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Замена алгоритма сортировки в sysinit позволила ускорить загрузку FreeBSD

21.08.2023 09:30

Во FreeBSD принято изменение, меняющее в коде инициализации ядра (sysinit) алгоритм сортировки массивов. Вместо ранее применявшегося алгоритма пузырьковой сортировки в sysinit задействован более эффективный алгоритм сортировки слиянием, что позволило на 2 мс сократить время загрузки ядра в виртуальных машинах Firecracker.

Метод пузырьковой сортировки предназначен в основном для учебных целей и из-за повторяющегося перебора (сложность "O(N^2)") эффективен только для небольших массивов. В sysinit на выполнение более тысячи операций пузырьковой сортировки уходило примерно 7% от всего времени загрузки ядра FreeBSD.

Использование сортировки слиянием позволило устранить эту задержку, так как данный алгоритм решает ту же задачу примерно в 100 раз быстрее. Кроме смены алгоритма для сокращения времени сортировки и уменьшения операций выделения памяти в ядре также задействована оптимизация на основе слияния отсортированных списков, вместо повторной сортировки каждого дополненного списка.

Дополнительно можно отметить формирование второго альфа-выпуска будущей ветки FreeBSD 14.0. Сборки FreeBSD 14.0-BETA2 доступны для архитектур amd64, i386, aarch64 и riscv64. Релиз FreeBSD 14.0 намечен на 23 октября 2023 года. На 25 августа запланировано создание ветки stable/14, а на 8 сентября создание ветки releng/14.0 и формирование первой бета-версии. Среди изменений во FreeBSD 14: обновление компилятора Clang до ветки 16 и увеличение с 256 до 1024 числа поддерживаемых ядер CPU (параметр MAXCPU) в системах на базе архитектуры amd64 и arm64.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Проекту FreeBSD исполнилось 30 лет
  3. OpenNews: Debian прекращает поддержку порта GNU/kFreeBSD
  4. OpenNews: Релиз FreeBSD 13.2 с поддержкой Netlink и WireGuard
  5. OpenNews: Доступен порт файловой системы HAMMER2 для NetBSD и FreeBSD
  6. OpenNews: Выпуск Wifibox 0.11, окружение для использования WiFi-драйверов Linux во FreeBSD
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59634-freebsd
Ключевые слова: freebsd, boot, init, optimization
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 09:41, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А вот когда они заменят сортировку слиянием на быструю сортировку...
     
     
  • 2.18, User (??), 10:34, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Примерно "никогда", т.к. в отличие от анонима они эти слова не просто год назад на паре слышали
     
     
  • 3.20, Аноним (1), 10:40, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    быстрая сортировка на то и быстрая, что она самая быстрая - послушают анонима - выиграют ещё несколько мс
     
     
  • 4.27, penetrator (?), 11:02, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    самая быстрая не квик сорт
     
     
  • 5.29, Аноним (1), 11:07, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а какая?
     
     
  • 6.36, Аноним (36), 11:41, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сортировка слиянием.

     
  • 6.37, Аноним (37), 11:42, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Radix sort.
     
     
  • 7.40, Аноним (1), 11:47, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Quicksort is universal, while radix sort is only useful for fix length integer keys.
     
     
  • 8.84, Вы забыли заполнить поле Name (?), 15:49, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не обязательно Если хранить строки, как нормальные люди, т е с длиной, а не ну... текст свёрнут, показать
     
  • 6.62, Аноним (62), 13:11, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Карманная.
     

  • 1.2, Alladin (?), 09:43, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Вау, невозможное возможно!
     
  • 1.3, Аноним (3), 09:44, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > позволило на 2 мс сократить время загрузки ядра

    На ЦЕЛЫХ 2 мс? Не верю!

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:55, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Если учесть, что всё ядро загружается 25 мс, то выигрыш в 2 мс вполне существенный.
     
     
  • 3.15, Анонимник (?), 10:24, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не успеешь и глазом моргнуть
     
  • 3.68, Аноним (68), 13:44, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вся система у них 25 секунд грузится, а они какие-то 25 мс считают.
     
  • 2.10, Unknown (??), 09:56, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Так это для firecracker там время загрузки от 6мс, поэтому 2 мс это много для такой загрузки.
     

  • 1.4, Stanislavvv (?), 09:46, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, а для чего требуется быстро загружаться во фрю, что значение имеют 2мс?
    Как-то у меня нет мест с фрёй, где время загрузки в пределах минуты имеет хоть какое-то значение — потом работает до пропадания питания или обновления.
     
     
  • 2.6, Анонимусс (?), 09:53, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    Для виртуалок. Причем насколько я понимаю для выполнения операций on demand.

    По ссылке из этой заметки:
    "Задержка с момента запуска microVM до начала выполнения приложения заявлена в пределах от 6 до 60 мс (в среднем 12 мс), что позволяет порождать новые виртуальные машины с интенсивностью до 180 окружений в секунду на хосте с 36 ядрами CPU."

    Поэтому 2мс это очень круто в рамках поставленной задачи.

     
     
  • 3.13, Liin (ok), 10:15, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +15 +/
    Вот этого и не хватает в новости, потому что каждый спрашивает - "зачем это надо из-за 2 мс??"
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:00, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Интересно, зачем при загрузке сортировка
     
     
  • 3.14, Ананий (?), 10:20, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    для определения порядка загрузки rc скриптов, например
     
     
  • 4.80, Атон (?), 15:10, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    там скрипты называются 01_daemon 02_daemon 03_daemon.
    зачем их сортировать?  
    они _УЖЕ_ отсортированы.

    инкрементишь и исполняешь последовательно 01_* 02_* ...
    попалось два 02_* - порядок не важен. запускаешь их в любом порядке. был бы важен порядок, они имели бы разный "вес" имени.  02_*  и 25_*  например.

     
     
  • 5.87, Ананий (?), 15:59, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > там скрипты называются 01_daemon 02_daemon 03_daemon.
    > зачем их сортировать?
    > они _УЖЕ_ отсортированы.
    > инкрементишь и исполняешь последовательно 01_* 02_* ...
    > попалось два 02_* - порядок не важен. запускаешь их в любом порядке.
    > был бы важен порядок, они имели бы разный "вес" имени.  
    > 02_*  и 25_*  например.

    Где там? Вот тебе пример из реальной системы:
    #rcorder /etc/rc.d/*

    /etc/rc.d/dhclient
    /etc/rc.d/sysctl
    /etc/rc.d/natd
    /etc/rc.d/dumpon
    /etc/rc.d/hostid
    /etc/rc.d/ddb
    /etc/rc.d/geli
    /etc/rc.d/gbde
    /etc/rc.d/ccd
    /etc/rc.d/zpool
    /etc/rc.d/swap
    /etc/rc.d/zfskeys
    /etc/rc.d/fsck
    /etc/rc.d/zvol
    /etc/rc.d/growfs
    /etc/rc.d/root
    /etc/rc.d/hostid_save
    /etc/rc.d/sppp
    /etc/rc.d/serial
    /etc/rc.d/mdconfig
    /etc/rc.d/mountcritlocal
    /etc/rc.d/tmp
    /etc/rc.d/zfsbe
    /etc/rc.d/zfs
    /etc/rc.d/var
    /etc/rc.d/mdconfig3
    /etc/rc.d/cleanvar

    а твои 01..02 это для до_системд_линуксов скорее

     
  • 3.47, Аноним (47), 11:58, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что, при регистрации sysinit есть параметр order и они должны вызываться в определенном порядке. См. man 9 SYSINIT.
     
  • 2.17, An2 (?), 10:28, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чтобы искать регрессии в ядре посредством git bisect.
     
  • 2.71, Аноним (68), 13:47, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну вот, представь, пришёл ты в коворкинг попить смузи, открываешь свой ультрабук, а у тебя там фря полминуты грузится! Это же какое безобразие-то. Срочно нужно с этим что-то делать.
     

  • 1.5, Герострат (?), 09:48, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Это и есть то самое академическое качество кода BSD?
     
     
  • 2.8, Анонин (?), 09:54, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +22 +/
    А разве может быть что-то более академическое чем сортировка пузырьком?
     
     
  • 3.12, Герострат (?), 10:01, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Да, сказал неподумав, извините.
     
  • 3.63, Аноним (63), 13:20, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Bogosort
     
  • 3.92, Аноним (92), 16:09, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Клоун.
     

  • 1.16, S22 (?), 10:28, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сортировка сейчас сделана как смесь из нескольких алгоритмов.

    Когда остаётся мало элементов например меньше 16, то используется пузырьковая как самая быстрая.

     
     
  • 2.22, Anon888 (?), 10:47, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вставками же.
     
     
  • 3.77, Аноним (77), 14:47, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Без предваритеьного пузыря вставить никто не даст
     

  • 1.19, Аноним (19), 10:35, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Можно ли использовать FreeBSD в качестве десктопной системы?
     
     
  • 2.23, Admino (ok), 10:53, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Разрешаю.
     
  • 2.24, Аноним (24), 10:55, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Можно. Если пропатчить КДЕ.
     
  • 2.25, Anon888 (?), 10:58, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Я пытался в далеком 2007. Шесть СД дисков установочный образ. После по-моему третьего диска, установщик запросил опять первый. Я все понял и стёр, то что успело поставиться, больше к ФриБСД не возращался. К тому же не люблю чертей.
     
     
  • 3.69, Аноним (69), 13:47, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как в одной пословице "пи.. лгать не мешки ворочать!"
    Шесть установочных CD дисков FreeBSD у него было.. Что там аж на шести дисках то было? Патчи для KDE?
     
     
  • 4.86, 1 (??), 15:58, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ZVER Edition же !
     
  • 4.89, Anon888 (?), 16:04, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анон, времени прошло не мало, я уже могу не помнить детали, сколько конкретно носителей там было. Но я точно помню, что менял их при установке как диджей. Как говорится уному достаточно, чтобы снести эту систему к ее логотипам. В общем сам не звезди. И эту шутку про КДЕ уже миллион раз повторирили, от её повторения тобой в миллион первый раз она не станет смешней.
     
  • 2.28, Аноним (28), 11:02, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ИМХО, можно, если вы уже продвинутый пользователь юникс-подобных сисем; в противном случае однозначно не стоит, - лучше выбрать что-нибудь другое!

    ПС: Здесь скорее вопрос зачем оно вам? Если вы задаете такой вопрос, - значит скорее всего вы сами не знаете зачем вам это нужно!!! Тот кто знает зачем оно ему - просто берет и пользуется (так же с линуксами) - в противном случае просто, пользуйтесь виндой или маком и не парьтесь!

     
     
  • 3.51, Kuromi (ok), 12:03, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как бы на заре Линукса точно такие же вопросы были и точно такие же ответы, можно если вы профи, но зачем оно вам. не парьтесь и ставьте то, что уже работает.

    Если бы все следовали данному совету у нас сейчас была бы все еще WinMobile (может даже версия 7) и Виндовс везде.

     
     
  • 4.59, Аноним (28), 12:33, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> и Виндовс везде. <<<

    :)
    Виндоус и так сейчас практически у каждого обычного пользователя на десктопе:
    https://gs.statcounter.com/os-market-share/desktop/worldwide
    https://gs.statcounter.com/os-market-share/desktop/russian-federation

     
     
  • 5.60, Kuromi (ok), 12:51, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>>> и Виндовс везде. <<<
    > :)
    > Виндоус и так сейчас практически у каждого обычного пользователя на десктопе:
    > https://gs.statcounter.com/os-market-share/desktop/worldwide
    > https://gs.statcounter.com/os-market-share/desktop/russian-federation

    Ага, зато даже у самых непонятливых начинает пригорать когда Windows 11 наичнает требовать TPM для установки. "Ой, а зачем им это?". А потом потребуют неотключаемый SecureBoot и все.

     
     
  • 6.91, Аноним (92), 16:06, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Windows 11 наичнает требовать TPM для установки. "Ой, а зачем им это?". А потом потребуют неотключаемый SecureBoot

    Это не проблема даже для железа 10 летней давности

    > и все

    "Всё" - будет для пенсионеров на 775 сокете.

     
  • 4.76, Аноним (68), 13:58, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит тех, кому линукс действительно нужен 1%. И это нормально, тк у всех потребности разные. Ненормально - это сидеть на системе, которая не удовлетворяет потребностям.
     
     
  • 5.90, Аноним (92), 16:04, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Значит тех, кому линукс действительно нужен 1%.

    И даже они в большинстве своём сидят на винде или маке, а линь юзают через виртулки и контейнера. Как-то был на конференции посвященной в т.ч. одному из дистрибутивов, там там все были с макбуками с линем в виртуалбоксе.

     
  • 2.44, Аноним (44), 11:50, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Абсолютно точно нет.
     
  • 2.52, Аноним (52), 12:04, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да
     
  • 2.53, Ананий (?), 12:09, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FreeBSD в целом используют либо потому что знают, либо потому что чем-то не устраивает линукс.
    Как пользователь именно десктопа на фришке посоветую сначала поставить бубунту или любой другой популярный дистр линукса.А потом уже если чем-то не устроит, пытаться искать альтернативы.
     
  • 2.74, Аноним (74), 13:53, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да тут ответ такой же как и с линуксами, короткий и однозначный ответ - да.
    А вот нужно ли переходить на другую систему, это уже сложнее. Стоит ли рассматривать операционные системы отличные от виндовс(всё таки она установленна на абсолютном большинстве десктопов) для использования на декстопе? Только в том случае, если ваша операционная система которая установленна у вас на данный момент, чем-то вас не устраивает и уже смотреть какая из доступных систем подходит полностью под ваши требования(или максимально близка к вашим требованиям от операционной системы и точно более подходящая, чем та операционная система которая у вас есть на данный момент).
     
  • 2.83, Аноним (92), 15:48, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты безработный пенсионер живущий с мамой в хрущёбе, и у тебя кроме мастурбации, еды и туалета всё остальное время свободное, то можно.
     

  • 1.21, S22 (?), 10:46, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сортировка сейчас сделана как смесь из нескольких алгоритмов.

    Когда остаётся мало элементов например меньше 16, то используется пузырьковая как самая быстрая.

     
  • 1.30, Аноним (30), 11:09, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вот куда надо было смотреть! А не пилить системд.
     
     
  • 2.48, Аноним (52), 11:59, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот да.
    https://wiki.freebsd.org/BootTime
     
  • 2.61, Аноним (61), 13:11, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лёня в сторону Micro$oft смотрел.
     

  • 1.33, Анонит (?), 11:29, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не,ну,а че,норм! Браузеры тоже на пару процентов ускоряют и многим это нравится.
     
  • 1.34, Аноним (-), 11:37, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Мне нравится эта новость. Среди тех, кто учит алгоритмы сортировки есть какой-то ненормальный культ Quick sort, Merge sort. Если в массиве мало данных, то quicksort будет медленней чем Selection sort или Insertion sort.
     
  • 1.41, Аноним (44), 11:48, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда у фряхи нет никаких достижений они начинают фигнёй страдать.
     
     
  • 2.56, Ivan1986 (?), 12:18, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы намекаете что у них еще есть и другие состояния?
     

  • 1.49, Аноним (49), 11:59, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, когда они 13.3 планируют выпустить?
     
  • 1.54, Аноним (54), 12:18, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Эх жаль что c FreeBSD все пошло не в ту сторону... Хорошая система, законченная, не то что этот финский винегрет...
     
  • 1.55, pashev.ru (?), 12:18, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пузырёк, две миллисекунды... Вроде не 1 апреля )
     
  • 1.57, Hippopotamus (ok), 12:19, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень хорошо
     
  • 1.58, Ivan1986 (?), 12:29, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тоесть в стандартной функции сортировки в стандартной сишной библиотеки они нашли фатальный недостаток?

    Тут блин пофигу на эти миллисекунды, нахрена было писать код из учебника по программированию для школы, если стандартная функция старше этой фряхи.

    И блин у них во всем так, и толпа блин неадекватов, которые считают эту поделку нормальной системой.

     
     
  • 2.64, User (??), 13:22, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гм. Стесняюсь спрашивать - а где у нас ядро с libc слинковано?
     
     
  • 3.65, Ivan1986 (?), 13:32, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Стандартная библиотека это не обязательно динамически слинкованная libc, в случае ядра функцию и вкомпилировали без всяких модулей.
     
     
  • 4.72, User (??), 13:48, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да-да, замечательно. В linux'е вкомпилили пирамидальную сортировку https://github.com/torvalds/linux/commits/8a72f3820c4d14b27ad5336aed00063a7a7f в 2005 году - что и где там до того было и что из этого "была" осталось до нонешних лет - хрен его знает.
    В freebsd qsort затащили на 10 лет раньше... https://github.com/freebsd/freebsd-src/commit/d89a1b600fc07174b854f76aaddffe47 и все равно позже, чем тот "пузырьковый" код, который в те травоядные времена еще и не мешал никому.
    Как-то так.
     

  • 1.66, Tron is Whistling (?), 13:40, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А если на systemd заменить - на сколько сократится время загрузки?
     
     
  • 2.67, Tron is Whistling (?), 13:41, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, чорд, перепутал init с sysinit.
     
  • 2.82, Аноним (92), 15:46, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на сколько сократится время загрузки

    На твоём механическом HDD под Core2 Duo, думаю, на пару десятков минут. P.S. Кнопочку турбо не забудь нажать.

     

  • 1.70, Golangdev (?), 13:47, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    LOOOL

    > Вместо ранее применявшегося алгоритма пузырьковой сортировки

    сколько не надували щёки петуханы

    сколько не пыжылись со своими сортировками

    а кот-то оно как оказалось - в ините жила себе спокойно да поживала пузырьковая сортировка

    шах и мат

     
     
  • 2.79, Аноним (79), 15:06, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И чо? Пузырёк и пузырёк, вполне эффективно в ряде случаев.
     
     
  • 3.85, Golangdev (?), 15:54, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И чо?

    Вот, во FreeBSD не эти случаи, вот и он оказался неэффективным

     

  • 1.73, BrainFucker (ok), 13:52, 21/08/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
  • 1.75, Тот_ещё_аноним (ok), 13:55, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >> Метод пузырьковой сортировки предназначен в основном для учебных целей

    Вот и выросло поколение)
    Ну хоть бы Кнута почитали, там прям ясно-понятно написано, когда пузырьковая выигрывает

     
     
  • 2.78, Аноним (79), 15:05, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что-то там припоминаю пузырёк на 100 порядков быстрее на GPGPU, Кнут об этом не писал.
     

  • 1.81, Аноним (92), 15:44, 21/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Система для безработных пенсионеров - алканавтов из Сызрани с лицом 50 летней детины, админов локалхостов сидящих на Core2 Duo.
     
     
  • 2.88, 1 (??), 16:02, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Молодо выглядят пенсионеры из Сызрани, да ещё и алконавты.
     

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