Выпуск NetBSD 9.3

Спустя 15 месяцев после формирования прошлого обновления опубликован релиз операционной системы NetBSD 9.3. Для загрузки подготовлены установочные образы размером 470 МБ, доступные в сборках для 57 системных архитектур и 16 различных семейств CPU. Версия 9.3 полностью совместима с прошлыми выпусками ветки 9.x и содержит важные исправления, в том числе связанные с устранением уязвимостей. Изначально предполагалось сформировать новый значительный выпуск NetBSD 10.0, но из-за необходимости решения проблем с совместимостью, связанных с реализацией списков контроля доступа для FFS, решено отложить значительный релиз и опубликовать дополнительный промежуточный выпуск ветки 9.x, выделив дополнительное время на стабилизацию кодовой базы. Основные улучшения в NetBSD 9.3: Значительно улучшена поддержка спящего режим (suspend/resume). Во многих драйверах решены проблемы с блокировками и сохранением состояния, проявляющиеся при переходе в спящий режим.

Расширена поддержка оборудования в драйверах устройств.

Добавлена поддержка новых гигабитных Ethernet-чипов Intel.

Улучшена поддержка новых чипсетов Intel и AMD Zen 3.

Обеспечена совместимость с файловыми системами UDF (Universal Disk Format), в том числе внесены исправления для достижения полной совместимости с разделами UDF, созданными в Windows 10 (с учётом особенностей и ошибок).

В инсталляторе sysinst реализована возможность настойки беспроводных соединений.

В сборки для платформы Commodore Amiga добавлена возможность запуска X11-сервера с использованием драйвера wsfb (использует вывод через framebuffer).

Внесены изменения, нацеленные на повышение производительности гипервизора Xen.



