AlmaLinux обновил ELevate, инструментарий для миграции между ветками клонов RHEL

Разработчики дистрибутива AlmaLinux представили новую версию инструментария ELevate, упрощающего миграцию между значительными выпусками дистрибутивов, основанных на пакетной базе Red Hat Enterprise Linux, с сохранением приложений, данных и настроек. Проектом поддерживается миграция между значительными ветками AlmaLinux, Rocky Linux и CentOS Stream.

При миграции используется развиваемая компанией Red Hat утилита Leapp, которая дополнена патчами, учитывающими специфику CentOS и сторонних дистрибутивов, построенных на пакетной базе RHEL. В проекте также задействован расширенный набор метаданных, описывающих шаги для перевода отдельных пакетов от одной ветки дистрибутива к другой.

Для миграции достаточно подключить предоставляемый проектом репозиторий, установить пакет со сценарием миграции на выбранный дистрибутив (leapp-data-almalinux, leapp-data-centos, leapp-data-oraclelinux, leapp-data-rocky) и запустить утилиту "leapp". Например, для перехода с AlmaLinux 9 на AlmaLinux 10 можно выполнить следующие команды, предварительно обновив свою систему до актуального состояния:

sudo yum install -y http://repo.almalinux.org/elevate/elevate-release-latest-el.noarch.rpm sudo yum install -y leapp-upgrade leapp-data-almalinux sudo leapp preupgrade sudo leapp upgrade

В новой версии добавлены сценарии обновления с AlmaLinux 9 на AlmaLinux 10.0, с AlmaLinux 9 на AlmaLinux Kitten 10, а также с CentOS Stream 9 на CentOS Stream 10. При обновлении обеспечена поддержка сторонних репозиториев EPEL, Docker CE и PostgreSQL.