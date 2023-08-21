Замена алгоритма сортировки в sysinit позволила ускорить загрузку FreeBSD

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|1.1, Аноним (1), 09:41, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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А вот когда они заменят сортировку слиянием на быструю сортировку...
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|2.18, User (??), 10:34, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Примерно "никогда", т.к. в отличие от анонима они эти слова не просто год назад на паре слышали
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|3.20, Аноним (1), 10:40, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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быстрая сортировка на то и быстрая, что она самая быстрая - послушают анонима - выиграют ещё несколько мс
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|7.40, Аноним (1), 11:47, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Quicksort is universal, while radix sort is only useful for fix length integer keys.
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|1.3, Аноним (3), 09:44, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> позволило на 2 мс сократить время загрузки ядра
На ЦЕЛЫХ 2 мс? Не верю!
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|2.9, Аноним (9), 09:55, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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Если учесть, что всё ядро загружается 25 мс, то выигрыш в 2 мс вполне существенный.
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|3.68, Аноним (68), 13:44, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вся система у них 25 секунд грузится, а они какие-то 25 мс считают.
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|2.10, Unknown (??), 09:56, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Так это для firecracker там время загрузки от 6мс, поэтому 2 мс это много для такой загрузки.
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|1.4, Stanislavvv (?), 09:46, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Интересно, а для чего требуется быстро загружаться во фрю, что значение имеют 2мс?
Как-то у меня нет мест с фрёй, где время загрузки в пределах минуты имеет хоть какое-то значение — потом работает до пропадания питания или обновления.
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|2.6, Анонимусс (?), 09:53, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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Для виртуалок. Причем насколько я понимаю для выполнения операций on demand.
По ссылке из этой заметки:
"Задержка с момента запуска microVM до начала выполнения приложения заявлена в пределах от 6 до 60 мс (в среднем 12 мс), что позволяет порождать новые виртуальные машины с интенсивностью до 180 окружений в секунду на хосте с 36 ядрами CPU."
Поэтому 2мс это очень круто в рамках поставленной задачи.
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|3.13, Liin (ok), 10:15, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+15 +/–
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Вот этого и не хватает в новости, потому что каждый спрашивает - "зачем это надо из-за 2 мс??"
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|4.80, Атон (?), 15:10, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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там скрипты называются 01_daemon 02_daemon 03_daemon.
зачем их сортировать?
они _УЖЕ_ отсортированы.
инкрементишь и исполняешь последовательно 01_* 02_* ...
попалось два 02_* - порядок не важен. запускаешь их в любом порядке. был бы важен порядок, они имели бы разный "вес" имени. 02_* и 25_* например.
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|5.87, Ананий (?), 15:59, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> там скрипты называются 01_daemon 02_daemon 03_daemon.
> зачем их сортировать?
> они _УЖЕ_ отсортированы.
> инкрементишь и исполняешь последовательно 01_* 02_* ...
> попалось два 02_* - порядок не важен. запускаешь их в любом порядке.
> был бы важен порядок, они имели бы разный "вес" имени.
> 02_* и 25_* например.
Где там? Вот тебе пример из реальной системы:
#rcorder /etc/rc.d/*
/etc/rc.d/dhclient
/etc/rc.d/sysctl
/etc/rc.d/natd
/etc/rc.d/dumpon
/etc/rc.d/hostid
/etc/rc.d/ddb
/etc/rc.d/geli
/etc/rc.d/gbde
/etc/rc.d/ccd
/etc/rc.d/zpool
/etc/rc.d/swap
/etc/rc.d/zfskeys
/etc/rc.d/fsck
/etc/rc.d/zvol
/etc/rc.d/growfs
/etc/rc.d/root
/etc/rc.d/hostid_save
/etc/rc.d/sppp
/etc/rc.d/serial
/etc/rc.d/mdconfig
/etc/rc.d/mountcritlocal
/etc/rc.d/tmp
/etc/rc.d/zfsbe
/etc/rc.d/zfs
/etc/rc.d/var
/etc/rc.d/mdconfig3
/etc/rc.d/cleanvar
а твои 01..02 это для до_системд_линуксов скорее
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|3.47, Аноним (47), 11:58, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что, при регистрации sysinit есть параметр order и они должны вызываться в определенном порядке. См. man 9 SYSINIT.
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|2.17, An2 (?), 10:28, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Чтобы искать регрессии в ядре посредством git bisect.
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|2.71, Аноним (68), 13:47, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну вот, представь, пришёл ты в коворкинг попить смузи, открываешь свой ультрабук, а у тебя там фря полминуты грузится! Это же какое безобразие-то. Срочно нужно с этим что-то делать.
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|2.8, Анонин (?), 09:54, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+22 +/–
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А разве может быть что-то более академическое чем сортировка пузырьком?
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|1.16, S22 (?), 10:28, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Сортировка сейчас сделана как смесь из нескольких алгоритмов.
Когда остаётся мало элементов например меньше 16, то используется пузырьковая как самая быстрая.
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|2.25, Anon888 (?), 10:58, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Я пытался в далеком 2007. Шесть СД дисков установочный образ. После по-моему третьего диска, установщик запросил опять первый. Я все понял и стёр, то что успело поставиться, больше к ФриБСД не возращался. К тому же не люблю чертей.
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|3.69, Аноним (69), 13:47, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как в одной пословице "пи.. лгать не мешки ворочать!"
Шесть установочных CD дисков FreeBSD у него было.. Что там аж на шести дисках то было? Патчи для KDE?
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|4.89, Anon888 (?), 16:04, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Анон, времени прошло не мало, я уже могу не помнить детали, сколько конкретно носителей там было. Но я точно помню, что менял их при установке как диджей. Как говорится уному достаточно, чтобы снести эту систему к ее логотипам. В общем сам не звезди. И эту шутку про КДЕ уже миллион раз повторирили, от её повторения тобой в миллион первый раз она не станет смешней.
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|2.28, Аноним (28), 11:02, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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ИМХО, можно, если вы уже продвинутый пользователь юникс-подобных сисем; в противном случае однозначно не стоит, - лучше выбрать что-нибудь другое!
ПС: Здесь скорее вопрос зачем оно вам? Если вы задаете такой вопрос, - значит скорее всего вы сами не знаете зачем вам это нужно!!! Тот кто знает зачем оно ему - просто берет и пользуется (так же с линуксами) - в противном случае просто, пользуйтесь виндой или маком и не парьтесь!
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|3.51, Kuromi (ok), 12:03, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну как бы на заре Линукса точно такие же вопросы были и точно такие же ответы, можно если вы профи, но зачем оно вам. не парьтесь и ставьте то, что уже работает.
Если бы все следовали данному совету у нас сейчас была бы все еще WinMobile (может даже версия 7) и Виндовс везде.
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|6.91, Аноним (92), 16:06, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Windows 11 наичнает требовать TPM для установки. "Ой, а зачем им это?". А потом потребуют неотключаемый SecureBoot
Это не проблема даже для железа 10 летней давности
> и все
"Всё" - будет для пенсионеров на 775 сокете.
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|4.76, Аноним (68), 13:58, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Значит тех, кому линукс действительно нужен 1%. И это нормально, тк у всех потребности разные. Ненормально - это сидеть на системе, которая не удовлетворяет потребностям.
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|5.90, Аноним (92), 16:04, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Значит тех, кому линукс действительно нужен 1%.
И даже они в большинстве своём сидят на винде или маке, а линь юзают через виртулки и контейнера. Как-то был на конференции посвященной в т.ч. одному из дистрибутивов, там там все были с макбуками с линем в виртуалбоксе.
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|2.53, Ананий (?), 12:09, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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FreeBSD в целом используют либо потому что знают, либо потому что чем-то не устраивает линукс.
Как пользователь именно десктопа на фришке посоветую сначала поставить бубунту или любой другой популярный дистр линукса.А потом уже если чем-то не устроит, пытаться искать альтернативы.
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|2.74, Аноним (74), 13:53, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да тут ответ такой же как и с линуксами, короткий и однозначный ответ - да.
А вот нужно ли переходить на другую систему, это уже сложнее. Стоит ли рассматривать операционные системы отличные от виндовс(всё таки она установленна на абсолютном большинстве десктопов) для использования на декстопе? Только в том случае, если ваша операционная система которая установленна у вас на данный момент, чем-то вас не устраивает и уже смотреть какая из доступных систем подходит полностью под ваши требования(или максимально близка к вашим требованиям от операционной системы и точно более подходящая, чем та операционная система которая у вас есть на данный момент).
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|2.83, Аноним (92), 15:48, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если ты безработный пенсионер живущий с мамой в хрущёбе, и у тебя кроме мастурбации, еды и туалета всё остальное время свободное, то можно.
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|1.21, S22 (?), 10:46, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Сортировка сейчас сделана как смесь из нескольких алгоритмов.
Когда остаётся мало элементов например меньше 16, то используется пузырьковая как самая быстрая.
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|1.33, Анонит (?), 11:29, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Не,ну,а че,норм! Браузеры тоже на пару процентов ускоряют и многим это нравится.
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|1.34, Аноним (-), 11:37, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Мне нравится эта новость. Среди тех, кто учит алгоритмы сортировки есть какой-то ненормальный культ Quick sort, Merge sort. Если в массиве мало данных, то quicksort будет медленней чем Selection sort или Insertion sort.
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|1.54, Аноним (54), 12:18, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Эх жаль что c FreeBSD все пошло не в ту сторону... Хорошая система, законченная, не то что этот финский винегрет...
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|1.58, Ivan1986 (?), 12:29, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тоесть в стандартной функции сортировки в стандартной сишной библиотеки они нашли фатальный недостаток?
Тут блин пофигу на эти миллисекунды, нахрена было писать код из учебника по программированию для школы, если стандартная функция старше этой фряхи.
И блин у них во всем так, и толпа блин неадекватов, которые считают эту поделку нормальной системой.
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|2.64, User (??), 13:22, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Гм. Стесняюсь спрашивать - а где у нас ядро с libc слинковано?
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|3.65, Ivan1986 (?), 13:32, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Стандартная библиотека это не обязательно динамически слинкованная libc, в случае ядра функцию и вкомпилировали без всяких модулей.
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|2.82, Аноним (92), 15:46, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> на сколько сократится время загрузки
На твоём механическом HDD под Core2 Duo, думаю, на пару десятков минут. P.S. Кнопочку турбо не забудь нажать.
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|1.70, Golangdev (?), 13:47, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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LOOOL
> Вместо ранее применявшегося алгоритма пузырьковой сортировки
сколько не надували щёки петуханы
сколько не пыжылись со своими сортировками
а кот-то оно как оказалось - в ините жила себе спокойно да поживала пузырьковая сортировка
шах и мат
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|1.75, Тот_ещё_аноним (ok), 13:55, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>> Метод пузырьковой сортировки предназначен в основном для учебных целей
Вот и выросло поколение)
Ну хоть бы Кнута почитали, там прям ясно-понятно написано, когда пузырьковая выигрывает
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|2.78, Аноним (79), 15:05, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что-то там припоминаю пузырёк на 100 порядков быстрее на GPGPU, Кнут об этом не писал.
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|1.81, Аноним (92), 15:44, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Система для безработных пенсионеров - алканавтов из Сызрани с лицом 50 летней детины, админов локалхостов сидящих на Core2 Duo.
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|2.88, 1 (??), 16:02, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Молодо выглядят пенсионеры из Сызрани, да ещё и алконавты.
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