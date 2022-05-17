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Релиз FreeBSD 13.1

17.05.2022 12:09

После года разработки опубликован релиз FreeBSD 13.1. Установочные образы доступны для архитектур amd64, i386, powerpc, powerpc64, powerpc64le, powerpcspe, armv6, armv7, aarch64 и riscv64. Дополнительно подготовлены сборки для систем виртуализации (QCOW2, VHD, VMDK, raw) и облачных окружений Amazon EC2, Google Compute Engine и Vagrant.

В новой версии:

  • Предложен драйвер iwlwifi для беспроводных карт Intel c поддержкой новых чипов и стандарта 802.11ac. Драйвер основан на Linux-драйвере и коде из Linux-подсистемы net80211, работа которых во FreeBSD обеспечивается при помощи прослойки linuxkpi.
  • Реализация файловой системы ZFS обновлена до выпуска OpenZFS 2.1 с поддержкой технологии dRAID (Distributed Spare RAID) и значительными оптимизациями производительности.
  • Добавлен новый rc-скрипт zfskeys, при помощи которого можно на этапе загрузки организовать автоматическую расшифровку зашифрованных ZFS-разделов.
  • В сетевом стеке изменено поведение для IPv4-адресов с нулевым последним числом (x.x.x.0), который теперь можно использовать в качестве хоста и к нему по умолчанию не применяется отправка в широковещательном режиме. Старое поведение можно вернуть при помощи sysctl net.inet.ip.broadcast_lowest.
  • Для 64-разрядных архитектур включена по умолчанию сборка базовой системы с использованием режима PIE (Position Independent Executable). Для отключения предусмотрена настройка WITHOUT_PIE.
  • Добавлена возможность вызова chroot непривилегированным процессом, для которого выставлен флаг NO_NEW_PRIVS. Режим включается при помощи sysctl security.bsd.unprivileged_chroot. В утилиту chroot добавлена опция "-n", выставляющая для процесса флаг NO_NEW_PRIVS перед его изоляцией.
  • В инсталлятор bsdinstall добавлен режим автоматизированного редактирования дисковых разделов, позволяющий для разных имён дисков подключать сценарии разбивки, работающие без участия пользователя. Предложенная возможность упрощает создание полностью автоматически работающих установочных носителей для систем и виртуальных машин с разными дисками.
  • Улучшена поддержка загрузки на системах с UEFI. В загрузчике включена автоматическая настройка параметра copy_staging в зависимости от возможностей загружаемого ядра.
  • Проведена работа по повышению производительности загрузчика, nvme, rtsold, инициализации генератора псевдослучайных чисел и калибровки таймера, что привело к сокращению времени загрузки.
  • Добавлена поддержка работы NFS поверх шифрованного канала связи на базе TLS 1.3. Новая реализация использует предоставляемый ядром стек TLS, позволяющий задействовать средства аппаратного ускорения. Сборка процессов rpc.tlsclntd и rpc.tlsservd с реализацией клиента и сервера NFS-over-TLS, по умолчанию включена для архитектур amd64 и arm64.
  • Для NFSv4.1 и 4.2 реализована опция монтирования nconnect, определяющая число установленных с сервером TCP-соединений. Первое соединение используется для мелких RPC сообщений, а остальные для балансировки трафика с передаваемыми данными.
  • Для сервера NFS добавлен sysctl vfs.nfsd.srvmaxio, позволяющий изменить максимальный размер блока ввода/вывода (по умолчанию 128Kb).


  • Улучшена поддержка оборудования. В драйвер igc добавлена поддержка Ethernet-контроллера Intel I225. Улучшена поддержка Big-endian систем. Добавлен драйвер mgb для Ethernet-контроллера Microchip devices LAN7430 PCIe Gigabit Ethernet
  • Драйвер ice, используемый для Ethernet-контроллеров Intel E800, обновлён до версии 1.34.2-k, в которой появилась поддержка отражения в системном логе событий прошивки и добавлена начальная реализация расширений протокола DCB (Data center bridging).
  • В образах для Amazon EC2 по умолчанию включена загрузка с использованием UEFI вместо BIOS.
  • В гипервизоре bhyve обновлены компоненты для эмуляции накопителей NVMe, в которых обеспечена поддержка спецификации NVMe 1.4. Решены проблемы с NVMe iovec при интенсивном вводе/выводе.
  • Библиотека CAM переведена на использование вызова realpath при обработке имён устройств, что позволяет использовать символические ссылки на устройства в утилитах camcontrol и smartctl. В camcontrol решены проблемы с загрузкой прошивок на устройства.
  • Прекращена сборка утилиты svnlite в базовой системе.
  • Добавлены Linux-варианты утилит для вычисления контрольных сумм (md5sum, sha1sum и т.п.) которые реализованы путём вызова имеющихся BSD-утилит (md5, sha1 и т.п.) с опцией "-r".
  • В утилиту mpsutil добавлена поддержка управления NCQ и обеспечен показ информации об адаптере.
  • В /etc/defaults/rc.conf по умолчанию включено применение опции "-i" при вызове процессов rtsol и rtsold, отвечающих за отправку сообщений ICMPv6 RS (Router Solicitation). Указанная опция отключает случайную задержку перед отправкой сообщения.
  • Для архитектур riscv64 и riscv64sf включена сборка библиотек с ASAN (address sanitizer), UBSAN (Undefined Behavior Sanitizer), OpenMP и OFED (Open Fabrics Enterprise Distribution).
  • Решены проблемы с определением поддерживаемых процессорами ARMv7 и ARM64 средств аппаратного ускорения криптографических операций, что позволило существенно ускорить работу алгоритмов aes-256-gcm и sha256 на системах ARM.
  • Для архитектуры powerpc в основной состав включён отладчик LLDB, развиваемый проектом LLVM.
  • Библиотека OpenSSL обновлена до версии 1.1.1o и расширена применением ассемблерных оптимизаций для архитектур powerpc, powerpc64 и powerpc64le.
  • SSH-сервер и клиент обновлены до OpenSSH 8.8p1 с отключением поддержки цифровых подписей rsa-sha и поддержкой двухфакторной аутентификации при помощи устройств на базе протокола FIDO/U2F. Для взаимодействия с устройствами FIDO/U2F добавлены новые типы ключей "ecdsa-sk" и "ed25519-sk", в которых используются алгоритмы цифровой подписи ECDSA и Ed25519, в сочетании с хэшем SHA-256.
  • Обновлены версии входящих в базовую систему сторонних приложений: awk 20210215 (с патчами, отключающими использование локали для диапазонов и улучшающими совместимость с gawk и mawk), zlib 1.2.12, libarchive 3.6.0.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.freebsd.org/releas...)
  2. OpenNews: Выпуск FreeBSD 12.3
  3. OpenNews: Дистрибутив Chimera Linux, сочетающий ядро Linux с окружением FreeBSD
  4. OpenNews: Релиз FreeBSD 13.0
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива helloSystem 0.5, использующего FreeBSD и напоминающего macOS
  6. OpenNews: Для FreeBSD развивается механизм изоляции, похожий на pledge и unveil
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57201-freebsd
Ключевые слова: freebsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (65) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:21, 17/05/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –9 +/
     
  • 1.2, васёк (?), 12:22, 17/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    спасибо!
     
  • 1.6, Аноним (6), 12:47, 17/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А правду говорят, что ZFS периодически зависает на ней? Т.е. солярка с мутным будущим всё ещё единственный вариант? Зря закрыли, как по мне, юниксы конечно всегда были отбросами, но в этом тысячелетии ввиду наличия неплохой альтернативы в лице линукса (даже превосходящей по куче параметров), превращение в клозет сорс никак не могло закинуть на коня, а ведь была неплохая (и, главное, не отсталая) альтернатива с интересными фишечками.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 13:39, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, 13.0 и вплоть до 13.1 зависала на zfs и на openzfs буквально рамдомно. Пока на 13.1 не зависает.
     
  • 2.21, Аноним (21), 13:39, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А правду говорят, что ZFS периодически зависает на ней?

    Это теряющиеся range locks. По крайней мере то, что беспокоило нас - пофикшено где-то с 2019 года. Уже в убунте 20.04 не наблюдается. Сегодняшняя ZoL - наконец-то стала рабочей ФС, в отличии от оригинальной сопляровской.

     
     
  • 3.24, Аноним (6), 13:43, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что не так с оригинальной? Её ведь тоже дорабатывали с тех пор.
     
     
  • 4.32, iZEN (ok), 13:52, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оригинальную ZFS некому стало поддерживать и развивать.
     
     
  • 5.37, Аноним (21), 13:56, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А нужно ли?
     
  • 4.35, Аноним (21), 13:53, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На низких нагрузках и на том железе - худо-бедно справлялась. После переноса в бздю и линуксы - появилась возможность вращать ЗФС на более мощном железе, на более мощных нагрузках. И тут race-conditions повыпазили со всех щелей. Самая жесть - это потерянные read-range locks. То, что в 2018-2019 годах фиксилось.

    То есть в общем, оригинальный ЗФС - это такой музейный экспонат и пропитанный соляркой продукт своей сантехнической эпохи, который вроде нормально работал в те времена.

    Вспомните телевизор КВН-49, например.

     
  • 2.30, iZEN (ok), 13:51, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ФС не может зависать.
     
     
  • 3.38, Аноним (21), 13:57, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему? Драйвер ФС вполне может.
     
  • 3.52, Аноним (-), 14:18, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Любая программа может зависать. Драйвер ФС в этом ничем таким не особенный.
     
  • 2.36, Аноним (36), 13:54, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Зря закрыли

    Наоборот открыли - illumos же.

     

  • 1.8, jSnake (??), 12:56, 17/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Да нет, живёт в проде, проблем не вижу. Лет 20 как сказки рассказывают про ущербность zfs. А оно просто работает.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:04, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И всё на той древней версии, которая действительно работала.

     
  • 2.23, Аноним (21), 13:42, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На лямах IOPS и NVME-накопителях - до 2019 года ZFS была абсолютно ущербна. Сейчас - проблем не наблюдается.
     

  • 1.9, Getfor (?), 12:58, 17/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все таки я поставлю ее себе на ноут.
     
     
  • 2.12, Аноним (11), 13:05, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    LFS поставь это больший БДСМ
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 13:46, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и нафиг?
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 13:48, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А нафига FreeBSD? Для острых ощущений же.
     
     
  • 5.48, Аноним (26), 14:07, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    FreeBSD установить как два пальца об асфальт
     
     
  • 6.51, ыы (?), 14:17, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Которые там и останутся...
    ...и пойдешь дальше с протезом... :)
     
  • 6.53, Аноним (-), 14:20, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GPU после инсталла кажет черный экран - скорее рожей об асфальт тогда.
     
     
  • 7.64, jSnake (??), 14:39, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот тут сложно спорить. С дровами во фряхе всегда беда. Но любим мы её не за это)
     
  • 6.59, AndreyChe (?), 14:34, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно. Установить. Про работу автор ничего не писал, что собирается на этом ноуте работать. Только установить - норм.
     
  • 2.27, Аноним (21), 13:46, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - Предложен драйвер iwlwifi для беспроводных карт Intel c поддержкой новых чипов и стандарта 802.11ac. Драйвер основан на Linux-драйвере и коде из Linux-подсистемы net80211, работа которых во FreeBSD обеспечивается при помощи прослойки linuxkpi.
    - Реализация файловой системы ZFS обновлена до выпуска OpenZFS 2.1

    ИМХО - стоит попробовать снова. Особенно после вечно глюко-полу-нерабочего войфая. Будет время - снова поиграюсь с бждёй.

     

  • 1.10, Аноним (10), 13:02, 17/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Судя по списку, вся работа ведётся большими дядями над энтерпрайз фичами и сетевухами. Домашним пользователям ловить тут нечего.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 13:30, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так любая бздя это не для "домашних" пользователей. Так есть, было и будет:)
    Меня скорее удивляет, тот факт, что люди никак не могут смириться, что бздя проиграла пингвину и каждый раз начинают доказывать о том какая она все таки замечательная:)
    Помоему у бздунов стадия отрицания сильно затянулась:) Глупо не признавать очевидное!
     
     
  • 3.19, ыы (?), 13:38, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы не поверите как на фрю домашние пользователи ведуться если им "нарисовать окошечки и кнопочки которые вам захочится лизнуть"
     
  • 3.25, Аноним (25), 13:44, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А меня скорее удивляет как некоторые овноеды самоутверждаются над другими за счет того, что просто юзают другую ОС, к-ю они даже не сами написали. Обе ОСи бесплатны, какая тут может быть стадия отрицания, если любой бздун может точно так же, как и ты, взять и поставить себе пингвина?
     
     
  • 4.31, Аноним (6), 13:51, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фу на вас хипстеров, элитно себя чувствуют только пользователи РекталОС и ФантомОС, может быть немного Генод. А вы только и можете, что выбирать из двух сортов самого популярного.
     
  • 4.40, Аноним (36), 13:58, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Особи из отряда водоплавающих птиц не хотят признавать того факта что их свободной альтернативе ужасному проприетарному оффопику есть альтернатива. Они хотели бы что их ядру не было альтернатив. Альтернативщики не  любят альтернативы, вот такой вот парадокс.
     
  • 3.56, Бывалый смузихлёб (?), 14:29, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так и не для не_домашних
    Так и варится в себе без внятного выхлопа. Уже, вон, с линуха начала подворовывать, а всё равно не выходит у них цветок каменный
     
  • 3.68, Пососи радость моя (?), 14:46, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не могут смириться, что бздя проиграла пингвину

    Пшел нax, чмo ипaнoe

     
  • 2.15, zshfan (ok), 13:31, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как сказать. Мне для моего Legion 5-15ARH05H как раз не хватало поддержки Intel AX 200NGV из-за чего пришлось ставить на него Fedora. Хотя абсолютно всё что мне надо во FreeBSD есть, плюсом есть поддержка zfs из коробки, есть единый источник ПО без необходимости подключения десятка репозиториев, самое смешное что часто софт в нём свежее чем даже в той же Fedora (Calibre, QownNotes)
     
     
  • 3.18, Аноним (6), 13:36, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Смешно то смешно, но ты немножечко кривишь душой сейчас. Да, в линуксах часто старые версии софта, но они протестированы на предмет проблем и работоспособность и острой нужды в самом свежачке чаще всего нет. Если новых версий нет, это может означать, что существуют какие-то проблемы. Ну либо это дистрибутив вроде Федора. Если под источником ПО ты имеешь в виду порты, то как быть с тем, что они часто не рабочие и с багами?
     
     
  • 4.33, Аноним (33), 13:53, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты забываешься Альтернатив у FreeBSD практически нет Это или Gentoo или Void ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.39, ыы (?), 13:57, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >Твои доводы из мира админов серверов в мире продвинутых программистов просто ничего не значат.

    К счастью продвинутые программисты админят сервера только как мамкины админы в захудалых шарашках... К реальному производству их не допускают.

     
  • 5.43, Аноним (21), 14:00, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты намешал 20 тонн каши, но в общем же - основными преимуществами фрибзды выставил всё то что есть у линукса. И ещё рассказываешь про фанатизм.
     
  • 4.41, iZEN (ok), 13:58, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прикинь, бинарные пакеты получаются из портов, а архивы пакетов — всего лишь опция make ("make package") в каталоге порта. Разница между портами и пакетами как между цыплятами и яйцами. Так что нерабочесть и/или с багами — это свойство ДНК конкретного разработчика.
     
     
  • 5.54, Аноним (-), 14:24, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Суперсвежак умеет показывать супербаги именно в тот момент когда это меньше всего уместно, в самом нужном месте. Если компьютер для работы используется, так можно очень пролететь.
     
     
  • 6.65, zshfan (ok), 14:42, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие у меня риски от использования самого свежего менеджера заметок QOwnNotes? Потеряю markdown разметку? Так для этого бэкап и нужен (спасибо zfs).
     
  • 4.57, zshfan (ok), 14:31, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ни разу в приложениях под ней баги не ловил, а вот в той же федоре, получите и распишитесь и если сначала я даже репортил (один баг даже поправили у GreenforEnvi), то основная масса улетала просто вникуда. Кроме того если имеется порт, то для него в 99% случаев есть и пакет, а оставшийся 1% портов без пакета связан только с требованиями автора ПО распространения его в исходниках. Хотя насчёт отсутствия багов вру, в своё время когда ставил i3-gaps/polybar и уж не помню какой композитор ещё на своем старом DELL G7, polybar валился в корку при выключении ноутбука, мешало только тем что генерило дампы в домашнем каталоге.
     
     
  • 5.66, Аноним (6), 14:42, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я помню в Генту ламповый баг из-за обновившейся miniupnpc был, когда transmission не могла работать из-за этого, что обнаружилось только через месяцы (я не знаю, кому эта либа ещё может понадобиться). Ну, есть пакет, дальше то что? Баги есть везде и регулярно, намного чаще, когда это не Генту.
     
  • 3.42, Крок (?), 14:00, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо было openwrt в behyve ставить и пробрасывать туда адаптер физически и зибирать виртуальной сетевухой, прекрасно работает на полной скорости и бонусом вебгуй с фаером, а родной вифи стек можно вообще не собирать.
     
     
  • 4.55, Аноним (-), 14:25, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забавная оценка качества bsd'шного сетевого стека, вмемориз.
     
     
  • 5.60, Крок (?), 14:35, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не всего сетевого а конкретно вифи части, впрочем к тцп у меня и нетфликса тоже бы претензии, но потом нетфликс запилил раск и стало вроде норм.
     
  • 4.62, zshfan (ok), 14:37, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В перловой курилке ребята предлагали, но это слишком лениво для меня, я всего лишь бывший инженер текущий манагер, а никак не погромист и ни разу не админ.
     
  • 2.47, Крок (?), 14:06, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вифи - 100% не энтерпоайз заказывал.
    Потом в этом анонсе много мелочей не упомянуто, которые народ для себя делал.
     

  • 1.13, Аноним (13), 13:24, 17/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кроме frenzy 1.1, которая у меня даже на hdd стояла, больше ни разу FreeBSD ниасилил. Надо хоть в виртуалку поставить...
     
  • 1.16, Аноним (16), 13:32, 17/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как с установочного диска поставить порты без инета, bsdconfig ругается на какуюто pkg которой нету?
     
     
  • 2.22, ыы (?), 13:41, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Порты -это такой набор патчей к исходникам.
    Сами исходники естественно в интернет  :)

    Может вам надо бинарные прекомпилированные пакеты?

     
     
  • 3.34, Аноним (16), 13:53, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там походу роботы собирают не проверяя.
    еще раз по пунктам
    1 скачал я огромны DVD образ на 4 гига, там куча софта в пакаджах или портах или тбзюках.
    2 установил, походу ставиться базовая минимальная система.

    далее я хочу поставить какойнить ксорг или баш или КДЕ или гнома  который есть на этом DVD, а оно не умеет.
    надоже как, 20 лет назад какято 4.11 с sysinstall'ом это умела, а теперь нет.

    как же так

    помогите.
    зеркала с тбз у них тормозные.

     
     
  • 4.46, ыы (?), 14:03, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    pkg install package1  не работает?
     
     
  • 5.69, тигар.логиниться.лень (?), 14:47, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не install, а add, если речь о локальных пакетах таки
     
  • 2.44, iZEN (ok), 14:01, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Установите дерево портов.
    Дайте команду: сd /usr/ports/ports-mgmt/pkg/ && make install clean
     
     
  • 3.58, Sw00p aka Jerom (?), 14:32, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    reinstall
     

  • 1.17, IdeaFix (ok), 13:35, 17/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вся эта возня уже не создаёт ощущения того что сабж развивается... уже нет ощущения что он более или менее жив.

    Ну да ну да, нетфликс... :)

     
     
  • 2.29, Аноним (28), 13:49, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нетфликс отказался от фряхи если что. Мантра это сони и нинтендо, вот они еще может и да.  
     
  • 2.45, Аноним (36), 14:03, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Вся эта возня уже не создаёт ощущения того что сабж развивается...

    А какое ощущение развития тебе надо? Нескучные обои?

     
     
  • 3.63, zshfan (ok), 14:38, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наличие десятка ответвившихся PopOS-ов и прочих Магей линуксов.
     

  • 1.49, Ан (??), 14:12, 17/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Wireguard в базе так и нет. Тю.
     
  • 1.50, Аноним (-), 14:16, 17/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > работа которых во FreeBSD обеспечивается при помощи прослойки linuxkpi

    Может им проще Linux kernel взять и абстрагировать его при помощи прослойки?

     
     
  • 2.61, Крок (?), 14:36, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там не все нужное есть, пока проще иметь прослойку для дров.
     
  • 2.67, ыы (?), 14:44, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть уже такое. Или было...
     

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