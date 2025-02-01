Началось продвижение в ядро Linux драйвера Nova для GPU NVIDIA

|
|1.2, Аноним (2), 16:39, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
>Драйвер рассчитан на использование с GPU NVIDIA, оснащёнными копираст-прошивками
Ну спасибо, IBM.
|
|
|
|2.30, Аноним (30), 17:32, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
Чем ты предлагаешь пользоваться? Учитывая что в AMD ровно такаяже "копираст-прошивка".
|
|
|
|3.42, Аноним (42), 17:55, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> Чем ты предлагаешь пользоваться? Учитывая что в AMD ровно такаяже "копираст-прошивка".
Интелом, с... погодите, тоже копираст-прошивками, если вас не устраивает какой-нибудь Gen 5 ископаемый.
|
|1.3, Аноним (2), 16:41, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
>Основной причиной продвижения нового драйвера Nova называется возможность избавиться от усложнений, свойственных драйверу Nouveau
От усложнений не избавляются. Просто отдают их на откуп NVidia, а пользователям вообще не дают никакой возможности их пофиксить. Что-то не устраивает? Беги в магаз за новой картой!
|
|
|
|2.38, Я (??), 17:50, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
к сожалению для производителя GPU сейчас нет схемы при которой он бы зарабатывал деньги опенсурся фирмварь. исключение нишевые устройства по спецзаказу с неполным сетом потребительских фич.
|
|
|
|
|
|4.57, Аноним (57), 18:33, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
>Эксплуатация рабов всегда была, есть и будет выгодным делом.
Какая чушь!
История развития человечества и смена экономических формаций говорят ровно об обратном.
|
|
|
|5.137, Аноним (137), 00:53, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ю Какая чушь!
> История развития человечества и смена экономических формаций говорят ровно об обратном.
Не подскажешь, сколько часов в неделю рабы работали когда их называли рабами и сколько часов в неделю рабы работают сейчас, когда их называют по-другому?
|
|3.47, Аноним (-), 18:08, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> к сожалению для производителя GPU сейчас нет схемы при которой он бы
> зарабатывал деньги опенсурся фирмварь. исключение нишевые устройства по спецзаказу с неполным
> сетом потребительских фич.
Более того. Если заопенсорсить фирмварь управления питанием и вы пожжоте видяху левыми параметрами - вам потом еще ее и по гарантии менять? Не очень выгодно получается.
Наверное в теории можно завести eFuse вида "load unsigned firmware" aka "warranty void" - но то что в гарантийке смогут его прочитать на выжженом чипе - не факт.
|
|1.5, Аноним (5), 16:47, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> … так как инфраструктура для разработки Rust-драйверов ещё только развивается, код Nova намерены переносить в основной состав ядра поэтапно, по мере появления необходимых обвязок для языка Rust
К тому времени когда драйвер окончательно “заедет” в ядро, Nvidia выпустит новые видеокарты для которых понадобится новый драйвер, а этот придется забросить чтоб не распылять силы, нужно же будет писать новый драйвер, который как обычно, будет поддерживать только новые видеокарты.
|
|1.7, Аноним (7), 17:00, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
|
Раст это конечно не супер, но даже если оно будет чуточку функциональнее и стабильнее чем глюкодром Nouveau, которые по странному стечению обстоятельств называют драйвером... то оно уже того стоит!
|
|
|
|2.11, Аноним (11), 17:09, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
За столько лет не сделали даже закрытый драйвер нормальным, а выхотите нормальны... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|3.17, Аноним (-), 17:12, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> За столько лет не сделали даже закрытый драйвер нормальным,
> а выхотите нормальный драйвер.
Закрытый драйвер работает нормально.
Если бы еще мдлы из кернела все время его не ломали, то вообще бы шикарно было бы.
|
|
|
|4.21, Аноним (11), 17:17, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Хаха, мидлы... Почему-то у амд ничего не ломается. А у НВИДИА мидлы контрибьютеры ядра виноваты. Явно логика здоровых разработчиков.
|
|
|
|5.26, Аноним (-), 17:26, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Почему-то у амд ничего не ломается.
Чтобы что-то ломалось - оно должно вначале работать. А это не про амд.
> А у НВИДИА мидлы контрибьютеры ядра виноваты. Явно логика здоровых разработчиков.
Если какой-то урод помечает символ как жoпoэль только ради того, чтобы насолить нвидии, и при этом ему плевать на всех пользователей, которым он испортит день или даже два, то кто же виноват?
|
|
|
|6.31, Аноним (11), 17:32, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Хаха, а вы смешной любитель выдать желаемое за действиельное. У меня есть карточки обоих брендов, только amd работает всегда, после обновления ядра, либдрм, Меса и т.д. А НВИДИА крашит ядро рандомно. Под виндовс драйвер давно уже обогнал по функциям и стабильности драйвер НВИДИА.
|
|
|
|7.37, Аноним (-), 17:47, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Хаха, а вы смешной любитель выдать желаемое за действиельное.
А это и есть действительность:
"I am getting a GPL-only symbol error when trying to upgrade from kernel 6.1.75 to 6.1.76"
Т.к. это не то что не мажорный релиз, это даже не минорный.
Просто взяли в патче все сломали.
discourse.nixos.org/t/cant-update-nvidia-driver-on-stable-branch/39246
Обновление с 6.1.0-17 на 6.1.0-17
forums.debian.net/viewtopic.php?t=158261
reddit.com/r/debian/comments/1cuhql2/nvidia_drivers_unexpectedly_broke_on_debian_11/
|
|
|
|
|
|9.46, Аноним (46), 18:06, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Потому что апстрим Они почему-то думали и возможно все еще думают, что так... текст свёрнут, показать
|
|
|
|10.62, Аноним (62), 18:48, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Не нравится - не пользуйтесь, все просто Так прокатило же Модуль под GPL - ест... текст свёрнут, показать
|
|
|
|11.74, Аноним (-), 19:17, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Ну, если для вас то, как нвидия вам по губам поводила, это проктило - то наверно... текст свёрнут, показать
|
|
|
|12.78, Аноним (-), 19:25, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Я нвидией - не пользуюсь Так что кажется - не мне И вы можете показать свои ва... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|
|
|14.98, Аноним (-), 21:05, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ядерщики никогда не скрывали лицензию проекта и политику апстрима commit or GTF... большой текст свёрнут, показать
|
|12.83, Аноним (11), 19:32, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Кстати stable api нет даже Windows, просто обновления там выходят чаще и вы это ... текст свёрнут, показать
|
|7.58, Аноним (58), 18:39, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А у меня оба два радеона блёстки по экрану пускали (по гарантии вернуть не получилось), а невидия просто работает.
|
|6.50, Аноним (-), 18:16, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Вообще-то они недурно работают, AAA игори бегают, все дела Вас вообще никто не ... большой текст свёрнут, показать
|
|5.97, Игорь Брин (?), 21:00, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Нвидии фиолетово на проблемы системы с 2,5 юзерами - у них основа это Винда и там все ништяк.
|
|
|
|6.99, Аноним (-), 21:19, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Нвидии фиолетово на проблемы системы с 2,5 юзерами - у них основа
> это Винда и там все ништяк.
Как это согласуется с тем что для нвидии основной бизнес это сейчас AI? Что-то не припоминается присутствия винды в рейтинге топ 500.
|
|4.49, chdlb (?), 18:15, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
на пакетированных стабильных ядрах да, а так ты его хрен скомпилишь с каждой новой версией ядра
|
|1.8, Нуину (?), 17:02, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
> охарактеризовал текущее состояние, как "почти готовность к написанию реального драйвера на Rust".
А местные эксперты уже показывали какие-то реальные драйверы. Получается, обманывали?
|
|
|
|2.40, Я (??), 17:53, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
в сторонней ветке ядра где все патчи для поддержки раста применены давно работает всё, а вот в основную ветку пока приняты не все эти патчи, но работа идёт
|
|1.10, cat666 (ok), 17:08, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Ну какое же позорище - 232 строки. Я один не понимаю зачем в ядро тянут бесперспективный язык с абсолютно уродским и нелогичным синтаксисом?
|
|
|
|2.15, Аноним (15), 17:11, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Не тянут, а пытаются запихнуть невпихоемое. Очевидно это чья-то многоходовочка по саботажу ядра.
|
|
|
|3.18, нах. (?), 17:13, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
это IBM. Ты десять раз лопнешь, но впихнуть - впихнут.
Саботаж там в другом - эту цену шва6одки теперь никто кроме полутора негров rhbm на зарплате, уже не сможет ни исправлять, ни поддерживать. Такое открытое что лучше б было закрытое.
|
|2.19, Аноним (19), 17:14, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А «бесперспективный» он потому что аноним на сайте с посещаемостью 100 человек в неделю так решил
Ага
Знаешь в чем твоя беда? В том, что на тебя и твое мнение всем плевать. Rust уже используется в Android и Windows, Rust используется для достаточного количества софта, постепенно и в самое популярное на планете Земля ядро OS входит
А ты сидишь и рассказываешь, что по твоему мнение не нужно ничего, что придумали в последние 30 лет, потому что ты не в состоянии уже это осилить
|
|
|
|3.61, cat666 (ok), 18:46, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
macro_rules! println {
() => { ... };
($($arg:tt)*) => { ... };
}
Ну давай поясни мне... эту красоту или тебе пояснительная бригада нужна.
|
|
|
|4.69, чатжпт (?), 19:12, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
это "шаблон" макроса из документации, полный код:
macro_rules! println {
() => {
$crate::print!("\n")
};
($($arg:tt)*) => {{
$crate::io::_print($crate::format_args_nl!($($arg)*));
}};
}
если аргументов нет - напечатать "\n", если аргументы есть - отформатировать и напечатать.
Еще раз, перестань позориться.
|
|
|
|5.87, Аноним (-), 19:37, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> macro_rules! println {
> () => {
> $crate::print!("\n")
> };
> ($($arg:tt)*) => {{
> $crate::io::_print($crate::format_args_nl!($($arg)*));
> }};
> }
> если аргументов нет - напечатать "\n", если аргументы есть - отформатировать и
> напечатать.
Тоже так себе читабельность, как по мне. Зачем-то две пары скобок, для убедительности чтоли? И $crate::io::_print($crate::format_args_nl!($($arg)*)); - почему-то больше всего на Брейнфак похоже по общему синтаксису. Тупой компилер какой-то, на него орать с восклицанием надо и скобки по 2 раза ставить чтоб до него доходило.
|
|
|
|6.90, чатжпт (?), 20:11, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Какой смысл обсуждать синтаксис макросов если ты не знаешь базовый синтаксис языка?! ..который можно изучить пару дней.
|
|
|
|7.100, Аноним (-), 21:21, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Какой смысл обсуждать синтаксис макросов если ты не знаешь базовый синтаксис языка?!
> ..который можно изучить пару дней.
В этом смысле zig явно лучше сделал, имхо. На все один и тот же синтаксис вместо этого брейнфака, ну его нахрен такое изучать. Ни архитекуры, ни синтаксиса.
|
|
|
|
|
|9.121, Аноним (-), 22:28, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Архитектура и синтаксис - показывают себя в интерьере И если они ведут к вон ... большой текст свёрнут, показать
|
|5.104, Аноним (103), 21:29, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ну и уродство со всеми этими $. Или это такое внутреннее желание больше $ иметь?(тупая шутка, если что)
|
|4.79, Аноним (79), 19:26, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Определение макроса macro_rules 8212 это механизм для определения макросов ... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|3.96, cat666 (ok), 20:46, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Я так полагаю, ты выучил наизусть и даже понял все 670 страниц на английском. Ай, молодец. И наверное написал кучу полезных программ на rust. Хотелось бы хотя бы одним глазком взглянуть на гениальные строки кода.
|
|2.119, ИмяХ (ok), 22:14, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
>>232 строки.
Благодаря отличной выразительности языка, в этих 232 строках больше функциональности, чем в тысячах строках на дыpяшке
|
|
|
|2.80, Аноним (80), 19:26, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Не-а, используется только голый компилятор раста без системы сборки cargo.
|
|1.33, Аноним (33), 17:35, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Всем известно, что Linux (также BSD и Windows) работает с AMD и не работает с Nvidia. Пора бы уже успокоиться и брать только оборудование, которое заводится без плясок с бубном.
|
|
|
|2.36, Аноним (19), 17:43, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Со слов «всем известно» всегда начинается бред выдуманный писавшим
Карты Nvidia работают прекрасно на GNU/Linux последние 25 лет(что там было раньше не могу сказать, до 2000 года я использовал FreeBSD)
Просто работают и жрать не просят
А, да, местных фантазеров они тоже не спрашивают
|
|
|
|3.59, Аноним (-), 18:40, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Карты Nvidia работают прекрасно на GNU/Linux последние 25 лет(что там было раньше
> не могу сказать
Понятия о прекрасном у разных людей - разные.
> до 2000 года я использовал FreeBSD)
...хотя адептам садо-мазо нвидия и правда подходит. Прикольно смотрятся рассказы про то как все зашибись под дикое глюкание самопальных реализаций апи DRM/KMS/GBM вплоть до локапа от переключения в консоль, вой про отвалы от апгрейда ядер, туповйэтин при выходе очередного ядра месяцами, и что там еще.
|
|
|
|4.109, Perlovka (ok), 21:39, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ты несешь чушь.
~ # uname -a
Linux 6.12.11 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Jan 31 17:54:16 IST 2025 x86_64 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 GenuineIntel GNU/Linux
~ # eix -Ic nvidia-driver
[I] x11-drivers/nvidia-drivers (570.86.16-r1(0/570)@01/31/25): NVIDIA Accelerated Graphics Driver
|
|2.55, Аноним (55), 18:27, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да, еще недавно можно было обойтись без rust в nouveau. Теперь всё. Пользователи nvidia идут лесом.
|
|
|
|3.63, Аноним (62), 18:51, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Да, еще недавно можно было обойтись без rust в nouveau. Теперь всё.
> Пользователи nvidia идут лесом.
Особенно прикольно что теперь всякие BSD будут делать. У них выбор такой забавный образовался, вау :D
|
|
|
|4.105, Аноним (103), 21:30, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Подождать реализации драйвера для BSD на сях и портировать на линукс?
|
|
|
|5.122, Аноним (-), 22:32, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Подождать реализации драйвера для BSD на сях и портировать на линукс?
Маклауд, залогинься. Кто его будет писать для BSD вообще в 2025 году?
|
|1.41, Аноним (42), 17:54, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> Новый драйвер написан на языке Rust и, так как инфраструктура для разработки
> Rust-драйверов ещё только развивается
Родовое проклятие нвидии - доставлять своим пользователям мучение, не мытьем так катанием. Не проприетарью так внеядерным модулем. Не внеядерным модулем - так недопиленным нечто на хрусте.
Видяхи для мазохистов :)
|
|1.60, Аноним (60), 18:42, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Вот-те раз... А как же nouveau, которым уже 10 лет как, вот-вот можно будет нормально пользоваться?
|
|
|
|2.85, Аноним (-), 19:33, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Вот-те раз... А как же nouveau, которым уже 10 лет как, вот-вот
> можно будет нормально пользоваться?
А теперь можно будет 10 лет вот-вот нормально пользоваться толи внеядерным выкидышем под GPL, толи этой недоделкой на хрусте. Что вам не нравится, все как пользователи нвидии любят - полкило мазохизма за много денег.
|
|
|
|3.93, Аноним (60), 20:32, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я официальный блоб юзаю всю дорогу и проблем с ним вообще никаких, кроме отсутствия "швободки"...
|
|
|
|4.102, Аноним (-), 21:23, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Я официальный блоб юзаю всю дорогу и проблем с ним вообще никаких,
> кроме отсутствия "швободки"...
У фанов всегда так. А выпиливание файлух народу недавней версией драйвера наверное мой глюк был. И, конечно, помощи от таких как вы не дождешься в случае чего.
|
|
|
|5.106, Аноним (103), 21:34, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не дождёшься помощи, потому что как он тебе поможет, когда "компьютер сломается" от такого удаления файлух? Будет твердить "УМВР-УМВР-УМВР", пытаясь убедить себя и реальность, чтоб действительно так произошло, а точнее чтобы не произошло.
|
|
|
|6.127, Аноним (-), 23:05, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Не дождёшься помощи, потому что как он тебе поможет, когда "компьютер сломается"
> от такого удаления файлух? Будет твердить "УМВР-УМВР-УМВР", пытаясь убедить себя и
> реальность, чтоб действительно так произошло, а точнее чтобы не произошло.
Я видел как фаны нвидии выглядели вот тут, на опеннете, когда юзвери с багами забредали и спрашивали - что делать. Как-то не хочется на такое же нарываться. Вы мерзкие бесполезные потребители. В линухе вы вообще так, дверью ошибшись. Он никогда не будет "второй виндой".
|
|1.65, Аноним (65), 18:59, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
"Отбросить старые видео"
Сколь невидия проплатила?? Спят и видят как продажи новых видео растут как дрожжах, тк у юзеров старые тупа перестали работать.
|
|
|
|2.70, Аноним (-), 19:13, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> "Отбросить старые видео"
> Сколь невидия проплатила?? Спят и видят как продажи новых видео растут как
> дрожжах, тк у юзеров старые тупа перестали работать.
А ей и платить не нужно. Просто эти дрова поддерживают только видяхи с чипом.
И сами дрова будут существенно проще чем нуво.
> тк у юзеров старые тупа перестали работать.
Старые юзеры будут сидеть на старых дровах.
|
|
|
|3.77, Аноним (77), 19:24, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И старые, и новые, кому в игрульки ненадо. Дай бг, чтоб на Авито такой товар не иссякал.
|
|1.76, Аноним (77), 19:20, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
>для включения в ядро предложен драйвер "nova-core", состояний из 232 строк кода.
Офигеть! ;)
Гора родила мышь. А столько уже всяких обвязок/обмазок в ядро влили...
|
|
|
|2.82, Аноним (-), 19:31, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Офигеть! ;)
> Гора родила мышь. А столько уже всяких обвязок/обмазок в ядро влили...
При том эта мышь уже нагадила адептам нвидии в компот :)
|
|1.86, Аноним (79), 19:33, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
У меня к Rust пара претензий:
Большой и не контролируемый программистом оверхед.
Отсутствие динамической линковки в свежих версиях.
|
|
|
|2.142, Аноним (-), 01:20, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Большой и не контролируемый программистом оверхед.
А есть подробности?
Собранный код на расте не слишком больше чем на с или плюсах.
Другое дело если умстенноотсталые мейнтенеры-перепаковщики собирают пакет из дебага.
> Отсутствие динамической линковки в свежих версиях.
Что не мешает разработчикам красношапки делать свое дело.
Так что твои претензии услышаны... и на них положено)
|
|1.88, Аноним (88), 19:37, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Политика Нвидии против оупенсорса.
Был же прикол, когда взломали Нвидию, а те в свою очередь через бэкдоры в видеокарте взломали комп хацкера.
По итогу имеем, что нвидия-это бэкдор целиком ина компе уважающего себя человека ей места нету.
А если и очень нужна, то в анально отгороженных машинах с внешней фильтрацией траффика!
|
|
|
|2.89, Аноним (11), 19:47, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Она не только против опенсорс, а целенаправленно неоднократно подрезала производительность в своих картах, ссылаясь на то, что это баг, и такой производительности у карты не должно быть.
Это как в анекдоте про евреев и телевизор.
|
|2.108, Аноним (103), 21:37, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Т.е. дали команду, чтоб дрова/их проприетарное ПО просканили компы на наличие файлов которые утянули? И далее открыли удаленный шелл?
|
|2.133, Аноним (-), 00:24, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Политика Нвидии против оупенсорса.
> Был же прикол, когда взломали Нвидию, а те в свою очередь через
> бэкдоры в видеокарте взломали комп хацкера.
А эти ламеры что, хотя-бы виртуалку юзать не научились? Да и использовать железо прямо от того хакаешь - такое себе. Это примерно как на сработавшее самоуничтожение обижаться. Надо ж подозревать что такие приколы возможны, или где?!
|
|1.92, xsignal (ok), 20:16, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Nouveau - хороший драйвер, надо его допиливать и делать ещё лучше, а не изобретать велосипед, тем более на срасте.
|
|
|
|2.112, Аноним (-), 22:01, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> надо его допиливать
кому надо?
> и делать ещё лучше
вы его хотя бы просто нормальным сделайте...
Что это за драйвер без PowerManagement? Народный Pascal в пролете, Maxwell тоже
> а не изобретать велосипед, тем более на срасте.
Так как раз велосипеды и костыли Nouveau выбрасывают за счет дропа старых карт без GSP.
А ваша попоболь про раст только радует))
|
|
|
|2.115, Аноним (-), 22:04, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> патчи для HDR были предложены в 2017 году
в 2017 искы уже закопали, никому там это уже не нужно было
а вейланд невидия в итоге поддержит так или иначе
> Отдельный вопрос, кто будет мейнтейнить это чудо хороших растоманов
> на порядок а то и два меньше чем хороших сишников.
Это хорошие сишники такие дрова написали, что файлухи портят?
Или это хорошие сишники в ядре так подосрали?
|
|2.116, нах. (?), 22:05, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Отдельный вопрос, кто будет мейнтейнить это чудо хороших растоманов на порядок а то и два
> меньше чем хороших сишников.
платиновый спонсор и будет. Если ты не заметил - это драйвер - ibm.
И будет вертеть глупых линуксяток как ему захочется. Захочет - завтра выбросит поддержку половины видеокарт, или часть фич сделает платными потому что может.
|
|
|
|3.132, Аноним (-), 00:20, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> платиновый спонсор и будет. Если ты не заметил - это драйвер - ibm.
Редбиэм.
> И будет вертеть глупых линуксяток как ему захочется. Захочет - завтра выбросит
> поддержку половины видеокарт, или часть фич сделает платными потому что может.
Ну ты то умная клава и дашь редбиэму и этим глупым мастеркласс на тему как надо было? Делом, конечно.
А, не, в виндочку загрузиться, с ее онлайнакаунтами, AI в блокноте и рекламой в играх - это, таки, назло бабушке уши отморозить. Можешь ее еще сильнее расстроить отстрелив себе что-нибудь пониже.
|
|
|
|4.138, нах. (?), 01:09, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> мастеркласс на тему как надо было
вертеть-то вас? Не, они сами кому хошь в этом мастеркласс дадут.
> А, не, в виндочку загрузиться
чего в нее загружаться, она всегда загружена.
Естественно, я пользуюсь удобной мне системой.
Нет, назло бабушке - это твой пердолинг с фекалиями rhbm. Уже абсолютно ничего не осталось от того, что когда-то было привлекательным в линуксах, при этом по прежнему нихрена не работает толком, а д..ы вроде тебя и рады-радешеньки. Затонепроклятаямайкрософт!
|
|2.131, Аноним (-), 00:18, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Тот факт что оно не в майнлайне - и никто приводить его в соответствие с майнлай... большой текст свёрнут, показать
|
|1.117, Аноним (-), 22:05, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А не слишком ли резкие и существенные изменения в Linux начали происходить за последние пару лет? С чего бы это?
Меня лично устраивают nouveau и официальные драйвера nvidia. С чего бы такие резкие изменения во всем? Ядро, драйвера. И вроде обычный рабочий процесс, но меняют их как-то странно. Они не хотят официальные дрова под Linux создавать? В чем финансовая загадка?
|
|
|
|2.128, Ilya Indigo (ok), 23:49, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Последствия покупки красношляпы IBM.
Теперь, де факто, IBM в одно рыло решает что как и когда делать в Линуксе.
|
|
|
|3.139, нах. (?), 01:10, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Последствия покупки красношляпы IBM.
> Теперь, де факто, IBM в одно рыло решает что как и когда
> делать в Линуксе.
Как будто до покупки не они же и решали.
|
|2.134, Аноним (134), 00:43, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Вероятно в том что в AI сейчас триллионы - основной поток денег теперь там, а во... большой текст свёрнут, показать
|
|1.135, KKK (?), 00:53, 02/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
На BSDCan в этом году выступали умные дядьки из разработчиков и категорически заявили, что не потащат Rust в систему ни при каких условиях. Nvidia прекратит поддержку FreeBSD?
|
|
|
|2.143, Аноним (-), 01:21, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> умные дядьки
> умные
из FreeBSD? Самому не смешно?
> что не потащат Rust в систему ни при каких условиях.
Значит бздюки останутся без нвидии. Впрочим им не привыкать к отсутствия дров.
Может смогут развернуть виртуалку с линухом, и крутить видяху там, а себе только картинку выводить будут)))
|
|2.144, нах. (?), 01:22, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> На BSDCan в этом году выступали умные дядьки из разработчиков и категорически
> заявили, что не потащат Rust в систему ни при каких условиях.
> Nvidia прекратит поддержку FreeBSD?
nvidia к хрустоподелке ibm никакого вообще отношения не имеет.
Но ее поддержка такая себе поддержка... старые драйверы не совместимы с современной версией иксов, новые со старой и со старыми видеокартами. CUDA нет.
В общем, поддержка на от...сь.
Шва6одкина драйвера от этих вот... тоже естественно не дождетесь.
|