AlmaLinux обновил ELevate, инструментарий для миграции между ветками клонов RHEL

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|1.1, Аноним (1), 09:33, 08/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Утилита для миграций с одного болцентоса на другой. Удобно. В будущем можно переход организовывать автоматически: утром на роки, в обед оракель, а каждый четверг -- на центось-стрим. Можно в крон добавить.
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|2.2, Анонимный Анон (?), 09:47, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Аноним не читатель, аноним скорей тупняк пейсатель. Данный инструмент предназначен не для миграции с одного дериватива RHEL а для миграции между версиями конкретного дериватива.
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|3.7, Аноним (7), 10:38, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот если бы они написали утилиту, которая с любого другого дистрибутива помогала мигрировать на их дистрибутив, тогда бы это да, так не знаю, разве это не базовый функционал-ность?
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|4.20, Tigro (??), 12:11, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Бояться, что их помидорами закидают тухлыми, если они будут мигрировать с роки на альму.
А вообще там довольно быстро это чинится в pes-events.json.
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|1.3, Аноним (3), 09:50, 08/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Какой предпочтительней для России роки или альма? Если брать альму, есть риск для российских пользователей?
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|2.5, Аноним (7), 10:35, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Для личного или для работы? В любом случае не ломай голову бери Ubuntu.
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|3.8, Анонимный Аноним (?), 11:06, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну не знаю. Самая минимальная серверная Убунта (к которой есть приписка не предназначена, чтобы на нее заходили пользователи лол) при установке жрет около 5Гб на диске. Альма -- 1.5Гб. Т.е. если брать какую-нибудь бич-впс для впн или простенького сервиса, то Убунта, может банально не поместиться лол. Уж не знаю чего они там такого необходимого напихали, но вот такой неприятный факт.
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|4.9, Аноним (7), 11:08, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну если ты такой крахобор, то бери Alpine Linux и разворачивай Docker.
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|2.10, Анонимный Аноним (?), 11:27, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Риск чего? RHEL-подобные (кроме RHEL лол) используют распределенную инфраструктуру зеркал, нет одного конкретного рубильника. Даже если забанят на сайте, ну скачаешь в другом месте или через vpn. Зеркало тоже можно выбрать любое живое, хоть от Яндекса. А поддержки все равно никто не предоставляет.
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|2.14, Анониматор (?), 12:01, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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зеркал в РФ у Роки больше, чем у Альмы в несколько раз. Думай сам. Разница с точки зрения пользования никакой, оба гоняю.
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|3.16, Анонимный Аноним (?), 12:08, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, а в Альме, зато, есть официальная утилита для апгрейда с одной мажорной версии на другую. В то време как
> Since day one of the Rocky Linux project, some have asked: How do you upgrade from CentOS 7 to Rocky 8, or Rocky 8 to Rocky 9? The answer is always the same: The project does not support in-place upgrades of one major version to another major version. You need to reinstall to move to the next major version. To be clear, this IS the correct answer.
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|4.17, Аноним (7), 12:09, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смысл существования этого Роки, если нельзя обновиться без переустановки?
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|5.21, Аноним (13), 12:11, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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в 10 летней поддержке, раз в 10 лет можно и установиться заново,
всё одно менять железы
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|6.25, Анонимный Аноним (?), 12:19, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Чтобы за 10 лет накопить огромный технический долг, а потом бегать с хорящей жопой?
По возможности, нужно поддерживать инфраструктуру в более-менее актуальном состоянии.
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|7.27, Анониматор (?), 12:24, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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какой еще долг накапливается? тебе 10 лет обновления приходить будут (если не переобуются в полете как центось)
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|8.31, Аноним (7), 13:14, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А какая стратегия лучше, поставить один раз и сидеть на 10-ли летней поддержке и... текст свёрнут, показать
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|4.23, Анониматор (?), 12:13, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В проде сервер обычно сервер живет в той редакции, в которой его установили, до самой смерти этого сервера. Т.к. срок жизни редакции этих дистрибутивов намного больше срока эксплуатации сервера, то утилита апгрейда смысла имеет очень мало.
А всякие тестовые контуры целесообразнее с нуля переустанавливать, у девопсов на это скриптов навалом
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|3.18, Аноним (7), 12:10, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А у низ что в репозиториях разные пакеты?
Смысл тогда вообще этих клонов, если в Debian есть куча зеркал в РФ? Да даже у Ubuntu кажется есть.
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|2.15, Анониматор (?), 12:05, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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если ты любитель KDE то любой дериватив RHEL плохой выбор, т.к. поддерживается только 5.27, причем с кривой поддержкой вяленого
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|2.30, Аноним (30), 12:45, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Какой предпочтительней для России роки или альма?
Для госконтор те, что в Реестре российского ПО.
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|1.4, BlackRot (ok), 10:03, 08/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сильно раздутая система от рхел в сравнении с дебиан.
подходит только для тех кому нужна корпоративная поддержка от компании.
если админ тащит всё сам тогда лучший выбор это дебиан.
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|2.19, Аноним (13), 12:10, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а нахрена админу обновлять операционку каждые 3 года когда можно просто ставить новую новое железо реже?
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|1.6, Аноним (7), 10:36, 08/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А как там новость называлась, про утилиту которая с любого дистрибутива помогала мигрировать на Arch?
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|1.29, Аноним (-), 12:45, 08/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> При миграции используется развиваемая компанией Red Hat утилита Leapp
Забавно. Эти паразиты вообще ничего своего написать не могут?
Только брать красношапочное и патчить?
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|2.33, Аноним (13), 13:45, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Эти паразиты вообще ничего своего написать не могут?
Вы про красную шляпу?
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|1.34, Онаним443 (?), 13:48, 08/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я не понимаю для чего нужны альмы, роки и прочие евролинуксы.
Есть CentOS stream и что-то я не слышал о ее якобы нестабильности, пакеты там всё равно все старые настоявшиеся как в Debian
Есть Oracle Linux - они умеют делать ядра с поддержкой современного железа и вообще совместимо и стабильно всё с RHEL
Для чего мне ставить поделия в виде альмы и роки? С какой вообще целью?
Если я фанатик красношапочных стстем - я поставлю CentOS и всё, ну или Oracle (но зачем??)
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|3.39, anonymplusplus (?), 15:05, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> поддерживается 10
Альме 4 года, Редхату 25 лет, Центосу 21 год, Стриму ~6 лет.
Интересно кто ж через 10 лет то останется.
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