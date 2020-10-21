Выпуск NetBSD 9.1

Опубликован выпуск операционной системы NetBSD 9.1. Для загрузки подготовлены установочные образы размером 820 Мб, доступные в сборках для 57 системных архитектур и 16 различных семейств CPU. Основные изменения: Добавлена поддержка распараллеленного шифрования диска с использованием драйвера cgd (cryptographic disk driver).

Добавлена локаль C.UTF-8.

Добавлена поддержка Xen 4.13.

Внесены патчи для повышения надёжности и улучшения работы ZFS. Добавлена возможность использования ZFS с драйверами dk (disk partition) и ld (logical disk).

Обновлён гипервизор NVMM, в котором улучшен код эмуляции и повышена производительность.

Добавлены дополнительные настройки для межсетевого экрана NPF и расширены возможности утилиты npfctl.

Улучшена поддержка графического сеанса на базе X11. Оконный менеджер по умолчанию заменён с TWM на CTWM. В xterm включена поддержка сиксельной графики (sixel, компоновка изображения из 6-пиксельных блоков).

Повышена стабильность файловой системы LFS.

Добавлена возможность использования USB-токенов с криптоключами в режиме raw, которые можно использовать в Firefox.

Добавлена поддержка дополнительных аппаратных генераторов псевдослучайных чисел при формировании энтропии, включая RNG, предоставляемые в SoC Allwinner и Rockchip.

В звуковой подсистеме решены некоторые проблемы с совместимостью с OSSv4.

Добавлен драйвер aq для Aquantia 10 Gigabit Еthernet.

Добавлен драйвер uxrcom(4) для последовательных портов на базе USB-адаптеров Exar.

Улучшена поддержка кликпадов и трекпадов, применяемых на ноутбуках Lenovo ThinkPads.

В ядро встроен модуль evbarm с поддержкой интегрированных MIDI-секвенсоров и CGD.

Налажена реализация sigaltstack на системах с CPU AArch64, что решило проблемы, проявляющиеся в Go и Erlang.

Расширен вывод в программах lastlogin, w и cal, а также добавлена команда 'show' в утилите hdaudioctl.

Повышена производительности консоли framebuffer на системах amd64, что позволило ускорить процесс загрузки.

Обновлены версии GCC, dhcpcd, OpenSSL и tzdata.

Установочный образ "uefi-installimage" для USB и SD-накопителей переименован в "installimage", так как он не ограничен поддержкой UEFI.



