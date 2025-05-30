Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 575.57

Компания NVIDIA опубликовала стабильный выпуск новой ветки проприетарного драйвера NVIDIA 575.57. Драйвер доступен для Linux (ARM64, x86_64), FreeBSD (x86_64) и Solaris (x86_64). NVIDIA 575.x стала десятой стабильной веткой после открытия компанией NVIDIA компонентов, работающих на уровне ядра. Исходные тексты модулей ядра nvidia.ko, nvidia-drm.ko (Direct Rendering Manager), nvidia-modeset.ko и nvidia-uvm.ko (Unified Video Memory) из новой ветки NVIDIA, а также используемые в них общие компоненты, не привязанные к операционной системе, размещены на GitHub. Прошивки и используемые в пространстве пользователя библиотеки, такие как стеки CUDA, OpenGL и Vulkan, остаются проприетарными. Основные изменения: В модуль ядра nvidia-modeset добавлен параметр 'conceal_vrr_caps', обеспечивающий включение возможностей, таких как ULMB (Ultra Low Motion Blur), несовместимых с VRR (адаптивное изменение частоты обновления монитора).

Добавлена поддержка AI-технологии NVIDIA Smooth Motion, позволяющей повысить плавность отрисовки в играх за счёт подстановки дополнительного кадра между двумя отрисованными кадрами.

В фоновый процесс nvidia-powerd добавлена возможность использования во время работы ноутбука от аккумулятора механизма Dynamic Boost, позволяющего балансировать энергопотребление между CPU и GPU для повышения производительности.

Для Xwayland реализована поддержка отрисовки в буфер отображения (front buffer) с использованием GLX. Устранена ошибка, из-за которой возникало аварийное завершение игры Minecraft при использовании Xwayland.

Разрешено использовать переменную окружения __NV_DISABLE_EXPLICIT_SYNC не только с EGL-приложениями, но и для приложений, использующих GLX и Vulkan.

Улучшена поддержка Wayland. Решена проблема с зависанием приложений, использующих расширение VK_KHR_present_wait. Устранено зависание на некоторых системах, проявляющееся при включении ночного режима в GNOME.

Устранена проблема, приводившая к некорректной отрисовке в графических приложениях после выхода из спящего режима на системах с драйвером nvidia.ko, загруженным с опцией "NVreg_PreserveVideoMemoryAllocations=1".

Решена проблема с увеличением потребления памяти после выхода из спящего режима, проявляющаяся в приложениях, использующих X11 и OpenGL/Vulkan.

Решена проблема с аварийным завершением приложений, использующих KDE Frameworks 6 и выносящих некоторые операции отрисовки на сторону GPU (render-offload).

Добавлена поддержка DRM-свойств (Direct Rendering Manager) COLOR_ENCODING и COLOR_RANGE.

Прекращена поддержка DRM-расширений NV_PLANE_BLEND_CTM, NV_PLANE_DEGAMMA_TF, NV_PLANE_DEGAMMA_LUT, NV_PLANE_DEGAMMA_LUT_SIZE, и NV_PLANE_DEGAMMA_MULTIPLIER на системах с ядрами Linux до версии 6.8. Дополнительно можно отметить корректирующий выпуск Firefox 139.0.1, в котором по горячим следам устранена проблема, приводившая к нарушению отображения информации на системах с GPU NVIDIA. Проблема проявляется только на системах с несколькими мониторами, для которых выставлена разная частота обновления экрана.



