Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 575.57

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|5.15, Аноним (15), 10:59, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, 700 серию на днях завезли в NVK, правда говорят, что из-за аппаратных ограничений, Vulkan 1.2 это максимум что на ней можно завести.
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|6.17, Аноним (17), 11:06, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Maxwell это 900, 600/700 это кеплер. Они несколько лет как не поддерживаются драйвером, никакого вейланда.
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|7.24, iPony128052 (?), 11:35, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У меня была Nvidia 960.
Но само осознание, что приходиться быть луддитом и сидеть на иксах, давило.
Купил в 2023 году AMD видеокарту.
А Nvidia во только в 2026 году с Ubuntu 26.04 LTS дойдёт до стабильного Wayland.
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|7.42, Аноним (42), 12:40, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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750 что интересно это тоже Maxwell, и тем самым ещё до сих пор поддерживается последним драйвером, и у меня самого стоит 750
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|8.44, Аноним (17), 12:50, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Особенности маркетинга, они даже перевыпускали зарекомендовавшие себя модели на ... текст свёрнут, показать
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|6.43, vlad1.96 (ok), 12:48, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Без нормального управления питания от NVK толку нуль. Я не представляю ситуации, когда пригодиться запуск чего-то на вулкане, но с минимальными частотами и дикими тормозами
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|7.47, Аноним (17), 13:18, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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До 1 поколения максвелла включительно есть с nouveau, на opengl просадки от 0 до трети относительно блоба были. Ну и теперь только с 20s будет поддерживаться, если только нвидиа не выкатит подписанные прошивки, как это сделали амд с интелом. Выдирать их из блобов желающих не очень много.
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|7.50, lufog (ok), 14:26, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там же вроде были поколения которые реклокались (которые были до введения подписи), а начиная с 16/20 серии, карточки реклокаются уже через GSP. К слову, видел еще эксперименты по запуску NVK на проприетарных модулях, может через подобные костыли и остальные карточки когда-нибудь подтянут...
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|3.30, Аноним (-), 12:00, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
У каждого продукта есть свой срок поддержки И как правило об этом не пишут И т... большой текст свёрнут, показать
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|3.18, Аноним (18), 11:06, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как и gt710/730 а еще есть вполне себе рабочие ноуты но из-за видяхи, точнее из-за отсутсвия драйверов преврящаются в печатные машинки
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|3.34, Аноним (34), 12:21, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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российский магазин на три буквы где могут продавать всё что угодно лучший аргумент, ага. Продают то продают, а вот производят и поддерживают ли, продавая оффицально? Ой, нет.
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|1.8, Аноним (-), 10:20, 30/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> аварийное завершение
> проблема с зависанием приложений
> некорректной отрисовке
Список крешей и зависаний конечно впечатляет.
Такое ощущение, что дрова для линя они делают на отшибись командой интернов.
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|2.10, Аноним (17), 10:24, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Оно работало через xwayland, это не влияло ощутимо на производительность. Нативный вайн с dxvk зависал через произвольное время.
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|1.16, Аноним (16), 11:05, 30/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Открытые дрова рулят. У АМД, как известно, что-то типа "опенкоре": базовая часть открыта, а остальное лютейшая проприетарщина (скачать без смс). А вот у нвидии драйвер опенсорсный тупо целиком, точка. Люблю нвидию, моя любимая корпорация (после гугля).
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|2.20, Аноним (17), 11:13, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Юзерспейс и у тех и у других проприетарный и без исходников. У амд ядерная часть в ядре (даже добавили несколько гигабайт нагенерированных файлов в исходники ядра в обход правил), у нвидиа отдельно (начиная с 50s закрытого драйвера нет), но у нвидиа и технологии поинтереснее и заменяют определённые части ядра, что вызывает сложности со всякими simplefb.
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|3.28, Ананос (?), 11:58, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> у нвидиа отдельно (начиная с 50s закрытого драйвера нет)
Фигвам. Точно такой же закрытый. Открыт только модуль ядра.
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|4.31, Аноним (17), 12:01, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> у нвидиа отдельно (начиная с 50s закрытого драйвера нет)
> Фигвам. Точно такой же закрытый. Открыт только модуль ядра.
Модуль ядра и есть драйвер. Юзерспейсные драйвера конечно существуют, но это не тот случай.
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|5.35, Ананос (?), 12:22, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Попробуй те остальные 350МБ блобов удалить, включая libcuda, тогда будешь рассказавать свои сказки.
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|6.36, Аноним (17), 12:27, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какие, собственно, сказки? Libcuda -- это, видимо, рантайм-библиотека. Ещё ей нужен модуль ядра nvidia-uvm для работы, а до тех пор, этот драйвер даже не подгружается в память.
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|8.41, Аноним (17), 12:34, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Драйвер полностью открыт Именно благодаря этому случайный Васян сделал рабочую ... текст свёрнут, показать
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|9.65, Аноним (65), 15:26, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А это и не нужно Главное чтобы был программный интерфейс для отключения ЛГБT по... текст свёрнут, показать
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|3.64, Аноним (65), 15:24, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Юзерспейс и у тех и у других проприетарный
Нет никакого юзерспейса у нвидии. Всё что проприетарное крутится в чипе на самой плате. Но по такой логике тогда твоя материнка и твой блок питания тоже проприетарные, ведь в их ШИМ-контроллерах крутится проприетарная фирмварь.
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|4.68, Аноним (68), 15:51, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У nvidia проприетарная libgl.so
Называть её драйвером некорректно, это юзерспейс библиотека, а не ядерный модуль, но она всё равно закрытая.
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|2.22, НяшМяш (ok), 11:29, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Больше всего меня в этом комментарии удивляет не его тупость, а то что его кто-то ещё и плюсанул.
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|3.63, Аноним (65), 15:22, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Больше всего меня в этом комментарии удивляет
А зачем ты его оставил? Удивлённый ты наш...
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|2.75, Игорь Брин (?), 16:15, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У Нвидии открытый драйвер пилят Ред хат так-то и это не заслуга Нвидии. Она в его разработке не принимает участия.
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|2.26, Аноним (-), 11:42, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Тупо выехали за счёт CUDA ядер и захватили рынок.
Ну да, ну да. Всего лишь придумали офигенную технологию и смогли ее довести до ума))
А амдшники всегда были догоняющими, еще до cuda на серваках, но и на десктопе тоже.
Выезжали только на демпинге цены.
> Монополии - зло.
У нас и без нвидии монополия-олигополия. Два-три участника - это не про свободный рынок.
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|3.40, Аноним (40), 12:30, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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AMD доверилась клованам из кроноса и их байкам что OpenCL всё зохавает и скоро везде будет сладкий хлеб.
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|4.48, Аноним (-), 13:59, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> клованам из кроноса
Нет, это скорее клованы их кроноса увидели что "cuda это вещЪ" и решили запилить свой велосипед. Но велосипед оказался трехколесным и сириус бузинес совсем не интересным. Зато открытый)) АМД в свою очередь решили взять OpenCL, а не придумывать свою чуду. Потому что не осилили бы.
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|5.67, Аноним (67), 15:29, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, у AMD был свой FireStream, который вроде как даже начали делать раньше, потому как изначально именно AMD была ближе к GPGPU, нежели невидия. Но они подсглупили ограничив полноценную работу железом уровня Quadro конкурента, а потом и просто повелись на как всем казалось будущий единый стандарт.
Можно ещё вспомнить DirectCompute.
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|1.27, Аноним (27), 11:50, 30/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Maxwell это 900, 600/700 это кеплер.
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openSUSE Leap 15.6:
Graphics:
Device-1: NVIDIA GM107 [GeForce GTX 750 Ti] vendor: Micro-Star MSI
driver: nvidia v: 570.153.02 arch: Maxwell bus-ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.11 with: Xwayland v: 24.1.1 driver:
X: loaded: nvidia gpu: nvidia,nvidia-nvswitch resolution: 1366x768~60Hz
API: OpenGL v: 4.6.0 NVIDIA 570.153.02 renderer: NVIDIA GeForce GTX 750
Ti/PCIe/SSE2 direct-render: Yes
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|1.51, Аноним (51), 14:35, 30/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>после открытия компанией NVIDIA компонентов, работающих на уровне ядра
Вся суть жопоэля - дзяибатсу могут спокойно его нарушать много лет.
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|2.55, Аноним (55), 15:06, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вся суть жопоэля - дзяибатсу могут спокойно его нарушать много лет.
Закончилось тем что им вкатили GPL_ONLY на все нужные им экспорты ядра явно - и пообещали DMCA takedown за "technical measures circumventioon" это все обойти. С гопниками имеет смысл разговаривать только на понятном им языке. Т.е. фигача битой по лицу.
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|3.59, Аноним (-), 15:15, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Закончилось тем что им вкатили GPL_ONLY на все нужные им экспорты ядра
> явно - и пообещали DMCA takedown за "technical measures circumventioon" это
> все обойти. С гопниками имеет смысл разговаривать только на понятном им
> языке. Т.е. фигача битой по лицу.
Закончилось тем что нвидия поводила по губам сообществу™, перенеся все самое интересно в чип на карте, а драйвер в ядре превратила в прослоечку между юзерспейсом и этим чипом. Что еще сильнее уменьшило открытость кода. А, ну еще и заодно все карты без чипа послали на юг.
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|2.58, Аноним (-), 15:12, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вся суть жопоэля - дзяибатсу могут спокойно его нарушать много лет.
Тут вопрос кто кому больше нужен. Линукс Нвидии или Нвидия Линуксу.
Потому что потребителям нвидии по факту нужно чтобы cuda считали, llmки работали и пофиг на чем.
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|2.56, Аноним (55), 15:07, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А моя RTX как умирала при переходе в D3cold, так и умирает.
Contact your support. Кто ж тебе еще с этой проприетарью поможет...
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|2.62, Аноним (65), 15:21, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так для этих карт винда - система, на которую ориентируются разработчики. Остальное по остаточному принципу. Типа, проблемы меньшинства, мало кого волнует.
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|1.54, Аноним (55), 15:00, 30/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Устранена ошибка, из-за которой возникало аварийное завершение игры Minecraft
Крутые видеокарты. А pacman оно нормально рендерит, не виснет? :)
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|2.66, Аноним (66), 15:27, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Увы, только консольная версия. Мы, линуксоиды, не знаем, что такое игори.
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|3.71, Аноним (-), 16:05, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Мы, линуксоиды, не знаем, что такое игори.
Что значит не знаем???
Вы приговариваетесь в 10 часам игры в SuperTuxKart!
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|1.61, Аноним (65), 15:19, 30/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Надо понимать, владельцев 1080 бортанули с поддержкой? Новое железо само себя не купит?
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