Релиз операционной системы DragonFly BSD 6.0

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|1.1, макпыф (ok), 21:17, 10/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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все кроме netBSD в этом месяце обновились.
Или я пропустил её апдейт?
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|2.9, Аноним (9), 21:37, 10/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> все кроме ... в этом месяце обновились
Довольно нелепая сентеция.
Они (все *bsd) что... каждый месяц обязаны обновляться __в унисон__? Где значится такое требование? Все *bsd - разные ОС с __разными__ циклами и __разными__ процессами формирования релизов. Тогда, когда обновилась NetBSD не обновлялись другие *bsd, одни обновляются - другие не обновляются. Раз на раз не приходится. Поэтому ваш вопрос звучит довольно нелепо. У NetBSD есть специальный development source tree, в простонародье NetBSD-current. Есть 8-я ветка с постоянными аддейтами, актуальная - 9-я. Все измнения можно парсить здесь - http://www.netbsd.org/changes/
С выпуском глобальных, значительных апдейтов появляются соответствующие пресс-релизы.
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|3.10, макпыф (ok), 21:38, 10/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>[оверквотинг удален]
> Довольно нелепая сентеция.
> Они (все *bsd) что... каждый месяц обязаны обновляться __в унисон__? Где значится
> такое требование? Все *bsd - разные ОС с __разными__ циклами и
> __разными__ процессами формирования релизов. Тогда, когда обновилась NetBSD не обновлялись
> другие *bsd, одни обновляются - другие не обновляются. Раз на раз
> не приходится. Поэтому ваш вопрос звучит довольно нелепо. У NetBSD есть
> специальный development source tree, в простонародье NetBSD-current. Есть 8-я ветка
> с постоянными аддейтами, актуальная - 9-я. Все измнения можно парсить здесь
> - http://www.netbsd.org/changes/
> С выпуском глобальных, значительных апдейтов появляются соответствующие пресс-релизы.
я не говорю что должны
но так получилось, на что я обрати внимание
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|1.2, Аноним (2), 21:18, 10/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Прекрасная система, из недостатков работали только видеокарты интел. И в hammer fsck не завезли. Но это мелочи, рекомендую каждому попробовать погонять свои задачи на ней ради интереса.
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|2.4, Аноним (2), 21:21, 10/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати по поводу fsck: после серии жёстких ресетов она у меня не расыпалась, в отличие от ufs. Выживаемость вроде даже лучше чем у btrfs (которая при одновременном повреждении нескольких копий данных становится совершенно невостановимой).
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|2.8, макпыф (ok), 21:33, 10/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> из недостатков работали только видеокарты интел
> Но это мелочи
да, мелочи, просто ты не заведешь иксы на половине ПК
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|3.11, Аноним (2), 21:39, 10/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему? Там есть софтовое ускорение. Vesa по-моему называется. Вообще, это система для датацентров, а не для десктопов. И половина это не так и мало. Было бы конечно приятно завести в qemu и получить ускорение на nvidia хотя бы через через virgl, для удобства разработки и портирования пользовательского ПО, но так тоже ничего в целом.
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|4.12, макпыф (ok), 21:43, 10/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Почему? Там есть софтовое ускорение. Vesa по-моему называется. Вообще, это система для
> датацентров, а не для десктопов. И половина это не так и
> мало. Было бы конечно приятно завести в qemu и получить ускорение
> на nvidia хотя бы через через virgl, для удобства разработки и
> портирования пользовательского ПО, но так тоже ничего в целом.
Я с весой заводи линь - лагало просто жутко, пользоваться было не возможно.
ну впринципе если для дата центров то не важно, однако
> рекомендую каждому попробовать погонять свои задачи на ней ради интереса
а дата центр сдесь думаю мало у кого есть
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|1.3, Не курю (?), 21:20, 10/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Немного с опозданием, но лучше поздно, чем никогда. С Днём Победы ребята! Будем жить!!!
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