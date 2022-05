Релиз FreeBSD 13.1

3.18 , Аноним ( 6 ), 13:36, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Смешно то смешно, но ты немножечко кривишь душой сейчас. Да, в линуксах часто старые версии софта, но они протестированы на предмет проблем и работоспособность и острой нужды в самом свежачке чаще всего нет. Если новых версий нет, это может означать, что существуют какие-то проблемы. Ну либо это дистрибутив вроде Федора. Если под источником ПО ты имеешь в виду порты, то как быть с тем, что они часто не рабочие и с багами?

Ты забываешься Альтернатив у FreeBSD практически нет Это или Gentoo или Void ...

Твои доводы из мира админов серверов в мире продвинутых программистов просто ничего не значат. К счастью продвинутые программисты админят сервера только как мамкины админы в захудалых шарашках... К реальному производству их не допускают.

Ты намешал 20 тонн каши, но в общем же - основными преимуществами фрибзды выставил всё то что есть у линукса. И ещё рассказываешь про фанатизм.

Прикинь, бинарные пакеты получаются из портов, а архивы пакетов — всего лишь опция make ("make package") в каталоге порта. Разница между портами и пакетами как между цыплятами и яйцами. Так что нерабочесть и/или с багами — это свойство ДНК конкретного разработчика.

Суперсвежак умеет показывать супербаги именно в тот момент когда это меньше всего уместно, в самом нужном месте. Если компьютер для работы используется, так можно очень пролететь.

Какие у меня риски от использования самого свежего менеджера заметок QOwnNotes? Потеряю markdown разметку? Так для этого бэкап и нужен (спасибо zfs).

Ни разу в приложениях под ней баги не ловил, а вот в той же федоре, получите и распишитесь и если сначала я даже репортил (один баг даже поправили у GreenforEnvi), то основная масса улетала просто вникуда. Кроме того если имеется порт, то для него в 99% случаев есть и пакет, а оставшийся 1% портов без пакета связан только с требованиями автора ПО распространения его в исходниках. Хотя насчёт отсутствия багов вру, в своё время когда ставил i3-gaps/polybar и уж не помню какой композитор ещё на своем старом DELL G7, polybar валился в корку при выключении ноутбука, мешало только тем что генерило дампы в домашнем каталоге.

Я помню в Генту ламповый баг из-за обновившейся miniupnpc был, когда transmission не могла работать из-за этого, что обнаружилось только через месяцы (я не знаю, кому эта либа ещё может понадобиться). Ну, есть пакет, дальше то что? Баги есть везде и регулярно, намного чаще, когда это не Генту.

Надо было openwrt в behyve ставить и пробрасывать туда адаптер физически и зибирать виртуальной сетевухой, прекрасно работает на полной скорости и бонусом вебгуй с фаером, а родной вифи стек можно вообще не собирать.

Забавная оценка качества bsd'шного сетевого стека, вмемориз.

Не всего сетевого а конкретно вифи части, впрочем к тцп у меня и нетфликса тоже бы претензии, но потом нетфликс запилил раск и стало вроде норм.

В перловой курилке ребята предлагали, но это слишком лениво для меня, я всего лишь бывший инженер текущий манагер, а никак не погромист и ни разу не админ.