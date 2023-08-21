Замена алгоритма сортировки в sysinit позволила ускорить загрузку FreeBSD

2.23 , Admino ( ok ), 10:53, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Разрешаю.

2.24 , Аноним ( 24 ), 10:55, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Можно. Если пропатчить КДЕ.

2.25 , Anon888 ( ? ), 10:58, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Я пытался в далеком 2007. Шесть СД дисков установочный образ. После по-моему третьего диска, установщик запросил опять первый. Я все понял и стёр, то что успело поставиться, больше к ФриБСД не возращался. К тому же не люблю чертей.

3.69 , Аноним ( 69 ), 13:47, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Как в одной пословице "пи.. лгать не мешки ворочать!"

Шесть установочных CD дисков FreeBSD у него было.. Что там аж на шести дисках то было? Патчи для KDE?

4.86 , 1 ( ?? ), 15:58, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ZVER Edition же !

4.89 , Anon888 ( ? ), 16:04, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Анон, времени прошло не мало, я уже могу не помнить детали, сколько конкретно носителей там было. Но я точно помню, что менял их при установке как диджей. Как говорится уному достаточно, чтобы снести эту систему к ее логотипам. В общем сам не звезди. И эту шутку про КДЕ уже миллион раз повторирили, от её повторения тобой в миллион первый раз она не станет смешней.

2.28 , Аноним ( 28 ), 11:02, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – ИМХО, можно, если вы уже продвинутый пользователь юникс-подобных сисем; в противном случае однозначно не стоит, - лучше выбрать что-нибудь другое! ПС: Здесь скорее вопрос зачем оно вам? Если вы задаете такой вопрос, - значит скорее всего вы сами не знаете зачем вам это нужно!!! Тот кто знает зачем оно ему - просто берет и пользуется (так же с линуксами) - в противном случае просто, пользуйтесь виндой или маком и не парьтесь!

3.51 , Kuromi ( ok ), 12:03, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну как бы на заре Линукса точно такие же вопросы были и точно такие же ответы, можно если вы профи, но зачем оно вам. не парьтесь и ставьте то, что уже работает. Если бы все следовали данному совету у нас сейчас была бы все еще WinMobile (может даже версия 7) и Виндовс везде.

4.59 , Аноним ( 28 ), 12:33, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>> и Виндовс везде. <<< :)

Виндоус и так сейчас практически у каждого обычного пользователя на десктопе:

https://gs.statcounter.com/os-market-share/desktop/worldwide

https://gs.statcounter.com/os-market-share/desktop/russian-federation

5.60 , Kuromi ( ok ), 12:51, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>>> и Виндовс везде. <<<

> :)

> Виндоус и так сейчас практически у каждого обычного пользователя на десктопе:

> https://gs.statcounter.com/os-market-share/desktop/worldwide

> https://gs.statcounter.com/os-market-share/desktop/russian-federation Ага, зато даже у самых непонятливых начинает пригорать когда Windows 11 наичнает требовать TPM для установки. "Ой, а зачем им это?". А потом потребуют неотключаемый SecureBoot и все.

6.91 , Аноним ( 92 ), 16:06, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Windows 11 наичнает требовать TPM для установки. "Ой, а зачем им это?". А потом потребуют неотключаемый SecureBoot Это не проблема даже для железа 10 летней давности > и все "Всё" - будет для пенсионеров на 775 сокете.

4.76 , Аноним ( 68 ), 13:58, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Значит тех, кому линукс действительно нужен 1%. И это нормально, тк у всех потребности разные. Ненормально - это сидеть на системе, которая не удовлетворяет потребностям.

5.90 , Аноним ( 92 ), 16:04, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Значит тех, кому линукс действительно нужен 1%. И даже они в большинстве своём сидят на винде или маке, а линь юзают через виртулки и контейнера. Как-то был на конференции посвященной в т.ч. одному из дистрибутивов, там там все были с макбуками с линем в виртуалбоксе.

2.44 , Аноним ( 44 ), 11:50, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Абсолютно точно нет.

2.52 , Аноним ( 52 ), 12:04, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да

2.53 , Ананий ( ? ), 12:09, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – FreeBSD в целом используют либо потому что знают, либо потому что чем-то не устраивает линукс.

Как пользователь именно десктопа на фришке посоветую сначала поставить бубунту или любой другой популярный дистр линукса.А потом уже если чем-то не устроит, пытаться искать альтернативы.

2.74 , Аноним ( 74 ), 13:53, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да тут ответ такой же как и с линуксами, короткий и однозначный ответ - да.

А вот нужно ли переходить на другую систему, это уже сложнее. Стоит ли рассматривать операционные системы отличные от виндовс(всё таки она установленна на абсолютном большинстве десктопов) для использования на декстопе? Только в том случае, если ваша операционная система которая установленна у вас на данный момент, чем-то вас не устраивает и уже смотреть какая из доступных систем подходит полностью под ваши требования(или максимально близка к вашим требованиям от операционной системы и точно более подходящая, чем та операционная система которая у вас есть на данный момент).

2.83 , Аноним ( 92 ), 15:48, 21/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если ты безработный пенсионер живущий с мамой в хрущёбе, и у тебя кроме мастурбации, еды и туалета всё остальное время свободное, то можно.

