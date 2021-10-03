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Выпуск дистрибутива helloSystem 0.6, использующего FreeBSD и напоминающего macOS

03.10.2021 12:35

Симон Петер (Simon Peter), создатель формата самодостаточных пакетов AppImage, опубликовал выпуск дистрибутива helloSystem 0.6, основанного на FreeBSD 12.2 и позиционируемого как система для обычных пользователей, на которую могут перейти любители macOS, недовольные политикой Apple. Система лишена усложнений, свойственных современным Linux-дистрибутивам, находится под полным контролем пользователя и позволяет чувствовать себя комфортно бывшим пользователям macOS. Для ознакомления с дистрибутивом cформирован загрузочный образ, размером 1.4 ГБ (torrent).

Интерфейс напоминает macOS и включает две панели - верхнюю с глобальным меню и нижнюю с панелью приложений. Для формирования глобального меню и строки состояния задействован пакет panda-statusbar, развиваемый дистрибутивом CyberOS (бывший PandaOS). Панель приложений Dock основана на наработках проекта cyber-dock, также от разработчиков CyberOS. Для управления файлами и размещения ярлыков на рабочем столе развивается файловый менеджер Filer, основанный на pcmanfm-qt от проекта LXQt. По умолчанию предлагается браузер Falkon, но опционально доступен и Chromium.

В качестве основной файловой системы используется ZFS, а для монтирования поддерживаются exFAT, NTFS, EXT4, HFS+, XFS и MTP. Приложения поставляются в самодостаточных пакетах. Для запуска приложений применяется утилита launch, которая находит программу и анализирует ошибки при выполнении. Система для сборки Live-образов основана на инструментарии проекта FuryBSD.

Проектом развивается серия собственных приложений, таких как конфигуратор, инсталлятор, утилита mountarchive для монтирования архивов в дерево ФС, утилита для восстановления данных с ZFS, интерфейс для разбивки дисков, индикатор настройки сети, утилита для создания скриншотов, браузер Zeroconf-серверов, индикатор для настройки громкости, утилита для настройки загрузочного окружения. Для разработки используется язык Python и библиотека Qt. Среди поддерживаемых компонентов для разработки приложений в порядке снижения предпочтения названы PyQt, QML, Qt, KDE Frameworks и GTK.

Основные новшества helloSystem 0.6:

  • Осуществлён переход с оконного менеджера Openbox на KWin.
  • Предоставлена возможность манипуляций с любым краем окна для изменения размера окон.
  • Обеспечена привязка окон к определённым размерам при перетаскивании к краю экрана.
  • Реализовано изменения размера пиктограмм в нижнем правом углу экрана.
  • Обеспечена корректная центровка заголовков окон.
  • Добавлены анимационные эффекты изменения размера, сворачивания и раскрытия окон.
  • Добавлен анимированный обзор открытых окон, показываемый при перемещения указателя мыши в левый верхний угол экрана.
  • По умолчанию активирован стековый режим размещения окон.
  • Обеспечено закругление верхних углов окон, при сохранении острых нижних углов. При раскрытии окна на весь экран или прикреплении к верхней части - скруглённые углы заменяются на острые.
  • Настройки ядра оптимизированы для повышения качества звука.
  • Добавлено меню "Open" и комбинация Command-O для открытия файлов и каталогов в файловом менеджере Filer.
  • В Filer прекращена поддержка вкладок и режима показа миниатюр ("Thumbnail View").
  • Добавлена комбинация Command-Backspace для перемещения файлов в корзину и Command+Shift+Backspace для мгновенного удаления.
  • Упрощён интерфейс с настройками рабочего стола.
  • Добавлена поддержка прозрачности для обоев рабочего стола.
  • Добавлен экспериментальный апплет для показа уровня заряда аккумулятора.
  • Началось формирование портов и пакетов для установки рабочего стола helloDesktop во FreeBSD.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/helloSystem...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива helloSystem 0.5, использующего FreeBSD и напоминающего macOS
  3. OpenNews: Автор AppImage развивает дистрибутив helloSystem, использующий FreeBSD и напоминающий macOS
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива NomadBSD 130R-20210508
  5. OpenNews: Выпуск GhostBSD 21.09.06
  6. OpenNews: Выпуск операционной системы MidnightBSD 2.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55906-hellosystem
Ключевые слова: hellosystem, bsd
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Обсуждение (102) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, QwertyReg (ok), 12:40, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Откуда столько аналогов macOS для бедных? Не поймите неправильно, меня просто смущает парадокс - свободное сообщество дико хейтит macOS, но постоянно пытается оттуда слизать интерфейс - см. KDE, GNOME, теперь вот ещё один аналог. Почему?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:44, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    MacOS не за интерфейс хейтят:D
     
     
  • 3.4, макоёд (?), 12:55, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А за что?

    Не виндой же пользоваться, ну.

     
     
  • 4.58, Аноним (58), 15:39, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > А за что?

    За вендорлок и непомерные цены.

     
     
  • 5.66, Аноним (-), 16:04, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Проблемы бутербродов. Найдите нормальную работу.
     
     
  • 6.74, нах.. (?), 16:38, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Точно, найдите ужо работу, выкидывайте деньгу в пустоту.
     
     
  • 7.91, Аноним (91), 17:52, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >найдите ужо работу, выкидывайте деньгу в пустоту

    Для нормального айтишника в России стоимость топового макбука половина или треть зарплаты (на Хабре недавно писали статику зарплат - для сеньоров 400-500к в месяц норма), для айтишника не в России (как я, например) - это около 10-15% МЕСЯЧНОЙ зарплаты.

    Какое выкидывание денег? Ты о чем вообще? Ты РАБОЧИЙ инструмент себе покупаешь на пару лет вперёд и тогда удобство - во главе угла и должно быть бескомпромиссным. Чего опенсорс и другие производители железа, кстати, обеспечить не могут. Так что вообще без вариантов тут.

     
     
  • 8.100, Алексндр (?), 19:28, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чушь пишете https habr com ru article 569026 Нет таких ЗП в России для сеньо... текст свёрнут, показать
     
  • 8.103, Аноним (103), 19:59, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, линейка Dell XPS намного превосходит MacBook Pro ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.106, Аноним (106), 20:24, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В том, что у XPS-сок в отличии от маков рамка дисплея отклеивается Да, в этом п... текст свёрнут, показать
     
  • 8.105, Аноним (-), 20:13, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из твоего супер пассажа ясно Ты не поймешь о чем речь... текст свёрнут, показать
     
  • 8.111, ist (?), 21:23, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты сам зарабатываешь 400-500к Или хотя бы 100к Для работы всякие там PHP JS ... текст свёрнут, показать
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:56, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что у них самый образцово-показательный UI? Причём он не меняется каждый год до неузнаваемости - текущий интерфейс слабо поменялся за 20 лет (пипец, уже 20 лет прошло!).
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 13:46, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Джобс как один раз украл у Xerox Alto, так до сих пор и едут на этом.
     
     
  • 4.38, QwertyReg (ok), 14:43, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Джобс как один раз украл у Xerox Alto, так до сих пор
    > и едут на этом.

    А вы свечку держали или на ютубчике посмотрели?

     
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 7.63, Аноним (-), 15:58, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Вам бы таблеточку выпить, и сразу все теории заговора покажутся глупостью, как и есть на самом деле.
     
  • 4.71, кек (?), 16:28, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Джобс как один раз украл у Xerox Alto, так до сих пор и едут на этом.

    Тогда я могу с полным основанием сказать, что Gnome3 полностью сп-ен у Alcatel OneTouch с ещё до андроидных времён, причём у Alcatel он работал на 5mb ОЗУ.

     
     
  • 5.83, Аноним (22), 17:19, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Где пруфы, Билли? Нам нужны пруфы!
     
     
  • 6.89, кек (?), 17:37, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.youtube.com/watch?v=8XtM8BNXwg0
     
     
  • 7.97, Аноним (22), 19:06, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот Алкатель выглядит более фичастм, чем гном.
     
     
  • 8.104, кек (?), 20:10, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и есть ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.85, Аноним (22), 17:23, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Про воровство Джоба это общеизвестный факт который он не  скрывал осбо. Об этом не знают или не хотят знать фанатики Эпла и маргинальные линуксоиды, которые не хотят изучать историю.
    Про Xerox Alto можно ознакомиться в Х/Д ф-ме Пираты силиконовой долины или в любом другом про Джобса. Или во второй части ф-ма все есть ремикс доступном на Ютубе на русском.
     
     
  • 6.87, кек (?), 17:33, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он им за это акций эппле отсыпал, какое ж это воровство? Но ты не ответил про гнум3)
     
  • 5.108, Megabit (ok), 20:57, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты наверное Джобса спутал с Гейтсом... Вот второе мажорное чмо, в натуре воровало у всех что не попадя, в то числе и у Джобса. Джобс был не ангелом и это ФАКТ -- НО НИКАК НЕ ВОРОМ!!!... (((
    За всю историю его жизни, он никогда не оставался в долгу, даже при "спорном" отдавании ему технологий... (((
     
  • 2.9, Ульянка (?), 13:11, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Откуда в вас столько стремления набросать на вентилятор? Не поймите неправильно, меня просто смущает обилие бессмысленных штампов, которые вы постоянно используете для своих провокационных постов в надежде задеть "больную" тему. Почему?
     
     
  • 3.12, QwertyReg (ok), 13:15, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Откуда в вас столько стремления набросать на вентилятор? Не поймите неправильно, меня
    > просто смущает обилие бессмысленных штампов, которые вы постоянно используете для своих
    > провокационных постов в надежде задеть "больную" тему. Почему?

    Я никого не хотел обидеть. Просто люблю подмечать двоемысле, типа "мы ненавидим macOS, но слизывает с неё всё, даже launchd" или "мы ненавидим корпорации, но любим Linux". Иногда вопрос - это просто вопрос.

     
     
  • 4.14, Аноним (14), 13:26, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Они ещё kde и Qt любят больше православного Gnome и GTK
     
     
  • 5.23, Аноним (22), 13:49, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну потомму что гномом последующих версий пользоваться неудобнее, чем гномом предыдущих. Gnome 1 выглядит явно удобнее чем Gnomew 40. https://ru.wikipedia.org/wiki/GNOME#/media/%D0%A4%D0%B0�

    Но наклонности копировать MacOS появились уже в Gnome 1.4
    https://ru.wikipedia.org/wiki/GNOME#/media/%D0%A4%D0%B0�

     
  • 4.79, Ульянка (?), 17:04, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > мы ненавидим macOS, но слизывает с неё всё, даже launchd
    > мы ненавидим корпорации, но любим Linux

    Кто "мы"? Это в голове у вас двоемыслие. Новость вообще-то про систему, основанную на FreeBSD. Плохо вы стараетесь, набрасывайте лучше.

     
     
  • 5.92, Аноним (92), 18:09, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Он обычный троль версии 2к21. Не кормите его.
     
  • 2.10, Ю.Т. (?), 13:11, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свободное сообщество дико жаждет успеха.
    Одним из двигателей успеха ширпотребных программных изделий считается интерфейс.
    Подражание интерфейсу windows 95 и ее потомкам к успеху не привело.
    Второй кандидат это основной конкурент интерфейса wndows 95 и ее потомков, то есть интерфейс macos.
     
     
  • 3.25, Аноним (22), 13:59, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для меня интерфейс Win98 удобнее интерфейса Win10 Вместо пуска с каскадными мен... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.50, Аноним (50), 15:13, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пуск в 10 такой же точно как в 98. Тот же список ярлыков и папок. Только в довесок еще возможность закреплять часто используемые в виде плиток справа от меню. И весь интерфейс такой же, те же окна, только раскрашены в другой цвет. Всегда было смешно читать эти истории про удобство 98 и прочих в сравнении с 10, при том, что никаких качественных изменений между ними не произошло. Если обезьяну научить пользоваться 98, она и на 10 особых трудностей не встретит. Но вот посади человека - он все потерялся, не нашел градиентов на окнах.
     
     
  • 5.60, Аноним (22), 15:43, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да уж, фанаты Гейтца такие же как и Джобса.
    А почему мне надо наживать лишнюю кнопку shift чтобы вызвать контекстное меню, чтобы развернуть или свернуть окно, если в Вин98 это делалось одним кликом ПКМ?
     
     
  • 6.62, Аноним (50), 15:56, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А почему мне надо наживать лишнюю кнопку shift чтобы вызвать контекстное меню, чтобы развернуть или свернуть окно

    Некое ментальное недомогание, видимо. Я сворачиваю и разворачиваю левым кликом по кнопкам в правой части заголовка окна.

     
     
  • 7.64, Аноним (22), 16:01, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть по товему, я должен тратить время ны перемещение курсора мыши?
     
     
  • 8.67, Аноним (50), 16:05, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Венду значит обновил, а мышь так и осталась с шариком ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.73, Мент (?), 16:34, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У него её вообще нет Тру линуксоиды пользуются только клавиатурой Я Видал таки... текст свёрнут, показать
     
  • 9.86, Аноним (22), 17:26, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну по факту десятка стала неудобнее Вин98 с точки зрения интерфейса Также стала... текст свёрнут, показать
     
  • 4.69, Ю.Т. (?), 16:14, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Подражание интерфейсу windows 95 и ее потомкам к успеху не привело.
    > Для меня интерфейс Win98 удобнее интерфейса Win10. Вместо пуска с каскадными меню,

    Каждый привыкает лучше к какому-то из вариантов ПИ . Само по себе это не доказательство.
    Но что успешному сопернику windows станут охотно подражать и именно в том, что у них славится - очевидно.

    > «Файл не найден»: как поколение Z разучилось пользоваться папками

    Очень любопытно.


     
     
  • 5.88, Аноним (22), 17:37, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GNOME 2 (MATE) удобнее GNOME 40
    KDE (TDE) удобнее KDE 5
    Win98 удобнее Win10.
     
     
  • 6.107, Аноним (-), 20:30, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Садись в машину времени
    идавай назад в прошлое
     
  • 5.90, Аноним (22), 17:38, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    каскадное меню удобно и наглядно для десктопа но не удобно для тачскрина. Вот они и на Mac, Win, Gnome пытаются дестоп приучить к тачскрину зачем-то и у них это почти получилось.
     
  • 2.13, Аноним (-), 13:22, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > меня просто смущает парадокс - свободное сообщество дико хейтит macOS

    Ну да, ну да. Перефразируя поговорку про мышей и кактус - куда не ткни (чтобы не ходить далеко - местный модер, любящий потопить далеко за гранью срача "за гну") - "плачут, колются, но продолжают писать с нее, ненавистной!".

     
  • 2.15, Dzen Python (ok), 13:28, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Учи матчасть: КДЕ - мимо. Гном2 и Матэ - мимо. Гном3 - да. Темки "под мак" от убогоньких к самим средам не имеют никакого отношения.

    > Почему?

    Потому, почему и для шиндошс так популярны "иконки под мак" или доки типа рокетдока. Потому, что дети не имеют возможности купить мак, а хакинтош на их железе будет требовать слишком много сторонних и потенциально нестабильных кекстов.

     
     
  • 3.17, QwertyReg (ok), 13:29, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Учи матчасть: КДЕ - мимо. Гном2 и Матэ - мимо. Гном3 -

    Если вы хоть раз видели окно настроек macOS, то вопрос, слизали ли KDE такое же, отпадёт сразу.
    А GNOME2 - это вылитый macOS старых версий.

     
  • 2.19, oneMetr (?), 13:35, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Свободное сообщество дико хейтит macOS" за лицензионную политику, в том числе очень жесткие ограничения в Apple store.
    Что касается интерфейса, то он один из лучших. Вот и учатся, нарабатывают опыт и кодовую базу.
     
     
  • 3.20, QwertyReg (ok), 13:40, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "Свободное сообщество дико хейтит macOS" за лицензионную политику, в том числе очень
    > жесткие ограничения в Apple store.

    Не срача ради, просто для уточнения - большинство программ для macOS скачиваются на сайтах их разработчиков.

     
  • 2.21, Аноним (22), 13:44, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Источник arendator ru Стив Джобс украл концепцию Графического интерфейса пользо... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.24, QwertyReg (ok), 13:50, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >[оверквотинг удален]
    > Стив Джобс украл концепцию Графического интерфейса пользователя (ГИП) у Xerox Alto и
    > реализовал в Apple Macintosh.
    > Стив Джобс показал Apple Macintosh Билу Гейтцу.
    > Бил Гейтц сделал Microsoft Windows.
    > Воровать у друг друга, на это построена Кремневая долина.
    > А вообще разница между Win и MacOS в том что у одной
    > меню вверху а у другой внизу, у одной кнопки управления окном
    > слева а у другой справа и ещё в нескольких мелочах.
    > И вообще копировать MacOS это правильнее, т.к. MacOS ближе всего к Xerox
    > Alto. Так что и на винде переносите меню вверх.

    А у кого украл графику Линус? И да, впервые за год с огромным удовольствием ставлю дизлайк, такого бреда даже на Опеннете не был готов увидеть.

     
     
  • 4.27, Аноним (22), 14:11, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Вижу не по нраву много из того что пишу Можешь ставить минусов столько сколько ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.30, QwertyReg (ok), 14:18, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот тебе как говорят в этих ваших интернетах пруфлинк, смотрию, развивайся, мне
    > не жалко это общеизвестный факт. https://youtu.be/3rWXdV74Fc8?t=959

    Изучаете историю IT по маргинальным канальчикам на Youtube? Дело ваше, но я бы на вашем месте не распространял вирус глупости.

     
     
  • 6.43, Аноним (22), 14:56, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Конечно же лучше не изучать историю ИТ индустрии вообще, как это делаешь ты. И возмущаться когда в этих ваших интернетах пишут общеизвестные факты, как это делаешь ты.
     
  • 4.41, Аноним (22), 14:50, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >А у кого украл графику Линус?

    У ЮНИКСА если речь про икс сервер. Ну а если серьезно, то в Линуксе  - Интерфейс командной строки (англ. Command Line Interface, CLI). О какой графике ты толкуешь?

     
  • 3.37, Аноним (22), 14:39, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Я смотрю на мой пост активная реакция Я сейчас ещё раз ударю по Чувство собстве... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.44, Аноним (44), 14:58, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лалка жирно байтит, а перед ней ты зачем-то мечешь бисер, охлол
     
     
  • 5.46, Аноним (22), 15:00, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну пусть остальные Бачило посмотрят. От меня не убудет.
     
  • 5.48, Аноним (22), 15:04, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне кажется что он искренен в своём невежестве.
     
  • 4.81, Аноним (81), 17:08, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Коллега. Илиткой линуксоиды были когда сидели на шлаках, джентах, ну максимум на дебе. С появлением убунт все сильно изменилось. Теперь это сыора такой же гопоты, как вантузятники в иные времена, которые в виду слаборазвитого мну всю илитарность линуеса низвели в жирнфе механизмф комбайна, могущего все и вся. Они даже юникс вей посчитали не нужнфм. Это засланные рабы мс с промытыми мозгами, подорвавшими все изнутри.
    А боль тут кукаретиков не слушай, просто они згали но молчали и им абыдна теперь. Они будут молчать и когда им зонды имплантируют. Забей. Ты все правильно сказал!
     
     
  • 5.95, Аноним (95), 18:36, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что ты там вякнул не илитка даж? То есть освоив Gentoo человек сменив ее перестает быть кем-то? Тебе какая разница как люди на свободу выходят? Кроме убунты конечно же. Там то один сплошной анал зонд эдишн. Линукс это ядро и если он работает на роутере это такой же линукс. Можешь конечно слаку туда водрузить. Всем правда пофиг. Ну поймет больше человек с опытом. Всяко лучше чем на макакоси или на шинде сидеть.
     
  • 4.82, Аноним (81), 17:14, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дополню себя. Чтоб за великую справедливость. Стив даже не идею украл. Он купил у херохса то, что лежало под сукном и херохсу казалось тогда не нужным. Читайте монографию жобса, фанатики.
     
     
  • 5.84, Аноним (81), 17:22, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Победа стива в том, что пока гейтс тырил дос, стив пилил уже гуй. Но билл позже спосхватился и стырил идею уже у стива. Но таки был догоняющим, да.
     
  • 2.33, Аноним (33), 14:29, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если я сделаю дистрибутив, который работает на гномах, бегущих по кругу, это не значит, что свободное сообщество™ постоянно пытается ездить на гномах, зелёненький ты мой.
     
  • 2.34, Аноним (34), 14:31, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У macOS красивая обертка с какахой внутри, у Linux красиво с плохой обёрткой по мнению хомяков. Вот пытаются совместить.
     
     
  • 3.36, QwertyReg (ok), 14:38, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > У macOS красивая обертка с какахой внутри, у Linux красиво с плохой
    > обёрткой по мнению хомяков. Вот пытаются совместить.

    Не припоминаю ни одного случая, когда macOS не включилась бы после выхода из спящего режима, так что про какаху я б постеснялся.

     
  • 3.45, Аноним (-), 14:59, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> "Выпуск дистрибутива helloSystem 0.6, использующего FreeBSD
    > У macOS красивая обертка с какахой внутри, у Linux красиво с плохой
    > обёрткой по мнению хомяков. Вот пытаются совместить.

    *Даже заголовок не читай, сразу бодро отвечай!*


     
  • 3.101, Аноним (101), 19:28, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >у Linux красиво с плохой обёрткой

    Что красиво? 100500 драйверов прибитых к ядру и требующих постоянного обновления? Или systemd? Или может namespaces? Или span? Нынешний Linux это корпоративная блоатварь. Его бы пристрелить и начать заново, но с чудовищно огромным легаси никто не осмелиться за это взяться.

     
  • 2.70, AlexYeCu_not_logged (?), 16:14, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Не поймите неправильно, меня просто смущает парадокс

    Нет никакого парадокса.

    1. Те, кто делает темы с закосом под Макось и те, кто её «хейтит» — это разные люди.
    2. Те, кто «хейтят», делают это по разным причинам, внешний вид Макоси — далеко не самая первая из них.

     
  • 2.94, th3m3 (ok), 18:18, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Может это макось слизывает, а не свободные проекты.
     
     
  • 3.96, QwertyReg (ok), 19:03, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Может это макось слизывает, а не свободные проекты.

    Ну да, сидят такие в Купертино менеджеры с зарплатой 1kk$+ в год и такие: "Эй, Билли, загляни-ка, что там в Бубунточке нового добавили? А то у нас же нет лучших UI/UX-дизайнеров мира в команде".

     
     
  • 4.102, th3m3 (ok), 19:43, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну да, сидят такие в Купертино менеджеры с зарплатой 1kk$+ в год
    > и такие: "Эй, Билли, загляни-ка, что там в Бубунточке нового добавили?
    > А то у нас же нет лучших UI/UX-дизайнеров мира в команде".

    Как обычно бывает, скорее всего - они как раз тупо сидят. А работают опять студенты.

     

  • 1.3, Аноним (3), 12:55, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ну... Тогда уж Elementary или собственно сам оригинал:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=55621
    https://www.apple.com/ru/macos/monterey-preview/
     
  • 1.6, Аноним (6), 12:56, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    какой же лютый бред!
    >и позиционируемого как система для обычных пользователей, на которую могут перейти любители macOS, недовольные политикой Apple.

    туда уже можно установить профессиональный софт, ну типа Ableton, audiologic или тот же cubase, а может Photoshop? нет? и причем тогда macos?

     
     
  • 2.8, QwertyReg (ok), 13:10, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тут даже рофл в том, что macOS на обычном железе это не macOS. Только вкупе с лучшим на рынке экраном, удобнейшим тачпадом и отличной подгонке софта под железо macOS может считаться macOS. А это - macOS дома.
     
     
  • 3.53, Аноним (53), 15:19, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На работе выдавали яблоки... На третий день не выдержал - пришел со своим синкпадом.
     
     
  • 4.55, QwertyReg (ok), 15:20, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > На работе выдавали яблоки... На третий день не выдержал - пришел со
    > своим синкпадом.

    Соболезную.

     
  • 4.78, Аноним (81), 17:02, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну то есть расово омертканские бургеры ака вкладки тя не устроили, предпочел чистую китайскую кухню?
     
  • 2.11, A.Stahl (ok), 13:12, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>система для обычных пользователей
    >туда уже можно установить профессиональный софт, ну типа Ableton, audiologic или тот же cubase, а может Photoshop?

    "какой же лютый бред!"

     
  • 2.59, Аноним (58), 15:42, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > может Photoshop?

    Да! Раз - https://github.com/Diolinux/PhotoGIMP ; Два - https://github.com/sudo-give-me-coffee/PhotoMP

     
     
  • 3.61, QwertyReg (ok), 15:47, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> может Photoshop?
    > Да! Раз - https://github.com/Diolinux/PhotoGIMP ; Два - https://github.com/sudo-give-me-coffee/PhotoMP

    Разработчики GIMP неоднократно заявляли, что GIMP не является заменой Photoshop.
    Как его не перекрашивай, хоть PhotoGIMP, хоть Glimpse.

     
  • 3.65, ыы (?), 16:02, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вас спросили про фотошоп а не про какую-то еще одну кривую графическую тулзу.
     
  • 2.109, KaZaaM4iK (ok), 21:09, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для photoshop'a есть wine. Да и Krita есть, которая почти ничем не хуже, а в каких то аспектах и лучше.
     

  • 1.7, Аноним (81), 13:08, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну вот, а говорят бсди рип. А по мне очень троллинговый дистр, который как бы намекает яблочникам, откуда они пошли есть:)
     
  • 1.16, Аноним (16), 13:28, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Действие, напоминающие выпуск, чего-то, напоминающего дистрибутив, использующее FreeBSD и напоминающее MacOS.
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 14:12, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что-то напоминающее выпуск
     

  • 1.18, Аноним (18), 13:31, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Загадка. Что получиться, если взять фрю, добавить панельку снизу как у макоси плюс кучу ненужных свистоперделок?
    Ответ: говно.
     
  • 1.26, Аноним (28), 14:10, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вот что что, а ФриБсд на десктопе максимально не нужно.
     
  • 1.29, jOKer (ok), 14:14, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    К интерфейсу a'la macos было бы неплохо прибавить компоненты для обеспечения совместимости и запуска оригинального маковского софта. На маке весьма много крутого профессионального ПО, и если его суметь запустить на свободной платформе, то, ИМХО, получится бомба
     
     
  • 2.32, Аноним (95), 14:25, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не забываем про андроидовские приложения. Уже даже мелкомягкие в 11-й шинде хотят запилить запуск андроидовского софта. И это будет даже быстрее осуществимо.
     
  • 2.35, Аноним (34), 14:34, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Замедленного действия. Сдались им неплатёжеспособные элементы. Только открытое и свободное по.
     

  • 1.31, Аноним (95), 14:24, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как ни странно выглядит годно. FreeBSD новичку как-то не очень посоветуешь. А тут звук получше сразу сделали. Если там еще и Wayland работает искаропки, так вообще все нормально. ZFS то уже поздно ругать за жручесть ресурсов, когда у многих в компах 16 гигов стоит.
     
     
  • 2.56, Аноним (56), 15:33, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *BSD вообще-то никому не посоветуешь. Не только новичку.
     

  • 1.39, мишалипут (?), 14:47, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дистрибутив от типичного пользоваля putty.exe: свистит, но подключиться к wifi из графического интерфейса невозможно.
     
     
  • 2.49, Аноним (-), 15:06, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> создатель формата самодостаточных пакетов AppImage
    > Дистрибутив от типичного пользоваля putty.exe

    putty.app - пингвинятки обычно пердпочитают макось.

     

  • 1.47, Аноним (22), 15:02, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой фронтэнд и какой пакетный менеджер тут используется?

     
  • 1.51, pashev.me (?), 15:15, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Bienvenido - не толерантно. А вдруг пользователь женщина?
     
  • 1.68, Онаним (?), 16:11, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    KDE-то пропатченный хоть?
     
  • 1.72, Аноним (72), 16:34, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    HalloweenSystem
     
  • 1.77, Аноним (81), 17:00, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мак и бсд в одном заголовке. Ну а как, корни не пропьешь!
     
  • 1.93, Спайдермен (?), 18:10, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто знает, что за ДЕ он использует?
     
  • 1.99, Аноним (99), 19:18, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Там тоже красный крестик закрывает окно браузера, но не прибивает процесс так что все вкладки потеряны?
     
  • 1.110, InuYasha (??), 21:09, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    глааное - чтобы обои были hello.jpg!
     

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