Выпуск Wifibox 0.11, окружение для использования WiFi-драйверов Linux во FreeBSD

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|1.1, Аноним (1), 12:54, 31/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто там орал про актуальность фри? Чето не очень-то она актуальна что надо так костылить.
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|3.5, Аноним (1), 13:10, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот-вот у самих бздни уже 20 лет нет, но нет будут топить за эту нафталиновую штуку.
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|3.22, Аноним (-), 16:15, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Разжыгатели срачей орали. Такие как ты, например.
Да просто забавно выглядит когда бзда без линукса шагу ступить не может а бочку на них катят. Пчелы против меда :))
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|4.28, Котофалк (?), 16:43, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Именно поэтому на каждую новость про фряху набегают ценные комментаторы "а кто сейчас это использует"?
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|4.29, Аноним (29), 16:44, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дак для линукса дрова обычно сам вендор пишет, а для BSD приходится портировать самим разработчикам BSD. Если не получается, то используются вот такие костыли.
Расматривай это не как "бсд шагу ступить без линукса не может", а как то, что вендор пишет открытый референс-драйвер только на примере линукса с возможностью всем желающим портировать его на другие Ос. Яркий пример такого драйвера - это KMS.
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|5.32, Аноним (32), 16:58, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так в BSD разработчики рассказывали что тот кошмарик в иксах их устраивает, ничего менять не надо, ну и самоустранились из разработки nextgen системных интерфейсов.
А то что иксы вытворяли - извините, "kill it with fire!". Не должна юзермод прога лезть в железо напрямую, тем более монопольно. Можно конечно рассказать что это на микроядра похоже, но когда это такая огромная и костылястая и не секурная программа как иксы делает, это вообще-то ситуацию не улучшает а ровно наоборот. Только потом еще все очень криво и проблемно работает. Начиная с проблем перфоманса и заканчивая кривым сложным кодом который трогать страшно. Он писался в эпоху когда 640x480х256 цветов был запредельным хайтеком, а про то чтобы видео на компе смотреть речь не шла совсем.
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|1.3, Аноним (3), 13:01, 31/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Хотел перейти с ГНУ/Линукс на семейство БСД из-за личного неприятия вектора развития Линукса, но, почитав подобные ветки, понял, что с "тонущего корабля" никуда и не убежать.
В одном из БЗД Линукс на виртуалке крутят, чтобы WiFi работал, а в другом даже патчи написать не могут(https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=52418).
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|2.6, Аноним (-), 13:11, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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то же самое скоро ждёт и линукс, количество программистов в BSD изначально было меньше и их вымирание заметнее. скоро останутся одни смузихлёбы и пилить ОС будет некому, будут выпускать 10 релизов веб-обёртки над браузером, работающим под gentoo, в неделю, а маркетологи будут орать, какая это впервые революция
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|2.8, КО (?), 13:21, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А куда ты убежишь, когда один индус, разрабатывающий всё с нуля не добрался до твоего железа?
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|3.9, Аноним (3), 13:29, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>А куда ты убежишь
На Haiku, например. На моем железе "изкаробки" завелось.
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|4.23, Аноним (-), 16:17, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На Haiku, например. На моем железе "изкаробки" завелось.
И кому от этого, спрашивается, хуже будет?
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|2.31, Аноним (31), 16:57, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Линуксулятор не запускает ядро линукса, потому пришлось виртуалку гонять.
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|1.10, beck (??), 13:34, 31/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не понимаю воплей про костыли. Вполне годное решение. Более того, так можно сделать в принципе для любой системы, на которую нет драйверов. Ту же Хайку.
Жаль, что с видео так скорее всего не получится.
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|2.14, НяшМяш (ok), 14:42, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Местные эксперты бьются за каждый байт ОЗУ на своих пентиумах, страдая на всяких WM вместо DE. А тут предлагают целую виртуалку катать ради одного драйвера.
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|3.15, Аноним (3), 15:05, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>целую виртуалку катать ради одного драйвера
Попробуйте оценить собою написанное со стороны. Я, конечно, понимаю, что сейчас век электрона, смузи, скриптухи, но даже это уже слишком.
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|3.16, Аноним (1), 15:12, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Т.е. ты предлагаешь чтобы это всё ещё было написано на электроне и твоя виртуалка запускалась в браузере? Ну ок, странный ты конечно. Но ок.
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|3.18, Ivan_83 (ok), 15:22, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня для этих целей OpenWRT крутится, 196мб рамы и кажется 256мб на диске.
Сильно лучше чем отдельные дрова+софт, в том плане что оно обновляет атомарно заменой образа, не нужно в систему кучу зависимостей тянуть и прочего. Конфигурю через браузер.
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|4.24, Аноним (-), 16:18, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> У меня для этих целей OpenWRT крутится, 196мб рамы и кажется 256мб на диске.
Нехилый такой драйверок вафельки получился...
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|2.20, Аноним (20), 15:30, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Жаль, что с видео так скорее всего не получится.
С Вяленым да, не получится. С Иксами получится, если по TCP сделать.
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|1.13, Аноним (13), 14:35, 31/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А почему нельзя интегрировать линуксовые драйвера напрямую через прямые вызовы на бинарях линукса?
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|2.19, Ivan_83 (ok), 15:24, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Линуксовые дрова во фре собираются и работают.
Они для видео и некоторых сетевых.
Для вифи нет потому что во фре нет поддержки wifi5, wifi6 в ядре и системных утилитах.
Те драйвер то в принципе можно собрать и запустить но юзать полноценно не выйдет.
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|2.27, dannyD (?), 16:28, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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а ноут не десктоп?
или десктоп это только полупустой ящик размером с мангал?
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