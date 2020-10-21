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Выпуск NetBSD 9.1

21.10.2020 10:38

Опубликован выпуск операционной системы NetBSD 9.1. Для загрузки подготовлены установочные образы размером 820 Мб, доступные в сборках для 57 системных архитектур и 16 различных семейств CPU.

Основные изменения:

  • Добавлена поддержка распараллеленного шифрования диска с использованием драйвера cgd (cryptographic disk driver).
  • Добавлена локаль C.UTF-8.
  • Добавлена поддержка Xen 4.13.
  • Внесены патчи для повышения надёжности и улучшения работы ZFS. Добавлена возможность использования ZFS с драйверами dk (disk partition) и ld (logical disk).
  • Обновлён гипервизор NVMM, в котором улучшен код эмуляции и повышена производительность.
  • Добавлены дополнительные настройки для межсетевого экрана NPF и расширены возможности утилиты npfctl.
  • Улучшена поддержка графического сеанса на базе X11. Оконный менеджер по умолчанию заменён с TWM на CTWM. В xterm включена поддержка сиксельной графики (sixel, компоновка изображения из 6-пиксельных блоков).
  • Повышена стабильность файловой системы LFS.
  • Добавлена возможность использования USB-токенов с криптоключами в режиме raw, которые можно использовать в Firefox.
  • Добавлена поддержка дополнительных аппаратных генераторов псевдослучайных чисел при формировании энтропии, включая RNG, предоставляемые в SoC Allwinner и Rockchip.
  • В звуковой подсистеме решены некоторые проблемы с совместимостью с OSSv4.
  • Добавлен драйвер aq для Aquantia 10 Gigabit Еthernet.
  • Добавлен драйвер uxrcom(4) для последовательных портов на базе USB-адаптеров Exar.
  • Улучшена поддержка кликпадов и трекпадов, применяемых на ноутбуках Lenovo ThinkPads.
  • В ядро встроен модуль evbarm с поддержкой интегрированных MIDI-секвенсоров и CGD.
  • Налажена реализация sigaltstack на системах с CPU AArch64, что решило проблемы, проявляющиеся в Go и Erlang.
  • Расширен вывод в программах lastlogin, w и cal, а также добавлена команда 'show' в утилите hdaudioctl.
  • Повышена производительности консоли framebuffer на системах amd64, что позволило ускорить процесс загрузки.
  • Обновлены версии GCC, dhcpcd, OpenSSL и tzdata.
  • Установочный образ "uefi-installimage" для USB и SD-накопителей переименован в "installimage", так как он не ограничен поддержкой UEFI.


  1. Главная ссылка к новости (http://mail-index.netbsd.org/n...)
  2. OpenNews: Удалённая уязимость в ядре NetBSD, эксплуатируемая из локальной сети
  3. OpenNews: NetBSD перешёл на оконный менеджер CTWM по умолчанию и экспериментирует с Wayland
  4. OpenNews: В ядро NetBSD добавлена поддержка VPN WireGuard
  5. OpenNews: Проект NetBSD развивает новый гипервизор NVMM
  6. OpenNews: Доступен OS108 9.0, пользовательский дистрибутив на основе NetBSD
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53935-netbsd
Ключевые слова: netbsd
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 11:33, 21/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    Сколько ни пытался поставить одну из BSD, натыкался на какие-то детские проблемы. В FreeBSD установщик пытался смонтировать какой-то образ, но так как присутствовал физический привод, не смог. Почему FreeBSD пыталась смонтировать какие-то свои установочные файлы на занятое устройство мне не понятно. NetBSD не смогла создать GPT разметку на диске. Ошибка при создании и на этом всё. На некоторых устройствах всё же удавалось поставить FreeBSD. Финальным боссом была неработающая графика. Дрова что ли не портируют все из Linux. Для WiFi дрова в BSD семействе свои. Но их гораздо меньше, чем в Linux. Только на одном ноутбуке из коробки в установщике заработал WiFi.

    В общем, всё это для любителей острых ощущений.

     
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