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Доступен дистрибутив AlmaLinux 10.0

27.05.2025 23:12

Представлен релиз дистрибутива AlmaLinux 10.0, синхронизированный c Red Hat Enterprise Linux 10.0 и содержащий все предложенные в данном выпуске изменения. Установочные образы подготовлены для архитектур x86_64_v3, x86_64_v2, ARM64, ppc64le и s390x в форме загрузочного (864 МБ), минимального (1.4 ГБ) и полного образа (7.3 ГБ). Позднее будут сформированы Live-сборки с GNOME, KDE, MATE и Xfce, а также образы для плат Raspberry Pi, контейнеров, WSL (Windows Subsystem for Linux) и облачных платформ.

Дистрибутив по возможности бинарно совместим с Red Hat Enterprise Linux и может использоваться в качестве замены RHEL 10 и CentOS 10 Stream. Помимо ребрендинга и удаления специфичных для RHEL пакетов в AlmaLinux 10.0 отмечены следующие отличия от RHEL 10:

  • Сформированы отдельные сборки для второй версии микроархитектуры x86-64 (x86-64-v2), которые сопровождаются параллельно с базовыми сборками x86-64, формируемыми с оптимизациями для микроархитектуры x86-64-v3, которая используется в RHEL 10. Дополнительная поддержка x86-64-v2 позволяет обеспечить совместимость с CPU старше Intel Haswell и AMD Excavator, спроектированными до 2013 года. Помимо штатных репозиториев сборки x86-64-v2 также подготовлены и для пакетов из репозитория EPEL.
  • Возвращено использование процессорного регистра %rbp в качестве базового указателя на кадр стека, содержащий адреса возврата и переменные функции (frame pointer). Использование указателя на кадры стека позволяет использовать в дистрибутиве дополнительные возможности для трассировки и профилирования системы.
  • Возвращены серверные и клиентские реализации протокола SPICE, позволяющего организовать удаленную работу с рабочим столом, функционирующим в виртуальном окружении под управлением QEMU/KVM. В отличие от протоколов VNC и RDP в SPICE отрисовка содержимого экрана и обработка аудиопотоков производится на стороне клиента, а не на сервере. В RHEL поддержка SPICE была прекращена в выпуске 9.0.
  • Реализована возможность использования гипервизора KVM на системах с процессорами IBM POWER. В RHEL подобная поддержка была прекращена в ветке 9.0.
  • Реализована возможность загрузки в режиме UEFI Secure Boot для систем с процессорами Intel/AMD и ARM.
  • Возобновлена поддержка более 150 аппаратных устройств, не поддерживаемых в RHEL 10. Например, возвращены идентификаторы старых PCI-устройств в драйверах:
    • aacraid - Dell PERC2, 2/Si, 3/Si, 3/Di, Adaptec Advanced Raid Products, HP NetRAID-4M, IBM ServeRAID & ICP SCSI
    • be2iscsi - Emulex OneConnectOpen-iSCSI для BladeEngine 2 и 3
    • be2net - Emulex BladeEngine 2 and 3 adapters *
    • hpsa - HP Smart Array Controller
    • lpfc - Emulex LightPulse Fibre Channel SCSI
    • megaraid_sas - Broadcom MegaRAID SAS
    • mlx4_core - Mellanox Gen2 и ConnectX-2
    • mpt3sas - LSI MPT Fusion SAS 3.0
    • mptsas - Fusion MPT SAS Host
    • qla2xxx - QLogic Fibre Channel HBA
    • qla4xxx - QLogic iSCSI HBA.

Дистрибутив AlmaLinux основан компанией CloudLinux в ответ на преждевременное сворачивание поддержки CentOS 8 компанией Red Hat (выпуск обновлений для CentOS 8 прекращён в конце 2021 года, а не в 2029 году, как предполагали пользователи). Проект курирует отдельная некоммерческая организация AlmaLinux OS Foundation, которая была создана для разработки на нейтральной площадке с участием сообщества и c использованием модели управления, похожей на организацию работы проекта Fedora. Дистрибутив бесплатен для всех категорий пользователей. Все наработки AlmaLinux публикуются под свободными лицензиями.

Кроме AlmaLinux, в качестве альтернатив классическому CentOS также позиционируются Rocky Linux (развивается сообществом под руководством основателя CentOS), Oracle Linux, SUSE Liberty Linux и EuroLinux. Кроме того, компания Red Hat предоставила возможность бесплатного использования RHEL в организациях, развивающих открытое ПО, и в окружениях индивидуальных разработчиков, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем.


  1. Главная ссылка к новости (https://almalinux.org/blog/202...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 10
  3. OpenNews: Компания Oracle опубликовала ядро Unbreakable Enterprise Kernel 8
  4. OpenNews: Бета-выпуск дистрибутива AlmaLinux 10.0, синхронизированного с RHEL 10
  5. OpenNews: Обновление дистрибутива AlmaLinux Kitten 10, основанного на CentOS Stream
  6. OpenNews: Опубликован дистрибутив AlmaLinux 9.6
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63314-almalinux
Ключевые слова: almalinux, rhel
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Обсуждение (5) RSS
  • 1.1, АнонимЯ (?), 23:24, 27/05/2025 [ответить]  
    		• +/
    > В RHEL поддержка SPICE была прекращена в выпуске 9.0

    А что шапка s/предложила/навязала/ в замен?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:54, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ничего, они там понаудаляли и даже браузеры с офисным пакетом в flatpak - видимо у шатлврота подглядели...
     

  • 1.4, Аноним (-), 00:00, 28/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.5, Аноним (5), 00:21, 28/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 1.6, Аноним (6), 00:30, 28/05/2025 [ответить]  
    		• +/
    А можно как-то вернуть нормальное именование интерфейсов (eth)? Эта шляпа в конец испоганила лучший дистр
     

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