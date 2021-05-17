Выпуск NetBSD 9.2

1.1 , Аноним ( 1 ), 00:01, 18/05/2021 [ответить] –2 + / – Нормальная система. Я не имею информации, как она на хосте, но из неё можно брать код для своего проприетарного софта. Очень удобно. А ещё, в отличие от линукса, она весьма популярна у азиатов (ну, они те ещё любители проприетарщины), правда, насколько я знаю, поддержка всего этого японского старья там больше для галочки. Но она есть, довольно забавно. А это разве не минорщина?

1.2 , Аноним ( 2 ), 00:04, 18/05/2021 [ответить] –1 + / – и еще один нелинукс.

1.3 , Аноним ( 3 ), 00:42, 18/05/2021 [ответить] + / – Чем оно лучше openbsd?

>Улучшена совместимость с Linux Линакс теперь стандарт для юниксов? Во все бзди и опениндианы завезут гавно вроде libinput, wayland и т.д.?

2.4 , DildoZilla ( ? ), 00:52, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Линукс теперь прислуга для корпорастов, погроммисты которых не умеют смузисосить переносимый код.

3.5 , Аноним ( 5 ), 01:15, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как бы тебе не хотелосьзадеть линукс теперь он везде. Уже даже в макакоси и шинде, а во FreeBSD линуксатор был уже очень давно. Он же необходимая часть системы с ядром и прочими "линуксо специфичными" а на деле развитыми только в линуксе частями. Wayland на FreeBSD воспринимается как благо.

4.6 , Аноним ( 3 ), 01:18, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Wayland на FreeBSD воспринимается как благо. Пруф или пихвабол.

4.7 , анонн ( ok ), 01:50, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Ну, тогда да, тогда это полностью оправдывает текущую политику ваш новый станда...