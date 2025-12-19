The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 590.48.01

19.12.2025 21:38

Компания NVIDIA опубликовала выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 590.48.01 (первый стабильный выпуск новой ветки 590.48). Драйвер доступен для Linux (ARM64, x86_64), FreeBSD (x86_64) и Solaris (x86_64). NVIDIA 590.x стала двенадцатой стабильной веткой после открытия компанией NVIDIA компонентов, работающих на уровне ядра. Исходные тексты модулей ядра nvidia.ko, nvidia-drm.ko (Direct Rendering Manager), nvidia-modeset.ko и nvidia-uvm.ko (Unified Video Memory) из новой ветки NVIDIA, а также используемые в них общие компоненты, не привязанные к операционной системе, размещены на GitHub. Прошивки и используемые в пространстве пользователя библиотеки, такие как стеки CUDA, OpenGL и Vulkan, остаются проприетарными.

Основные изменения:

  • В качестве минимально поддерживаемых версий заявлены Wayland 1.20 (2021 год), X.Org Server 1.17 (2015 год) и Glibc 2.27 (2018 год).
  • Повышена производительность пересоздания Vulkan swapchain, очереди буферов с изображениями, ожидающих вывода на экран. Оптимизация позволила исключить возникновение подвисаний при изменении размера окон приложений, использующих графический API Vulkan.
  • В утилите nvidia-settings решена проблема с отображением выпадающего меню выбора режима PowerMizer на системах с Wayland.
  • Устранён вывод неверных сведений о DPI на некоторых мониторах, таких как Samsung Odyssey Neo G9.
  • Решены проблемы с работой Vulkan-приложений в окружениях с Venus, виртуальным GPU на базе VirtIO.
  • Исправлена ошибка, приводившая к зависанию на системах с ядрами Linux с включённым режимом PREEMPT_RT.
  • В реализации платформы EGL исправлены ошибки, приводившие к нарушению вывода при включении мультисэмплинга.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/NVIDIA/open...)
  2. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 580.76.05
  3. OpenNews: Для Mesa предложен драйвер cluda, позволяющий реализовать OpenCL поверх NVIDIA CUDA
  4. OpenNews: AlmaLinux начал предоставлять пакеты с драйверами NVIDIA
  5. OpenNews: Состояние поддержки Wayland в проприетарных драйверах NVIDIA
  6. OpenNews: NVIDIA опубликовала движок PhysX 5.6.0 и открыла код Flow GPU
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64453-nvidia
Ключевые слова: nvidia
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 21:42, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Неужели в номов релизе ничего не выбросили? Так можно было?!
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:56, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Паскали выбросили (вместе с закрытым вариантом модулей).
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 22:06, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Прав был Линус.
     
  • 2.8, ista011 (?), 22:05, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    выкинули поддержку GTX 900 и GTX 1000
     
     
  • 3.16, Аноним (-), 22:53, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не самые старые железки. Что-то рано, тем более если игры нафиг не нужны, а нужна затычка, которая просто не тормозит при прокрутке хрома.
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 23:17, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Не самые старые железки. Что-то рано, тем более если игры нафиг не
    > нужны, а нужна затычка, которая просто не тормозит при прокрутке хрома.

    9 и 11 лет соответственно. Даже топовые карточки тех времён сегодня будут тормозить и иметь проблемы с современным ПО. А со старым ПО просто продолжай пользоваться легаси драйвером, поддержку ещё долго будут сохранять  в нём. В целом, конечно, старые неэффективные печи это не затычка, сколько электричества оно жрёт впустую… Определённо, выгодней купить современную карту среднего сегмента, хотя кто вас богачей поймёт.

     
     
  • 5.18, Аноним (18), 00:03, 20/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Даже топовые карточки тех времён сегодня будут тормозить и иметь проблемы с современным ПО.

    Как затычка для браузера — не будут.

    > Определённо, выгодней купить современную карту среднего сегмента, хотя кто вас богачей поймёт.

    А, троллинг оценил.

     
     
  • 6.19, Аноним (17), 00:15, 20/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хаха, вот тут ты промазал. Как затычка для браузера они будут потреблять максимум электроэнергии, потому что только с новыми карточками они могут оставаться в пассивном режиме при просмотре ютуба Ну тут спасибо хорошим драйверам от nvidia тоже, поддержка vaapi от стороннего разработчика только через cuda и nvdec.
     
  • 6.25, Аноним (-), 01:36, 20/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как затычка для браузера — не будут.

    У меня даже AGPшка на одном из рабочих комов довольно комфортно позволяет смотреть вебсайты)) Для браузера главное памяти побольше.

     
  • 5.22, Аноним (-), 00:58, 20/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 6.23, Аноним (17), 01:24, 20/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.4, Аноним (17), 21:56, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Такая минорщина, буквально ничего не исправили.
     
  • 1.6, Аноним (9), 22:02, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда выпустят норм опенсорс видюху? Там илон маск не чешется?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:05, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Линус взял себе Arc B580: https://opennet.ru/64355-linux
     
     
  • 3.15, Аноним (-), 22:48, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Показуха. По факту сидит на макбук про, носит эппл уотч и пользуется айфоном.
     
  • 3.20, Аноним (20), 00:35, 20/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Понтовщик твой Линукс - сидел бы на S3 Virge DX и не вые...ся.
     
     
  • 4.27, Аноним (9), 01:46, 20/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как раз понтовщики сидят на с3.
     
  • 2.24, Аноним (24), 01:28, 20/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    5090 уже выпущена...
     
     
  • 3.26, Аноним (9), 01:44, 20/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй полечить голову.
     

  • 1.14, Аноним (-), 22:46, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Единственный нормальный графический стек для линпyca.
     
  • 1.21, Аноним (21), 00:42, 20/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > В качестве минимально поддерживаемых версий заявлены Wayland 1.20 (2021 год)

    Почему такая тяжёлая зависимость по вяйленду? Чем до 1.2 плох вяленый?

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру