Выпуск Wifibox 0.11, окружение для использования WiFi-драйверов Linux во FreeBSD

2.11 , Ivan_83 ( ok ), 13:46, 31/12/2022 Для линух дров есть прослойка Linux KPI.

2.14 , НяшМяш ( ok ), 14:42, 31/12/2022 Местные эксперты бьются за каждый байт ОЗУ на своих пентиумах, страдая на всяких WM вместо DE. А тут предлагают целую виртуалку катать ради одного драйвера.

3.15 , Аноним ( 3 ), 15:05, 31/12/2022 >целую виртуалку катать ради одного драйвера Попробуйте оценить собою написанное со стороны. Я, конечно, понимаю, что сейчас век электрона, смузи, скриптухи, но даже это уже слишком.

3.16 , Аноним ( 1 ), 15:12, 31/12/2022 Т.е. ты предлагаешь чтобы это всё ещё было написано на электроне и твоя виртуалка запускалась в браузере? Ну ок, странный ты конечно. Но ок.

3.18 , Ivan_83 ( ok ), 15:22, 31/12/2022 У меня для этих целей OpenWRT крутится, 196мб рамы и кажется 256мб на диске.

Сильно лучше чем отдельные дрова+софт, в том плане что оно обновляет атомарно заменой образа, не нужно в систему кучу зависимостей тянуть и прочего. Конфигурю через браузер.

4.24 , Аноним ( - ), 16:18, 31/12/2022 > У меня для этих целей OpenWRT крутится, 196мб рамы и кажется 256мб на диске. Нехилый такой драйверок вафельки получился...

2.20 , Аноним ( 20 ), 15:30, 31/12/2022 >Жаль, что с видео так скорее всего не получится. С Вяленым да, не получится. С Иксами получится, если по TCP сделать.