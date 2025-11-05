В спецификации OCI Runtime 1.3 появилась поддержка FreeBSD

Проект Open Container Initiative (OCI) опубликовал версию спецификации OCI Runtime 1.3. Спецификация определяет поведение и конфигурационный интерфейс для запуска и управления изолированными контейнерами, унифицирующий взаимодействие с низкоуровневыми runtime-компонентами, такими как runc, crun, youki, gVisor и Kata Containers. OCI Runtime обеспечивает взаимозаменяемость подобных компонентов в высокоуровневых инструментариях, таких как containerd и CRI-O.

Выпуск OCI Runtime 1.3 примечателен добавлением в спецификацию поддержки платформы FreeBSD, в которой для изоляции контейнеров применяется механизм FreeBSD Jails. В качестве низкоуровневого runtime во FreeBSD можно использовать runj. Официальная поддержка в OCI Runtime подчёркивает возможность применения FreeBSD с OCI-совместимыми высокоуровневыми инструментами контейнеризации и оркестровки, и делает платформу FreeBSD более привлекательной для использования в облачных инфраструктурах и корпоративных системах, придерживающихся отраслевых стандартов.



