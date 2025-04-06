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NVIDIA опубликовала движок PhysX 5.6.0 и открыла код Flow GPU

06.04.2025 09:11

Компания NVIDIA опубликовала релиз движка симуляции физических процессов PhysX 5.6 и связанного с ним инструментария PhysX SDK. Одновременно доступна новая версия библиотеки моделирования жидкостей Flow 2.2.0. Код проекта распространяется под лицензией BSD-3 и поддерживает платформы Linux, macOS, iOS, Windows и Android.

Несмотря на то, что PhysX SDK с 2018 года публикуется с исходным кодом под лицензией BSD, до сих пор код публиковался с одним значительным исключением - в состав не входил код ядра симуляции (GPU simulation kernel). В обновлении SDK PhysX 5.6 компания NVIDIA открыла под лицензий BSD весь подобный код и включила его в состав SDK. Доступно более 500 готовых ядер для CUDA, обеспечивающих такие функции, как динамика твёрдого тела, симуляция жидкости и моделирование деформирования объектов. Кроме того, открыт доступ к Flow GPU c полной реализацией шейдеров вычислений на GPU для Flow SDK.

PhysX является одним из самых популярных физических движков, который задействован для обработки физических взаимодействий в почти тысячи играх и входит в состав многих игровых движков, включая Unreal Engine, Unity3D, AnvilNext, Stingray, Dunia 2 и REDengine. Движок масштабируется для различного оборудования, от смартфонов до мощных рабочих станций с многоядерными CPU и GPU, и позволяет использовать возможности GPU для ускорения обработки эффектов.

Среди областей применения PhysX отмечается реализация таких эффектов, как разрушения, взрывы, реалистичные движения персонажей и машин, клубящийся дым, гнущиеся от ветра деревья, льющуюся и обтекающую препятствия воду, развевающуюся и рвущуюся одежду, столкновения и взаимодействия с твёрдыми и мягкими телами. Помимо разработки игр движок также может использоваться в таких областях, как синтез данных для исследований в области искусственного интеллекта и для тренировки нейронных сетей, cоздание реалистичных окружений для тренировки роботов, cимуляция реальных условий в процессе обкатки автономных транспортных средств и автопилотов.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/NVIDIA-Omni...)
  2. OpenNews: Компания NVIDIA выпустила открытый движок симуляции физических процессов PhysX 5
  3. OpenNews: Компания NVIDIA открыла код движка симуляции физических процессов PhysX
  4. OpenNews: Раскол в сообществе свободного игрового движка Urho3D привёл к созданию форка
  5. OpenNews: Первый выпуск открытого многопользовательского игрового движка Ambient
  6. OpenNews: Выпуск игрового движка Open 3D Engine 24.09, открытого компанией Amazon
Автор новости: Artem S. Tashkinov
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63030-physx
Ключевые слова: physx, nvidia, gpu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:39, 06/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Корпорация добра.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:40, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    вот что фак животворящий делает
     
     
  • 3.35, Шарп (ok), 11:25, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >вот что фак животворящий делает

    Это было в 2012 году. Хватит уже натягивать сову. Палец тут не при чём и никакого эффекта не возымел. Nvidia начали открывать код когда захотели, а не после перформанса Торвальдса.

     
     
  • 4.49, Аноним (49), 13:45, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну надо же чем-то гордиться. Достижений нет, будем гордиться пальцем другого человека 13 лет назад.
     
     
  • 5.53, Аноним (53), 14:14, 06/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 4.50, laindono (ok), 14:03, 06/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.52, Аноним (53), 14:13, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нвидия большая корпорация. Им нужно долго планировать чтобы что-то сделать. Планировать начали сразу после пальца.
     
     
  • 5.55, Афроним (?), 14:55, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ля,только у пингвинолюба с пиететом относящегося к финишу - лучшему в мире управленцу,могла прийти такая мысля. Бгг.У зеленых лет на 15, а то и раньше с поддержкой Линя все было норм и это несмотря на потуги сообщества высравшего божесственный Ньювоу(чур-чур меня). Только одна малоизвестная кампания пускает пыль в глаза с якобы открытостью как бы владеющим моском индивидам. Так что на чей-то там палец очевидно плевать, а вообще поправь корону чсвешник.
     
     
  • 6.56, Аноним (53), 15:02, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опять твои фантазии. Сейчас 2025 год как там с поддержкой вейленда в проприетарных дровах?
     
     
  • 7.60, Афроним (?), 15:08, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты это дно сам используй прогрессист. Когда оно будет как Иксы по качеству тогда и можно будет будет вспомнить про этот УГ, если конечно к тому времени если оно наступит кто-то еще будет пытаться использовать вечно дырявую лабу финиша.
     
  • 2.4, Dzen Python (ok), 09:44, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Биржа обрушилась. Режут косты
     
     
  • 3.18, Аноним (49), 10:29, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Они упали на новостях по Тайваню, как и весь FAANG. Каким образом выбрасывание в опенсорс какой-то приблуды порежет косты? Каким образом косты связаны с текущей капитализацией? Вы если что-то не знаете - вы спрашивайте и читайте, а не измышляйте.
     
     
  • 4.30, 12yoexpert (ok), 10:49, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ему платят за подобные вбросы. обратите внимание: всё про госдолг сша

    я же вбрасываю ради искусства

     
     
  • 5.39, Карлос Сношайтилис (ok), 12:13, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой, я тоже хочу чтобы мне за вбросы платили. Куда обращаться за выплатами?
     
  • 5.62, Аноним (-), 15:43, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Присоединюсь к предыдущему оратору. Я вбрасывать могу гораздо лучше, чем Dzen, но никак не могу найти того, кто будет мне платить. Если надо, я могу и про госдолг США вбрасывать, да так, что ты забудешь про своё искусство, и с шашкой наперевес кинешься доказывать какую-нибудь точку зрения, которую ты только что сформировал под влиянием моего вброса.
     
  • 4.40, Аноним (40), 12:14, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ж гендерфлюид, вся его деятельность сводится к незнанию чего-то.
     
  • 2.12, Rezzet (??), 10:24, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Кому это сейчас нужно когда есть JoltPhysics и Bullet?
     
     
  • 3.48, Аноним (48), 13:16, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И где они? Можешь не отвечать, я сам знаю, что нигде. Bullet конечно днище, про второй известно только то, что оно существует (не знаю, как давно). В играх сейчас havok по старой привычке или physx.
     
     
  • 4.63, чатжпт (?), 16:02, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Jolt как минимум в Horizon Forbidden West использовали, и в Godot с версии 4.4 это теперь  дефолтный физический движок
     

  • 1.5, Krtek (?), 09:49, 06/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    В плане взаимодействия с окружающим миром ничего лучше первого Crysis так и не вышло. Никто не хочет вкладываться в качественный продукт, всё скатилось в унылый пластмассовый конвейер.
     
     
  • 2.6, A.Stahl (ok), 10:00, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Thief 1-2 смотрят на Crysis как на говно.
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:02, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Изначально были бабки
     
     
  • 3.10, Krtek (?), 10:12, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас бабок куда больше, просто они поняли, что можно особо не напрягаться и тупо выезжать на маркетинге, ведь игры стали массовым явлением, а это значит, что целевая аудитория игр сегодня это тот самый "пипл", который хавает, а не придирчивые нерды, как раньше.
     
     
  • 4.24, Аноним (49), 10:35, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кто они? Раньше ЦА игр были _только_ нерды, а сейчас это вообще все, _включая_ нердов. Доказательство - рынок инди сейчас рвет индустрию, рогалики продаются миллионными тиражами, ремастеры (а это ни что иное как продажа воспоминаний старым нердам) выходят каждый год. Вы откуда знания свои берете? Из вечернего эфира НТВ?
     
  • 2.21, Аноним (49), 10:31, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно с точки зрения взаимодействия (то есть интерактивности) в крузисе ничего такого не было и любой современный иммерсив рвет его как тузика.
     
  • 2.25, Аноним (25), 10:37, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но Crysis — это же не игра, а бенчмарк.
     
     
  • 3.37, Аноним (49), 11:27, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Справедливости ради - в крузисе игры побольше, чем во многих его современниках. Басни про "бенчмарк" начали тогда придумывать те, у кого бабок не было на современное железо. А линухоиды радостно подхватили, потому что на линухе он не работал. Вот и всё.
     
     
  • 4.54, Sinot (ok), 14:28, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Только не тянуло его даже самое топовое железо того времени. Столько отмазок было "Это мы на будущее железо его делали". А из-за однопотока он даже на современном железе иногда не вытягивает, оптимизация огонь!
     
     
  • 5.61, Аноним (49), 15:11, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Блин, опять побасейки какие-то. Вот ты откуда это взял? Я лично играл года через 2 после релиза, все было ок и железо у меня было обычное. Ну глянь ты ролики на ютубе хотя бы, ну зачем так нелепо врать то?
     
  • 2.43, Аноним (43), 13:02, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По части разрушаемости после первого Crysis (2007) была Red Faction Guerrilla (2009) и в 2018 сделали ремастер:
    https://store.steampowered.com/app/667720/Red_Faction_Guerrilla_ReMarstered/
     

  • 1.11, Аноним (11), 10:19, 06/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    PhysX. Как вчера помню, как всё зарождалось - Kylotonn, NovodeX, B.O.S.:Blood Sport, Ageia.
    Какой я всё же старый...
     
  • 1.14, 12yoexpert (ok), 10:26, 06/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    кто-нибудь бы переделал под человеческий opencl, но кому нафиг нужна эта куда
     
     
  • 2.38, Аноним (43), 11:33, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >кому

    https://store.steampowered.com/hwsurvey/

     

  • 1.17, Я (??), 10:28, 06/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    но поможет ли это вернуть поддержку игр с 32хбитным физиксом?
     
  • 1.28, Анонимище (?), 10:42, 06/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Секундочку, а разве они не решили свернуть поддержку PhysX в своих новых видеокартах? Вроде я что-то в этом духе читал...
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 11:03, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Слышал звон. Только 32-разрядного.
     
  • 2.33, зомбированный (?), 11:05, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде как я допёр - они убрали 32-битную версию для старых игор, а в новых будет 64-битная...
     

  • 1.36, Аноним (36), 11:25, 06/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > поддерживает платформы Linux

    А чего его ни в одном дистрибутиве нету?

     
     
  • 2.57, Аноним (53), 15:03, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У нвидии есть свой димтр на базе абанты там все есть.
     

  • 1.51, Kloun (?), 14:04, 06/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На боже что мне не гоже.
     
  • 1.59, Аноним (-), 15:04, 06/04/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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