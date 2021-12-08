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Выпуск FreeBSD 12.3

08.12.2021 08:33

Представлен релиз FreeBSD 12.3, который опубликован для архитектур amd64, i386, powerpc, powerpc64, powerpcspe, sparc64 и armv6, armv7 и aarch64. Дополнительно подготовлены образы для систем виртуализации (QCOW2, VHD, VMDK, raw) и облачных окружений Amazon EC2. Релиз FreeBSD 13.1 ожидается весной 2022 года.

Ключевые новшества:

  • Добавлен скрипт /etc/rc.final, который запускается на последней стадии работы после завершения всех пользовательских процессов.
  • В пакетом фильтре ipfw предоставлена команда dnctl для управления настройками системы ограничения трафика dummynet.
  • Добавлен sysctl kern.crypto для управления криптоподсистемой ядра, а также отладочный sysctl debug.uma_reclaim.
  • Добавлен sysctl net.inet.tcp.tolerate_missing_ts, допускающий TCP-пакеты без временных меток (опция timestamp, RFC 1323/RFC 7323).
  • В ядре GENERIC для архитектуры amd64 включена опция COMPAT_LINUXKPI и активирован драйвер mlx5en (NVIDIA Mellanox ConnectX-4/5/6).
  • В загрузчике добавлена возможность загрузки операционной системы с ram-диска, а также реализована поддержка ZFS-опций com.delphix:bookmark_written и com.datto:bookmark_v2.
  • В библиотеку fetch добавлена поддержка проксирования FTP поверх HTTPS.
  • В пакетном менеджере pkg для команд "bootstrap" и "add" реализован флаг "-r" для указания репозитория. Обеспечено использование переменных окружения из файла pkg.conf.
  • В утилите growfs появилась возможность работы с файловыми системами примонтированными в режиме чтения и записи.
  • В утилите etcupdate реализован режим отката изменений для восстановления одного или нескольких файлов. Добавлен флаг "-D" для указания целевого каталога. Обеспечено извлечение данных с использованием временного каталога и добавлена обработка SIGINT.
  • В утилиты freebsd-update и freebsd-version добавлен флаг "-j" для поддержки jail-окружений.
  • Утилиту cpuset теперь можно использовать в jail-окружениях для изменения параметров дочерних jail.
  • В утилиту cmp добавлены опции: "-b" (--print-bytes) для вывода отличающихся байтов, "-i" (--ignore-initial) для игнорирования определённого числа начальных байтов, "-n" (--bytes) для ограничения числа сравниваемых байтов.
  • В утилите daemon появился флаг "-H" для обработки SIGHUP и переоткрытия файла, в которых осуществляется вывод (добавлено для поддержки newsyslog).
  • В утилите fstyp при указании флага "-l" обеспечено определение и отображение файловых систем exFAT.
  • В утилите mergemaster реализована обработка символических ссылок в процессе обновления.
  • В утилиту newsyslog добавлен флаг "E" для отключения ротации пустых логов.
  • В утилите tcpdump появилась возможность декодирования пакетов на интерфейсах pfsync.
  • В утилите top добавлена команда-фильтр "/" для показа только процессов или аргументов, соответствующих заданной строке.
  • В unzip добавлена поддержка архивов, защищённых паролем.
  • Улучшена поддержка оборудования. Добавлены идентификаторы PCI-устройств для AHCI-контроллеров ASMedia ASM116x и I2C-контроллеров Intel Gemini Lake. Реализована поддержка сетевых адаптеров Mikrotik 10/25G и беспроводных карт Intel Killer Wireless-AC 1550i, Mercusys MW150US, TP-Link Archer T2U v3, D-Link DWA-121, D-Link DWA-130 rev F1, ASUS USB-N14. Добавлен новый драйвер igc для ethernet-контроллеров Intel I225 2.5G/1G/100MB/10MB.
  • Netgraph-узел ng_bridge адаптирован для SMP-систем. В узле ng_nat добавлена поддержка CGN (Carrier Grade NAT, RFC 6598). Предоставлена возможность подстановки узла ng_source в любую часть Netgraph-сети.
  • В драйвере rctl, применяемом для лимитирования ресурсов, добавлена возможность установки ограничения потребления ресурсов в значение 0.
  • В интерфейс vlan добавлена поддержка системы приоритизации трафика и управления пропускной способности ALTQ.
  • В драйверах amdtemp и amdsmn реализована поддержка CPU Zen 3 "Vermeer" и APU Ryzen 4000 (Zen 2, "Renoir").
  • Обновлены версии входящих в базовую систему сторонних приложений: awk 20210221, bc 5.0.0, less 581.2, Libarchive 3.5.1, OpenPAM Tabebuia, OpenSSL 1.1.1l, SQLite3 3.35.5, TCSH 6.22.04, Subversion 1.14.1, nvi 2.2.0-3bbdfe4. Утилита unzip синхронизирована с кодовой базой NetBSD.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.freebsd.org/releas...)
  2. OpenNews: Проект Airyx развивает редакцию FreeBSD, совместимую с приложениями macOS
  3. OpenNews: Дистрибутив Chimera Linux, сочетающий ядро Linux с окружением FreeBSD
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива helloSystem 0.6, использующего FreeBSD и напоминающего macOS
  5. OpenNews: Релиз FreeBSD 13.0
  6. OpenNews: Релиз FreeBSD 12.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56292-freebsd
Ключевые слова: freebsd
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:41, 08/12/2021 [ответить]  
    		• +6 +/
    Долгих лет, THE POWER TO SERVE!
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:11, 08/12/2021 [ответить]  
    		• +/
    А вот и сырье подали для нормальных человеческих дистрибутивов
     
  • 1.3, Онаним (?), 09:26, 08/12/2021 [ответить]  
    		• +/
    - В unzip добавлена поддержка архивов, защищённых паролем
    Я даже не знаю, смеяться или плакать.
     
  • 1.5, Аноним (5), 09:46, 08/12/2021 [ответить]  
    		• +/
    Что там нынче с докером и починили ли сетап?
     
     
  • 2.7, IdeaFix (ok), 09:49, 08/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там. Божественная. Клетка.
     

  • 1.6, IdeaFix (ok), 09:48, 08/12/2021 [ответить]  
    		• +/
    Вся эта возня до сих пор создаёт ощущение у некоторых что сабж жив.
     

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