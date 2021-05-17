Выпуск NetBSD 9.2

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|1.1, Аноним (1), 00:01, 18/05/2021 [ответить]
|–2 +/–
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Нормальная система. Я не имею информации, как она на хосте, но из неё можно брать код для своего проприетарного софта. Очень удобно. А ещё, в отличие от линукса, она весьма популярна у азиатов (ну, они те ещё любители проприетарщины), правда, насколько я знаю, поддержка всего этого японского старья там больше для галочки. Но она есть, довольно забавно. А это разве не минорщина?
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|1.3, Аноним (3), 00:42, 18/05/2021 [ответить]
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Чем оно лучше openbsd?
>Улучшена совместимость с Linux
Линакс теперь стандарт для юниксов? Во все бзди и опениндианы завезут гавно вроде libinput, wayland и т.д.?
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|2.4, DildoZilla (?), 00:52, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Линукс теперь прислуга для корпорастов, погроммисты которых не умеют смузисосить переносимый код.
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|3.5, Аноним (5), 01:15, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как бы тебе не хотелосьзадеть линукс теперь он везде. Уже даже в макакоси и шинде, а во FreeBSD линуксатор был уже очень давно. Он же необходимая часть системы с ядром и прочими "линуксо специфичными" а на деле развитыми только в линуксе частями. Wayland на FreeBSD воспринимается как благо.
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|4.6, Аноним (3), 01:18, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Wayland на FreeBSD воспринимается как благо.
Пруф или пихвабол.
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|4.7, анонн (ok), 01:50, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, тогда да, тогда это полностью оправдывает текущую политику ваш новый станда... большой текст свёрнут, показать
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