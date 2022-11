Раскол в сообществе свободного игрового движка Urho3D привёл к созданию форка

> удаление привязок к Lua и AngelScript

> А их-то за что? Судя по всему, упростили сопровождение. > Lua and AS are removed. Which is a deal-breaker for some, but it was necessary to speed up engine development and make big changes. Даже Иван после своей "революции" удалил в основном репозитории примеры кода на Lua: > Привязки давно находятся в нерабочем состоянии, а библиотеки не обновлялись