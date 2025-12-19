Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 590.48.01

|
3.16, Аноним (-), 22:53, 19/12/2025
|–1 +/–
Не самые старые железки. Что-то рано, тем более если игры нафиг не нужны, а нужна затычка, которая просто не тормозит при прокрутке хрома.
4.17, Аноним (17), 23:17, 19/12/2025
|–1 +/–
> Не самые старые железки. Что-то рано, тем более если игры нафиг не
> нужны, а нужна затычка, которая просто не тормозит при прокрутке хрома.
9 и 11 лет соответственно. Даже топовые карточки тех времён сегодня будут тормозить и иметь проблемы с современным ПО. А со старым ПО просто продолжай пользоваться легаси драйвером, поддержку ещё долго будут сохранять в нём. В целом, конечно, старые неэффективные печи это не затычка, сколько электричества оно жрёт впустую… Определённо, выгодней купить современную карту среднего сегмента, хотя кто вас богачей поймёт.
5.18, Аноним (18), 00:03, 20/12/2025
|+1 +/–
> Даже топовые карточки тех времён сегодня будут тормозить и иметь проблемы с современным ПО.
Как затычка для браузера — не будут.
> Определённо, выгодней купить современную карту среднего сегмента, хотя кто вас богачей поймёт.
А, троллинг оценил.
6.19, Аноним (17), 00:15, 20/12/2025
|+/–
Хаха, вот тут ты промазал. Как затычка для браузера они будут потреблять максимум электроэнергии, потому что только с новыми карточками они могут оставаться в пассивном режиме при просмотре ютуба Ну тут спасибо хорошим драйверам от nvidia тоже, поддержка vaapi от стороннего разработчика только через cuda и nvdec.
6.25, Аноним (-), 01:36, 20/12/2025
|+/–
> Как затычка для браузера — не будут.
У меня даже AGPшка на одном из рабочих комов довольно комфортно позволяет смотреть вебсайты)) Для браузера главное памяти побольше.
3.15, Аноним (-), 22:48, 19/12/2025
|+/–
Показуха. По факту сидит на макбук про, носит эппл уотч и пользуется айфоном.
1.21, Аноним (21), 00:42, 20/12/2025
|–1 +/–
> В качестве минимально поддерживаемых версий заявлены Wayland 1.20 (2021 год)
Почему такая тяжёлая зависимость по вяйленду? Чем до 1.2 плох вяленый?
|