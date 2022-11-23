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Раскол в сообществе свободного игрового движка Urho3D привёл к созданию форка

23.11.2022 09:05

В результате противоречий в сообществе разработчиков игрового движка Urho3D (со взаимными обвинениями в "токсичности"), разработчик 1vanK, имеющий административный доступ к репозиторию и форуму проекта, в одностороннем порядке заявил о смене курса разработки и переориентации на русскоязычное сообщество. C 21 ноября примечания в списке изменений начали публиковаться на русском языке. Выпуск Urho3D 1.9.0 отмечен как последний англоязычный релиз.

В качестве причины изменений называется токсичность англоговорящих участников сообщества и отсутствие желающих присоединиться к разработке (в этом году почти все изменения добавлены сопровождающим). Домен проекта (urho3d.io) продолжает принадлежать прошлому сопровождающему (Wei Tjong), который с 2021 года отстранился от разработки.

В ответ на происходящий кризис в сообществе Urho3D, был сформирован более консервативный форк - U3D, основанный на последнем стабильном релизе Urho3D. В ответ сопровождающий Urho3D посоветовал сделать ответвление от более раннего выпуска, так как выразил сомнение в способности автора форка самостоятельно поддерживать развиваемый в новых выпусках Urho3D генератор привязок. Так же он выразил скептицизм в возможности разрабатывать форк на практике, так как до этого автор форка не принимал участия в разработке и публиковал лишь сырые и полуработающие изменения, перекладывая на других доведение их до готовности.

Тем временем разработчики экспериментального форка rbfx (Rebel Fork Framework), созданного несколько лет назад, объявили о первом промежуточном релизе, отметив, что основная идея реализована и фреймворк пригоден к использованию. Данный форк продолжает развитие Urho3D, но с некоторыми радикальными изменениями в структуре проекта. Из наиболее значительных изменений в rbfx можно выделить переработанный рендеринг с поддержкой PBR, полная переработка редактора сцен и подсистемы GUI с использованием Dear ImGUI, удаление привязок к Lua и AngelScript. Обсуждается вопрос перехода с Bullet на другой физический движок, такой как PhysX.

Движок Urho3D подходит для создания 2D и 3D игр, поддерживает работу в Windows, Linux, macOS, Android, iOS и Web, и позволяет создавать игры на языках C++, AngelScript, Lua и C#. Принципы использования движка достаточно близки к Unity, что позволяет быстро освоить применение Urho3D разработчиками, знакомыми с Unity. Поддерживаются такие возможности, как физически корректный рендеринг, симуляция физических процессов и инверсная кинематика. Для отрисовки используется OpenGL или Direct3D9. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией MIT.

  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.urho3d.io/t/...)
  2. OpenNews: Релиз свободного игрового движка Urho3D 1.7
  3. OpenNews: Открыты исходные тексты игрового движка Atomic
  4. OpenNews: Раскол среди создателей проекта CopperheadOS
  5. OpenNews: Движение по смещению Столлмана со всех постов и роспуску совета директоров Фонда СПО
  6. OpenNews: Раскол среди основателей проекта elementary OS
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58177-urho3d
Ключевые слова: urho3d, game, u3d
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (108) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:30, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    история стара как сам опенсорс
     
     
  • 2.3, Герострат (?), 09:38, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не, тут похоже новые нотки добавились
     
     
  • 3.80, annonn (?), 12:18, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    написал про обвинение в русофобии?
    (мне лениво читать весь срач)
     
  • 2.86, Аноним (86), 12:33, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Форки - это нормально, проявление свободы мнений.
     
     
  • 3.126, norz3n (?), 14:05, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или если человеку нужно сделать так что бы программа работала по иному
     

  • 1.4, Р (?), 09:38, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    а есть ссылки на примеры токсичности?
     
     
  • 2.8, Michael Shigorin (ok), 09:48, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Почитал http://discourse.urho3d.io/t/the-last-english-release/7362/11 -- там бы всем недельку офлайнового отпуска, похоже...
     
     
  • 3.62, Аноним (62), 11:37, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот выше живой пока ещё пример
     

  • 1.5, Р (?), 09:41, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    автор кукухой двинулся, со всеми поссорился не понятно почему
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:46, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Скорее всего его достало, что его воспринимают как обслуживающий персонал. Все вокруг знают и указывают как и что нужно делать, но никто не доходит до написания кода, считая, что кто-то это должен сделать за них.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 09:52, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Видимо, как и что делать ему пишут анонимы с опеннета, ведь у них нет доступа к его репе, чтобы начистить.
     
  • 3.61, V1 (ok), 11:37, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну так он ведь программист наверно)
     
  • 2.14, Bobr (??), 09:50, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бежишь делать выводы не разобравшись в ситуации. О премии Дарвина слышал?
     

  • 1.6, Michael Shigorin (ok), 09:44, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    > удаление привязок к Lua и AngelScript

    А их-то за что?

    По своему опыту: http://altlinux.org/mkimage-profiles изначально документируется по-русски, будучи ориентирован не просто на альтовое (в подавляющем большинстве как минимум русскочитающее) сообщество, а именно на тех, кто заинтересован в создании собственных образов -- и пара человек, которые сильно заинтересовались альтом (поскольку решал их насущные задачи лучше всего остального), но НЕ понимали по-русски, вполне себе справились с автопереводом плюс вопросами-ответами; идти таким людям навстречу не просто имеет смысл, но и просто приятно, а вот поворачиваться спиной к своим ради непонятно чего -- счёл неразумным.

     
     
  • 2.11, Аноним (1), 09:50, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > и пара человек, которые сильно заинтересовались альтом

    crazy

     
     
  • 3.23, Michael Shigorin (ok), 10:01, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    >> и пара человек, которые сильно заинтересовались альтом
    > crazy

    Сам офигел %)  Но один даже в team вступил и чего-то понасобирал.

     
  • 2.22, Аноним (22), 10:00, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > удаление привязок к Lua и AngelScript
    > А их-то за что?

    Судя по всему, упростили сопровождение.

    > Lua and AS are removed. Which is a deal-breaker for some, but it was necessary to speed up engine development and make big changes.

    Даже Иван после своей "революции" удалил в основном репозитории примеры кода на Lua:

    > Привязки давно находятся в нерабочем состоянии, а библиотеки не обновлялись

     
     
  • 3.24, Michael Shigorin (ok), 10:01, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    >> Привязки давно находятся в нерабочем состоянии, а библиотеки не обновлялись

    Благодарю.

     
  • 2.50, An onymous (?), 11:03, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть можно собрать свой дистр на базе Альта и выпустить его под собственной лицензией (ну понятно, если значительно отличается от Альта)?
     
     
  • 3.106, EULA (?), 13:02, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно.
    Можно даже Альтератор для Астры собрать, если сильно надо его в Астру.
     

  • 1.13, Аноним (15), 09:50, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Погодите, не обсуждайте, по-бырому свой форк сделаю.
     
  • 1.16, Аноним (16), 09:54, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Какое-то ненужно. Если чувак вносит значительный вклад, то его право послать всех и тащить дальше на своё усмотрение. Поддержку PBR И выкидывание буллета исключительно одобряю. С lua, возможно, поспешили, что вместо неё, жс? Люди, которые делают игры, не умеют в нормальные языки программирования.
     
     
  • 2.48, Аноним (48), 10:54, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > поддержку PBR И выкидывание буллета исключительно одобряю

    Так это не в его проекте, а в форке rbfx, который несколько лет назад произошёл. Чем читаете?

     
     
  • 3.52, Аноним (16), 11:16, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это я отметил, что форк то более жизнеспособный. По какой причине перенесли всю разработку в него? Наверное, она была.
     
  • 2.53, Аноним (53), 11:22, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >С lua, возможно, поспешили, что вместо неё, жс?

    Давно пора, луа - неюзабельная помойка без базовых вещей в стандартной библиотеке. Уж лучше duktape.

     
     
  • 3.64, Аноним (16), 11:40, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Основная применимость луа состоит в том, что можно её минимально использовать для удобного скриптования кусков нормального кода. И интероп вроде относительно нормальный. Т.е. не надо писать на луа всю тяжёлую логику, как некоторые. Хотя, я подозреваю, что luajit всё же может быть пободрее duktape.
     
  • 3.120, fumanchez (ok), 13:54, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Сравнивал недавно в бенчмарке скриптовые интерпретаторы, кто быстрее исполнит один простой принт, т.е. у кого меньше накладные расходы на запуск по сравнению со скомпиленым кодом, и lua оказался один из самых быстрых, на уровне с dash.


    'c/print' ran
        3.01 ± 1.35 times faster than 'dash/print'
        3.13 ± 1.67 times faster than 'lua/print'
        4.16 ± 2.25 times faster than 'perl/print'
        7.84 ± 4.22 times faster than 'bash/print'
        9.19 ± 4.31 times faster than 'tclsh/print'
       15.34 ± 8.00 times faster than 'fish/print'
       17.02 ± 5.76 times faster than 'guile/print'
       22.11 ± 7.45 times faster than 'python3/print'


     
     
  • 4.123, Аноним (123), 14:04, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    доооо, супертест. типичная икпертиза опеннет
     

  • 1.18, pashev.ru (?), 09:54, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Urho3D

    Уроед? Урод?

     
     
  • 2.19, Аноним (16), 09:56, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это читается угноед и отражает суть того, кто выберет данный движок для проекта.
     
  • 2.111, paulus (ok), 13:14, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Urho3D

    уролог же :)

     
  • 2.125, Аноним (123), 14:05, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, про тебя
     

  • 1.21, Агл (?), 09:58, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    "токсичность англоговорящих участников сообщества и отсутствие желающих присоединиться к разработке "
     
     
  • 2.75, Жироватт (ok), 12:11, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хе. Таки одна фраза поясняет смысл конфликта лучше тысячи строк
     

  • 1.25, Аноним (25), 10:06, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Godot для инди разработчиков или маленьких студий, и unreal engine для больших. Остальное ненужно.
     
     
  • 2.26, Аноним (16), 10:23, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Существуют вообще игры на godot? Это же что-то типа renpy только хуже (renpy хотя бы используют). В целом, согласен конечно. У UE нет сегодня конкуренции при выборе движка для индоты. Ещё бы на линуксе он работал. Часто можно видеть индюшачью-индоту с линуксовым билдом на юнити (пусть и без шейдеров), а вот для уе что-то не завезли.
     
     
  • 3.105, Аноним (105), 13:02, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И из какой задницы подобные тебе "специалисты" вылазят? Знаний на грамм, уверенности на тонну...
     
  • 2.27, SilverCutePony (ok), 10:23, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Только, вместо "Godot" следует читать "Unity"
     
     
  • 3.31, Аноним (22), 10:27, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Проприетарщина же.
     
     
  • 4.35, SilverCutePony (ok), 10:30, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Проприетарщина же.

    А "Unreal Engine" разве нет?

     
     
  • 5.39, Аноним (16), 10:34, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Unreal Engine -- опенсорс. Он имел в виду сказать "клозет сорс".
     
     
  • 6.43, Аноним (22), 10:37, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    В каком месте оно "опенсорс"? Оно распространяется на условиях лицензии, одобренной OSI?
     
     
  • 7.44, Аноним (16), 10:41, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Исходники открыты и доступны любому, значит, опенсорс. А то у вас и проприетарная до мозга костей лицензия бсд опенсорс.
     
     
  • 8.47, Аноним (22), 10:50, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ложь Термин OpenSource применим только в лицензиям, которые соответствуют к... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.59, Аноним (16), 11:28, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ололо, оси, мой код под wtfpl тоже не опенсорс в её понимании А вот fsf чёт н... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.65, Аноним (16), 11:43, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И ещё оси одобряет какие-то там майкрософтовские лицензии и фсф считает их пропр... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.89, Аноним (89), 12:35, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Именно поэтому я и не поддерживаю OSI Кажется у тебя какое-то заблуждение, будт... текст свёрнут, показать
     
  • 10.66, kusb (?), 11:51, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WTFPL должен быть опенсрос если эта лицензия работает Может она не соответству... текст свёрнут, показать
     
  • 10.67, Аноним (67), 11:52, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так я и не сторонник OSI Не я начал говорить за опенсорс , мне куда ближе терм... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.71, Аноним (16), 12:00, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При этом, передача имущественных прав на изменения в коде софта принадлежащего f... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.77, Аноним (67), 12:14, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это довольно опасное заблуждение Дело как раз таки в лицензии, на условиях кото... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.83, Аноним (16), 12:23, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лицензия это про свободы Вот кому-то корпорации уже и промыли сознание, отлич... текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.91, Аноним (89), 12:36, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    О, пошла уже конспирология про промывку Ну раз ты опустил дискуссию до такого... текст свёрнут, показать
     
  • 14.96, Аноним (89), 12:42, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свободная лицензия 8211 способ юридического закрепления свобод пользователей ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 15.103, Аноним (16), 12:59, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ведь ещё существуют права на использование торговых марок и сублицензирование ... текст свёрнут, показать
     
  • 12.79, Аноним (67), 12:17, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это сугубо добровольно GPL не требует передавать кому либо какие либо имуществе... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.82, Аноним (16), 12:21, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как бы нет Это принудительно, как и в случае с Qt Я вполне чётко и конкретно н... текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.87, Аноним (89), 12:33, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Авторство на твои изменения остаётся за тобой Хочешь контрибутить напрямую в GN... текст свёрнут, показать
     
     
  • 15.94, Аноним (16), 12:41, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Авторство, но право делать с этим кодом вообще всё, что угодно имущественные пр... текст свёрнут, показать
     
     
  • 16.98, Аноним (89), 12:46, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не подписывай запреты, с которыми не согласен Никто не заставляет что-то подпис... текст свёрнут, показать
     
     
  • 17.99, Аноним (16), 12:52, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опять демагогия и манипуляции Да что ж такое, тяжело с тобой общаться ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 18.102, Аноним (89), 12:57, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как раз таки наблюдаю от тебя демагогию и манипуляции, чтобы доказать будто Unr... текст свёрнут, показать
     
     
  • 19.107, Аноним (16), 13:04, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И не собирался Мой посыл предельно простой Исходники есть Значит они открыты... текст свёрнут, показать
     
     
  • 20.109, Аноним (89), 13:11, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Привожу цитату Как раз вот очень удобные тезисы корпораций , которые не коррел... большой текст свёрнут, показать
     
  • 21.112, Аноним (16), 13:16, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опенсорс -- это буквально открытые исходники и термин существовал задолго до O... текст свёрнут, показать
     
  • 22.114, Аноним (89), 13:23, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно так же я могу сказать что термин Свободное ПО существовал до FSF и твои ар... текст свёрнут, показать
     
  • 23.116, Аноним (16), 13:38, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, в общем-то, никакой подмены не было Я всегда утверждал, что термин опенсор... текст свёрнут, показать
     
  • 24.119, Аноним (89), 13:53, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так что есть открытость Каждый интерпретирует как хочет Это создаёт неопреде... большой текст свёрнут, показать
     
  • 24.121, Аноним (89), 13:55, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну в общем понятна твоя тактика когда уже не удаётся оперировать фактами и отве... текст свёрнут, показать
     
  • 25.124, Аноним (16), 14:04, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь твои конкретные вопросы даже не по теме сказанного 8230 Я даже не пы... текст свёрнут, показать
     
  • 14.93, Аноним (89), 12:40, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Крайне рекомендую к прочтению GPL Очень прошу указать пункт, который обязывает ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 15.95, Аноним (16), 12:41, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я просил не разводить демагогию Речь была конкретно про FSF ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 16.97, Аноним (89), 12:43, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так где именно в лицензии GPL на софт от FSF, GNU, Qt который именно под GPL о... текст свёрнут, показать
     
     
  • 17.108, Аноним (16), 13:09, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такие обязательства возникают, когда ты хочешь изменить код проектов данных орга... текст свёрнут, показать
     
     
  • 18.110, Аноним (89), 13:11, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё раз прошу 8211 укажи место в GPL, где у меня возникает такая обязанность ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 19.113, Аноним (16), 13:19, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И ещё раз отвечаю, я не говорил про gpl 8230 Мне это надоело Абстрактное мышл... текст свёрнут, показать
     
     
  • 20.115, Аноним (89), 13:29, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И ещё раз говорю, если речь о Qt о котором ты говорил , или софте FSF также уп... большой текст свёрнут, показать
     
  • 10.68, Аноним (67), 11:54, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Снова ложь и подмена понятий OpenSource имеет вполне конкретные определения, эт... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.73, annonn (?), 12:09, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неужели бюрократы из ОСИ зла запатентовали термин Open Source это же та самая... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.81, Аноним (67), 12:18, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твое мнение никак не влияет не юридически оформленную реальность Можешь как тот... текст свёрнут, показать
     
  • 11.76, Аноним (16), 12:12, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, опенсорсный 7zip 10 лет без исходников тоже опенсорс А вот анриал энж... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.85, annonn (?), 12:25, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ты не понимаешь, это другое на кого конторка на баблишке корпов покажет из ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.88, Аноним (89), 12:34, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть определение Свободного ПО от FSF, которого рекомендую придерживаться На OS... текст свёрнут, показать
     
  • 5.42, Аноним (22), 10:37, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так я обращаюсь не к автору оригинального сообщения с рекомендацией к использованию UE, а к тебе по поводу сообщения с рекомендаций использовать Unity. Так-то UE тоже проприетарщина, оно очевидно.
     
     
  • 6.92, Аноним (89), 12:39, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот таким образом моё короткое замечание о проприетарности одного программного продукта привлекло каких-то троллей с конспирологией в духе "лицензии не читал, но экспертное мнение выскажу". И эти тролли основательно потеряли нить дискуссии. Жаль, конечно. Можно было бы и более продуктивно побеседовать, уважаемые.
     
  • 4.41, Аноним (41), 10:36, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    «Ладно» проприетарщина, оно же тормозит.
     

  • 1.30, Аноним (22), 10:26, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Если сравнить активность в репозиториях, то основной движ как раз таки уже давно происходит именно в rbfx:

    https://github.com/rbfx/rbfx/graphs/contributors
    https://github.com/urho3d/Urho3D/graphs/contributors

    Судя по всему, уже как года 3-4 назад многие разработчики переключились на этот форк.

     
  • 1.45, Аноним (45), 10:48, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Имхо глупо, автор из-за "нервов" похоронит свой проект (
     
     
  • 2.70, Аноним (67), 11:58, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > свой

    Если бы ещё это был "его" проект...

     

  • 1.51, Аноним (51), 11:16, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >переработка подсистемы GUI с использованием Dear ImGUI

    Я пользовался DearImgui в своих GUI приложениях. Хотелось маленькую библиотеку, а не монструозный Qt с поехавшей политикой корпорации.

    Результат на лице - загрузка CPU 100%. А что ещё можно ожидать от immediate mode gui, который каждый кадр рисует заново?

    В общем нужен компактный плюсовый кроссплатформенный фреймворк для GUI с поддержкой рисования графиков (можно в виде дополнительной библиотеки).

     
     
  • 2.63, winorun (?), 11:38, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я так понимаю главный цикл был while(true){drawGUI()} ?
     
     
  • 3.130, НяшМяш (ok), 14:18, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или один из тех гениев, которые считают что "всинк плохо, композиторы не нужны". А потом удивляются чего это оно жрёт ядро в попытке отрисовать тысячи кадров в секунду.
     
  • 2.84, Жироватт (ok), 12:23, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Напиши сам? У нас написание простейшей библиотеки GUI (кнопки, поля, простые логические тумблеры) под С++/WinAPI (для взаимодействия с виндой окна) было вынесено на курсовик третьего курса.
     
  • 2.100, mos87 (ok), 12:54, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Tcl/Tk
     
     
  • 3.129, Аноним (123), 14:11, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    желаю тебе пригожинской кувалды
     

  • 1.54, Аноним (54), 11:24, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ещё один passive aggressive Russian не смог в коллективную разработку. Лол, столько внимания будто впервые случилось.
     
     
  • 2.78, Жироватт (ok), 12:15, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ещё один passive aggressive Russian затрахался и психанул в т.н. "коллективной разработке", где фактически на его коммитах проект и жил, но гонору от т.н. "коммюнити" было на полтора километра ввысь.  Лол, столько внимания будто впервые случилось.

    Поправил, не благодари. И да, как будто что-то из ряда вон.

     
     
  • 3.90, annonn (?), 12:35, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    просто посмотри на репы и скажи где больше активности
    https://github.com/rbfx/rbfx/graphs/contributors
    https://github.com/urho3d/Urho3D/graphs/contributors

    я тоже подправлю
    > Ещё одиному passive aggressive Russian захотелось славы Дениса Попова и он решил сделать свой Bolgenos, для неосиливших англ. язык; после он психанул заистерил и обиделся

     
  • 3.128, Аноним (123), 14:10, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так ты просто лжец или еще один рашн нпоехавший
     

  • 1.56, Аноним (56), 11:25, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    На этом движке свою игру делаю
    https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=834051&st=0#entry63049952
    Выбирал движок между урхой и годот, и выбрал урху только из за того что есть русскоязычное сообщество и были вводные статьи от 1vanK на хабре. В итоге я начал жалеть что выбрал именно этот двиг. Не сам двиг норм и скорее всего на нем и доделаю эту игру, но вот плохо что он для меня останется в версии 1.8 и больше не будет развиваться. То что  1vanK убирал lua для меня очень плохо, я много чего на нее подвязал. Вчера даже думал не переписать ли все на годот, и самому подтянуть luajit, но вот тратить лишнее пару месяцев не хочется и нет времени на это сейчас.
     
     
  • 2.58, Аноним (58), 11:27, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а близарды вас не трахнут в одно место?
     
     
  • 3.60, Аноним (56), 11:29, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этого пытались но пока вроде отстали от него
    https://github.com/Retera/WarsmashModEngine
    У меня тоже есть есть мысли  как от них оградиться, из за этого и долго делаю новую версию
     
  • 2.101, mos87 (ok), 12:55, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >выбрал урху только из за того что есть русскоязычное сообщество и были вводные статьи от 1vanK на хабре.

    мде.

     

  • 1.104, mos87 (ok), 12:59, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вместо одного проекта - 3. Школьники будут визжать от радости про шва6одку, но играть в крякнутую ААА-проприетарщину. А юзербаза сабжа делится на три, лол. Всё как обычно.
    Объединяться надо, а не наоборот. Только так можно использовать преимущества совместной разработки свободного ПО. Это и есть его главный плюс.
     
     
  • 2.117, Аноним (117), 13:46, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Объединяться надо

    Не надо указывать что людям делать.

     
     
  • 3.122, Аноним (122), 13:58, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот и не указывай другим не указывать
     

  • 1.118, Аноним42 (?), 13:52, 23/11/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
  • 1.127, Аноним (123), 14:06, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "токсичность англоговорящих участников сообщества"
    человек, видимо, на опеннет не заходил ни разу
     

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