.x. Из особенностей DragonFly BSD можно выделить распределённую версионную файловую систему HAMMER, поддержку загрузки "виртуальных" ядер системы как пользовательских процессов, возможность кэширования данных и мета-данных ФС на SSD-накопителях, учитывающие контекст вариантные символические ссылки, возможность заморозки процессов с сохранением их состояния на диске, гибридное ядро, использующее легковесные потоки (LWKT).

Основные улучшения, добавленные в DragonFlyBSD 6.4:

  • Продолжена работа над файловой системой HAMMER2, которая примечательна такими функциями, как отдельное монтирование снапшотов, доступные на запись снапшоты, квоты на уровне директорий, инкрементальное зеркалирование, поддержка различных алгоритмов сжатия данных, multi-master зеркалирование с распределением данных на несколько хостов. В новом выпуске устранено несколько серьёзных ошибок, среди которых проблема, которая могла привести к повреждению данных при монтировании нескольких PFS (Psuedo File-System), и ошибка, приводящая к задержке фактического удаления некоторых файлов до отмонтирования.
  • В системном вызове mlockall() реализована поддержка режима MCL_CURRENT, позволяющего заблокировать все отражённые в адресное пространство страницы памяти процесса для предотвращения их вытеснения в раздел подкачки.
  • Из FreeBSD перенесена реализация функции gtaskqueue().
  • Повышена производительность функций nlookup*().
  • Повышена производительность файловой системы tmpfs.
  • В ext2fs реализована более точная проверка корневого inode и элементов каталогов.
  • Добавлена поддержка Wi-Fi-адаптера Edimax EW-7811Un V2 (N150).
  • Для jail sysctl net_raw_sockets переименован в allow_raw_sockets.
  • В интерфейсе DRM (Direct Rendering Manager) решена проблема с аварийным завершением работы сервера X.org при подключении или отключении мониторов. В evdev улучшена совместимость с новым кодом X-сервера.
  • В утилиту makefs добавлена поддержка ФС HAMMER2.
  • В утилиту date добавлен флаг "-I" для вывода в формате ISO 8601.
  • В /bin/sh реализована возможность корректной записи в файловые дескрипторы, работающие в неблокирующем режиме, что решило проблему с записью в работающие в неблокирующем режиме неименованные каналы, буфер которых оказался заполненным.
  • В libc размер буфера для opendir/readdir увеличен с 4 до 16 КБ. Добавлена функция strerror_l(). В printf() и scanf() добавлены модификаторы размера "ll" и "L".
  • В libkern из FreeBSD перенесён код функции timingsafe_bcmp().
  • В утилите dsynth, предназначенной для локальной сборки и сопровождения бинарных репозиториев DPort, осуществлён переход по умолчанию на вторую версию метаданных. Добавлены директивы 'add' (добавление дополнительного порта для сборки), "fetch-only" и "list-system". В файл конфигурации добавлена настройка 'Check_plist' (аналог опции "-P").
  • Обновлены версии сторонних компонентов: awk 20220912, bmake 20220928, byacc 20221106, dialog 1.3-20220728, expat 2.5.0, file 5.43, ldns 1.8.3, less 608, libarchive 3.6.1, libedit 2022-10-30, libpcap 1.10.1, tcpdump 4.99.1, LibreSSL 3.6.1, OpenSSH 9.1p1, TCSH 6.24.02, TNFTP 2021082, libarchive 3.6.1.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.dragonflydigest.co...)
  2. OpenNews: Релиз операционной системы DragonFly BSD 6.2
  3. OpenNews: Сбои в OpenBSD, DragonFly BSD и Electron из-за устаревания корневого сертификата IdenTrust
  4. OpenNews: Релиз операционной системы DragonFly BSD 6.0
  5. OpenNews: Выпуск NetBSD 9.3
  6. OpenNews: Выпуск OpenBSD 7.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58424-dragonflybsd
Ключевые слова: dragonflybsd, bsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:29, 03/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А драйверы нвидия из фряхи на ней завести можно?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:32, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У меня не получилось. Проблема в том, что и с амд/интел всё не слишком шоколадно, а так эта лучшая бсд, на мой взгляд. И, видимо, благодаря использованию gcc, наиболее производительная. Лампово юзать, но придётся отказаться от части софта, если планируется использование в качестве десктопа.
     
  • 2.3, mikhailnov (ok), 21:44, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они бинарное несовместимы, разные ядра, разный userspace
     
  • 2.12, Аноним (12), 22:27, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > А драйверы нвидия из фряхи на ней завести можно?

    Эта ОС не про графику. Эта ОС для серьёзных дяденек.

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 23:23, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Дяденька, дуй спать, а то мамка заругает)
     
     
  • 4.18, Аноним (12), 23:39, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ИДИOT.
     

  • 1.4, Онимус (?), 21:53, 03/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не смог на ней Оракл заинсталлить.ЧЯДНТ?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:58, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обратись в поддержку Оракл
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:04, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обратись к компьютерному мастеру Андрею (живу рядом, беру немного, настрою как для себя, телефон см. в подъезде на стене)
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:07, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обратись к православию
     

  • 1.8, Аноним (8), 22:22, 03/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обратитесь
     
  • 1.11, Аноним (12), 22:27, 03/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Единственная нормальная ОС из всех *BSD.
     
     
  • 2.19, www2 (??), 23:42, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предпочитаю NetBSD. Попробовал бы Dragonfly BSD, если бы нашёл годный мануал по dsynth. В NetBSD его аналогом является pkg_comp, с ним я разобрался.
     

  • 1.13, Аноним (13), 22:29, 03/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поделитесь, кто это использует? Не на домашнем ПК, конечно
     
     
  • 2.15, Аноним (14), 23:24, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто. Поэтому это самая нормальная из BSD.
     
  • 2.16, Аноним (16), 23:35, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для серверов вполне себе рабочая БСД. Использую в качестве файлового сервера и сервера БД под PostgreSQL.
    На первой ФС Hammer работало зеркалирование по сети. С переходом на HAMMER2 эту возможность оторвали, и, возможно, уже починили, но как-то привык уже обходиться без зеркалирования.

    Также был актуален swapcache -- прекрасная вещь, когда база крутится на HDD, а кеш на SSD. Но, с массовым приходом террабайтных NVMe эта фишка DragonFlyBSD потеряла свою актуальность.

    У HAMMER ФС, как у базиющейся на B-Деревьях, помимо преимуществ (бесплатные снапшоты и относительно хорошая скорость) есть существенный недостаток -- при активной работе на пределе занятого объема приходится достаточно часто прореживать (cleanup) -- подчищать неиспользуемые блоки, поскольку велика вероятность получить нерабочую систему. Мэт Диллон что-то делал на эту тему, но уже понятно, что B-дерево требует существенно ненулевого администрирования. Возможно даже, что это тупик.


     

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