Выпуск дистрибутива helloSystem 0.6, использующего FreeBSD и напоминающего macOS

2.2 , Аноним ( 2 ), 12:44, 03/10/2021 MacOS не за интерфейс хейтят:D

3.4 , макоёд ( ? ), 12:55, 03/10/2021 А за что? Не виндой же пользоваться, ну.

4.58 , Аноним ( 58 ), 15:39, 03/10/2021 > А за что? За вендорлок и непомерные цены.

5.66 , Аноним ( - ), 16:04, 03/10/2021 Проблемы бутербродов. Найдите нормальную работу.

6.74 , нах.. ( ? ), 16:38, 03/10/2021 Точно, найдите ужо работу, выкидывайте деньгу в пустоту.

7.91 , Аноним ( 91 ), 17:52, 03/10/2021 >найдите ужо работу, выкидывайте деньгу в пустоту Для нормального айтишника в России стоимость топового макбука половина или треть зарплаты (на Хабре недавно писали статику зарплат - для сеньоров 400-500к в месяц норма), для айтишника не в России (как я, например) - это около 10-15% МЕСЯЧНОЙ зарплаты. Какое выкидывание денег? Ты о чем вообще? Ты РАБОЧИЙ инструмент себе покупаешь на пару лет вперёд и тогда удобство - во главе угла и должно быть бескомпромиссным. Чего опенсорс и другие производители железа, кстати, обеспечить не могут. Так что вообще без вариантов тут.

8.100 , Алексндр ( ? ), 19:28, 03/10/2021 Чушь пишете https habr com ru article 569026 Нет таких ЗП в России для сеньо... 8.103 , Аноним ( 103 ), 19:59, 03/10/2021 Кстати, линейка Dell XPS намного превосходит MacBook Pro ... 9.106 , Аноним ( 106 ), 20:24, 03/10/2021 В том, что у XPS-сок в отличии от маков рамка дисплея отклеивается Да, в этом п... 8.105 , Аноним ( - ), 20:13, 03/10/2021 Из твоего супер пассажа ясно Ты не поймешь о чем речь... 8.111 , ist ( ? ), 21:23, 03/10/2021 Ты сам зарабатываешь 400-500к Или хотя бы 100к Для работы всякие там PHP JS ... 2.5 , Аноним ( 5 ), 12:56, 03/10/2021 Потому что у них самый образцово-показательный UI? Причём он не меняется каждый год до неузнаваемости - текущий интерфейс слабо поменялся за 20 лет (пипец, уже 20 лет прошло!).

3.22 , Аноним ( 22 ), 13:46, 03/10/2021 Джобс как один раз украл у Xerox Alto, так до сих пор и едут на этом.

4.38 , QwertyReg ( ok ), 14:43, 03/10/2021 > Джобс как один раз украл у Xerox Alto, так до сих пор

> и едут на этом. А вы свечку держали или на ютубчике посмотрели?

7.63 , Аноним ( - ), 15:58, 03/10/2021 Вам бы таблеточку выпить, и сразу все теории заговора покажутся глупостью, как и есть на самом деле.

4.71 , кек ( ? ), 16:28, 03/10/2021 > Джобс как один раз украл у Xerox Alto, так до сих пор и едут на этом. Тогда я могу с полным основанием сказать, что Gnome3 полностью сп-ен у Alcatel OneTouch с ещё до андроидных времён, причём у Alcatel он работал на 5mb ОЗУ.

5.83 , Аноним ( 22 ), 17:19, 03/10/2021 Где пруфы, Билли? Нам нужны пруфы!

6.89 , кек ( ? ), 17:37, 03/10/2021 https://www.youtube.com/watch?v=8XtM8BNXwg0

7.97 , Аноним ( 22 ), 19:06, 03/10/2021 Этот Алкатель выглядит более фичастм, чем гном.

8.104 , кек ( ? ), 20:10, 03/10/2021 Так и есть ... 5.85 , Аноним ( 22 ), 17:23, 03/10/2021 Про воровство Джоба это общеизвестный факт который он не скрывал осбо. Об этом не знают или не хотят знать фанатики Эпла и маргинальные линуксоиды, которые не хотят изучать историю.

Про Xerox Alto можно ознакомиться в Х/Д ф-ме Пираты силиконовой долины или в любом другом про Джобса. Или во второй части ф-ма все есть ремикс доступном на Ютубе на русском.

6.87 , кек ( ? ), 17:33, 03/10/2021 Он им за это акций эппле отсыпал, какое ж это воровство? Но ты не ответил про гнум3)

5.108 , Megabit ( ok ), 20:57, 03/10/2021 Ты наверное Джобса спутал с Гейтсом... Вот второе мажорное чмо, в натуре воровало у всех что не попадя, в то числе и у Джобса. Джобс был не ангелом и это ФАКТ -- НО НИКАК НЕ ВОРОМ!!!... (((

За всю историю его жизни, он никогда не оставался в долгу, даже при "спорном" отдавании ему технологий... (((

2.9 , Ульянка ( ? ), 13:11, 03/10/2021 Откуда в вас столько стремления набросать на вентилятор? Не поймите неправильно, меня просто смущает обилие бессмысленных штампов, которые вы постоянно используете для своих провокационных постов в надежде задеть "больную" тему. Почему?

3.12 , QwertyReg ( ok ), 13:15, 03/10/2021 > Откуда в вас столько стремления набросать на вентилятор? Не поймите неправильно, меня

> просто смущает обилие бессмысленных штампов, которые вы постоянно используете для своих

Я никого не хотел обидеть. Просто люблю подмечать двоемысле, типа "мы ненавидим macOS, но слизывает с неё всё, даже launchd" или "мы ненавидим корпорации, но любим Linux". Иногда вопрос - это просто вопрос.

4.14 , Аноним ( 14 ), 13:26, 03/10/2021 Они ещё kde и Qt любят больше православного Gnome и GTK

5.23 , Аноним ( 22 ), 13:49, 03/10/2021 Ну потомму что гномом последующих версий пользоваться неудобнее, чем гномом предыдущих. Gnome 1 выглядит явно удобнее чем Gnomew 40. https://ru.wikipedia.org/wiki/GNOME#/media/%D0%A4%D0%B0 Но наклонности копировать MacOS появились уже в Gnome 1.4

https://ru.wikipedia.org/wiki/GNOME#/media/%D0%A4%D0%B0

4.79 , Ульянка ( ? ), 17:04, 03/10/2021 > мы ненавидим macOS, но слизывает с неё всё, даже launchd

> мы ненавидим корпорации, но любим Linux Кто "мы"? Это в голове у вас двоемыслие. Новость вообще-то про систему, основанную на FreeBSD. Плохо вы стараетесь, набрасывайте лучше.

5.92 , Аноним ( 92 ), 18:09, 03/10/2021 Он обычный троль версии 2к21. Не кормите его.

2.10 , Ю.Т. ( ? ), 13:11, 03/10/2021 Свободное сообщество дико жаждет успеха.

Одним из двигателей успеха ширпотребных программных изделий считается интерфейс.

Подражание интерфейсу windows 95 и ее потомкам к успеху не привело.

Второй кандидат это основной конкурент интерфейса wndows 95 и ее потомков, то есть интерфейс macos.

3.25 , Аноним ( 22 ), 13:59, 03/10/2021 Для меня интерфейс Win98 удобнее интерфейса Win10 Вместо пуска с каскадными мен... 4.50 , Аноним ( 50 ), 15:13, 03/10/2021 Пуск в 10 такой же точно как в 98. Тот же список ярлыков и папок. Только в довесок еще возможность закреплять часто используемые в виде плиток справа от меню. И весь интерфейс такой же, те же окна, только раскрашены в другой цвет. Всегда было смешно читать эти истории про удобство 98 и прочих в сравнении с 10, при том, что никаких качественных изменений между ними не произошло. Если обезьяну научить пользоваться 98, она и на 10 особых трудностей не встретит. Но вот посади человека - он все потерялся, не нашел градиентов на окнах.

5.60 , Аноним ( 22 ), 15:43, 03/10/2021 Да уж, фанаты Гейтца такие же как и Джобса.

А почему мне надо наживать лишнюю кнопку shift чтобы вызвать контекстное меню, чтобы развернуть или свернуть окно, если в Вин98 это делалось одним кликом ПКМ?

6.62 , Аноним ( 50 ), 15:56, 03/10/2021 > А почему мне надо наживать лишнюю кнопку shift чтобы вызвать контекстное меню, чтобы развернуть или свернуть окно Некое ментальное недомогание, видимо. Я сворачиваю и разворачиваю левым кликом по кнопкам в правой части заголовка окна.

7.64 , Аноним ( 22 ), 16:01, 03/10/2021 То есть по товему, я должен тратить время ны перемещение курсора мыши?

8.67 , Аноним ( 50 ), 16:05, 03/10/2021 Венду значит обновил, а мышь так и осталась с шариком ... 9.73 , Мент ( ? ), 16:34, 03/10/2021 У него её вообще нет Тру линуксоиды пользуются только клавиатурой Я Видал таки... 9.86 , Аноним ( 22 ), 17:26, 03/10/2021 Ну по факту десятка стала неудобнее Вин98 с точки зрения интерфейса Также стала... 4.69 , Ю.Т. ( ? ), 16:14, 03/10/2021 >>Подражание интерфейсу windows 95 и ее потомкам к успеху не привело.

> Для меня интерфейс Win98 удобнее интерфейса Win10. Вместо пуска с каскадными меню, Каждый привыкает лучше к какому-то из вариантов ПИ . Само по себе это не доказательство.

Но что успешному сопернику windows станут охотно подражать и именно в том, что у них славится - очевидно. > «Файл не найден»: как поколение Z разучилось пользоваться папками Очень любопытно.



5.88 , Аноним ( 22 ), 17:37, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – GNOME 2 (MATE) удобнее GNOME 40

KDE (TDE) удобнее KDE 5

Win98 удобнее Win10.

6.107 , Аноним ( - ), 20:30, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Садись в машину времени

идавай назад в прошлое

5.90 , Аноним ( 22 ), 17:38, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – каскадное меню удобно и наглядно для десктопа но не удобно для тачскрина. Вот они и на Mac, Win, Gnome пытаются дестоп приучить к тачскрину зачем-то и у них это почти получилось.

2.13 , Аноним ( - ), 13:22, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > меня просто смущает парадокс - свободное сообщество дико хейтит macOS Ну да, ну да. Перефразируя поговорку про мышей и кактус - куда не ткни (чтобы не ходить далеко - местный модер, любящий потопить далеко за гранью срача "за гну") - "плачут, колются, но продолжают писать с нее, ненавистной!". 2.15 , Dzen Python ( ok ), 13:28, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Учи матчасть: КДЕ - мимо. Гном2 и Матэ - мимо. Гном3 - да. Темки "под мак" от убогоньких к самим средам не имеют никакого отношения. > Почему? Потому, почему и для шиндошс так популярны "иконки под мак" или доки типа рокетдока. Потому, что дети не имеют возможности купить мак, а хакинтош на их железе будет требовать слишком много сторонних и потенциально нестабильных кекстов.

3.17 , QwertyReg ( ok ), 13:29, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Учи матчасть: КДЕ - мимо. Гном2 и Матэ - мимо. Гном3 - Если вы хоть раз видели окно настроек macOS, то вопрос, слизали ли KDE такое же, отпадёт сразу.

А GNOME2 - это вылитый macOS старых версий. 2.19 , oneMetr ( ? ), 13:35, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "Свободное сообщество дико хейтит macOS" за лицензионную политику, в том числе очень жесткие ограничения в Apple store.

Что касается интерфейса, то он один из лучших. Вот и учатся, нарабатывают опыт и кодовую базу.

3.20 , QwertyReg ( ok ), 13:40, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > "Свободное сообщество дико хейтит macOS" за лицензионную политику, в том числе очень

> жесткие ограничения в Apple store. Не срача ради, просто для уточнения - большинство программ для macOS скачиваются на сайтах их разработчиков.

2.21 , Аноним ( 22 ), 13:44, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – большой текст свёрнут, показать Источник arendator ru Стив Джобс украл концепцию Графического интерфейса пользо... 3.24 , QwertyReg ( ok ), 13:50, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >[оверквотинг удален]

> Стив Джобс украл концепцию Графического интерфейса пользователя (ГИП) у Xerox Alto и

> реализовал в Apple Macintosh.

> Стив Джобс показал Apple Macintosh Билу Гейтцу.

> Бил Гейтц сделал Microsoft Windows.

> Воровать у друг друга, на это построена Кремневая долина.

> А вообще разница между Win и MacOS в том что у одной

> меню вверху а у другой внизу, у одной кнопки управления окном

> слева а у другой справа и ещё в нескольких мелочах.

> И вообще копировать MacOS это правильнее, т.к. MacOS ближе всего к Xerox

> Alto. Так что и на винде переносите меню вверх. А у кого украл графику Линус? И да, впервые за год с огромным удовольствием ставлю дизлайк, такого бреда даже на Опеннете не был готов увидеть.

4.27 , Аноним ( 22 ), 14:11, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – большой текст свёрнут, показать Вижу не по нраву много из того что пишу Можешь ставить минусов столько сколько ... 5.30 , QwertyReg ( ok ), 14:18, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вот тебе как говорят в этих ваших интернетах пруфлинк, смотрию, развивайся, мне

> не жалко это общеизвестный факт. https://youtu.be/3rWXdV74Fc8?t=959 Изучаете историю IT по маргинальным канальчикам на Youtube? Дело ваше, но я бы на вашем месте не распространял вирус глупости.

6.43 , Аноним ( 22 ), 14:56, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Конечно же лучше не изучать историю ИТ индустрии вообще, как это делаешь ты. И возмущаться когда в этих ваших интернетах пишут общеизвестные факты, как это делаешь ты.

4.41 , Аноним ( 22 ), 14:50, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >А у кого украл графику Линус? У ЮНИКСА если речь про икс сервер. Ну а если серьезно, то в Линуксе - Интерфейс командной строки (англ. Command Line Interface, CLI). О какой графике ты толкуешь?

3.37 , Аноним ( 22 ), 14:39, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – большой текст свёрнут, показать Я смотрю на мой пост активная реакция Я сейчас ещё раз ударю по Чувство собстве... 4.44 , Аноним ( 44 ), 14:58, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Лалка жирно байтит, а перед ней ты зачем-то мечешь бисер, охлол

5.46 , Аноним ( 22 ), 15:00, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну пусть остальные Бачило посмотрят. От меня не убудет.

5.48 , Аноним ( 22 ), 15:04, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мне кажется что он искренен в своём невежестве.

4.81 , Аноним ( 81 ), 17:08, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Коллега. Илиткой линуксоиды были когда сидели на шлаках, джентах, ну максимум на дебе. С появлением убунт все сильно изменилось. Теперь это сыора такой же гопоты, как вантузятники в иные времена, которые в виду слаборазвитого мну всю илитарность линуеса низвели в жирнфе механизмф комбайна, могущего все и вся. Они даже юникс вей посчитали не нужнфм. Это засланные рабы мс с промытыми мозгами, подорвавшими все изнутри.

А боль тут кукаретиков не слушай, просто они згали но молчали и им абыдна теперь. Они будут молчать и когда им зонды имплантируют. Забей. Ты все правильно сказал!

5.95 , Аноним ( 95 ), 18:36, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что ты там вякнул не илитка даж? То есть освоив Gentoo человек сменив ее перестает быть кем-то? Тебе какая разница как люди на свободу выходят? Кроме убунты конечно же. Там то один сплошной анал зонд эдишн. Линукс это ядро и если он работает на роутере это такой же линукс. Можешь конечно слаку туда водрузить. Всем правда пофиг. Ну поймет больше человек с опытом. Всяко лучше чем на макакоси или на шинде сидеть.

4.82 , Аноним ( 81 ), 17:14, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дополню себя. Чтоб за великую справедливость. Стив даже не идею украл. Он купил у херохса то, что лежало под сукном и херохсу казалось тогда не нужным. Читайте монографию жобса, фанатики.

5.84 , Аноним ( 81 ), 17:22, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Победа стива в том, что пока гейтс тырил дос, стив пилил уже гуй. Но билл позже спосхватился и стырил идею уже у стива. Но таки был догоняющим, да.

2.33 , Аноним ( 33 ), 14:29, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если я сделаю дистрибутив, который работает на гномах, бегущих по кругу, это не значит, что свободное сообщество™ постоянно пытается ездить на гномах, зелёненький ты мой.

2.34 , Аноним ( 34 ), 14:31, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У macOS красивая обертка с какахой внутри, у Linux красиво с плохой обёрткой по мнению хомяков. Вот пытаются совместить.

3.36 , QwertyReg ( ok ), 14:38, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > У macOS красивая обертка с какахой внутри, у Linux красиво с плохой

> обёрткой по мнению хомяков. Вот пытаются совместить. Не припоминаю ни одного случая, когда macOS не включилась бы после выхода из спящего режима, так что про какаху я б постеснялся.

3.45 , Аноним ( - ), 14:59, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >> "Выпуск дистрибутива helloSystem 0.6, использующего FreeBSD

> У macOS красивая обертка с какахой внутри, у Linux красиво с плохой

> обёрткой по мнению хомяков. Вот пытаются совместить. *Даже заголовок не читай, сразу бодро отвечай!*

3.101 , Аноним ( 101 ), 19:28, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >у Linux красиво с плохой обёрткой Что красиво? 100500 драйверов прибитых к ядру и требующих постоянного обновления? Или systemd? Или может namespaces? Или span? Нынешний Linux это корпоративная блоатварь. Его бы пристрелить и начать заново, но с чудовищно огромным легаси никто не осмелиться за это взяться.

2.70 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 16:14, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Не поймите неправильно, меня просто смущает парадокс Нет никакого парадокса. 1. Те, кто делает темы с закосом под Макось и те, кто её «хейтит» — это разные люди.

2. Те, кто «хейтят», делают это по разным причинам, внешний вид Макоси — далеко не самая первая из них.

2.94 , th3m3 ( ok ), 18:18, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Может это макось слизывает, а не свободные проекты.

3.96 , QwertyReg ( ok ), 19:03, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Может это макось слизывает, а не свободные проекты. Ну да, сидят такие в Купертино менеджеры с зарплатой 1kk$+ в год и такие: "Эй, Билли, загляни-ка, что там в Бубунточке нового добавили? А то у нас же нет лучших UI/UX-дизайнеров мира в команде".

4.102 , th3m3 ( ok ), 19:43, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну да, сидят такие в Купертино менеджеры с зарплатой 1kk$+ в год

> и такие: "Эй, Билли, загляни-ка, что там в Бубунточке нового добавили?

> А то у нас же нет лучших UI/UX-дизайнеров мира в команде". Как обычно бывает, скорее всего - они как раз тупо сидят. А работают опять студенты.