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Доступен порт файловой системы HAMMER2 для NetBSD и FreeBSD

11.01.2023 21:51

Опубликованы начальные варианты портов файловой системы HAMMER2 для NetBSD и FreeBSD. В настоящее время порты пока поддерживают работу только в режиме чтения, но в будущем для NetBSD планируется реализовать и поддержку записи (для FreeBSD поддержку записи добавлять не намерены).

ФС HAMMER2 развивается разработчиками DragonFly BSD и примечательна такими функциями, как отдельное монтирование снапшотов, доступные на запись снапшоты, квоты на уровне директорий, инкрементальное зеркалирование, поддержка различных алгоритмов сжатия данных, возможность объединения нескольких дисковых томов, восстановление ошибок во время монтирования (без fsck), multi-master зеркалирование с распределением данных на несколько хостов.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/BSD/c...)
  2. OpenNews: Выпуск NetBSD 9.3
  3. OpenNews: В ядро NetBSD добавлена поддержка VPN WireGuard
  4. OpenNews: Проект NetBSD развивает новый гипервизор NVMM
  5. OpenNews: Использование rump-ядер NetBSD для создания ОС уровня отдельных приложений
  6. OpenNews: Релиз операционной системы DragonFly BSD 6.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58463-hammer2
Ключевые слова: hammer2, netbsd, freebsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (52) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:03, 11/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Вот бы на Линукс эту шнягу завели
     
     
  • 2.2, innonimus (?), 22:06, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Лучше бы включили Reiser4.
    А от этих недоделок фэйловых типа бтрфс уже деваться некуда.
     
     
  • 3.3, Самый умный из вас (?), 22:08, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Шишкин, еле узнал тебя под новым ником?
     
     
  • 4.5, Самый умный из вас (?), 22:09, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вопросительный знак проигнорируйте, пожалуйста.
     
  • 3.6, васёк (?), 22:11, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Шишкин, никому твоя raiser4 не нужна 😂
     
     
  • 4.8, innonimus (?), 22:39, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зумеры-адепты бтрфс набежали?
    Как там сейчас, всё также не балансируется?
     
     
  • 5.16, Аноним (16), 23:02, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не боись, 80 гиговые диски только у тебя остались. А на нормальных оно и не нужно.
     
     
  • 6.32, ryosuke (?), 23:44, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Админам локалхоста конечно хоть zfs, что btrfs - картинки и гнуху закоррапченную можно заново выкачать, когда fsck гавкнет в консоль.

    за btrfs на серверах в проде мы лишаем премии незадачливого джуна, ибо он молод и глупость свою таким ходом выказывает.

     
     
  • 7.50, penetrator (?), 01:30, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    пиши сразу название конторы, чтобы знать с кем связываться / не связываться
     
  • 7.52, Аноним (52), 01:54, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы это кто? Мелкая контора с админами динозаврами которые не в состоянии усваивать новую информацию и поэтому в штыки воспринимают все новое? Так то btrfs много где в проде используется.
     
  • 6.54, maximnik0 (?), 02:47, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А на нормальных оно и не нужно.

    Для raid вариантов с интенсивной заменой мелких файлов ещё как нужно, иначе сдохнут жёсткие диски под нагрузкой.Или нужно брать ssd .Или использовать отключение Cow .
    У нас в морпорту уже был крик-развалился Raid3 из за рассинхронизации дисков.Хорошо 2 кластер выжил,данные удалось спасти.Теперь по начали принудительно гоняют дефрагментацию с балансировкой.К сожалению все подробности не знаю,т.к там не работаю,но диски там не смешивали и  черепичку не использовали.

     
  • 3.7, Аноним (7), 22:20, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    возьми да включи. ещё одна макака, которой всё должны принести на блюдечке.
     
     
  • 4.10, innonimus (?), 22:39, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Слышали слышали, сначала добейся, начни с себя и т.д.
     
     
  • 5.14, Герострат (?), 22:53, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Слышали, и что? Выводы-то сделали?
     
     
  • 6.26, innonimus (?), 23:35, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Сделали конечно.
    RedHat и MicroFocus с Oracle тоже сделали и поэтому ни btrfs ни прочие лгбт-поделки гомосяцкие в базовой поставке не предлагают.
     
     
  • 7.51, penetrator (?), 01:31, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    поэтому Оракл добавил назад BTRFS в UEK? clown
     
  • 3.9, Аноним (9), 22:39, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не включат, название слишком мпзогинистичное.
     
  • 2.25, Аноним (25), 23:17, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вопрос времени.
     

  • 1.4, Аноним (4), 22:09, 11/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Почему OpenBSD обидели?
     
     
  • 2.20, Аноним (25), 23:13, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что не нужно.
     
  • 2.31, Аноним (31), 23:43, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она строго относится к сложным вещам. Поэтому там и zfs нет.
     
     
  • 3.33, ryosuke (?), 23:45, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тео просто шлёт гомосятину, которая эксплоитится однострочником, лесом и обходит стороной.
     
     
  • 4.42, Аноним (25), 00:27, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > однострочником

    За однострочники нужно карать прилюдно на площадях.

     
  • 4.46, Аноним (46), 01:22, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тео, как нам хорошо известно, мастурбирующая макака.
     

  • 1.11, Аноним (31), 22:40, 11/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пользуясь случаем, спрошу. Под какую BSD новичку проще писать драйверы?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 22:52, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под ту у разработчиков который уровень ЧСВ ниже. Вот у авторов FreeBSD оно высокое судя по тексту новости.
     
     
  • 3.17, lxoid (ok), 23:03, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они ZFS хотят развивать совместно с разработчиками Linux, а NetBSD эта фс нужнее, ибо кроме древней FFS aka UFS у них ничего нет.
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 23:17, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Боже, какой бред. Там есть ZFS.
     
     
  • 5.39, lxoid (ok), 00:19, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Боже, какой бред. Там есть ZFS.

    В зародыше разве что

     
     
  • 6.40, Аноним (31), 00:26, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, в Linux ZFS вообще нет.
     
     
  • 7.53, maximnik0 (?), 02:30, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, да нету.А пакеты в LTS К(Ubuntu) это мои галлюцинации.Единственное что официально не поддерживается это boot на ZFS.
     
  • 6.45, Аноним (22), 00:42, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    вообще нет, это полноценная ФС в NetBSD.
     
  • 2.13, Аноним (22), 22:52, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    NetBSD, там хорошие мануалы и примеры.
     
     
  • 3.15, lxoid (ok), 23:01, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под NetBSD на Lua можно писать драйвера
     
  • 3.29, Аноним (31), 23:40, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А как оно, по сравнению с Linux?
     
     
  • 4.36, Аноним (22), 00:02, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вцелом всё красивее, стройнее, архитектурно-элегантнее (посмотри на ужас в sk_buf в Линуксе, например).

    З.Ы, линуксоидам, надувшим щёчки - я знаю про меньшую распространенность *BSD и NetBSD в частности, это не отменяет того что я выше написал.

     
  • 2.19, Аноним (25), 23:13, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Любую.
     
  • 2.24, Аноним (25), 23:17, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А ты чё производитель чтобы писать драйверы или у тебя есть спецификация некого оборудования?
     
     
  • 3.28, Самый Лучший Гусь (?), 23:38, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я производитель файловых систем и прочих буков.
     
     
  • 4.34, Аноним (7), 23:46, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    оставь себе свои поделки
     
  • 4.43, Аноним (25), 00:28, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не знаю какой ты производитель,но перосян так себе
     
  • 3.30, Аноним (31), 23:42, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С железом работаю, но там rtos. Хочу для начала как хобби, потом может и пригодится. Есть один аппарат, который по VISA протоколу общается. По сути там текстовые команды. Есть библиотека от производителя, проприетарная, есть pyvisa. Вот думаю попробовать драйвер написать простой, для собственной практики.
     
     
  • 4.35, Аноним (7), 23:48, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и зачем тебе драйвер, если можешь сделать ещё одну библиотеку
     
     
  • 5.37, Аноним (31), 00:08, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Знаю. Но хочу на простой задаче поупражняться для начала.
     
     
  • 6.47, Аноним (46), 01:25, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пиши на расте под лучшее ядро жмупинус.
     

  • 1.21, Аноним (25), 23:14, 11/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Стрекоза теряет свою киллер фичу и становится не нужной.
     
     
  • 2.27, innonimus (?), 23:37, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ты не нужен.
     
  • 2.38, lxoid (ok), 00:17, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Стрекоза теряет свою киллер фичу и становится не нужной.

    Ну не скажи, там всё таки гибридное ядро, которое ближе к микроядру, чем к монолитному, в отличии от того же Линукса. Плюс легковесные потоки и производительность у неё выше, чем у других *BSD, жаль её особо никто кроме её основателя и 2-3 помощников не пилит, если большая часть разрабов Фряхи и спонсоров стали бы заниматься ею, то получалась бы очень хорошая ОСь, лучше Linux уж точно.

     
     
  • 3.41, Аноним (25), 00:26, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > гибридное ядро

    Что это даёт на практике обычным админам? (про десктоп, надеюсь, всерьез никто не скажет что её использует)

     
     
  • 4.44, Аноним (44), 00:34, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Брюхастая обезьяна, которая называет себя обычным админом... Макака, важно то, что это даёт бизнесу, а не то, что это даёт тебе!
     
  • 3.48, Аноним (46), 01:26, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучшее враг хорошего.
     
  • 3.49, Аноним (22), 01:28, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В NetBSD вообще RUMP-kernel есть - https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=36768
     

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