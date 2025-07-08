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AlmaLinux обновил ELevate, инструментарий для миграции между ветками клонов RHEL

08.07.2025 09:01

Разработчики дистрибутива AlmaLinux представили новую версию инструментария ELevate, упрощающего миграцию между значительными выпусками дистрибутивов, основанных на пакетной базе Red Hat Enterprise Linux, с сохранением приложений, данных и настроек. Проектом поддерживается миграция между значительными ветками AlmaLinux, Rocky Linux и CentOS Stream.

При миграции используется развиваемая компанией Red Hat утилита Leapp, которая дополнена патчами, учитывающими специфику CentOS и сторонних дистрибутивов, построенных на пакетной базе RHEL. В проекте также задействован расширенный набор метаданных, описывающих шаги для перевода отдельных пакетов от одной ветки дистрибутива к другой.

Для миграции достаточно подключить предоставляемый проектом репозиторий, установить пакет со сценарием миграции на выбранный дистрибутив (leapp-data-almalinux, leapp-data-centos, leapp-data-oraclelinux, leapp-data-rocky) и запустить утилиту "leapp". Например, для перехода с AlmaLinux 9 на AlmaLinux 10 можно выполнить следующие команды, предварительно обновив свою систему до актуального состояния: 


   sudo yum install -y http://repo.almalinux.org/elevate/elevate-release-latest-el.noarch.rpm
   sudo yum install -y leapp-upgrade leapp-data-almalinux
   sudo leapp preupgrade
   sudo leapp upgrade

В новой версии добавлены сценарии обновления с AlmaLinux 9 на AlmaLinux 10.0, с AlmaLinux 9 на AlmaLinux Kitten 10, а также с CentOS Stream 9 на CentOS Stream 10. При обновлении обеспечена поддержка сторонних репозиториев EPEL, Docker CE и PostgreSQL.



  1. Главная ссылка к новости (https://almalinux.org/blog/202...)
  2. OpenNews: Доступен дистрибутив AlmaLinux 10.0
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 10
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Rocky Linux 10.0
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Oracle Linux 10
  6. OpenNews: Проект ELevate, упрощающий переход с CentOS 7 на дистрибутивы, основанные на RHEL 8
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63541-almalinux
Ключевые слова: almalinux, elevate
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  • 1.1, Аноним (1), 09:33, 08/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Утилита для миграций с одного болцентоса на другой. Удобно. В будущем можно переход организовывать автоматически: утром на роки, в обед оракель, а каждый четверг -- на центось-стрим. Можно в крон добавить.
     
     
  • 2.2, Анонимный Анон (?), 09:47, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Аноним не читатель, аноним скорей тупняк пейсатель. Данный инструмент предназначен не для миграции с одного дериватива RHEL а для миграции между версиями конкретного дериватива.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 10:38, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот если бы они написали утилиту, которая с любого другого дистрибутива помогала мигрировать на их дистрибутив, тогда бы это да, так не знаю, разве это не базовый функционал-ность?
     
     
  • 4.20, Tigro (??), 12:11, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бояться, что их помидорами закидают тухлыми, если они будут мигрировать с роки на альму.

    А вообще там довольно быстро это чинится в pes-events.json.

     
     
  • 5.28, Аноним (7), 12:31, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Со всех там убунт и арчей с мигрировать на их Алму.
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:50, 08/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Какой предпочтительней для России роки или альма? Если брать альму, есть риск для российских пользователей?
     
     
  • 2.5, Аноним (7), 10:35, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для личного или для работы? В любом случае не ломай голову бери Ubuntu.
     
     
  • 3.8, Анонимный Аноним (?), 11:06, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну не знаю. Самая минимальная серверная Убунта (к которой есть приписка не предназначена, чтобы на нее заходили пользователи лол) при установке жрет около 5Гб на диске. Альма -- 1.5Гб. Т.е. если брать какую-нибудь бич-впс для впн или простенького сервиса, то Убунта, может банально не поместиться лол. Уж не знаю чего они там такого необходимого напихали, но вот такой неприятный факт.
     
     
  • 4.9, Аноним (7), 11:08, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну если ты такой крахобор, то бери Alpine Linux и разворачивай Docker.
     
  • 4.32, Онаним443 (?), 13:42, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На бич-впс надо ставить Debian )
     
  • 2.10, Анонимный Аноним (?), 11:27, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Риск чего? RHEL-подобные (кроме RHEL лол) используют распределенную инфраструктуру зеркал, нет одного конкретного рубильника. Даже если забанят на сайте, ну скачаешь в другом месте или через vpn. Зеркало тоже можно выбрать любое живое, хоть от Яндекса. А поддержки все равно никто не предоставляет.
     
     
  • 3.24, Аноним (3), 12:14, 08/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:54, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://opennet.ru/63476-oracle
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:58, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    redos
     
  • 2.14, Анониматор (?), 12:01, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зеркал в РФ у Роки больше, чем у Альмы в несколько раз. Думай сам. Разница с точки зрения пользования никакой, оба гоняю.
     
     
  • 3.16, Анонимный Аноним (?), 12:08, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, а в Альме, зато, есть официальная утилита для апгрейда с одной мажорной версии на другую. В то време как

    > Since day one of the Rocky Linux project, some have asked: How do you upgrade from CentOS 7 to Rocky 8, or Rocky 8 to Rocky 9? The answer is always the same: The project does not support in-place upgrades of one major version to another major version. You need to reinstall to move to the next major version. To be clear, this IS the correct answer.

     
     
  • 4.17, Аноним (7), 12:09, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смысл существования этого Роки, если нельзя обновиться без переустановки?
     
     
  • 5.21, Аноним (13), 12:11, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в 10 летней поддержке, раз в 10 лет можно и установиться заново,
    всё одно менять железы
     
     
  • 6.25, Анонимный Аноним (?), 12:19, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чтобы за 10 лет накопить огромный технический долг, а потом бегать с хорящей жопой?

    По возможности, нужно поддерживать инфраструктуру в более-менее актуальном состоянии.

     
     
  • 7.27, Анониматор (?), 12:24, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какой еще долг накапливается? тебе 10 лет обновления приходить будут (если не переобуются в полете как центось)
     
     
  • 8.31, Аноним (7), 13:14, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какая стратегия лучше, поставить один раз и сидеть на 10-ли летней поддержке и... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.37, Анонимный Аноним (?), 14:49, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучшая стратегия, когда разворачивание объектов инфраструктуры происходит полнос... текст свёрнут, показать
     
  • 4.23, Анониматор (?), 12:13, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В проде сервер обычно сервер живет в той редакции, в которой его установили, до самой смерти этого сервера. Т.к. срок жизни редакции этих дистрибутивов намного больше срока эксплуатации сервера, то утилита апгрейда смысла имеет очень мало.
    А всякие тестовые контуры целесообразнее с нуля переустанавливать, у девопсов на это скриптов навалом
     
  • 3.18, Аноним (7), 12:10, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у низ что в репозиториях разные пакеты?
    Смысл тогда вообще этих клонов, если в Debian есть куча зеркал в РФ? Да даже у Ubuntu кажется есть.
     
  • 3.22, Аноним (3), 12:12, 08/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.26, Анониматор (?), 12:22, 08/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.15, Анониматор (?), 12:05, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если ты любитель KDE то любой дериватив RHEL плохой выбор, т.к. поддерживается только 5.27, причем с кривой поддержкой вяленого
     
  • 2.30, Аноним (30), 12:45, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Какой предпочтительней для России роки или альма?

    Для госконтор те, что в Реестре российского ПО.

     
  • 2.36, Аноним (36), 13:58, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Rocky конечно, альма связана с окраиной.
     

  • 1.4, BlackRot (ok), 10:03, 08/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сильно раздутая система от рхел в сравнении с дебиан.
    подходит только для тех кому нужна корпоративная поддержка от компании.
    если админ тащит всё сам тогда лучший выбор это дебиан.
     
     
  • 2.19, Аноним (13), 12:10, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а нахрена админу обновлять операционку каждые 3 года когда можно просто ставить новую новое железо реже?
     

  • 1.6, Аноним (7), 10:36, 08/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как там новость называлась, про утилиту которая с любого дистрибутива помогала мигрировать на Arch?
     
     
  • 2.11, Анонимный Аноним (?), 11:29, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    archlinux-x86_64.iso
     

  • 1.29, Аноним (-), 12:45, 08/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > При миграции используется развиваемая компанией Red Hat утилита Leapp

    Забавно. Эти паразиты вообще ничего своего написать не могут?
    Только брать красношапочное и патчить?

     
     
  • 2.33, Аноним (13), 13:45, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Эти паразиты вообще ничего своего написать не могут?

    Вы про красную шляпу?

     
  • 2.35, Ося Бендер (?), 13:50, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так, а капусту тогда когда шинковать? А работает пусть шапка.
     

  • 1.34, Онаним443 (?), 13:48, 08/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я не понимаю для чего нужны альмы, роки и прочие евролинуксы.

    Есть CentOS stream и что-то я не слышал о ее якобы нестабильности, пакеты там всё равно все старые настоявшиеся как в Debian

    Есть Oracle Linux - они умеют делать ядра с поддержкой современного железа и вообще совместимо и стабильно всё с RHEL

    Для чего мне ставить поделия в виде альмы и роки? С какой вообще целью?
    Если я фанатик красношапочных стстем - я поставлю CentOS и всё, ну или Oracle (но зачем??)

     
     
  • 2.38, Анонимный Аноним (?), 14:51, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стрим поддерживается 5 лет, тогда как Альма -- 10.

    Оракл -- стремные перцы.

     
     
  • 3.39, anonymplusplus (?), 15:05, 08/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > поддерживается 10

    Альме 4 года, Редхату 25 лет, Центосу 21 год, Стриму ~6 лет.  

    Интересно кто ж через 10 лет то останется.

     

  • 1.40, mos (??), 15:05, 08/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
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