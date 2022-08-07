Выпуск NetBSD 9.3

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|5.35, Аноним (35), 13:43, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но только начиная с амогл начала последнего этапа современного этапа УССР, года с 1981, например )
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|4.23, xrensgory (?), 12:41, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Цитирую правильно. А то придумал тут..
То, что мертво, умереть не может — оно лишь восстает вновь, сильнее и крепче, чем прежде.
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|2.28, Аноним (28), 13:20, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Думаю когда дистрибутивы GNU полноценно перейдут на ядро от BSD, то они получат второе дыхание
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|2.29, Аноним (-), 13:20, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> БЗД системы ещё кто-то реально использует?
Дома? Лишь жалкие сотни три (миллионов) пользователей. Т.е. никто.
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|4.47, Аноним (-), 14:37, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>> Никто БЗД ни пользуется, вот!
>> *Ну вон, смотри, там пара сотен миллионов геймеров*
> Ага! А MINIX вон почти в каждом компьютере установлен!
Какой унылый спрыг.
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|3.48, Аноним (-), 14:38, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Для серверов вроде используют.
Ну, сервера из плоек и свичей не очень.
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|1.30, YetAnotherOnanym (ok), 13:20, 07/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Обеспечена совместимость с файловыми системами UDF
Эээ... а насколько это вообще актуально в пост-cd/dvd'шную эпоху?
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|2.33, Ананоним (?), 13:36, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты слишком поторопился с "пост", Куба ещё только начала вылезать из CD/DVD/HDD-net, смотри как бы тебя не принудили к возврату.
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|1.39, beck (??), 13:50, 07/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> 57 системных архитектур
> 16 цпу
Тут вопрос, а с драйверами дисков, видео, принтеров, сетевых карт, вайфай, блютус, инфракрасных портов, отпечатков пальцев, аудио, фотокамер так же отлично дела обстоят?
Или оно ещё хужей freebsd, в которой надо для сети виртуальную машину с линуксом разворачивать?
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|2.46, Аноним (46), 14:27, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так это старье различное для которого можно и самому драйвера написать.
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|2.49, Аноним (-), 14:42, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Или оно ещё хужей freebsd, в которой надо для сети виртуальную машину с линуксом разворачивать?
* ищет виртуалку с линуксом *
А где она спрятана?
А то я тебе пишу с фряшного ноута, через вайфай и никакой виртуалкой с линуксом тут не пахнет?
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