Компания NVIDIA опубликовала выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 590.48.01 (первый стабильный выпуск новой ветки 590.48). Драйвер доступен для Linux (ARM64, x86_64), FreeBSD (x86_64) и Solaris (x86_64). NVIDIA 590.x стала двенадцатой стабильной веткой после открытия компанией NVIDIA компонентов, работающих на уровне ядра. Исходные тексты модулей ядра nvidia.ko, nvidia-drm.ko (Direct Rendering Manager), nvidia-modeset.ko и nvidia-uvm.ko (Unified Video Memory) из новой ветки NVIDIA, а также используемые в них общие компоненты, не привязанные к операционной системе, размещены на GitHub. Прошивки и используемые в пространстве пользователя библиотеки, такие как стеки CUDA, OpenGL и Vulkan, остаются проприетарными. Основные изменения: В качестве минимально поддерживаемых версий заявлены Wayland 1.20 (2021 год), X.Org Server 1.17 (2015 год) и Glibc 2.27 (2018 год).

Повышена производительность пересоздания Vulkan swapchain, очереди буферов с изображениями, ожидающих вывода на экран. Оптимизация позволила исключить возникновение подвисаний при изменении размера окон приложений, использующих графический API Vulkan.

В утилите nvidia-settings решена проблема с отображением выпадающего меню выбора режима PowerMizer на системах с Wayland.

Устранён вывод неверных сведений о DPI на некоторых мониторах, таких как Samsung Odyssey Neo G9.

Решены проблемы с работой Vulkan-приложений в окружениях с Venus, виртуальным GPU на базе VirtIO.

Исправлена ошибка, приводившая к зависанию на системах с ядрами Linux с включённым режимом PREEMPT_RT.

В реализации платформы EGL исправлены ошибки, приводившие к нарушению вывода при включении мультисэмплинга.



