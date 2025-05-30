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Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 575.57

30.05.2025 09:38

Компания NVIDIA опубликовала стабильный выпуск новой ветки проприетарного драйвера NVIDIA 575.57. Драйвер доступен для Linux (ARM64, x86_64), FreeBSD (x86_64) и Solaris (x86_64). NVIDIA 575.x стала десятой стабильной веткой после открытия компанией NVIDIA компонентов, работающих на уровне ядра. Исходные тексты модулей ядра nvidia.ko, nvidia-drm.ko (Direct Rendering Manager), nvidia-modeset.ko и nvidia-uvm.ko (Unified Video Memory) из новой ветки NVIDIA, а также используемые в них общие компоненты, не привязанные к операционной системе, размещены на GitHub. Прошивки и используемые в пространстве пользователя библиотеки, такие как стеки CUDA, OpenGL и Vulkan, остаются проприетарными.

Основные изменения:

  • В модуль ядра nvidia-modeset добавлен параметр 'conceal_vrr_caps', обеспечивающий включение возможностей, таких как ULMB (Ultra Low Motion Blur), несовместимых с VRR (адаптивное изменение частоты обновления монитора).
  • Добавлена поддержка AI-технологии NVIDIA Smooth Motion, позволяющей повысить плавность отрисовки в играх за счёт подстановки дополнительного кадра между двумя отрисованными кадрами.
  • В фоновый процесс nvidia-powerd добавлена возможность использования во время работы ноутбука от аккумулятора механизма Dynamic Boost, позволяющего балансировать энергопотребление между CPU и GPU для повышения производительности.
  • Для Xwayland реализована поддержка отрисовки в буфер отображения (front buffer) с использованием GLX. Устранена ошибка, из-за которой возникало аварийное завершение игры Minecraft при использовании Xwayland.
  • Разрешено использовать переменную окружения __NV_DISABLE_EXPLICIT_SYNC не только с EGL-приложениями, но и для приложений, использующих GLX и Vulkan.
  • Улучшена поддержка Wayland. Решена проблема с зависанием приложений, использующих расширение VK_KHR_present_wait. Устранено зависание на некоторых системах, проявляющееся при включении ночного режима в GNOME.
  • Устранена проблема, приводившая к некорректной отрисовке в графических приложениях после выхода из спящего режима на системах с драйвером nvidia.ko, загруженным с опцией "NVreg_PreserveVideoMemoryAllocations=1".
  • Решена проблема с увеличением потребления памяти после выхода из спящего режима, проявляющаяся в приложениях, использующих X11 и OpenGL/Vulkan.
  • Решена проблема с аварийным завершением приложений, использующих KDE Frameworks 6 и выносящих некоторые операции отрисовки на сторону GPU (render-offload).
  • Добавлена поддержка DRM-свойств (Direct Rendering Manager) COLOR_ENCODING и COLOR_RANGE.
  • Прекращена поддержка DRM-расширений NV_PLANE_BLEND_CTM, NV_PLANE_DEGAMMA_TF, NV_PLANE_DEGAMMA_LUT, NV_PLANE_DEGAMMA_LUT_SIZE, и NV_PLANE_DEGAMMA_MULTIPLIER на системах с ядрами Linux до версии 6.8.

Дополнительно можно отметить корректирующий выпуск Firefox 139.0.1, в котором по горячим следам устранена проблема, приводившая к нарушению отображения информации на системах с GPU NVIDIA. Проблема проявляется только на системах с несколькими мониторами, для которых выставлена разная частота обновления экрана.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/NVIDIA/open...)
  2. OpenNews: Состояние поддержки Wayland в проприетарных драйверах NVIDIA
  3. OpenNews: В Mesa-драйвере NVK обеспечена поддержка Vulkan 1.4 для GPU NVIDIA Maxwell, Pascal и Volta
  4. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 570.124
  5. OpenNews: Началось продвижение в ядро Linux драйвера Nova для GPU NVIDIA
  6. OpenNews: NVIDIA опубликовала код с реализацией vGPU на базе драйвера Nouveau
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63327-nvidia
Ключевые слова: nvidia
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (71) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 09:48, 30/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Моя Nvidia GeForce 210 не поддерживается?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:54, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    Твоя 210 уже ничем не поддерживается
     
     
  • 3.4, Афроним (?), 09:56, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://www.nvidia.com/en-us/drivers/details/245537/
     
     
  • 4.5, Афроним (?), 09:59, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В общем 700 серия теперь самое дно.
     
     
  • 5.15, Аноним (15), 10:59, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, 700 серию на днях завезли в NVK, правда говорят, что из-за аппаратных ограничений, Vulkan 1.2 это максимум что на ней можно завести.
     
     
  • 6.17, Аноним (17), 11:06, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Maxwell это 900, 600/700 это кеплер. Они несколько лет как не поддерживаются драйвером, никакого вейланда.
     
     
  • 7.24, iPony128052 (?), 11:35, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У меня была Nvidia 960.
    Но само осознание, что приходиться быть луддитом и сидеть на иксах, давило.
    Купил в 2023 году AMD видеокарту.
    А Nvidia во только в 2026 году с Ubuntu 26.04 LTS дойдёт до стабильного Wayland.
     
     
  • 8.29, Аноним (17), 11:59, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правда, без cuda и optix жизни нет, dlss менее отвратный, ну зато вейланд ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.33, Аноним (33), 12:19, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Cuda не всем нужен ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.39, Аноним (17), 12:29, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А кому не нужно Тем, кому работать в десятках отраслей , она необходима Тем, ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.69, AleksK (ok), 15:52, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Rx7900gre есть лучи, есть rocm, fsr3 с генерацией будет лучше любой нвидии за те... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.70, Аноним (17), 16:00, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будем откровенны, fsr идёт с кучей явных глитчей и неоптимален, rocm может зараб... текст свёрнут, показать
     
  • 12.74, Аноним (-), 16:11, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть, но слабенькие отстойно оно масштабирует dlss местами работает не очень, н... текст свёрнут, показать
     
  • 8.73, Игорь Брин (?), 16:08, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользуюсь второй месяц Вейлендом на Нвидии - все работает как часы, буквально ид... текст свёрнут, показать
     
  • 7.42, Аноним (42), 12:40, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    750 что интересно это тоже Maxwell, и тем самым ещё до сих пор поддерживается последним драйвером, и у меня самого стоит 750
     
     
  • 8.44, Аноним (17), 12:50, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Особенности маркетинга, они даже перевыпускали зарекомендовавшие себя модели на ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.49, Аноним (49), 14:10, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    750M это Kepler, и уже всё печально ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.43, vlad1.96 (ok), 12:48, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без нормального управления питания от NVK толку нуль. Я не представляю ситуации, когда пригодиться запуск чего-то на вулкане, но с минимальными частотами и дикими тормозами
     
     
  • 7.47, Аноним (17), 13:18, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До 1 поколения максвелла включительно есть с nouveau, на opengl просадки от 0 до трети относительно блоба были. Ну и теперь только с 20s будет поддерживаться, если только нвидиа не выкатит подписанные прошивки, как это сделали амд с интелом. Выдирать их из блобов желающих не очень много.
     
  • 7.50, lufog (ok), 14:26, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там же вроде были поколения которые реклокались (которые были до введения подписи), а начиная с 16/20 серии, карточки реклокаются уже через GSP. К слову, видел еще эксперименты по запуску NVK на проприетарных модулях, может через подобные костыли и остальные карточки когда-нибудь подтянут...
     
  • 3.12, Аноним (12), 10:34, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зато не тронута AI-технологиями
     
  • 3.30, Аноним (-), 12:00, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У каждого продукта есть свой срок поддержки И как правило об этом не пишут И т... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.13, А он им (?), 10:42, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Твоя 210 хорошо в OpenBSD будет работать.
    Инфа 100%
    Ставь!
     
  • 2.14, Аноним (2), 10:55, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она до сих пор продаётся: https://www.dns-shop.ru/product/5a7b4c6d0bc3c823/videokarta-msi-geforce-210-n2
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 11:06, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как и gt710/730 а еще есть вполне себе рабочие ноуты но из-за видяхи, точнее из-за отсутсвия драйверов преврящаются в печатные машинки
     
  • 3.34, Аноним (34), 12:21, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    российский магазин на три буквы где могут продавать всё что угодно лучший аргумент, ага. Продают то продают, а вот производят и поддерживают ли, продавая оффицально? Ой, нет.
     
  • 2.19, 12yoexpert (ok), 11:13, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как будто она когда-то поддерживалась
     

  • 1.8, Аноним (-), 10:20, 30/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > аварийное завершение
    > проблема с зависанием приложений
    > некорректной отрисовке

    Список крешей и зависаний конечно впечатляет.
    Такое ощущение, что дрова для линя они делают на отшибись командой интернов.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:23, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    На винде сейчас у невидии аналогично
     
  • 2.10, Аноним (17), 10:24, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно работало через xwayland, это не влияло ощутимо на производительность. Нативный вайн с dxvk зависал через произвольное время.
     
  • 2.11, iPony128052 (?), 10:34, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это примерно про весь десктопный линукс.

    Внедрение самого Wayland долгое и с кучей ошибок. Разве что Nvidia тут припозднилась.

    Ну и спячка всегда весело.
    Вот занятное чтение про AMD https://nyanpasu64.gitlab.io/blog/amdgpu-sleep-wake-hang/

     
  • 2.21, 12yoexpert (ok), 11:14, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    средний палец Линуса был того же мнения ещё лет 10 назад
     

  • 1.16, Аноним (16), 11:05, 30/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Открытые дрова рулят. У АМД, как известно, что-то типа "опенкоре": базовая часть открыта, а остальное лютейшая проприетарщина (скачать без смс). А вот у нвидии драйвер опенсорсный тупо целиком, точка. Люблю нвидию, моя любимая корпорация (после гугля).
     
     
  • 2.20, Аноним (17), 11:13, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Юзерспейс и у тех и у других проприетарный и без исходников. У амд ядерная часть в ядре (даже добавили несколько гигабайт нагенерированных файлов в исходники ядра в обход правил), у нвидиа отдельно (начиная с 50s закрытого драйвера нет), но у нвидиа и технологии поинтереснее и заменяют определённые части ядра, что вызывает сложности со всякими simplefb.
     
     
  • 3.28, Ананос (?), 11:58, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > у нвидиа отдельно (начиная с 50s закрытого драйвера нет)

    Фигвам. Точно такой же закрытый. Открыт только модуль ядра.

     
     
  • 4.31, Аноним (17), 12:01, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> у нвидиа отдельно (начиная с 50s закрытого драйвера нет)
    > Фигвам. Точно такой же закрытый. Открыт только модуль ядра.

    Модуль ядра и есть драйвер. Юзерспейсные драйвера конечно существуют, но это не тот случай.

     
     
  • 5.35, Ананос (?), 12:22, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй те остальные 350МБ блобов удалить, включая libcuda, тогда будешь рассказавать свои сказки.
     
     
  • 6.36, Аноним (17), 12:27, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие, собственно, сказки? Libcuda -- это, видимо, рантайм-библиотека. Ещё ей нужен модуль ядра nvidia-uvm для работы, а до тех пор, этот драйвер даже не подгружается в память.
     
     
  • 7.38, Ананос (?), 12:29, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какие, собственно, сказки?

    Про "открытый драйвер".

     
     
  • 8.41, Аноним (17), 12:34, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Драйвер полностью открыт Именно благодаря этому случайный Васян сделал рабочую ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.65, Аноним (65), 15:26, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это и не нужно Главное чтобы был программный интерфейс для отключения ЛГБT по... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.72, Аноним (-), 16:07, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подсветку можно заклеить синей изолентой и жить дальше А вот без управления пит... текст свёрнут, показать
     
  • 6.37, Ананос (?), 12:28, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя, libcuda можешь не удалять.
     
  • 3.53, КО (?), 14:57, 30/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.57, Аноним (17), 15:07, 30/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.64, Аноним (65), 15:24, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Юзерспейс и у тех и у других проприетарный

    Нет никакого юзерспейса у нвидии. Всё что проприетарное крутится в чипе на самой плате. Но по такой логике тогда твоя материнка и твой блок питания тоже проприетарные, ведь в их ШИМ-контроллерах крутится проприетарная фирмварь.

     
     
  • 4.68, Аноним (68), 15:51, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У nvidia проприетарная libgl.so

    Называть её драйвером некорректно, это юзерспейс библиотека, а не ядерный модуль, но она всё равно закрытая.

     
  • 2.22, НяшМяш (ok), 11:29, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Больше всего меня в этом комментарии удивляет не его тупость, а то что его кто-то ещё и плюсанул.
     
     
  • 3.63, Аноним (65), 15:22, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Больше всего меня в этом комментарии удивляет

    А зачем ты его оставил? Удивлённый ты наш...

     
  • 2.75, Игорь Брин (?), 16:15, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Нвидии открытый драйвер пилят Ред хат так-то и это не заслуга Нвидии. Она в его разработке не принимает участия.
     

  • 1.23, Аноним (23), 11:31, 30/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Тупо выехали за счёт CUDA ядер и захватили рынок. Монополии - зло.
     
     
  • 2.26, Аноним (-), 11:42, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Тупо выехали за счёт CUDA ядер и захватили рынок.

    Ну да, ну да. Всего лишь придумали офигенную технологию и смогли ее довести до ума))
    А амдшники всегда были догоняющими, еще до cuda на серваках, но и на десктопе тоже.
    Выезжали только на демпинге цены.

    > Монополии - зло.

    У нас и без нвидии монополия-олигополия. Два-три участника - это не про свободный рынок.


     
     
  • 3.40, Аноним (40), 12:30, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    AMD доверилась клованам из кроноса и их байкам что OpenCL всё зохавает и скоро везде будет сладкий хлеб.
     
     
  • 4.48, Аноним (-), 13:59, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > клованам из кроноса

    Нет, это скорее клованы их кроноса увидели что "cuda это вещЪ" и решили запилить свой велосипед. Но велосипед оказался трехколесным и сириус бузинес совсем не интересным. Зато  открытый)) АМД в свою очередь решили взять OpenCL, а не придумывать свою чуду. Потому что не осилили бы.

     
     
  • 5.67, Аноним (67), 15:29, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, у AMD был свой FireStream, который вроде как даже начали делать раньше, потому как изначально именно AMD была ближе к GPGPU, нежели невидия. Но они подсглупили ограничив полноценную работу железом уровня Quadro конкурента, а потом и просто повелись на как всем казалось будущий единый стандарт.
    Можно ещё вспомнить DirectCompute.
     

  • 1.27, Аноним (27), 11:50, 30/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Maxwell это 900, 600/700 это кеплер.

    --------------------------------
    openSUSE Leap 15.6:

    Graphics:
      Device-1: NVIDIA GM107 [GeForce GTX 750 Ti] vendor: Micro-Star MSI
        driver: nvidia v: 570.153.02 arch: Maxwell bus-ID: 01:00.0
      Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.11 with: Xwayland v: 24.1.1 driver:
        X: loaded: nvidia gpu: nvidia,nvidia-nvswitch resolution: 1366x768~60Hz
      API: OpenGL v: 4.6.0 NVIDIA 570.153.02 renderer: NVIDIA GeForce GTX 750
        Ti/PCIe/SSE2 direct-render: Yes
    --------------------------------

     
     
  • 2.46, commiethebeastie (ok), 13:05, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как вы с ней задолбали, это один единственный представитель в 7 серии.
     

  • 1.45, Аноним (-), 12:57, 30/05/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.51, Аноним (51), 14:35, 30/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >после открытия компанией NVIDIA компонентов, работающих на уровне ядра

    Вся суть жопоэля - дзяибатсу могут спокойно его нарушать много лет.

     
     
  • 2.55, Аноним (55), 15:06, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вся суть жопоэля - дзяибатсу могут спокойно его нарушать много лет.

    Закончилось тем что им вкатили GPL_ONLY на все нужные им экспорты ядра явно - и пообещали DMCA takedown за "technical measures circumventioon" это все обойти. С гопниками имеет смысл разговаривать только на понятном им языке. Т.е. фигача битой по лицу.

     
     
  • 3.59, Аноним (-), 15:15, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Закончилось тем что им вкатили GPL_ONLY на все нужные им экспорты ядра
    > явно - и пообещали DMCA takedown за "technical measures circumventioon" это
    > все обойти. С гопниками имеет смысл разговаривать только на понятном им
    > языке. Т.е. фигача битой по лицу.

    Закончилось тем что нвидия поводила по губам сообществу™, перенеся все самое интересно в чип на карте, а драйвер в ядре превратила в прослоечку между юзерспейсом и этим чипом. Что еще сильнее уменьшило открытость кода. А, ну еще и заодно все карты без чипа послали на юг.

     
  • 2.58, Аноним (-), 15:12, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вся суть жопоэля - дзяибатсу могут спокойно его нарушать много лет.

    Тут вопрос кто кому больше нужен. Линукс Нвидии или Нвидия Линуксу.
    Потому что потребителям нвидии по факту нужно чтобы cuda считали, llmки работали и пофиг на чем.

     

  • 1.52, Аноним (52), 14:52, 30/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А моя RTX как умирала при переходе в D3cold, так и умирает.
     
     
  • 2.56, Аноним (55), 15:07, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А моя RTX как умирала при переходе в D3cold, так и умирает.

    Contact your support. Кто ж тебе еще с этой проприетарью поможет...

     
     
  • 3.60, Аноним (52), 15:18, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Contact your support

    It works on Windows. Бесполезно.

     
     
  • 4.76, Игорь Брин (?), 16:18, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это Билли забашлял, я сам видел.
     
  • 2.62, Аноним (65), 15:21, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так для этих карт винда - система, на которую ориентируются разработчики. Остальное по остаточному принципу. Типа, проблемы меньшинства, мало кого волнует.
     

  • 1.54, Аноним (55), 15:00, 30/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Устранена ошибка, из-за которой возникало аварийное завершение игры Minecraft

    Крутые видеокарты. А pacman оно нормально рендерит, не виснет? :)

     
     
  • 2.66, Аноним (66), 15:27, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Увы, только консольная версия. Мы, линуксоиды, не знаем, что такое игори.
     
     
  • 3.71, Аноним (-), 16:05, 30/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мы, линуксоиды, не знаем, что такое игори.

    Что значит не знаем???
    Вы приговариваетесь в 10 часам игры в SuperTuxKart!

     

  • 1.61, Аноним (65), 15:19, 30/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо понимать, владельцев 1080 бортанули с поддержкой? Новое железо само себя не купит?
     

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