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Релиз операционной системы DragonFly BSD 6.0

10.05.2021 20:41

После более года разработки опубликован релиз DragonFlyBSD 6.0, операционной системы с гибридным ядром, созданной в 2003 году с целью альтернативного развития ветки FreeBSD 4.x. Из особенностей DragonFly BSD можно выделить распределённую версионную файловую систему HAMMER, поддержку загрузки "виртуальных" ядер системы как пользовательских процессов, возможность кэширования данных и мета-данных ФС на SSD-накопителях, учитывающие контекст вариантные символические ссылки, возможность заморозки процессов с сохранением их состояния на диске, гибридное ядро, использующее легковесные потоки (LWKT).

Основные улучшения, добавленные в DragonFlyBSD 6.0:

  • Модернизирована система кэширования в виртуальной файловой системе (vfs_cache). Изменение позволило повысить надёжность и увеличить производительность файловых систем. Улучшено кэширование полных путей при помощи вызова cache_fullpath().
  • Значительно улучшена утилита dsynth, предназначенная для локальной сборки и сопровождения бинарных репозиториев DPort. В новой версии появилась возможность явного указания ports-mgmt/pkg для сборки пакетов, добавлена поддержка алгоритма ZSTD, в команде 'prepare-system' обеспечено удаление устаревших пакетов, добавлена возможность использования ccache при сборке.
  • Продолжена работа над файловой системой HAMMER2, которая примечательна такими функциями, как отдельное монтирование снапшотов, доступные на запись снапшоты, квоты на уровне директорий, инкрементальное зеркалирование, поддержка различных алгоритмов сжатия данных, multi-master зеркалирование с распределением данных на несколько хостов. В новом выпуске добавлена начальная поддержка мультиразделов (multi-volume), позволяющая объединить в один раздел несколько локальных дисков (сетевой режим multi-master пока не поддерживаться). Реализована возможность увеличения размера раздела (добавлена команда hammer2 growfs). Устранены серьёзные проблемы с дудупликацией.
  • Значительно повышения производительность файловой системы tmpfs. Добавлена утилита mounttmpfs для упрощения размещения /tmp и /var/run в tmpfs.
  • Добавлена реализация файловой системы Ext2, в которой отсутствует код под лицензией GPL.
  • Внесены значительные изменения в систему виртуальной памяти, в том числе удалена поддержка MAP_VPAGETABLE mmap(), необходимая для работы vkernell (виртуальные ядра, запускаемые как пользовательский процесс). В следующем выпуске планируется вернуть vkernel, переделав на базе HVM.
  • Переделана реализация вызовов callout*().
  • Улучшена поддержка фреймбуфера EFI.
  • В драйвер sysmouse добавлена поддержка evdev.
  • Добавлены вызовы clock_nanosleep, fexecve, getaddrinfo и timeout. Реализована поддержка fcntl(F_GETPATH) и флагов IP_SENDSRCADDR и SO_PASSCRED.
  • В ядро добавлена подсистема kmalloc_obj, позволяющая снизить фрагментацию памяти.
  • Из FreeBSD перенесена поддержка драйвера amdsmn для подсистемы SMN (System Management Network) процессоров AMD.
  • В devd обеспечено автоматическое распознавание беспроводных адаптеров и создание для них сетевых интерфейсов wlanX.
  • Тип sysclock_t переведён с 32- на 64-битное значение.
  • Оптимизирована цепочка запуска системных вызовов.
  • Оптимизирована работа в условиях нехватки памяти.
  • Значительно переработан механизм изолированных окружений Jail. Проведена реструктуризация sysctl-параметров jail.*.
  • Добавлена поддержка Ethernet-контроллеров Intel I219 и расширена поддержка чипов Realtek. В драйвер bnx добавлена поддержка чипов Broadcom NetXtreme 57764, 57767 и 57787.
  • В сетевой стек добавлена поддержка семейства адресов AF_ARP, представляющего ARP-адреса.
  • Компоненты интерфейса DRM (Direct Rendering Manager) синхронизированы с ядром Linux 4.10.17. Обновлён драйвер drm/i915 для GPU Intel.
  • Выставляемая по умолчанию пропускная способность последовательного порта повышена с 9600 до 115200 бод.
  • В утилиту ifconfig добавлена опция "-f" и возможность фильтрации вывода по группе интерфейсов.
  • Из FreeBSD синхронизированы реализации утилит shutdown, reboot, printf, test, sh, efivar, uefisign.
  • Из NetBSD перенесены игры ching, gomoku, monop и cgram.
  • В состав включены утилиты efidp и efibootmgr.
  • Расширены возможности библиотеки pthreads, добавлена поддержка pthread_getname_np().
  • Из FreeBSD перенесена библиотека libstdbuf.
  • В libutil добавлена поддержка sockaddr_snprintf(), перенесённая из NetBSD.
  • В паролях, задаваемых в инсталляторе, разрешено использование спецсимволов.
  • В базовый состав включён пакет zstd (версия 1.4.8).
  • Обновлены версии сторонних компонентов, в том числе dhcpcd 9.4.0, grep 3.4, less 551, libressl 3.2.5, openssh 8.3p1, tcsh 6.22.02, wpa_supplicant 2.9. По умолчанию используется компилятор gcc-8.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.dragonflydigest.co...)
  2. OpenNews: Релиз операционной системы DragonFly BSD 5.8
  3. OpenNews: Релиз операционной системы DragonFly BSD 5.0
  4. OpenNews: Выпуск NetBSD 9.1
  5. OpenNews: Релиз FreeBSD 13.0
  6. OpenNews: Выпуск OpenBSD 6.9
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55120-dragonfly
Ключевые слова: dragonfly, bsd
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, макпыф (ok), 21:17, 10/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    все кроме netBSD в этом месяце обновились.
    Или я пропустил её апдейт?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:26, 10/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё нормально, просто она уже готова.
     
     
  • 3.7, макпыф (ok), 21:31, 10/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в каком смысле?
    P.S. а, они в январе обновились
     
  • 2.9, Аноним (9), 21:37, 10/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > все кроме ... в этом месяце обновились

    Довольно нелепая сентеция.

    Они (все *bsd) что... каждый месяц обязаны обновляться __в унисон__? Где значится такое требование? Все *bsd - разные ОС с __разными__ циклами и __разными__ процессами формирования релизов.  Тогда, когда обновилась NetBSD не обновлялись другие *bsd, одни обновляются - другие не обновляются. Раз на раз не приходится. Поэтому ваш вопрос звучит довольно нелепо. У NetBSD есть специальный  development source tree, в простонародье NetBSD-current. Есть 8-я ветка с постоянными аддейтами, актуальная - 9-я. Все измнения можно парсить здесь - http://www.netbsd.org/changes/

    С выпуском глобальных, значительных апдейтов появляются соответствующие пресс-релизы.

     
     
  • 3.10, макпыф (ok), 21:38, 10/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >[оверквотинг удален]
    > Довольно нелепая сентеция.
    > Они (все *bsd) что... каждый месяц обязаны обновляться __в унисон__? Где значится
    > такое требование? Все *bsd - разные ОС с __разными__ циклами и
    > __разными__ процессами формирования релизов.  Тогда, когда обновилась NetBSD не обновлялись
    > другие *bsd, одни обновляются - другие не обновляются. Раз на раз
    > не приходится. Поэтому ваш вопрос звучит довольно нелепо. У NetBSD есть
    > специальный  development source tree, в простонародье NetBSD-current. Есть 8-я ветка
    > с постоянными аддейтами, актуальная - 9-я. Все измнения можно парсить здесь
    > - http://www.netbsd.org/changes/
    > С выпуском глобальных, значительных апдейтов появляются соответствующие пресс-релизы.

    я не говорю что должны

    но так получилось, на что я обрати внимание

     

  • 1.2, Аноним (2), 21:18, 10/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Прекрасная система, из недостатков работали только видеокарты интел. И в hammer fsck не завезли. Но это мелочи, рекомендую каждому попробовать погонять свои задачи на ней ради интереса.
     
     
  • 2.4, Аноним (2), 21:21, 10/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати по поводу fsck: после серии жёстких ресетов она у меня не расыпалась, в отличие от ufs. Выживаемость вроде даже лучше чем у btrfs (которая при одновременном повреждении нескольких копий данных становится совершенно невостановимой).
     
  • 2.8, макпыф (ok), 21:33, 10/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > из недостатков работали только видеокарты интел
    > Но это мелочи

    да, мелочи, просто ты не заведешь иксы на половине ПК

     
     
  • 3.11, Аноним (2), 21:39, 10/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему? Там есть софтовое ускорение. Vesa по-моему называется. Вообще, это система для датацентров, а не для десктопов. И половина это не так и мало. Было бы конечно приятно завести в qemu и получить ускорение на nvidia хотя бы через через virgl, для удобства разработки и портирования пользовательского ПО, но так тоже ничего в целом.
     
     
  • 4.12, макпыф (ok), 21:43, 10/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему? Там есть софтовое ускорение. Vesa по-моему называется. Вообще, это система для
    > датацентров, а не для десктопов. И половина это не так и
    > мало. Было бы конечно приятно завести в qemu и получить ускорение
    > на nvidia хотя бы через через virgl, для удобства разработки и
    > портирования пользовательского ПО, но так тоже ничего в целом.

    Я с весой заводи линь - лагало просто жутко, пользоваться было не возможно.
    ну впринципе если для дата центров то не важно, однако

    > рекомендую каждому попробовать погонять свои задачи на ней ради интереса

    а дата центр сдесь думаю мало у кого есть

     

  • 1.3, Не курю (?), 21:20, 10/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Немного с опозданием, но лучше поздно, чем никогда. С Днём Победы ребята! Будем жить!!!
     
  • 1.6, Аноним (5), 21:31, 10/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, сами разрабы стрекозла её на своих ноутах юзают?
     
  • 1.13, Аноним (13), 21:47, 10/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обои где? Дно какое-то.
     
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