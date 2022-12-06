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Выпуск FreeBSD 12.4

06.12.2022 07:53

Представлен релиз FreeBSD 12.4. Установочные образы доступны для архитектур amd64, i386, powerpc, powerpc64, powerpcspe, sparc64 и armv6, armv7 и aarch64. Дополнительно подготовлены образы для систем виртуализации (QCOW2, VHD, VMDK, raw) и облачных окружений Amazon EC2. FreeBSD 12.4 станет последним обновлением ветки 12.x, сопровождение которой продлится до 31 декабря 2023 года. Весной будет подготовлено обновление FreeBSD 13.2, а на июль 2023 года запланирован выпуск FreeBSD 14.0.

Ключевые новшества:

  • Переведён в разряд устаревших серверный процесс telnetd, кодовая база которого находится без сопровождения и имеет проблемы с качеством. В ветке FreeBSD 14 код telnetd будет удалён из системы. Поддержка клиента telnet остаётся без изменения.
  • В драйвере if_epair, применяемом для создания виртуальных Ethernet-интерфейсов, обеспечена возможность распараллеливания обработки трафика с привлечением нескольких ядер CPU.
  • В утилите cp реализована защита от возникновения бесконечной рекурсии при использовании флага "-R", обеспечена корректная обработка флагов "-H", "-L" и "-P" (например, при указании "-H" или "-P" прекращено раскрытие символических ссылок), разрешено использование флага "-P" без флага "-R".
  • Улучшена работа утилит nfsd, elfctl, usbconfig, fsck_ufs и growfs.
  • В командном интерпретаторе sh изменена логика загрузки профилей: вначале из каталога /etc/profile.d загружаются все файлы с расширением ".sh", затем загружается файл /usr/local/etc/profile, после чего файлы с расширением ".sh" загружаются из каталога /usr/local/etc/profile.d/.
  • В утилите tcpdump предоставлена возможность установки числа правил, отображаемых в заголовке pflog.
  • C DragonFly BSD синхронизирован код агента доставки сообщений dma (DragonFly Mail Agent), который обеспечивает приём и доставку сообщений от локальных почтовых клиентов (обработка сетевых SMTP-запросов через 25 порт не поддерживается).
  • В пакетном фильтре pf устранены утечки памяти и улучшена синхронизация состояния при перенаправлении трафика при использовании pfsync.
  • В пакетный фильтр ipfilter добавлены проверочные вызовы DT5 и SDT для механизма трассировки dtrace. Реализована возможность сброса дампа с копией ippool в формате ippool.conf. Запрещено изменение правил ipfilter, таблиц трансляции адресов и ip-пулов (ippool) из jail-окружений, в которых не используется виртуальный сетевой стек VNET.
  • Во фреймворк hwpmc (Hardware Performance Monitoring Counter) добавлена поддержка CPU Intel на базе микроархитектур Comet Lake, Ice Lake, Tiger Lake и Rocket Lake.
  • Улучшена поддержка оборудования. Устранены ошибки в драйверах aesni, aw_spi, igc, ixl, mpr, ocs_fc, snd_uaudio, usb. До версии 2.6.1 обновлён драйвер ena с поддержкой второго поколения сетевых адаптеров ENAv2 (Elastic Network Adapter), используемых в инфраструктуре Elastic Compute Cloud (EC2) для организации связи между узлами EC2.
  • Обновлены версии входящих в базовую систему сторонних приложений: LLVM 13, unbound 1.16.3, OpenSSL 1.1.1q, OpenSSH 9.1p1, file 5.43, libarchive 3.6.0, sqlite 3.39.3, expat 2.4.9, hostapd/wpa_supplicant 2.10.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.freebsd.org/news/n...)
  2. OpenNews: В кодовую базу FreeBSD добавлена новая реализация VPN WireGuard
  3. OpenNews: Во FreeBSD добавлена поддержка протокола Netlink, применяемого в ядре Linux
  4. OpenNews: Удалённо эксплуатируемая root-уязвимость в утилите ping, поставляемой во FreeBSD
  5. OpenNews: Релиз FreeBSD 13.1
  6. OpenNews: Для FreeBSD развивается механизм изоляции, похожий на pledge и unveil
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58270-freebsd
Ключевые слова: freebsd
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 08:42, 06/12/2022 [ответить]  
    		• +4 +/
    супер! очень рад, отличная, стабильная ОСь 🔥
     
  • 2, Аноним (2), 08:45, 06/12/2022 [ответить]  
    		• +/
    Welcome! Массово применяем.
     
  • 3, Умер (?), 08:55, 06/12/2022 [ответить]  
    		• +/
    По поводу telnetd новость, конечно, не радостная...
     
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