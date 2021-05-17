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Выпуск NetBSD 9.2

17.05.2021 23:24

Опубликован выпуск операционной системы NetBSD 9.2. Для загрузки подготовлены установочные образы размером 820 МБ, доступные в сборках для 57 системных архитектур и 16 различных семейств CPU.

Основные изменения:

  • Добавлена возможность экспорта файловых систем ZFS через NFS.
  • Из NetBSD HEAD перенесён код http-сервера httpd, в котором добавлена поддержка дополнительных MIME-типов и решены проблемы с обработкой файлов размером больше 4 ГБ на 32-разрядных системах.
  • Улучшена поддержка 32-разрядных ARM-приложений на системах AArch64 (compat_netbsd32). Добавлены компоненты пространства пользователя для архитектуры ARMv6. Обеспечена возможность сборки бинарных пакетов в изолированном окружении на сервере с процессором AArch64. Добавлена поддержка ptrace. Обеспечена эмуляция инструкций, признанных устаревшими в ARMv7.
  • В оконном менеджере ctwm решены проблемы с установкой фокуса и расширены средства для людей с ограниченными возможностями.
  • Улучшена совместимость с Linux, в compat_linux решены проблемы с программами, которые используют более длинное значение namelen, чем размер структуры "struct sockaddr_in".
  • Проведена оптимизация производительности вызова fread().
  • Добавлена поддержка беспроводного адаптера TP-Link TL-WN821N V6.
  • Добавлена поддержка криптографического ускорителя процессоров Allwinner H5.
  • Решены проблемы с регулированием яркости экрана на ноутбуках Pinebook Pro.
  • Значение параметра kern.maxfiles теперь выставляется по умолчанию в зависимости от размера ОЗУ.
  • Обновлены версии openssl 1.1.1k, tmux 3.1c, freetype 2.10.4.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.netbsd.org/tnf/en...)
  2. OpenNews: Релиз операционной системы DragonFly BSD 6.0
  3. OpenNews: Выпуск OpenBSD 6.9
  4. OpenNews: Релиз FreeBSD 13.0
  5. OpenNews: Релиз операционной системы NetBSD 9.0
  6. OpenNews: Выпуск NetBSD 9.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55166-netbsd
Ключевые слова: netbsd
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  • 1.1, Аноним (1), 00:01, 18/05/2021 [ответить]  
    		• –2 +/
    Нормальная система. Я не имею информации, как она на хосте, но из неё можно брать код для своего проприетарного софта. Очень удобно. А ещё, в отличие от линукса, она весьма популярна у азиатов (ну, они те ещё любители проприетарщины), правда, насколько я знаю, поддержка всего этого японского старья там больше для галочки. Но она есть, довольно забавно. А это разве не минорщина?
     
  • 1.2, Аноним (2), 00:04, 18/05/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    и еще один нелинукс.
     
  • 1.3, Аноним (3), 00:42, 18/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    Чем оно лучше openbsd?
    >Улучшена совместимость с Linux

    Линакс теперь стандарт для юниксов? Во все бзди и опениндианы завезут гавно вроде libinput, wayland и т.д.?

     
     
  • 2.4, DildoZilla (?), 00:52, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линукс теперь прислуга для корпорастов, погроммисты которых не умеют смузисосить переносимый код.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 01:15, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как бы тебе не хотелосьзадеть линукс теперь он везде. Уже даже в макакоси и шинде, а во FreeBSD линуксатор был уже очень давно. Он же необходимая часть системы с ядром и прочими "линуксо специфичными" а на деле развитыми только в линуксе частями. Wayland на FreeBSD воспринимается как благо.
     
     
  • 4.6, Аноним (3), 01:18, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Wayland на FreeBSD воспринимается как благо.

    Пруф или пихвабол.

     
  • 4.7, анонн (ok), 01:50, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, тогда да, тогда это полностью оправдывает текущую политику ваш новый станда... большой текст свёрнут, показать
     
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