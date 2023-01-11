Доступен порт файловой системы HAMMER2 для NetBSD и FreeBSD

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|2.2, innonimus (?), 22:06, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Лучше бы включили Reiser4.
А от этих недоделок фэйловых типа бтрфс уже деваться некуда.
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|4.8, innonimus (?), 22:39, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Зумеры-адепты бтрфс набежали?
Как там сейчас, всё также не балансируется?
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|5.16, Аноним (16), 23:02, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не боись, 80 гиговые диски только у тебя остались. А на нормальных оно и не нужно.
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|6.32, ryosuke (?), 23:44, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Админам локалхоста конечно хоть zfs, что btrfs - картинки и гнуху закоррапченную можно заново выкачать, когда fsck гавкнет в консоль.
за btrfs на серверах в проде мы лишаем премии незадачливого джуна, ибо он молод и глупость свою таким ходом выказывает.
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|7.52, Аноним (52), 01:54, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мы это кто? Мелкая контора с админами динозаврами которые не в состоянии усваивать новую информацию и поэтому в штыки воспринимают все новое? Так то btrfs много где в проде используется.
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|6.54, maximnik0 (?), 02:47, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А на нормальных оно и не нужно.
Для raid вариантов с интенсивной заменой мелких файлов ещё как нужно, иначе сдохнут жёсткие диски под нагрузкой.Или нужно брать ssd .Или использовать отключение Cow .
У нас в морпорту уже был крик-развалился Raid3 из за рассинхронизации дисков.Хорошо 2 кластер выжил,данные удалось спасти.Теперь по начали принудительно гоняют дефрагментацию с балансировкой.К сожалению все подробности не знаю,т.к там не работаю,но диски там не смешивали и черепичку не использовали.
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|3.7, Аноним (7), 22:20, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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возьми да включи. ещё одна макака, которой всё должны принести на блюдечке.
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|6.26, innonimus (?), 23:35, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Сделали конечно.
RedHat и MicroFocus с Oracle тоже сделали и поэтому ни btrfs ни прочие лгбт-поделки гомосяцкие в базовой поставке не предлагают.
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|3.33, ryosuke (?), 23:45, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тео просто шлёт гомосятину, которая эксплоитится однострочником, лесом и обходит стороной.
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|4.42, Аноним (25), 00:27, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> однострочником
За однострочники нужно карать прилюдно на площадях.
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|1.11, Аноним (31), 22:40, 11/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Пользуясь случаем, спрошу. Под какую BSD новичку проще писать драйверы?
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|2.12, Аноним (12), 22:52, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Под ту у разработчиков который уровень ЧСВ ниже. Вот у авторов FreeBSD оно высокое судя по тексту новости.
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|3.17, lxoid (ok), 23:03, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они ZFS хотят развивать совместно с разработчиками Linux, а NetBSD эта фс нужнее, ибо кроме древней FFS aka UFS у них ничего нет.
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|7.53, maximnik0 (?), 02:30, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, да нету.А пакеты в LTS К(Ubuntu) это мои галлюцинации.Единственное что официально не поддерживается это boot на ZFS.
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|4.36, Аноним (22), 00:02, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вцелом всё красивее, стройнее, архитектурно-элегантнее (посмотри на ужас в sk_buf в Линуксе, например).
З.Ы, линуксоидам, надувшим щёчки - я знаю про меньшую распространенность *BSD и NetBSD в частности, это не отменяет того что я выше написал.
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|2.24, Аноним (25), 23:17, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А ты чё производитель чтобы писать драйверы или у тебя есть спецификация некого оборудования?
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|3.30, Аноним (31), 23:42, 11/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С железом работаю, но там rtos. Хочу для начала как хобби, потом может и пригодится. Есть один аппарат, который по VISA протоколу общается. По сути там текстовые команды. Есть библиотека от производителя, проприетарная, есть pyvisa. Вот думаю попробовать драйвер написать простой, для собственной практики.
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|2.38, lxoid (ok), 00:17, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Стрекоза теряет свою киллер фичу и становится не нужной.
Ну не скажи, там всё таки гибридное ядро, которое ближе к микроядру, чем к монолитному, в отличии от того же Линукса. Плюс легковесные потоки и производительность у неё выше, чем у других *BSD, жаль её особо никто кроме её основателя и 2-3 помощников не пилит, если большая часть разрабов Фряхи и спонсоров стали бы заниматься ею, то получалась бы очень хорошая ОСь, лучше Linux уж точно.
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|3.41, Аноним (25), 00:26, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> гибридное ядро
Что это даёт на практике обычным админам? (про десктоп, надеюсь, всерьез никто не скажет что её использует)
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|4.44, Аноним (44), 00:34, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Брюхастая обезьяна, которая называет себя обычным админом... Макака, важно то, что это даёт бизнесу, а не то, что это даёт тебе!
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