Доступен порт файловой системы HAMMER2 для NetBSD и FreeBSD

4.8 , innonimus ( ? ), 22:39, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Зумеры-адепты бтрфс набежали?

Как там сейчас, всё также не балансируется?

5.16 , Аноним ( 16 ), 23:02, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не боись, 80 гиговые диски только у тебя остались. А на нормальных оно и не нужно.

6.32 , ryosuke ( ? ), 23:44, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Админам локалхоста конечно хоть zfs, что btrfs - картинки и гнуху закоррапченную можно заново выкачать, когда fsck гавкнет в консоль. за btrfs на серверах в проде мы лишаем премии незадачливого джуна, ибо он молод и глупость свою таким ходом выказывает.

7.50 , penetrator ( ? ), 01:30, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – пиши сразу название конторы, чтобы знать с кем связываться / не связываться

7.52 , Аноним ( 52 ), 01:54, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мы это кто? Мелкая контора с админами динозаврами которые не в состоянии усваивать новую информацию и поэтому в штыки воспринимают все новое? Так то btrfs много где в проде используется.

6.54 , maximnik0 ( ? ), 02:47, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >А на нормальных оно и не нужно. Для raid вариантов с интенсивной заменой мелких файлов ещё как нужно, иначе сдохнут жёсткие диски под нагрузкой.Или нужно брать ssd .Или использовать отключение Cow .

У нас в морпорту уже был крик-развалился Raid3 из за рассинхронизации дисков.Хорошо 2 кластер выжил,данные удалось спасти.Теперь по начали принудительно гоняют дефрагментацию с балансировкой.К сожалению все подробности не знаю,т.к там не работаю,но диски там не смешивали и черепичку не использовали.

