В спецификации OCI Runtime 1.3 появилась поддержка FreeBSD

05.11.2025 11:34

Проект Open Container Initiative (OCI) опубликовал версию спецификации OCI Runtime 1.3. Спецификация определяет поведение и конфигурационный интерфейс для запуска и управления изолированными контейнерами, унифицирующий взаимодействие с низкоуровневыми runtime-компонентами, такими как runc, crun, youki, gVisor и Kata Containers. OCI Runtime обеспечивает взаимозаменяемость подобных компонентов в высокоуровневых инструментариях, таких как containerd и CRI-O.

Выпуск OCI Runtime 1.3 примечателен добавлением в спецификацию поддержки платформы FreeBSD, в которой для изоляции контейнеров применяется механизм FreeBSD Jails. В качестве низкоуровневого runtime во FreeBSD можно использовать runj. Официальная поддержка в OCI Runtime подчёркивает возможность применения FreeBSD с OCI-совместимыми высокоуровневыми инструментами контейнеризации и оркестровки, и делает платформу FreeBSD более привлекательной для использования в облачных инфраструктурах и корпоративных системах, придерживающихся отраслевых стандартов.

Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64185-oci
Ключевые слова: oci, freebsd, container
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (4) RSS
  • 1, зоотехник (?), 11:51, 05/11/2025 [ответить]  
    		• +/
    А вот это по нашему. FreeBSD все больше становиться предпочтительным для исхода с дряхлеющего (pжaвеющeгo) линукса.
     
  • 2, Аноним (2), 12:07, 05/11/2025 [ответить]  
    		• –2 +/
    Изоляция в BSD есть с незапамятных времён (и механизм модулей куда более адекватный, а не для галочки), вся новость про признание какой-то левой организацией FreeBSD как достойной.
     
     
  • 3, Sunderland93 (ok), 12:11, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Именно признание это "левой" организацией и позволит прожить FreeBSD ещё некоторое время, в наш век облаков и контейнерной виртуализации.
     
     
  • 4, хех (?), 12:17, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У нас ещё век локалхоста и трёх серверов на ослиной тяге администрирования не прошел. Ну и вообще наш век идёт в обратную сторону, скоро "апдейтнимся" до альтлинукса или чего похуже добровольно, но принудительно.
    Так что фряха для нас ещё ого-го!
     
