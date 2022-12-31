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Выпуск Wifibox 0.11, окружение для использования WiFi-драйверов Linux во FreeBSD

31.12.2022 12:45

Доступен выпуск проекта Wifibox 0.11, нацеленного на решение проблемы с использованием во FreeBSD беспроводных адаптеров, для которых отсутствуют необходимые драйверы. Работа проблемных для FreeBSD адаптеров в Wifibox обеспечивается через запуск гостевой системы с Linux, в которой загружаются родные для Linux драйверы беспроводных устройств. Окружение потенциально может применяться для любых WiFi-карт, поддерживаемых в Linux, но протестировано в основном на чипах Intel, Qualcomm Atheros и AMD RZ608 (MediaTek MT7921K).

Установка гостевой системы с драйверами автоматизирована, а все необходимые компоненты оформлены в виде готового пакета wifibox, который запускается при загрузке при помощи поставляемого в комплекте rc-сервиса. Гостевая система запускается при помощи гипервизора Bhyve, в котором организуется проброс доступа к беспроводной карте. Для работы требуется система с поддержкой аппаратной виртуализации (AMD-Vi или Intel VT-d). Начинка гостевой системы основана на дистрибутиве Alpine Linux, построенного на базе системной библиотеки Musl и набора утилит BusyBox.

Для подключения к беспроводной сети используется пакет wpa_supplicant, файлы конфигурации для которого синхронизируются с настройками из основного окружения FreeBSD. Создаваемый для wpa_supplicant управляющий Unix-сокет пробрасывается в хост-окружение, что позволяет использовать штатные утилиты FreeBSD для подключения и работы с беспроводной сетью, среди прочего можно использовать утилиты wpa_cli и wpa_gui (net/wpa_supplicant_gui).

В новом выпуске удалена возможность определения специфичных для гостевых систем файлов конфигураций bhyve.conf. Решена проблема с повторной загрузкой модуля vmm.ko. Расширены команды для запуск и остановки гостевой системы. Предоставлена возможность выбора варианта восстановления после выхода из спящего режима.

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Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58412-wifibox
Ключевые слова: wifibox, freebsd
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Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:54, 31/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто там орал про актуальность фри? Чето не очень-то она актуальна что надо так костылить.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:58, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разжыгатели срачей орали. Такие как ты, например.
     
     
  • 3.5, Аноним (1), 13:10, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот-вот у самих бздни уже 20 лет нет, но нет будут топить за эту нафталиновую штуку.
     
  • 3.22, Аноним (-), 16:15, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Разжыгатели срачей орали. Такие как ты, например.

    Да просто забавно выглядит когда бзда без линукса шагу ступить не может а бочку на них катят. Пчелы против меда :))

     
     
  • 4.28, Котофалк (?), 16:43, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно поэтому на каждую новость про фряху набегают ценные комментаторы "а кто сейчас это использует"?
     
  • 4.29, Аноним (29), 16:44, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дак для линукса дрова обычно сам вендор пишет, а для BSD приходится портировать самим разработчикам BSD. Если не получается, то используются вот такие костыли.

    Расматривай это не как "бсд шагу ступить без линукса не может", а как то, что вендор пишет открытый референс-драйвер только на примере линукса с возможностью всем желающим портировать его на другие Ос. Яркий пример такого драйвера - это KMS.

     
     
  • 5.32, Аноним (32), 16:58, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так в BSD разработчики рассказывали что тот кошмарик в иксах их устраивает, ничего менять не надо, ну и самоустранились из разработки nextgen системных интерфейсов.

    А то что иксы вытворяли - извините, "kill it with fire!". Не должна юзермод прога лезть в железо напрямую, тем более монопольно. Можно конечно рассказать что это на микроядра похоже, но когда это такая огромная и костылястая и не секурная программа как иксы делает, это вообще-то ситуацию не улучшает а ровно наоборот. Только потом еще все очень криво и проблемно работает. Начиная с проблем перфоманса и заканчивая кривым сложным кодом который трогать страшно. Он писался в эпоху когда 640x480х256 цветов был запредельным хайтеком, а про то чтобы видео на компе смотреть речь не шла совсем.

     

  • 1.3, Аноним (3), 13:01, 31/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хотел перейти с ГНУ/Линукс на семейство БСД из-за личного неприятия вектора развития Линукса, но, почитав подобные ветки, понял, что с "тонущего корабля" никуда и не убежать.
    В одном из БЗД Линукс на виртуалке крутят, чтобы WiFi работал, а в другом даже патчи написать не могут(https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=52418).
     
     
  • 2.6, Аноним (-), 13:11, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    то же самое скоро ждёт и линукс, количество программистов в BSD изначально было меньше и их вымирание заметнее. скоро останутся одни смузихлёбы и пилить ОС будет некому, будут выпускать 10 релизов веб-обёртки над браузером, работающим под gentoo, в неделю, а маркетологи будут орать, какая это впервые революция
     
  • 2.8, КО (?), 13:21, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А куда ты убежишь, когда один индус, разрабатывающий всё с нуля не добрался до твоего железа?
     
     
  • 3.9, Аноним (3), 13:29, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >А куда ты убежишь

    На Haiku, например. На моем железе "изкаробки" завелось.

     
     
  • 4.23, Аноним (-), 16:17, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На Haiku, например. На моем железе "изкаробки" завелось.

    И кому от этого, спрашивается, хуже будет?

     
     
  • 5.30, Котофалк (?), 16:44, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А тут каждый решает сам, кому как станет.
     
     
  • 6.33, Аноним (32), 17:00, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да... и ник, вот, говорящий такой :)
     

  • 1.7, Аноним (7), 13:18, 31/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сразу бы сделали прослойку для использования линукс внутри фри.
     
     
  • 2.12, YetAnotherOnanym (ok), 13:52, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не поверишь...
     
  • 2.31, Аноним (31), 16:57, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линуксулятор не запускает ядро линукса, потому пришлось виртуалку гонять.
     

  • 1.10, beck (??), 13:34, 31/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не понимаю воплей про костыли. Вполне годное решение. Более того, так можно сделать в принципе для любой системы, на которую нет драйверов. Ту же Хайку.

    Жаль,  что с видео так скорее всего не получится.

     
     
  • 2.11, Ivan_83 (ok), 13:46, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для линух дров есть прослойка Linux KPI.
     
  • 2.14, НяшМяш (ok), 14:42, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Местные эксперты бьются за каждый байт ОЗУ на своих пентиумах, страдая на всяких WM вместо DE. А тут предлагают целую виртуалку катать ради одного драйвера.
     
     
  • 3.15, Аноним (3), 15:05, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >целую виртуалку катать ради одного драйвера

    Попробуйте оценить собою написанное со стороны. Я, конечно, понимаю, что сейчас век электрона, смузи, скриптухи, но даже это уже слишком.

     
  • 3.16, Аноним (1), 15:12, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Т.е. ты предлагаешь чтобы это всё ещё было написано на электроне и твоя виртуалка запускалась в браузере? Ну ок, странный ты конечно. Но ок.
     
  • 3.18, Ivan_83 (ok), 15:22, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня для этих целей OpenWRT крутится, 196мб рамы и кажется 256мб на диске.
    Сильно лучше чем отдельные дрова+софт, в том плане что оно обновляет атомарно заменой образа, не нужно в систему кучу зависимостей тянуть и прочего. Конфигурю через браузер.
     
     
  • 4.24, Аноним (-), 16:18, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > У меня для этих целей OpenWRT крутится, 196мб рамы и кажется 256мб на диске.

    Нехилый такой драйверок вафельки получился...

     
  • 2.20, Аноним (20), 15:30, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Жаль,  что с видео так скорее всего не получится.

    С Вяленым да, не получится. С Иксами получится, если по TCP сделать.

     

  • 1.13, Аноним (13), 14:35, 31/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему нельзя интегрировать линуксовые драйвера напрямую через прямые вызовы на бинарях линукса?
     
     
  • 2.17, Аноним (1), 15:16, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может ты ещё предложишь Линукс переписать под лицензию БЗД?
     
  • 2.19, Ivan_83 (ok), 15:24, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линуксовые дрова во фре собираются и работают.
    Они для видео и некоторых сетевых.
    Для вифи нет потому что во фре нет поддержки wifi5, wifi6 в ядре и системных утилитах.
    Те драйвер то в принципе можно собрать и запустить но юзать полноценно не выйдет.
     
     
  • 3.25, Аноним (-), 16:21, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    core infrastructure collapse - подумал Штирлиц
     

  • 1.26, Аноним (26), 16:22, 31/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    зачем тебе wifi на десктопе?
     
     
  • 2.27, dannyD (?), 16:28, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а ноут не десктоп?

    или десктоп это только полупустой ящик размером с мангал?

     

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