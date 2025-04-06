NVIDIA опубликовала движок PhysX 5.6.0 и открыла код Flow GPU

Компания NVIDIA опубликовала релиз движка симуляции физических процессов PhysX 5.6 и связанного с ним инструментария PhysX SDK. Одновременно доступна новая версия библиотеки моделирования жидкостей Flow 2.2.0. Код проекта распространяется под лицензией BSD-3 и поддерживает платформы Linux, macOS, iOS, Windows и Android.

Несмотря на то, что PhysX SDK с 2018 года публикуется с исходным кодом под лицензией BSD, до сих пор код публиковался с одним значительным исключением - в состав не входил код ядра симуляции (GPU simulation kernel). В обновлении SDK PhysX 5.6 компания NVIDIA открыла под лицензий BSD весь подобный код и включила его в состав SDK. Доступно более 500 готовых ядер для CUDA, обеспечивающих такие функции, как динамика твёрдого тела, симуляция жидкости и моделирование деформирования объектов. Кроме того, открыт доступ к Flow GPU c полной реализацией шейдеров вычислений на GPU для Flow SDK.

PhysX является одним из самых популярных физических движков, который задействован для обработки физических взаимодействий в почти тысячи играх и входит в состав многих игровых движков, включая Unreal Engine, Unity3D, AnvilNext, Stingray, Dunia 2 и REDengine. Движок масштабируется для различного оборудования, от смартфонов до мощных рабочих станций с многоядерными CPU и GPU, и позволяет использовать возможности GPU для ускорения обработки эффектов.

Среди областей применения PhysX отмечается реализация таких эффектов, как разрушения, взрывы, реалистичные движения персонажей и машин, клубящийся дым, гнущиеся от ветра деревья, льющуюся и обтекающую препятствия воду, развевающуюся и рвущуюся одежду, столкновения и взаимодействия с твёрдыми и мягкими телами. Помимо разработки игр движок также может использоваться в таких областях, как синтез данных для исследований в области искусственного интеллекта и для тренировки нейронных сетей, cоздание реалистичных окружений для тренировки роботов, cимуляция реальных условий в процессе обкатки автономных транспортных средств и автопилотов.





