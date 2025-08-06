AlmaLinux начал предоставлять пакеты с драйверами NVIDIA

The OpenNET Project / Index page

06.08.2025 22:19

Разработчики дистрибутива AlmaLinux объявили о формировании пакетов с драйверами NVIDIA для веток AlmaLinux 9 и 10. Для установки также предложены пакеты с драйвером и стеком CUDA. Драйверы могут использоваться в конфигурациях с UEFI Secure Boot.

Модули ядра из официального набора проприетарных драйверов от компании NVIDIA не могут быть загружены в режиме UEFI Secure Boot, так как они не заверены цифровой подписью дистрибутива. Данное ограничение удалось обойти благодаря использованию открытых компанией NVIDIA модулей ядра, которые уже задействованы по умолчанию в наборе драйверов NVIDIA для GPU, начиная с микроархитектуры Turing (GeForce GTX 1600 и RTX 2000).

На базе открытых компанией NVIDIA компонентов сформирован собственный пакет nvidia-open-kmod с модулями, заверенными цифровой подписью AlmaLinux. Отдельно оформлен пакет almalinux-release-nvidia-driver с конфигурацией поддерживаемого компанией NVIDIA внешнего репозитория, из которого выполняется загрузка CUDA-драйверов и проприетарных компонентов драйвера NVIDIA, работающих в пространстве пользователя (по условиям лицензионного соглашения не разрешается переупаковывать проприетарные компоненты NVIDIA).

  • 1.1, Аноним (1), 22:34, 06/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > по условиям лицензионного соглашения не разрешается переупаковывать проприетарные компоненты NVIDIA

    Это ограничение RPM, который не может собираться на стороне пользователя. Вот в Nix пакет может быть объявлен как local build only, и он скачает/перепакует на стороне пользователя, без нарушений каких-то там лицензий. И вновь Nix показывает свое превосходство в сравнению с RPM, который по своей архитектуре застрял в 90-ых.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:36, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    ну и пользуйся своим nix, чё пристал
     
  • 2.7, Аноним (-), 23:16, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Есть сорт оф ГОЗ в США на Никс.

    Угу, с 2024 года

    > Есть несколько успешных бизнесов, построенных на Никсе.

    Это просто невероятно! Целых несколько!

    > Так что всё пока достаточно неплохо.

    Отличное достижение с 2003 года, т.е. за 20+ лет! Просто шикарное!
    А теперь посмотрите где используется RHEL, который всего на 3 года старше Nix, и RPM.

    > Обновите методичку.

    Как будто от ее смены Nix не перестанет быть нинужным.

     
  • 2.9, freehck (ok), 00:26, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Nix показывает свое превосходство в сравнению с RPM, который по своей архитектуре застрял в 90-ых.

    Знаешь, дорогой, дистрибутивы становятся популярны далеко не из-за технических качеств, а чаще всё же из сопутствующих организационных, таких как: стабильность, срок поддержки релиза, скорость доставки обновлений безопасности, наличие платного суппорта и сертификационных центров, наличие партнёрских программ (ну например наличие сборок нужного стороннего ПО под дистрибутив), возможность влиять на разработку востребованных программных продуктов, итд итп...

    И качество пакетника имеет далеко не первостепенную роль. Ну да, RPM не сахар, но живёт же он почему-то в Red Hat все эти годы, не смотря на то, что APT гораздо мощнее. Потому что вещи, которые я перечислил выше, и которые бизнесу реально важны -- в RHEL-based и в Debian-based дистрибутивах есть, а в Nix -- нет.

    Nix очень далёк от реальных потребностей энтерпрайза. Это странный диструбитив, построенный не вокруг потребностей бизнеса, а вокруг идеи его автора о том, каким должен быть пакетник. Идеи, которая с текущим уровнем развития технологий контейнеризации уже и не очень-то актуальна. И лицензионных вопросов в Nix не возникает просто потому, что нет и не будет людей, с которых можно в суде бабок стрясти за нарушение оных.

    PS: Да, вы уже порядком надоели хвастаться, какой Nix клёвый, в каждой блин новости. Ребята, ну имейте уже совесть. Это -- игрушка для гиков. Игрушка прикольная, но всё же игрушка.

     
  • 2.12, Аноним (12), 03:27, 07/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    nix всё ещё гадит в одном каталоге десятками тысяч подкаталогов (по одному на каждую версию пакета) или уже починили?
     

  • 1.8, DeerFriend (?), 23:43, 06/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что этот клон центос стрима себе позволяет?
     
  • 1.10, Онаним443 (?), 01:05, 07/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я использую Arch. Там таких проблем нет.
     
  • 1.11, Аноним (11), 01:09, 07/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > по условиям лицензионного соглашения не разрешается переупаковывать проприетарные компоненты NVIDIA

    В моём дистре на это кладут, и правильно делают

     

