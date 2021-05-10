Релиз операционной системы DragonFly BSD 6.0

2.4 , Аноним ( 2 ), 21:21, 10/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кстати по поводу fsck: после серии жёстких ресетов она у меня не расыпалась, в отличие от ufs. Выживаемость вроде даже лучше чем у btrfs (которая при одновременном повреждении нескольких копий данных становится совершенно невостановимой).

2.8 , макпыф ( ok ), 21:33, 10/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > из недостатков работали только видеокарты интел

> Но это мелочи да, мелочи, просто ты не заведешь иксы на половине ПК

3.11 , Аноним ( 2 ), 21:39, 10/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Почему? Там есть софтовое ускорение. Vesa по-моему называется. Вообще, это система для датацентров, а не для десктопов. И половина это не так и мало. Было бы конечно приятно завести в qemu и получить ускорение на nvidia хотя бы через через virgl, для удобства разработки и портирования пользовательского ПО, но так тоже ничего в целом.

4.12 , макпыф ( ok ), 21:43, 10/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Почему? Там есть софтовое ускорение. Vesa по-моему называется. Вообще, это система для

> датацентров, а не для десктопов. И половина это не так и

> мало. Было бы конечно приятно завести в qemu и получить ускорение

> на nvidia хотя бы через через virgl, для удобства разработки и

> портирования пользовательского ПО, но так тоже ничего в целом. Я с весой заводи линь - лагало просто жутко, пользоваться было не возможно.

ну впринципе если для дата центров то не важно, однако > рекомендую каждому попробовать погонять свои задачи на ней ради интереса а дата центр сдесь думаю мало у кого есть

