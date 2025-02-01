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Началось продвижение в ядро Linux драйвера Nova для GPU NVIDIA

01.02.2025 16:13

Инженеры из компании Red Hat предложили для включения в состав ядра Linux первый набор патчей с реализацией драйвера Nova. Драйвер рассчитан на использование с GPU NVIDIA, оснащёнными GSP-прошивками, которые используются начиная с серии NVIDIA GeForce RTX 2000 на базе микроархитектуры Turing. В подобных GPU операции инициализации и управления реализованы в прошивке и выполняются отдельным микроконтроллером GSP (GPU System Processor). Предполагается, что в долгосрочной перспективе Nova заменит собой драйвер Nouveau для GPU с поддержкой GSP.

Новый драйвер написан на языке Rust и, так как инфраструктура для разработки Rust-драйверов ещё только развивается, код Nova намерены переносить в основной состав ядра поэтапно, по мере появления необходимых обвязок для языка Rust. На первом этапе для включения в ядро предложен драйвер "nova-core", состоящий из 232 строк кода. Nova-core реализует базовый уровень абстракций над программными интерфейсами прошивок GSP, и предоставляет API, не зависящий от версий прошивок.

На следующей стадии в ядро планируют включить DRM-драйвер nova-drm (Direct Rendering Manager) для взаимодействия с GPU из пространства пользователя, а также VFIO-драйвер с менеджером vGPU, позволяющим использовать виртуальные GPU NVIDIA в системах виртуализации.

Основной причиной продвижения нового драйвера Nova называется возможность избавиться от усложнений, свойственных драйверу Nouveau, и добиться значительного упрощения, благодаря задействованию готовых обработчиков, предоставляемых прошивкой GSP и отбрасыванию груза по поддержке старых GPU. Nova также позволит решить архитектурные проблемы, которые в Nouveau требуют существенной переработки кодовой базы, например, проблемы с блокировками в коде VMM/MMU. Язык Rust выбран для снижения вероятности совершения ошибок при работе с памятью, а также как возможность совместить работу над рабочим драйвером с созданием обвязок и абстракций для разработки драйверов на Rust.

Что касается прогресса добавления в ядро Linux возможностей для разработки драйверов на языке Rust, в состав ветки 6.14 приняты Rust-обвязки для PCI, платформ, Open Firmware, символьных устройств и некоторых функций ввода/вывода. Грег Кроа-Хартман (Greg Kroah-Hartman), отвечающий за поддержку стабильной ветки ядра Linux, в pull-запросе с обновлением драйверов для ядра 6.14, охарактеризовал текущее состояние, как "почти готовность к написанию реального драйвера на Rust".

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Red Hat представил Nova, драйвер для GPU NVIDIA, написанный на языке Rust
  3. OpenNews: NVIDIA опубликовала код с реализацией vGPU на базе драйвера Nouveau
  4. OpenNews: Для ядра Linux предложен драйвер EXT2, написанный на языке Rust
  5. OpenNews: NVIDIA подытожила планы по переводу Linux-драйверов на открытые модули ядра по умолчанию
  6. OpenNews: Состояние поддержки Wayland в проприетарных драйверах NVIDIA
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62657-nova
Ключевые слова: nova, nvidia, gpu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (118) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 16:39, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >Драйвер рассчитан на использование с GPU NVIDIA, оснащёнными копираст-прошивками

    Ну спасибо, IBM.

     
     
  • 2.30, Аноним (30), 17:32, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Чем ты предлагаешь пользоваться? Учитывая что в AMD ровно такаяже "копираст-прошивка".
     
     
  • 3.42, Аноним (42), 17:55, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Чем ты предлагаешь пользоваться? Учитывая что в AMD ровно такаяже "копираст-прошивка".

    Интелом, с... погодите, тоже копираст-прошивками, если вас не устраивает какой-нибудь Gen 5 ископаемый.

     

  • 1.3, Аноним (2), 16:41, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Основной причиной продвижения нового драйвера Nova называется возможность избавиться от усложнений, свойственных драйверу Nouveau

    От усложнений не избавляются. Просто отдают их на откуп NVidia, а пользователям вообще не дают никакой возможности их пофиксить. Что-то не устраивает? Беги в магаз за новой картой!

     
     
  • 2.38, Я (??), 17:50, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    к сожалению для производителя GPU сейчас нет схемы при которой он бы зарабатывал деньги опенсурся фирмварь. исключение нишевые устройства по спецзаказу с неполным сетом потребительских фич.
     
     
  • 3.45, Аноним (2), 18:06, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Эксплуатация рабов всегда была, есть и будет выгодным делом.
     
     
  • 4.57, Аноним (57), 18:33, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    >Эксплуатация рабов всегда была, есть и будет выгодным делом.

    Какая чушь!
    История развития человечества и смена экономических формаций говорят ровно об обратном.

     
     
  • 5.137, Аноним (137), 00:53, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ю Какая чушь!
    > История развития человечества и смена экономических формаций говорят ровно об обратном.

    Не подскажешь, сколько часов в неделю рабы работали когда их называли рабами и сколько часов в неделю рабы работают сейчас, когда их называют по-другому?

     
  • 3.47, Аноним (-), 18:08, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > к сожалению для производителя GPU сейчас нет схемы при которой он бы
    > зарабатывал деньги опенсурся фирмварь. исключение нишевые устройства по спецзаказу с неполным
    > сетом потребительских фич.

    Более того. Если заопенсорсить фирмварь управления питанием и вы пожжоте видяху левыми параметрами - вам потом еще ее и по гарантии менять? Не очень выгодно получается.

    Наверное в теории можно завести eFuse вида "load unsigned firmware" aka "warranty void" - но то что в гарантийке смогут его прочитать на выжженом чипе - не факт.

     
     
  • 4.51, Аноним (-), 18:20, 01/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.5, Аноним (5), 16:47, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > … так как инфраструктура для разработки Rust-драйверов ещё только развивается, код Nova намерены переносить в основной состав ядра поэтапно, по мере появления необходимых обвязок для языка Rust

    К тому времени когда драйвер окончательно “заедет” в ядро, Nvidia выпустит новые видеокарты для которых понадобится новый драйвер, а этот придется забросить чтоб не распылять силы, нужно же будет писать новый драйвер, который как обычно, будет поддерживать только новые видеокарты.

     
  • 1.7, Аноним (7), 17:00, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Раст это конечно не супер, но даже если оно будет чуточку функциональнее и стабильнее чем глюкодром Nouveau, которые по странному стечению обстоятельств называют драйвером... то оно уже того стоит!
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 17:09, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    За столько лет не сделали даже закрытый драйвер нормальным, а выхотите нормальны... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.17, Аноним (-), 17:12, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > За столько лет не сделали даже закрытый драйвер нормальным,
    > а выхотите нормальный драйвер.

    Закрытый драйвер работает нормально.
    Если бы еще мдлы из кернела все время его не ломали, то вообще бы шикарно было бы.

     
     
  • 4.21, Аноним (11), 17:17, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хаха, мидлы... Почему-то у амд ничего не ломается. А у НВИДИА мидлы контрибьютеры ядра виноваты. Явно логика здоровых разработчиков.
     
     
  • 5.26, Аноним (-), 17:26, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Почему-то у амд ничего не ломается.

    Чтобы что-то ломалось - оно должно вначале работать. А это не про амд.

    > А у НВИДИА мидлы контрибьютеры ядра виноваты. Явно логика здоровых разработчиков.

    Если какой-то урод помечает символ как жoпoэль только ради того, чтобы насолить нвидии, и при этом ему плевать на всех пользователей, которым он испортит день или даже два, то кто же виноват?

     
     
  • 6.31, Аноним (11), 17:32, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хаха, а вы смешной любитель выдать желаемое за действиельное. У меня есть карточки обоих брендов, только amd работает всегда, после обновления ядра, либдрм, Меса и т.д. А НВИДИА крашит ядро рандомно. Под виндовс драйвер давно уже обогнал по функциям и стабильности драйвер НВИДИА.
     
     
  • 7.37, Аноним (-), 17:47, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Хаха, а вы смешной любитель выдать желаемое за действиельное.

    А это и есть действительность:

    "I am getting a GPL-only symbol error when trying to upgrade from kernel 6.1.75 to 6.1.76"
    Т.к. это не то что не мажорный релиз, это даже не минорный.
    Просто взяли в патче все сломали.
    discourse.nixos.org/t/cant-update-nvidia-driver-on-stable-branch/39246

    Обновление с 6.1.0-17 на 6.1.0-17
    forums.debian.net/viewtopic.php?t=158261

    reddit.com/r/debian/comments/1cuhql2/nvidia_drivers_unexpectedly_broke_on_debian_11/

     
     
  • 8.44, Аноним (-), 17:59, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как гооврится - contact your support Вы же им денег платили Вот и жабогадючь... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.46, Аноним (46), 18:06, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что апстрим Они почему-то думали и возможно все еще думают, что так... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.62, Аноним (62), 18:48, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не нравится - не пользуйтесь, все просто Так прокатило же Модуль под GPL - ест... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.74, Аноним (-), 19:17, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну, если для вас то, как нвидия вам по губам поводила, это проктило - то наверно... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.78, Аноним (-), 19:25, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я нвидией - не пользуюсь Так что кажется - не мне И вы можете показать свои ва... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.84, Аноним (-), 19:33, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отличный вариант - просто не ломать драйвера в патчах Когда вся проблема исправ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.98, Аноним (-), 21:05, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ядерщики никогда не скрывали лицензию проекта и политику апстрима commit or GTF... большой текст свёрнут, показать
     
  • 12.83, Аноним (11), 19:32, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Кстати stable api нет даже Windows, просто обновления там выходят чаще и вы это ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.58, Аноним (58), 18:39, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у меня оба два радеона блёстки по экрану пускали (по гарантии вернуть не получилось), а невидия просто работает.
     
     
  • 8.103, Аноним (103), 21:25, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня тоже рандомные пиксели были на радеоне Проверяю на нвидии - всё ОК А по... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.118, Аноним (-), 22:13, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничосе Нвидия еще и монитору умереть не давала и проблему как-то фиксила Какая... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.123, Аноним (11), 22:34, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, не смешно, никогда не видел на амд рандом пикселей Рандом пиксели это п... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.129, Аноним (-), 00:03, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Особенно прикольно - с ноутами Чипы нвидии горячие, выгореть норовят только в п... текст свёрнут, показать
     
  • 6.50, Аноним (-), 18:16, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то они недурно работают, AAA игори бегают, все дела Вас вообще никто не ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 5.97, Игорь Брин (?), 21:00, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нвидии фиолетово на проблемы системы с 2,5 юзерами - у них основа это Винда и там все ништяк.
     
     
  • 6.99, Аноним (-), 21:19, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нвидии фиолетово на проблемы системы с 2,5 юзерами - у них основа
    > это Винда и там все ништяк.

    Как это согласуется с тем что для нвидии основной бизнес это сейчас AI? Что-то не припоминается присутствия винды в рейтинге топ 500.

     
     
  • 7.110, Аноним (110), 21:41, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так AI — это не про любителей ядро каждую неделю обновлять.
     
     
  • 8.120, Аноним (-), 22:20, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там у всех линух внезапно И так то верхушка топ500 заметно покраснела в последн... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.136, Аноним (110), 00:53, 02/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 7.114, Минона (ok), 22:03, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А уже есть топ 500 по ИИ?
     
  • 4.49, chdlb (?), 18:15, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на пакетированных стабильных ядрах да, а так ты его хрен скомпилишь с каждой новой версией ядра
     

  • 1.8, Нуину (?), 17:02, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > охарактеризовал текущее состояние, как "почти готовность к написанию реального драйвера на Rust".

    А местные эксперты уже показывали какие-то реальные драйверы. Получается, обманывали?

     
     
  • 2.40, Я (??), 17:53, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    в сторонней ветке ядра где все патчи для поддержки раста применены  давно работает всё, а вот в основную ветку пока приняты не все эти патчи, но работа идёт
     

  • 1.9, Аноним (11), 17:04, 01/02/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты (9)

  • 1.10, cat666 (ok), 17:08, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ну какое же позорище - 232 строки. Я один не понимаю зачем в ядро тянут бесперспективный язык с абсолютно уродским и нелогичным синтаксисом?
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 17:11, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Не тянут, а пытаются запихнуть невпихоемое. Очевидно это чья-то многоходовочка по саботажу ядра.
     
     
  • 3.18, нах. (?), 17:13, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    это IBM. Ты десять раз лопнешь, но впихнуть - впихнут.
    Саботаж там в другом - эту цену шва6одки теперь никто кроме полутора негров rhbm на зарплате, уже не сможет ни исправлять, ни поддерживать. Такое открытое что лучше б было закрытое.

     
  • 2.16, нах. (?), 17:11, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это кого надо нога.

     
  • 2.19, Аноним (19), 17:14, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А «бесперспективный» он потому что аноним на сайте с посещаемостью 100 человек в неделю так решил
    Ага
    Знаешь в чем твоя беда? В том, что на тебя и твое мнение всем плевать. Rust уже используется в Android и Windows, Rust используется для достаточного количества софта, постепенно и в самое популярное на планете Земля ядро OS входит
    А ты сидишь и рассказываешь, что по твоему мнение не нужно ничего, что придумали в последние 30 лет, потому что ты не в состоянии уже это осилить
     
     
  • 3.61, cat666 (ok), 18:46, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    macro_rules! println {
        () => { ... };
        ($($arg:tt)*) => { ... };
    }
    Ну давай поясни мне... эту красоту или тебе пояснительная бригада нужна.
     
     
  • 4.69, чатжпт (?), 19:12, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    это "шаблон" макроса из документации, полный код:

    macro_rules! println {
        () => {
            $crate::print!("\n")
        };
        ($($arg:tt)*) => {{
            $crate::io::_print($crate::format_args_nl!($($arg)*));
        }};
    }

    если аргументов нет - напечатать "\n", если аргументы есть - отформатировать и напечатать.

    Еще раз, перестань позориться.

     
     
  • 5.87, Аноним (-), 19:37, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > macro_rules! println {
    >     () => {
    >         $crate::print!("\n")
    >     };
    >     ($($arg:tt)*) => {{
    >         $crate::io::_print($crate::format_args_nl!($($arg)*));
    >     }};
    > }
    > если аргументов нет - напечатать "\n", если аргументы есть - отформатировать и
    > напечатать.

    Тоже так себе читабельность, как по мне. Зачем-то две пары скобок, для убедительности чтоли? И $crate::io::_print($crate::format_args_nl!($($arg)*)); - почему-то больше всего на Брейнфак похоже по общему синтаксису. Тупой компилер какой-то, на него орать с восклицанием надо и скобки по 2 раза ставить чтоб до него доходило.

     
     
  • 6.90, чатжпт (?), 20:11, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Какой смысл обсуждать синтаксис макросов если ты не знаешь базовый синтаксис языка?! ..который можно изучить пару дней.
     
     
  • 7.100, Аноним (-), 21:21, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какой смысл обсуждать синтаксис макросов если ты не знаешь базовый синтаксис языка?!
    > ..который можно изучить пару дней.

    В этом смысле zig явно лучше сделал, имхо. На все один и тот же синтаксис вместо этого брейнфака, ну его нахрен такое изучать. Ни архитекуры, ни синтаксиса.

     
     
  • 8.111, чатжпт (?), 21:46, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    сказал человек который не знает ни архитектуры, ни синтаксиса раст ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.121, Аноним (-), 22:28, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Архитектура и синтаксис - показывают себя в интерьере И если они ведут к вон ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.124, чатжпт (?), 22:54, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    fn main println Hello world Начни с этого, как раз для твоего уровн... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.130, Аноним (-), 00:08, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот конкретно тут - все нормально Но если потом сумеречный разум ящеров порожда... текст свёрнут, показать
     
  • 5.104, Аноним (103), 21:29, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну и уродство со всеми этими $. Или это такое внутреннее желание больше $ иметь?(тупая шутка, если что)
     
  • 5.107, Perlovka (ok), 21:34, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Какой ужас. Здоровый человек на таком писать не будет.
     
     
  • 6.140, Аноним (-), 01:15, 02/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.79, Аноним (79), 19:26, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Определение макроса macro_rules 8212 это механизм для определения макросов ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.20, чатжпт (?), 17:14, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Осиль уже прочитать https://doc.rust-lang.org/stable/book/ и не позорься
     
     
  • 3.96, cat666 (ok), 20:46, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Я так полагаю, ты выучил наизусть и даже понял все 670 страниц на английском. Ай, молодец. И наверное написал кучу полезных программ на rust. Хотелось бы хотя бы одним глазком взглянуть на гениальные строки кода.
     
  • 2.119, ИмяХ (ok), 22:14, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >>232 строки.

    Благодаря отличной выразительности языка, в этих 232 строках больше функциональности, чем в тысячах строках на дыpяшке

     

  • 1.28, Аноним (28), 17:31, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Теперь и ядро будет тащить зонды с crates.io? Радостно!
     
     
  • 2.80, Аноним (80), 19:26, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не-а, используется только голый компилятор раста без системы сборки cargo.
     

  • 1.33, Аноним (33), 17:35, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Всем известно, что Linux (также BSD и Windows) работает с AMD и не работает с Nvidia. Пора бы уже успокоиться и брать только оборудование, которое заводится без плясок с бубном.
     
     
  • 2.36, Аноним (19), 17:43, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Со слов «всем известно» всегда начинается бред выдуманный писавшим
    Карты Nvidia работают прекрасно на GNU/Linux последние 25 лет(что там было раньше не могу сказать, до 2000 года я использовал FreeBSD)
    Просто работают и жрать не просят
    А, да, местных фантазеров они тоже не спрашивают
     
     
  • 3.59, Аноним (-), 18:40, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Карты Nvidia работают прекрасно на GNU/Linux последние 25 лет(что там было раньше
    > не могу сказать

    Понятия о прекрасном у разных людей - разные.

    > до 2000 года я использовал FreeBSD)

    ...хотя адептам садо-мазо нвидия и правда подходит. Прикольно смотрятся рассказы про то как все зашибись под дикое глюкание самопальных реализаций апи DRM/KMS/GBM вплоть до локапа от переключения в консоль, вой про отвалы от апгрейда ядер, туповйэтин при выходе очередного ядра месяцами, и что там еще.

     
     
  • 4.109, Perlovka (ok), 21:39, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты несешь чушь.

    ~ # uname -a
    Linux 6.12.11 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Jan 31 17:54:16 IST 2025 x86_64 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 GenuineIntel GNU/Linux
    ~ # eix -Ic nvidia-driver
    [I] x11-drivers/nvidia-drivers (570.86.16-r1(0/570)@01/31/25): NVIDIA Accelerated Graphics Driver

     
  • 2.55, Аноним (55), 18:27, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, еще недавно можно было обойтись без rust в nouveau. Теперь всё. Пользователи nvidia идут лесом.
     
     
  • 3.63, Аноним (62), 18:51, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Да, еще недавно можно было обойтись без rust в nouveau. Теперь всё.
    > Пользователи nvidia идут лесом.

    Особенно прикольно что теперь всякие BSD будут делать. У них выбор такой забавный образовался, вау :D

     
     
  • 4.105, Аноним (103), 21:30, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подождать реализации драйвера для BSD на сях и портировать на линукс?
     
     
  • 5.113, нах. (?), 22:02, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ждите, ждите.

     
  • 5.122, Аноним (-), 22:32, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Подождать реализации драйвера для BSD на сях и портировать на линукс?

    Маклауд, залогинься. Кто его будет писать для BSD вообще в 2025 году?

     

  • 1.41, Аноним (42), 17:54, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Новый драйвер написан на языке Rust и, так как инфраструктура для разработки
    > Rust-драйверов ещё только развивается

    Родовое проклятие нвидии - доставлять своим пользователям мучение, не мытьем так катанием. Не проприетарью так внеядерным модулем. Не внеядерным модулем - так недопиленным нечто на хрусте.

    Видяхи для мазохистов :)

     
  • 1.60, Аноним (60), 18:42, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот-те раз... А как же nouveau, которым уже 10 лет как, вот-вот можно будет нормально пользоваться?
     
     
  • 2.85, Аноним (-), 19:33, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот-те раз... А как же nouveau, которым уже 10 лет как, вот-вот
    > можно будет нормально пользоваться?

    А теперь можно будет 10 лет вот-вот нормально пользоваться толи внеядерным выкидышем под GPL, толи этой недоделкой на хрусте. Что вам не нравится, все как пользователи нвидии любят - полкило мазохизма за много денег.

     
     
  • 3.93, Аноним (60), 20:32, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я официальный блоб юзаю всю дорогу и проблем с ним вообще никаких, кроме отсутствия "швободки"...
     
     
  • 4.102, Аноним (-), 21:23, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я официальный блоб юзаю всю дорогу и проблем с ним вообще никаких,
    > кроме отсутствия "швободки"...

    У фанов всегда так. А выпиливание файлух народу недавней версией драйвера наверное мой глюк был. И, конечно, помощи от таких как вы не дождешься в случае чего.

     
     
  • 5.106, Аноним (103), 21:34, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не дождёшься помощи, потому что как он тебе поможет, когда "компьютер сломается" от такого удаления файлух? Будет твердить "УМВР-УМВР-УМВР", пытаясь убедить себя и реальность, чтоб действительно так произошло, а точнее чтобы не произошло.
     
     
  • 6.127, Аноним (-), 23:05, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не дождёшься помощи, потому что как он тебе поможет, когда "компьютер сломается"
    > от такого удаления файлух? Будет твердить "УМВР-УМВР-УМВР", пытаясь убедить себя и
    > реальность, чтоб действительно так произошло, а точнее чтобы не произошло.

    Я видел как фаны нвидии выглядели вот тут, на опеннете, когда юзвери с багами забредали и спрашивали - что делать. Как-то не хочется на такое же нарываться. Вы мерзкие бесполезные потребители. В линухе вы вообще так, дверью ошибшись. Он никогда не будет "второй виндой".

     
     
  • 7.141, Аноним (-), 01:16, 02/02/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.65, Аноним (65), 18:59, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Отбросить старые видео"
    Сколь невидия проплатила?? Спят и видят как продажи новых видео растут как дрожжах, тк у юзеров старые тупа перестали работать.
     
     
  • 2.70, Аноним (-), 19:13, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "Отбросить старые видео"
    > Сколь невидия проплатила?? Спят и видят как продажи новых видео растут как
    > дрожжах, тк у юзеров старые тупа перестали работать.

    А ей и платить не нужно. Просто эти дрова поддерживают только видяхи с чипом.
    И сами дрова будут существенно проще чем нуво.

    > тк у юзеров старые тупа перестали работать.

    Старые юзеры будут сидеть на старых дровах.

     
     
  • 3.77, Аноним (77), 19:24, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И старые, и новые, кому в игрульки ненадо. Дай бг, чтоб на Авито такой товар не иссякал.
     

  • 1.76, Аноним (77), 19:20, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >для включения в ядро предложен драйвер "nova-core", состояний из 232 строк кода.

    Офигеть! ;)
    Гора родила мышь. А столько уже всяких обвязок/обмазок в ядро влили...

     
     
  • 2.82, Аноним (-), 19:31, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Офигеть! ;)
    > Гора родила мышь. А столько уже всяких обвязок/обмазок в ядро влили...

    При том эта мышь уже нагадила адептам нвидии в компот :)

     

  • 1.86, Аноним (79), 19:33, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    У меня к Rust пара претензий:
    Большой и не контролируемый программистом оверхед.
    Отсутствие динамической линковки в свежих версиях.
     
     
  • 2.142, Аноним (-), 01:20, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Большой и не контролируемый программистом оверхед.

    А есть подробности?
    Собранный код на расте не слишком больше чем на с или плюсах.
    Другое дело если умстенноотсталые мейнтенеры-перепаковщики собирают пакет из дебага.

    > Отсутствие динамической линковки в свежих версиях.

    Что не мешает разработчикам красношапки делать свое дело.

    Так что твои претензии услышаны... и на них положено)

     

  • 1.88, Аноним (88), 19:37, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Политика Нвидии против оупенсорса.

    Был же прикол, когда взломали Нвидию, а те в свою очередь через бэкдоры в видеокарте взломали комп хацкера.

    По итогу имеем, что нвидия-это бэкдор целиком ина компе уважающего себя человека ей места нету.

    А если и очень нужна, то в анально отгороженных машинах с внешней фильтрацией траффика!

     
     
  • 2.89, Аноним (11), 19:47, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она не только против опенсорс, а целенаправленно неоднократно подрезала производительность в своих картах, ссылаясь на то, что это баг, и такой производительности у карты не должно быть.
    Это как в анекдоте про евреев и телевизор.
     
  • 2.108, Аноним (103), 21:37, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. дали команду, чтоб дрова/их проприетарное ПО просканили компы на наличие файлов которые утянули? И далее открыли удаленный шелл?
     
  • 2.133, Аноним (-), 00:24, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Политика Нвидии против оупенсорса.
    > Был же прикол, когда взломали Нвидию, а те в свою очередь через
    > бэкдоры в видеокарте взломали комп хацкера.

    А эти ламеры что, хотя-бы виртуалку юзать не научились? Да и использовать железо прямо от того хакаешь - такое себе. Это примерно как на сработавшее самоуничтожение обижаться. Надо ж подозревать что такие приколы возможны, или где?!

     

  • 1.92, xsignal (ok), 20:16, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Nouveau - хороший драйвер, надо его допиливать и делать ещё лучше, а не изобретать велосипед, тем более на срасте.
     
     
  • 2.112, Аноним (-), 22:01, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > надо его допиливать

    кому надо?

    > и делать ещё лучше

    вы его хотя бы просто нормальным сделайте...
    Что это за драйвер без PowerManagement? Народный Pascal в пролете, Maxwell тоже

    > а не изобретать велосипед, тем более на срасте.

    Так как раз велосипеды и костыли Nouveau выбрасывают за счет дропа старых карт без GSP.
    А ваша попоболь про раст только радует))

     

  • 1.95, Аноним (95), 20:44, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я немного недопонял а зачем Есть же оф модуль нвидии под GPL Кто мешает испол... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.115, Аноним (-), 22:04, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > патчи для HDR были предложены в 2017 году

    в 2017 искы уже закопали, никому там это уже не нужно было
    а вейланд невидия в итоге поддержит так или иначе

    > Отдельный вопрос, кто будет мейнтейнить это чудо хороших растоманов
    > на порядок а то и два меньше чем хороших сишников.

    Это хорошие сишники такие дрова написали, что файлухи портят?
    Или это хорошие сишники в ядре так подосрали?


     
  • 2.116, нах. (?), 22:05, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Отдельный вопрос, кто будет мейнтейнить это чудо хороших растоманов на порядок а то и два
    > меньше чем хороших сишников.

    платиновый спонсор и будет. Если ты не заметил - это драйвер - ibm.

    И будет вертеть глупых линуксяток как ему захочется. Захочет - завтра выбросит поддержку половины видеокарт, или часть фич сделает платными потому что может.

     
     
  • 3.132, Аноним (-), 00:20, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > платиновый спонсор и будет. Если ты не заметил - это драйвер - ibm.

    Редбиэм.

    > И будет вертеть глупых линуксяток как ему захочется. Захочет - завтра выбросит
    > поддержку половины видеокарт, или часть фич сделает платными потому что может.

    Ну ты то умная клава и дашь редбиэму и этим глупым мастеркласс на тему как надо было? Делом, конечно.

    А, не, в виндочку загрузиться, с ее онлайнакаунтами, AI в блокноте и рекламой в играх - это, таки, назло бабушке уши отморозить. Можешь ее еще сильнее расстроить отстрелив себе что-нибудь пониже.


     
     
  • 4.138, нах. (?), 01:09, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > мастеркласс на тему как надо было

    вертеть-то вас? Не, они сами кому хошь в этом мастеркласс дадут.

    > А, не, в виндочку загрузиться

    чего в нее загружаться, она всегда загружена.
    Естественно, я пользуюсь удобной мне системой.

    Нет, назло бабушке - это твой пердолинг с фекалиями rhbm. Уже абсолютно ничего не осталось от того, что когда-то было привлекательным в линуксах, при этом по прежнему нихрена не работает толком, а д..ы вроде тебя и рады-радешеньки. Затонепроклятаямайкрософт!

     
  • 2.131, Аноним (-), 00:18, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тот факт что оно не в майнлайне - и никто приводить его в соответствие с майнлай... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.117, Аноним (-), 22:05, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А не слишком ли резкие и существенные изменения в Linux начали происходить за последние пару лет? С чего бы это?
    Меня лично устраивают nouveau и официальные драйвера nvidia. С чего бы такие резкие изменения во всем? Ядро, драйвера. И вроде обычный рабочий процесс, но меняют их как-то странно. Они не хотят официальные дрова под Linux создавать? В чем финансовая загадка?
     
     
  • 2.128, Ilya Indigo (ok), 23:49, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Последствия покупки красношляпы IBM.
    Теперь, де факто, IBM в одно рыло решает что как и когда делать в Линуксе.
     
     
  • 3.139, нах. (?), 01:10, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Последствия покупки красношляпы IBM.
    > Теперь, де факто, IBM в одно рыло решает что как и когда
    > делать в Линуксе.

    Как будто до покупки не они же и решали.

     
  • 2.134, Аноним (134), 00:43, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вероятно в том что в AI сейчас триллионы - основной поток денег теперь там, а во... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.135, KKK (?), 00:53, 02/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На BSDCan в этом году выступали умные дядьки из разработчиков и категорически заявили, что не потащат Rust в систему ни при каких условиях. Nvidia прекратит поддержку FreeBSD?
     
     
  • 2.143, Аноним (-), 01:21, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > умные дядьки
    > умные

    из FreeBSD? Самому не смешно?

    > что не потащат Rust в систему ни при каких условиях.

    Значит бздюки останутся без нвидии. Впрочим им не привыкать к отсутствия дров.
    Может смогут развернуть виртуалку с линухом, и крутить видяху там, а себе только картинку выводить будут)))

     
  • 2.144, нах. (?), 01:22, 02/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На BSDCan в этом году выступали умные дядьки из разработчиков и категорически
    > заявили, что не потащат Rust в систему ни при каких условиях.
    > Nvidia прекратит поддержку FreeBSD?

    nvidia к хрустоподелке ibm никакого вообще отношения не имеет.

    Но ее поддержка такая себе поддержка... старые драйверы не совместимы с современной версией иксов, новые со старой и со старыми видеокартами. CUDA нет.

    В общем, поддержка на от...сь.

    Шва6одкина драйвера от этих вот... тоже естественно не дождетесь.

     

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