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Удалённая уязимость в ядре NetBSD, эксплуатируемая из локальной сети

14.10.2020 11:25

В NetBSD устранена уязвимость, вызванная отсутствием проверки границ буфера при обработке jumbo-кадров в драйверах для сетевых адаптеров, подключаемых по USB. Проблема приводит к копированию части пакета за пределы буфера, выделенного в кластере mbuf, что потенциально может использоваться для выполнения кода атакующего на уровне ядра через отправку определённых кадров из локальной сети. Исправление для блокирования уязвимости внесено 28 августа, но сведения о проблеме раскрыты только сейчас. Проблема затрагивает драйверы atu, axe, axen, otus, run и ure.

Тем временем, в TCP/IP стеке Windows выявлена критическая уязвимость, позволяющая удалённо выполнить код атакующего через отправку пакета ICMPv6 c анонсом маршрутизатора IPv6 (RA, Router Advertisement). Уязвимость проявляется начиная с обновления 1709 для Windows 10/Windows Server 2019, в котором появилась поддержка передачи конфигурации DNS через пакеты ICMPv6 RA, определённой в спецификации RFC 6106. Проблема вызвана неверным выделением буфера для содержимого поля RDNSS при передаче нестандартных размеров значения (размер полей интерпретировался как кратный 16, что приводило к проблемам с разбором и выделению на 8 байт меньше памяти, так как лишние 8 байт восприниматься как относящиеся к следующему полю).

  1. Главная ссылка к новости (http://www.netbsd.org/changes/...)
  2. OpenNews: Удалённая уязвимость в systemd-networkd
  3. OpenNews: Уязвимости в Dnsmasq, позволяющие удалённо выполнить код атакующего
  4. OpenNews: Аудит сетевого стека NetBSD выявил уязвимости в BSD-системах
  5. OpenNews: Уязвимость в rt-ядре RHEL, позволяющая выполнить команду SysRq, отправив пакет ICMP
  6. OpenNews: 25 уязвимостей в RTOS Zephyr, в том числе эксплуатируемые через ICMP-пакет
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53888-netbsd
Ключевые слова: netbsd
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Обсуждение (4) RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:44, 14/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    Exploitable-over-net-BSD
     
  • 1.3, little Bobby tables (?), 11:47, 14/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    правильно объединили новости : бсд и венда
     
  • 1.4, A.Stahl (ok), 11:47, 14/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    >jumbo-пакетов

    Это, вроде, называется jumbo frame. Кадр. По аналогии с Ethernet кадрами. По ссылке "packet", но мне кажется это опечатка.

     
  • 1.6, Аноним (6), 12:02, 14/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    >>Unfortunately, there are some security risks related to ICMPv6 RA messages. On networks that do not yet use IPv6, the dual-stack hosts sit dormant waiting for an eventual RA message to awaken their IPv6 connectivity.  An attacker can craft a “rogue RA” message on these networks, get the dual-protocol nodes on the network to configure their IPv6 addresses and utilize the attacker’s system as their default gateway.

    Оно дырявое by design. Это первое о чём я подумал когда увидел фразу "передачи конфигурации DNS через пакеты ICMPv6" Что они ожидали?

     

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