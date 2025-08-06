AlmaLinux начал предоставлять пакеты с драйверами NVIDIA

> Nix показывает свое превосходство в сравнению с RPM, который по своей архитектуре застрял в 90-ых. Знаешь, дорогой, дистрибутивы становятся популярны далеко не из-за технических качеств, а чаще всё же из сопутствующих организационных, таких как: стабильность, срок поддержки релиза, скорость доставки обновлений безопасности, наличие платного суппорта и сертификационных центров, наличие партнёрских программ (ну например наличие сборок нужного стороннего ПО под дистрибутив), возможность влиять на разработку востребованных программных продуктов, итд итп... И качество пакетника имеет далеко не первостепенную роль. Ну да, RPM не сахар, но живёт же он почему-то в Red Hat все эти годы, не смотря на то, что APT гораздо мощнее. Потому что вещи, которые я перечислил выше, и которые бизнесу реально важны -- в RHEL-based и в Debian-based дистрибутивах есть, а в Nix -- нет. Nix очень далёк от реальных потребностей энтерпрайза. Это странный диструбитив, построенный не вокруг потребностей бизнеса, а вокруг идеи его автора о том, каким должен быть пакетник. Идеи, которая с текущим уровнем развития технологий контейнеризации уже и не очень-то актуальна. И лицензионных вопросов в Nix не возникает просто потому, что нет и не будет людей, с которых можно в суде бабок стрясти за нарушение оных. PS: Да, вы уже порядком надоели хвастаться, какой Nix клёвый, в каждой блин новости. Ребята, ну имейте уже совесть. Это -- игрушка для гиков. Игрушка прикольная, но всё же игрушка.

