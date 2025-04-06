NVIDIA опубликовала движок PhysX 5.6.0 и открыла код Flow GPU

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|3.35, Шарп (ok), 11:25, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>вот что фак животворящий делает
Это было в 2012 году. Хватит уже натягивать сову. Палец тут не при чём и никакого эффекта не возымел. Nvidia начали открывать код когда захотели, а не после перформанса Торвальдса.
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|4.49, Аноним (49), 13:45, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну надо же чем-то гордиться. Достижений нет, будем гордиться пальцем другого человека 13 лет назад.
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|4.52, Аноним (53), 14:13, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нвидия большая корпорация. Им нужно долго планировать чтобы что-то сделать. Планировать начали сразу после пальца.
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|5.55, Афроним (?), 14:55, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ля,только у пингвинолюба с пиететом относящегося к финишу - лучшему в мире управленцу,могла прийти такая мысля. Бгг.У зеленых лет на 15, а то и раньше с поддержкой Линя все было норм и это несмотря на потуги сообщества высравшего божесственный Ньювоу(чур-чур меня). Только одна малоизвестная кампания пускает пыль в глаза с якобы открытостью как бы владеющим моском индивидам. Так что на чей-то там палец очевидно плевать, а вообще поправь корону чсвешник.
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|6.56, Аноним (53), 15:02, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Опять твои фантазии. Сейчас 2025 год как там с поддержкой вейленда в проприетарных дровах?
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|7.60, Афроним (?), 15:08, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты это дно сам используй прогрессист. Когда оно будет как Иксы по качеству тогда и можно будет будет вспомнить про этот УГ, если конечно к тому времени если оно наступит кто-то еще будет пытаться использовать вечно дырявую лабу финиша.
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|3.18, Аноним (49), 10:29, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Они упали на новостях по Тайваню, как и весь FAANG. Каким образом выбрасывание в опенсорс какой-то приблуды порежет косты? Каким образом косты связаны с текущей капитализацией? Вы если что-то не знаете - вы спрашивайте и читайте, а не измышляйте.
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|4.30, 12yoexpert (ok), 10:49, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ему платят за подобные вбросы. обратите внимание: всё про госдолг сша
я же вбрасываю ради искусства
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|5.62, Аноним (-), 15:43, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Присоединюсь к предыдущему оратору. Я вбрасывать могу гораздо лучше, чем Dzen, но никак не могу найти того, кто будет мне платить. Если надо, я могу и про госдолг США вбрасывать, да так, что ты забудешь про своё искусство, и с шашкой наперевес кинешься доказывать какую-нибудь точку зрения, которую ты только что сформировал под влиянием моего вброса.
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|4.40, Аноним (40), 12:14, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это ж гендерфлюид, вся его деятельность сводится к незнанию чего-то.
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|3.48, Аноним (48), 13:16, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И где они? Можешь не отвечать, я сам знаю, что нигде. Bullet конечно днище, про второй известно только то, что оно существует (не знаю, как давно). В играх сейчас havok по старой привычке или physx.
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|4.63, чатжпт (?), 16:02, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Jolt как минимум в Horizon Forbidden West использовали, и в Godot с версии 4.4 это теперь дефолтный физический движок
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|1.5, Krtek (?), 09:49, 06/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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В плане взаимодействия с окружающим миром ничего лучше первого Crysis так и не вышло. Никто не хочет вкладываться в качественный продукт, всё скатилось в унылый пластмассовый конвейер.
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|3.10, Krtek (?), 10:12, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сейчас бабок куда больше, просто они поняли, что можно особо не напрягаться и тупо выезжать на маркетинге, ведь игры стали массовым явлением, а это значит, что целевая аудитория игр сегодня это тот самый "пипл", который хавает, а не придирчивые нерды, как раньше.
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|4.24, Аноним (49), 10:35, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Кто они? Раньше ЦА игр были _только_ нерды, а сейчас это вообще все, _включая_ нердов. Доказательство - рынок инди сейчас рвет индустрию, рогалики продаются миллионными тиражами, ремастеры (а это ни что иное как продажа воспоминаний старым нердам) выходят каждый год. Вы откуда знания свои берете? Из вечернего эфира НТВ?
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|2.21, Аноним (49), 10:31, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Именно с точки зрения взаимодействия (то есть интерактивности) в крузисе ничего такого не было и любой современный иммерсив рвет его как тузика.
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|3.37, Аноним (49), 11:27, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Справедливости ради - в крузисе игры побольше, чем во многих его современниках. Басни про "бенчмарк" начали тогда придумывать те, у кого бабок не было на современное железо. А линухоиды радостно подхватили, потому что на линухе он не работал. Вот и всё.
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|4.54, Sinot (ok), 14:28, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Только не тянуло его даже самое топовое железо того времени. Столько отмазок было "Это мы на будущее железо его делали". А из-за однопотока он даже на современном железе иногда не вытягивает, оптимизация огонь!
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|5.61, Аноним (49), 15:11, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Блин, опять побасейки какие-то. Вот ты откуда это взял? Я лично играл года через 2 после релиза, все было ок и железо у меня было обычное. Ну глянь ты ролики на ютубе хотя бы, ну зачем так нелепо врать то?
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|1.11, Аноним (11), 10:19, 06/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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PhysX. Как вчера помню, как всё зарождалось - Kylotonn, NovodeX, B.O.S.:Blood Sport, Ageia.
Какой я всё же старый...
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|1.17, Я (??), 10:28, 06/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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но поможет ли это вернуть поддержку игр с 32хбитным физиксом?
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|1.28, Анонимище (?), 10:42, 06/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Секундочку, а разве они не решили свернуть поддержку PhysX в своих новых видеокартах? Вроде я что-то в этом духе читал...
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|2.33, зомбированный (?), 11:05, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вроде как я допёр - они убрали 32-битную версию для старых игор, а в новых будет 64-битная...
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