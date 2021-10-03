Выпуск дистрибутива helloSystem 0.6, использующего FreeBSD и напоминающего macOS

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|1.1, QwertyReg (ok), 12:40, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Откуда столько аналогов macOS для бедных? Не поймите неправильно, меня просто смущает парадокс - свободное сообщество дико хейтит macOS, но постоянно пытается оттуда слизать интерфейс - см. KDE, GNOME, теперь вот ещё один аналог. Почему?
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|7.91, Аноним (91), 17:52, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>найдите ужо работу, выкидывайте деньгу в пустоту
Для нормального айтишника в России стоимость топового макбука половина или треть зарплаты (на Хабре недавно писали статику зарплат - для сеньоров 400-500к в месяц норма), для айтишника не в России (как я, например) - это около 10-15% МЕСЯЧНОЙ зарплаты.
Какое выкидывание денег? Ты о чем вообще? Ты РАБОЧИЙ инструмент себе покупаешь на пару лет вперёд и тогда удобство - во главе угла и должно быть бескомпромиссным. Чего опенсорс и другие производители железа, кстати, обеспечить не могут. Так что вообще без вариантов тут.
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|8.111, ist (?), 21:23, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ты сам зарабатываешь 400-500к Или хотя бы 100к Для работы всякие там PHP JS ... текст свёрнут, показать
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|2.5, Аноним (5), 12:56, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что у них самый образцово-показательный UI? Причём он не меняется каждый год до неузнаваемости - текущий интерфейс слабо поменялся за 20 лет (пипец, уже 20 лет прошло!).
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|3.22, Аноним (22), 13:46, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Джобс как один раз украл у Xerox Alto, так до сих пор и едут на этом.
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|4.38, QwertyReg (ok), 14:43, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Джобс как один раз украл у Xerox Alto, так до сих пор
> и едут на этом.
А вы свечку держали или на ютубчике посмотрели?
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|Часть нити удалена модератором
|7.63, Аноним (-), 15:58, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Вам бы таблеточку выпить, и сразу все теории заговора покажутся глупостью, как и есть на самом деле.
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|4.71, кек (?), 16:28, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Джобс как один раз украл у Xerox Alto, так до сих пор и едут на этом.
Тогда я могу с полным основанием сказать, что Gnome3 полностью сп-ен у Alcatel OneTouch с ещё до андроидных времён, причём у Alcatel он работал на 5mb ОЗУ.
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|5.85, Аноним (22), 17:23, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Про воровство Джоба это общеизвестный факт который он не скрывал осбо. Об этом не знают или не хотят знать фанатики Эпла и маргинальные линуксоиды, которые не хотят изучать историю.
Про Xerox Alto можно ознакомиться в Х/Д ф-ме Пираты силиконовой долины или в любом другом про Джобса. Или во второй части ф-ма все есть ремикс доступном на Ютубе на русском.
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|6.87, кек (?), 17:33, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он им за это акций эппле отсыпал, какое ж это воровство? Но ты не ответил про гнум3)
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|5.108, Megabit (ok), 20:57, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты наверное Джобса спутал с Гейтсом... Вот второе мажорное чмо, в натуре воровало у всех что не попадя, в то числе и у Джобса. Джобс был не ангелом и это ФАКТ -- НО НИКАК НЕ ВОРОМ!!!... (((
За всю историю его жизни, он никогда не оставался в долгу, даже при "спорном" отдавании ему технологий... (((
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|2.9, Ульянка (?), 13:11, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Откуда в вас столько стремления набросать на вентилятор? Не поймите неправильно, меня просто смущает обилие бессмысленных штампов, которые вы постоянно используете для своих провокационных постов в надежде задеть "больную" тему. Почему?
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|3.12, QwertyReg (ok), 13:15, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Откуда в вас столько стремления набросать на вентилятор? Не поймите неправильно, меня
> просто смущает обилие бессмысленных штампов, которые вы постоянно используете для своих
> провокационных постов в надежде задеть "больную" тему. Почему?
Я никого не хотел обидеть. Просто люблю подмечать двоемысле, типа "мы ненавидим macOS, но слизывает с неё всё, даже launchd" или "мы ненавидим корпорации, но любим Linux". Иногда вопрос - это просто вопрос.
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|4.79, Ульянка (?), 17:04, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> мы ненавидим macOS, но слизывает с неё всё, даже launchd
> мы ненавидим корпорации, но любим Linux
Кто "мы"? Это в голове у вас двоемыслие. Новость вообще-то про систему, основанную на FreeBSD. Плохо вы стараетесь, набрасывайте лучше.
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|2.10, Ю.Т. (?), 13:11, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Свободное сообщество дико жаждет успеха.
Одним из двигателей успеха ширпотребных программных изделий считается интерфейс.
Подражание интерфейсу windows 95 и ее потомкам к успеху не привело.
Второй кандидат это основной конкурент интерфейса wndows 95 и ее потомков, то есть интерфейс macos.
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|3.25, Аноним (22), 13:59, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Для меня интерфейс Win98 удобнее интерфейса Win10 Вместо пуска с каскадными мен... большой текст свёрнут, показать
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|4.50, Аноним (50), 15:13, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пуск в 10 такой же точно как в 98. Тот же список ярлыков и папок. Только в довесок еще возможность закреплять часто используемые в виде плиток справа от меню. И весь интерфейс такой же, те же окна, только раскрашены в другой цвет. Всегда было смешно читать эти истории про удобство 98 и прочих в сравнении с 10, при том, что никаких качественных изменений между ними не произошло. Если обезьяну научить пользоваться 98, она и на 10 особых трудностей не встретит. Но вот посади человека - он все потерялся, не нашел градиентов на окнах.
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|5.60, Аноним (22), 15:43, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да уж, фанаты Гейтца такие же как и Джобса.
А почему мне надо наживать лишнюю кнопку shift чтобы вызвать контекстное меню, чтобы развернуть или свернуть окно, если в Вин98 это делалось одним кликом ПКМ?
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|6.62, Аноним (50), 15:56, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А почему мне надо наживать лишнюю кнопку shift чтобы вызвать контекстное меню, чтобы развернуть или свернуть окно
Некое ментальное недомогание, видимо. Я сворачиваю и разворачиваю левым кликом по кнопкам в правой части заголовка окна.
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|7.64, Аноним (22), 16:01, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То есть по товему, я должен тратить время ны перемещение курсора мыши?
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|9.73, Мент (?), 16:34, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
У него её вообще нет Тру линуксоиды пользуются только клавиатурой Я Видал таки... текст свёрнут, показать
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|9.86, Аноним (22), 17:26, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну по факту десятка стала неудобнее Вин98 с точки зрения интерфейса Также стала... текст свёрнут, показать
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|4.69, Ю.Т. (?), 16:14, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Подражание интерфейсу windows 95 и ее потомкам к успеху не привело.
> Для меня интерфейс Win98 удобнее интерфейса Win10. Вместо пуска с каскадными меню,
Каждый привыкает лучше к какому-то из вариантов ПИ . Само по себе это не доказательство.
Но что успешному сопернику windows станут охотно подражать и именно в том, что у них славится - очевидно.
> «Файл не найден»: как поколение Z разучилось пользоваться папками
Очень любопытно.
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|5.88, Аноним (22), 17:37, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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GNOME 2 (MATE) удобнее GNOME 40
KDE (TDE) удобнее KDE 5
Win98 удобнее Win10.
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|5.90, Аноним (22), 17:38, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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каскадное меню удобно и наглядно для десктопа но не удобно для тачскрина. Вот они и на Mac, Win, Gnome пытаются дестоп приучить к тачскрину зачем-то и у них это почти получилось.
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|2.13, Аноним (-), 13:22, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> меня просто смущает парадокс - свободное сообщество дико хейтит macOS
Ну да, ну да. Перефразируя поговорку про мышей и кактус - куда не ткни (чтобы не ходить далеко - местный модер, любящий потопить далеко за гранью срача "за гну") - "плачут, колются, но продолжают писать с нее, ненавистной!".
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|2.15, Dzen Python (ok), 13:28, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Учи матчасть: КДЕ - мимо. Гном2 и Матэ - мимо. Гном3 - да. Темки "под мак" от убогоньких к самим средам не имеют никакого отношения.
> Почему?
Потому, почему и для шиндошс так популярны "иконки под мак" или доки типа рокетдока. Потому, что дети не имеют возможности купить мак, а хакинтош на их железе будет требовать слишком много сторонних и потенциально нестабильных кекстов.
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|3.17, QwertyReg (ok), 13:29, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Учи матчасть: КДЕ - мимо. Гном2 и Матэ - мимо. Гном3 -
Если вы хоть раз видели окно настроек macOS, то вопрос, слизали ли KDE такое же, отпадёт сразу.
А GNOME2 - это вылитый macOS старых версий.
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|2.19, oneMetr (?), 13:35, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Свободное сообщество дико хейтит macOS" за лицензионную политику, в том числе очень жесткие ограничения в Apple store.
Что касается интерфейса, то он один из лучших. Вот и учатся, нарабатывают опыт и кодовую базу.
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|3.20, QwertyReg (ok), 13:40, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> "Свободное сообщество дико хейтит macOS" за лицензионную политику, в том числе очень
> жесткие ограничения в Apple store.
Не срача ради, просто для уточнения - большинство программ для macOS скачиваются на сайтах их разработчиков.
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|2.21, Аноним (22), 13:44, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
Источник arendator ru Стив Джобс украл концепцию Графического интерфейса пользо... большой текст свёрнут, показать
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|3.24, QwertyReg (ok), 13:50, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>[оверквотинг удален]
> Стив Джобс украл концепцию Графического интерфейса пользователя (ГИП) у Xerox Alto и
> реализовал в Apple Macintosh.
> Стив Джобс показал Apple Macintosh Билу Гейтцу.
> Бил Гейтц сделал Microsoft Windows.
> Воровать у друг друга, на это построена Кремневая долина.
> А вообще разница между Win и MacOS в том что у одной
> меню вверху а у другой внизу, у одной кнопки управления окном
> слева а у другой справа и ещё в нескольких мелочах.
> И вообще копировать MacOS это правильнее, т.к. MacOS ближе всего к Xerox
> Alto. Так что и на винде переносите меню вверх.
А у кого украл графику Линус? И да, впервые за год с огромным удовольствием ставлю дизлайк, такого бреда даже на Опеннете не был готов увидеть.
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|4.27, Аноним (22), 14:11, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
Вижу не по нраву много из того что пишу Можешь ставить минусов столько сколько ... большой текст свёрнут, показать
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|5.30, QwertyReg (ok), 14:18, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот тебе как говорят в этих ваших интернетах пруфлинк, смотрию, развивайся, мне
> не жалко это общеизвестный факт. https://youtu.be/3rWXdV74Fc8?t=959
Изучаете историю IT по маргинальным канальчикам на Youtube? Дело ваше, но я бы на вашем месте не распространял вирус глупости.
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|6.43, Аноним (22), 14:56, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Конечно же лучше не изучать историю ИТ индустрии вообще, как это делаешь ты. И возмущаться когда в этих ваших интернетах пишут общеизвестные факты, как это делаешь ты.
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|4.41, Аноним (22), 14:50, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>А у кого украл графику Линус?
У ЮНИКСА если речь про икс сервер. Ну а если серьезно, то в Линуксе - Интерфейс командной строки (англ. Command Line Interface, CLI). О какой графике ты толкуешь?
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|3.37, Аноним (22), 14:39, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Я смотрю на мой пост активная реакция Я сейчас ещё раз ударю по Чувство собстве... большой текст свёрнут, показать
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|4.44, Аноним (44), 14:58, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лалка жирно байтит, а перед ней ты зачем-то мечешь бисер, охлол
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|4.81, Аноним (81), 17:08, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Коллега. Илиткой линуксоиды были когда сидели на шлаках, джентах, ну максимум на дебе. С появлением убунт все сильно изменилось. Теперь это сыора такой же гопоты, как вантузятники в иные времена, которые в виду слаборазвитого мну всю илитарность линуеса низвели в жирнфе механизмф комбайна, могущего все и вся. Они даже юникс вей посчитали не нужнфм. Это засланные рабы мс с промытыми мозгами, подорвавшими все изнутри.
А боль тут кукаретиков не слушай, просто они згали но молчали и им абыдна теперь. Они будут молчать и когда им зонды имплантируют. Забей. Ты все правильно сказал!
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|5.95, Аноним (95), 18:36, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что ты там вякнул не илитка даж? То есть освоив Gentoo человек сменив ее перестает быть кем-то? Тебе какая разница как люди на свободу выходят? Кроме убунты конечно же. Там то один сплошной анал зонд эдишн. Линукс это ядро и если он работает на роутере это такой же линукс. Можешь конечно слаку туда водрузить. Всем правда пофиг. Ну поймет больше человек с опытом. Всяко лучше чем на макакоси или на шинде сидеть.
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|4.82, Аноним (81), 17:14, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дополню себя. Чтоб за великую справедливость. Стив даже не идею украл. Он купил у херохса то, что лежало под сукном и херохсу казалось тогда не нужным. Читайте монографию жобса, фанатики.
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|5.84, Аноним (81), 17:22, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Победа стива в том, что пока гейтс тырил дос, стив пилил уже гуй. Но билл позже спосхватился и стырил идею уже у стива. Но таки был догоняющим, да.
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|2.33, Аноним (33), 14:29, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если я сделаю дистрибутив, который работает на гномах, бегущих по кругу, это не значит, что свободное сообщество™ постоянно пытается ездить на гномах, зелёненький ты мой.
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|2.34, Аноним (34), 14:31, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У macOS красивая обертка с какахой внутри, у Linux красиво с плохой обёрткой по мнению хомяков. Вот пытаются совместить.
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|3.36, QwertyReg (ok), 14:38, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> У macOS красивая обертка с какахой внутри, у Linux красиво с плохой
> обёрткой по мнению хомяков. Вот пытаются совместить.
Не припоминаю ни одного случая, когда macOS не включилась бы после выхода из спящего режима, так что про какаху я б постеснялся.
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|3.45, Аноним (-), 14:59, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> "Выпуск дистрибутива helloSystem 0.6, использующего FreeBSD
> У macOS красивая обертка с какахой внутри, у Linux красиво с плохой
> обёрткой по мнению хомяков. Вот пытаются совместить.
*Даже заголовок не читай, сразу бодро отвечай!*
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|3.101, Аноним (101), 19:28, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>у Linux красиво с плохой обёрткой
Что красиво? 100500 драйверов прибитых к ядру и требующих постоянного обновления? Или systemd? Или может namespaces? Или span? Нынешний Linux это корпоративная блоатварь. Его бы пристрелить и начать заново, но с чудовищно огромным легаси никто не осмелиться за это взяться.
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|2.70, AlexYeCu_not_logged (?), 16:14, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Не поймите неправильно, меня просто смущает парадокс
Нет никакого парадокса.
1. Те, кто делает темы с закосом под Макось и те, кто её «хейтит» — это разные люди.
2. Те, кто «хейтят», делают это по разным причинам, внешний вид Макоси — далеко не самая первая из них.
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|3.96, QwertyReg (ok), 19:03, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Может это макось слизывает, а не свободные проекты.
Ну да, сидят такие в Купертино менеджеры с зарплатой 1kk$+ в год и такие: "Эй, Билли, загляни-ка, что там в Бубунточке нового добавили? А то у нас же нет лучших UI/UX-дизайнеров мира в команде".
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|4.102, th3m3 (ok), 19:43, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну да, сидят такие в Купертино менеджеры с зарплатой 1kk$+ в год
> и такие: "Эй, Билли, загляни-ка, что там в Бубунточке нового добавили?
> А то у нас же нет лучших UI/UX-дизайнеров мира в команде".
Как обычно бывает, скорее всего - они как раз тупо сидят. А работают опять студенты.
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|1.6, Аноним (6), 12:56, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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какой же лютый бред!
>и позиционируемого как система для обычных пользователей, на которую могут перейти любители macOS, недовольные политикой Apple.
туда уже можно установить профессиональный софт, ну типа Ableton, audiologic или тот же cubase, а может Photoshop? нет? и причем тогда macos?
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|2.8, QwertyReg (ok), 13:10, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тут даже рофл в том, что macOS на обычном железе это не macOS. Только вкупе с лучшим на рынке экраном, удобнейшим тачпадом и отличной подгонке софта под железо macOS может считаться macOS. А это - macOS дома.
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|3.53, Аноним (53), 15:19, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На работе выдавали яблоки... На третий день не выдержал - пришел со своим синкпадом.
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|4.55, QwertyReg (ok), 15:20, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> На работе выдавали яблоки... На третий день не выдержал - пришел со
> своим синкпадом.
Соболезную.
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|4.78, Аноним (81), 17:02, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну то есть расово омертканские бургеры ака вкладки тя не устроили, предпочел чистую китайскую кухню?
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|2.11, A.Stahl (ok), 13:12, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>система для обычных пользователей
>туда уже можно установить профессиональный софт, ну типа Ableton, audiologic или тот же cubase, а может Photoshop?
"какой же лютый бред!"
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|3.65, ыы (?), 16:02, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вас спросили про фотошоп а не про какую-то еще одну кривую графическую тулзу.
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|2.109, KaZaaM4iK (ok), 21:09, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для photoshop'a есть wine. Да и Krita есть, которая почти ничем не хуже, а в каких то аспектах и лучше.
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|1.7, Аноним (81), 13:08, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну вот, а говорят бсди рип. А по мне очень троллинговый дистр, который как бы намекает яблочникам, откуда они пошли есть:)
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|1.16, Аноним (16), 13:28, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Действие, напоминающие выпуск, чего-то, напоминающего дистрибутив, использующее FreeBSD и напоминающее MacOS.
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|1.18, Аноним (18), 13:31, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Загадка. Что получиться, если взять фрю, добавить панельку снизу как у макоси плюс кучу ненужных свистоперделок?
Ответ: говно.
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|1.29, jOKer (ok), 14:14, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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К интерфейсу a'la macos было бы неплохо прибавить компоненты для обеспечения совместимости и запуска оригинального маковского софта. На маке весьма много крутого профессионального ПО, и если его суметь запустить на свободной платформе, то, ИМХО, получится бомба
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|2.32, Аноним (95), 14:25, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не забываем про андроидовские приложения. Уже даже мелкомягкие в 11-й шинде хотят запилить запуск андроидовского софта. И это будет даже быстрее осуществимо.
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|2.35, Аноним (34), 14:34, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Замедленного действия. Сдались им неплатёжеспособные элементы. Только открытое и свободное по.
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|1.31, Аноним (95), 14:24, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Как ни странно выглядит годно. FreeBSD новичку как-то не очень посоветуешь. А тут звук получше сразу сделали. Если там еще и Wayland работает искаропки, так вообще все нормально. ZFS то уже поздно ругать за жручесть ресурсов, когда у многих в компах 16 гигов стоит.
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|1.39, мишалипут (?), 14:47, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Дистрибутив от типичного пользоваля putty.exe: свистит, но подключиться к wifi из графического интерфейса невозможно.
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|2.49, Аноним (-), 15:06, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> создатель формата самодостаточных пакетов AppImage
> Дистрибутив от типичного пользоваля putty.exe
putty.app - пингвинятки обычно пердпочитают макось.
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|1.99, Аноним (99), 19:18, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Там тоже красный крестик закрывает окно браузера, но не прибивает процесс так что все вкладки потеряны?
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