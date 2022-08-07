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Выпуск NetBSD 9.3

07.08.2022 10:30

Спустя 15 месяцев после формирования прошлого обновления опубликован релиз операционной системы NetBSD 9.3. Для загрузки подготовлены установочные образы размером 470 МБ, доступные в сборках для 57 системных архитектур и 16 различных семейств CPU. Версия 9.3 полностью совместима с прошлыми выпусками ветки 9.x и содержит важные исправления, в том числе связанные с устранением уязвимостей.

Изначально предполагалось сформировать новый значительный выпуск NetBSD 10.0, но из-за необходимости решения проблем с совместимостью, связанных с реализацией списков контроля доступа для FFS, решено отложить значительный релиз и опубликовать дополнительный промежуточный выпуск ветки 9.x, выделив дополнительное время на стабилизацию кодовой базы.

Основные улучшения в NetBSD 9.3:

  • Значительно улучшена поддержка спящего режим (suspend/resume). Во многих драйверах решены проблемы с блокировками и сохранением состояния, проявляющиеся при переходе в спящий режим.
  • Расширена поддержка оборудования в драйверах устройств.
  • Добавлена поддержка новых гигабитных Ethernet-чипов Intel.
  • Улучшена поддержка новых чипсетов Intel и AMD Zen 3.
  • Обеспечена совместимость с файловыми системами UDF (Universal Disk Format), в том числе внесены исправления для достижения полной совместимости с разделами UDF, созданными в Windows 10 (с учётом особенностей и ошибок).
  • В инсталляторе sysinst реализована возможность настойки беспроводных соединений.
  • В сборки для платформы Commodore Amiga добавлена возможность запуска X11-сервера с использованием драйвера wsfb (использует вывод через framebuffer).
  • Внесены изменения, нацеленные на повышение производительности гипервизора Xen.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.netbsd.org/tnf/en...)
  2. OpenNews: Выпуск NetBSD 9.2
  3. OpenNews: Удалённая уязимость в ядре NetBSD, эксплуатируемая из локальной сети
  4. OpenNews: NetBSD перешёл на оконный менеджер CTWM по умолчанию и экспериментирует с Wayland
  5. OpenNews: В ядро NetBSD добавлена поддержка VPN WireGuard
  6. OpenNews: Релиз операционной системы NetBSD 9.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57606-netbsd
Ключевые слова: netbsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (35) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (-), 10:55, 07/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Страницу из мануала про ковид уже убрали?
     
     
  • 2.8, Какаянахренразница (ok), 11:02, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве она уже утратила актуальность?
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:17, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что там было? Они что, политические?
     
     
  • 3.21, Какаянахренразница (ok), 12:12, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что там было?

    Ты не поверишь -- общая информация о коронавирусе.

    https://www.netbsd.org/~riastradh/vax/covid.4.html

     
     
  • 4.26, Аноним (15), 12:45, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Какой тонкий троллинг. А продолжение будет, про украину?
     
     
  • 5.35, Аноним (35), 13:43, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но только начиная с амогл начала последнего этапа современного этапа УССР, года с 1981, например )
     
  • 4.36, Аноним (36), 13:47, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сколько им заплатили?
     
  • 4.38, Ан (??), 13:50, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это какая-то шиза у мэйнтейнера архитектуры vax, потому что для других арчей такого мана нет: https://man.netbsd.org/vax/covid.4
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:58, 07/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    it's alive:)
     
     
  • 2.19, Аноним (15), 12:01, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    why not?
     

  • 1.18, бублички (?), 11:57, 07/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    заключительный?
     
     
  • 2.20, Аноним (15), 12:01, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    тебя переживёт.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 12:18, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Что мертво не может умереть.
     
     
  • 4.23, xrensgory (?), 12:41, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Цитирую правильно. А то придумал тут..

    То, что мертво, умереть не может — оно лишь восстает вновь, сильнее и крепче, чем прежде.

     

  • 1.24, Аноним (-), 12:41, 07/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    БЗД системы ещё кто-то реально использует?
     
     
  • 2.25, админы локалхоста (?), 12:43, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    наверняка
     
  • 2.27, Аноним (15), 12:45, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, проходите мимо, тут не на что смотреть.
     
  • 2.28, Аноним (28), 13:20, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю когда дистрибутивы GNU полноценно перейдут на ядро от BSD, то они получат второе дыхание
     
     
  • 3.31, Аноним (15), 13:31, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Комбо ненужного!
     
  • 3.45, anonymous (??), 14:15, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее на sel4 и поверх ядро GNU/Linux.
     
  • 2.29, Аноним (-), 13:20, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > БЗД системы ещё кто-то реально использует?

    Дома? Лишь жалкие сотни три (миллионов) пользователей. Т.е. никто.


     
     
  • 3.40, Аноним (36), 13:53, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага! А MINIX вон почти в каждом компьютере установлен!
     
     
  • 4.42, Аноним (15), 14:05, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кроме твоего, бгг.
     
  • 4.47, Аноним (-), 14:37, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> Никто БЗД ни пользуется, вот!
    >> *Ну вон, смотри, там пара сотен миллионов геймеров*
    > Ага! А MINIX вон почти в каждом компьютере установлен!

    Какой унылый спрыг.

     
  • 2.37, Аноним (36), 13:48, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для серверов вроде используют.
     
     
  • 3.48, Аноним (-), 14:38, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для серверов вроде используют.

    Ну, сервера из плоек и свичей не очень.

     

  • 1.30, YetAnotherOnanym (ok), 13:20, 07/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Обеспечена совместимость с файловыми системами UDF

    Эээ... а насколько это вообще актуально в пост-cd/dvd'шную эпоху?

     
     
  • 2.32, Аноним (15), 13:32, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сильно актуально, вот прям очень.
     
  • 2.33, Ананоним (?), 13:36, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты слишком поторопился с "пост", Куба ещё только начала вылезать из CD/DVD/HDD-net, смотри как бы тебя не принудили к возврату.
     
  • 2.34, Аноним (-), 13:43, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слышал мнение, что UDF лучше, чем NTFS.
     
     
  • 3.41, Аноним (36), 13:56, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я слышал, что кур доят.
     
     
  • 4.43, Аноним (15), 14:05, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я слышал, что мерседес обогнал запорожец.
     

  • 1.39, beck (??), 13:50, 07/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > 57 системных архитектур
    > 16 цпу

    Тут вопрос, а с драйверами дисков, видео, принтеров, сетевых карт, вайфай, блютус, инфракрасных портов, отпечатков пальцев, аудио, фотокамер так же отлично дела обстоят?

    Или оно ещё хужей freebsd, в которой надо для сети виртуальную машину с линуксом разворачивать?

     
     
  • 2.44, Аноним (15), 14:07, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что значит надо? Не хочешь - не разворачивай.
     
  • 2.46, Аноним (46), 14:27, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это старье различное для которого можно и самому драйвера написать.
     
  • 2.49, Аноним (-), 14:42, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Или оно ещё хужей freebsd, в которой надо для сети виртуальную машину с линуксом разворачивать?

    * ищет виртуалку с линуксом *
    А где она спрятана?
    А то я тебе пишу с фряшного ноута, через вайфай и никакой виртуалкой с линуксом тут не пахнет?

     

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