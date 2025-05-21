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Опубликован дистрибутив AlmaLinux 9.6

21.05.2025 14:04

Доступен выпуск дистрибутива AlmaLinux 9.6, синхронизированный c новым выпуском Red Hat Enterprise Linux 9.6 и содержащий все предложенные в данном выпуске изменения. Установочные образы подготовлены для архитектур x86_64, ARM64, ppc64le и s390x в форме загрузочного (1 ГБ), минимального (2 ГБ) и полного образа (10 ГБ). Позднее будут сформированы Live-сборки с GNOME, KDE, MATE и Xfce, а также образы для плат Raspberry Pi, контейнеров, WSL (Windows Subsystem for Linux) и облачных платформ.

Дистрибутив по возможности бинарно совместим с Red Hat Enterprise Linux и может использоваться в качестве замены RHEL 9.6 и CentOS 9 Stream. Изменения сводятся к ребрендингу, удалению специфичных для RHEL пакетов, таких как redhat-*, insights-client, subscription-manager-migration*, kpatch*, kmod-redhat-*, rhc, spice* и virtio-win, и расширению поддержки оборудования. В частности, по сравнению с RHEL в AlmaLinux добавлена поддержка дополнительных идентификаторов устройств Compaq, LSI SAS 10xx/2xxx, LSI MegaRAID SAS1078, HP NetRAID-4M, Adaptec 5400S, Dell PERC 2*/3*, Dell PERC5, QLogic ISP, Emulex BladeEngine 2/3, Emulex OneConnect, Themisto/Callisto Jupiter Platform, IBM 8i, Adaptec Catch All, CERC SATA RAID, Legend и т.д.

Кроме того, для использования доступен репозиторий Synergy, в котором размещены пакеты, отличающиеся от Red Hat Enterprise Linux. В настоящее время в репозитории Synergy уже опубликованы пакеты c пользовательским окружением Pantheon, развиваемым проектом Elementary OS, и утилитой Warpinator, предназначенной для шифрованного обмена файлами между двумя компьютерами.

Дистрибутив AlmaLinux основан компанией CloudLinux в ответ на преждевременное сворачивание поддержки CentOS 8 компанией Red Hat (выпуск обновлений для CentOS 8 прекращён в конце 2021 года, а не в 2029 году, как предполагали пользователи). Проект курирует отдельная некоммерческая организация AlmaLinux OS Foundation, которая была создана для разработки на нейтральной площадке с участием сообщества и c использованием модели управления, похожей на организацию работы проекта Fedora. Дистрибутив бесплатен для всех категорий пользователей. Все наработки AlmaLinux публикуются под свободными лицензиями.

Кроме AlmaLinux, в качестве альтернатив классическому CentOS также позиционируются Rocky Linux (развивается сообществом под руководством основателя CentOS), Oracle Linux, SUSE Liberty Linux и EuroLinux. Кроме того, компания Red Hat предоставила возможность бесплатного использования RHEL в организациях, развивающих открытое ПО, и в окружениях индивидуальных разработчиков, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем.



  1. Главная ссылка к новости (https://almalinux.org/blog/202...)
  2. OpenNews: Обновление дистрибутива AlmaLinux Kitten 10, основанного на CentOS Stream
  3. OpenNews: Опубликованы официальные сборки Fedora, AlmaLinux и Arch Linux для WSL
  4. OpenNews: Бета-выпуск дистрибутива AlmaLinux 10.0, синхронизированного с RHEL 10
  5. OpenNews: Опубликован дистрибутив AlmaLinux 9.5
  6. OpenNews: Выпуск Red Hat Enterprise Linux 9.6
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63281-almalinux
Ключевые слова: almalinux, rhel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ryoken (ok), 14:15, 21/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Неделя красношляпства?
     
     
  • 2.10, Минона (ok), 15:25, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Шляпа -- локомотив линукса.
     

  • 1.6, Аноним (6), 14:47, 21/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    какую из "китайских копий" красношляпы брать?

    AlmaLinux, RockyLinux, OracleLinux или же потрепанную и дырявую CentOS Stream от красношляпников?

     
     
  • 2.7, Аноним (6), 14:52, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забыл про EuroLinux, но как по мне, про него можно было и не вспоминать
     
  • 2.8, Аноним (8), 15:16, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    берите все
     
  • 2.9, Минона (ok), 15:24, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жди оракл, там ядро "нерушимое".
     
     
  • 3.11, Аноним (8), 15:26, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как СССР?
     
     
  • 4.12, Минона (ok), 15:35, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > как СССР?

    А то!
    70 лет аптайма.

     

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