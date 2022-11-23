Раскол в сообществе свободного игрового движка Urho3D привёл к созданию форка

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|3.80, annonn (?), 12:18, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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написал про обвинение в русофобии?
(мне лениво читать весь срач)
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|3.126, norz3n (?), 14:05, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Или если человеку нужно сделать так что бы программа работала по иному
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|1.5, Р (?), 09:41, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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автор кукухой двинулся, со всеми поссорился не понятно почему
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|2.7, Аноним (7), 09:46, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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Скорее всего его достало, что его воспринимают как обслуживающий персонал. Все вокруг знают и указывают как и что нужно делать, но никто не доходит до написания кода, считая, что кто-то это должен сделать за них.
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|3.15, Аноним (15), 09:52, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Видимо, как и что делать ему пишут анонимы с опеннета, ведь у них нет доступа к его репе, чтобы начистить.
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|2.14, Bobr (??), 09:50, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Бежишь делать выводы не разобравшись в ситуации. О премии Дарвина слышал?
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|1.6, Michael Shigorin (ok), 09:44, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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> удаление привязок к Lua и AngelScript
А их-то за что?
По своему опыту: http://altlinux.org/mkimage-profiles изначально документируется по-русски, будучи ориентирован не просто на альтовое (в подавляющем большинстве как минимум русскочитающее) сообщество, а именно на тех, кто заинтересован в создании собственных образов -- и пара человек, которые сильно заинтересовались альтом (поскольку решал их насущные задачи лучше всего остального), но НЕ понимали по-русски, вполне себе справились с автопереводом плюс вопросами-ответами; идти таким людям навстречу не просто имеет смысл, но и просто приятно, а вот поворачиваться спиной к своим ради непонятно чего -- счёл неразумным.
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|2.11, Аноним (1), 09:50, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> и пара человек, которые сильно заинтересовались альтом
crazy
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|3.23, Michael Shigorin (ok), 10:01, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
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>> и пара человек, которые сильно заинтересовались альтом
> crazy
Сам офигел %) Но один даже в team вступил и чего-то понасобирал.
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|2.22, Аноним (22), 10:00, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> удаление привязок к Lua и AngelScript
> А их-то за что?
Судя по всему, упростили сопровождение.
> Lua and AS are removed. Which is a deal-breaker for some, but it was necessary to speed up engine development and make big changes.
Даже Иван после своей "революции" удалил в основном репозитории примеры кода на Lua:
> Привязки давно находятся в нерабочем состоянии, а библиотеки не обновлялись
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|2.50, An onymous (?), 11:03, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То есть можно собрать свой дистр на базе Альта и выпустить его под собственной лицензией (ну понятно, если значительно отличается от Альта)?
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|3.106, EULA (?), 13:02, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можно.
Можно даже Альтератор для Астры собрать, если сильно надо его в Астру.
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|1.16, Аноним (16), 09:54, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Какое-то ненужно. Если чувак вносит значительный вклад, то его право послать всех и тащить дальше на своё усмотрение. Поддержку PBR И выкидывание буллета исключительно одобряю. С lua, возможно, поспешили, что вместо неё, жс? Люди, которые делают игры, не умеют в нормальные языки программирования.
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|2.48, Аноним (48), 10:54, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> поддержку PBR И выкидывание буллета исключительно одобряю
Так это не в его проекте, а в форке rbfx, который несколько лет назад произошёл. Чем читаете?
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|3.52, Аноним (16), 11:16, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это я отметил, что форк то более жизнеспособный. По какой причине перенесли всю разработку в него? Наверное, она была.
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|2.53, Аноним (53), 11:22, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>С lua, возможно, поспешили, что вместо неё, жс?
Давно пора, луа - неюзабельная помойка без базовых вещей в стандартной библиотеке. Уж лучше duktape.
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|3.64, Аноним (16), 11:40, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Основная применимость луа состоит в том, что можно её минимально использовать для удобного скриптования кусков нормального кода. И интероп вроде относительно нормальный. Т.е. не надо писать на луа всю тяжёлую логику, как некоторые. Хотя, я подозреваю, что luajit всё же может быть пободрее duktape.
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|3.120, fumanchez (ok), 13:54, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Сравнивал недавно в бенчмарке скриптовые интерпретаторы, кто быстрее исполнит один простой принт, т.е. у кого меньше накладные расходы на запуск по сравнению со скомпиленым кодом, и lua оказался один из самых быстрых, на уровне с dash.
'c/print' ran
3.01 ± 1.35 times faster than 'dash/print'
3.13 ± 1.67 times faster than 'lua/print'
4.16 ± 2.25 times faster than 'perl/print'
7.84 ± 4.22 times faster than 'bash/print'
9.19 ± 4.31 times faster than 'tclsh/print'
15.34 ± 8.00 times faster than 'fish/print'
17.02 ± 5.76 times faster than 'guile/print'
22.11 ± 7.45 times faster than 'python3/print'
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|2.19, Аноним (16), 09:56, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это читается угноед и отражает суть того, кто выберет данный движок для проекта.
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|1.21, Агл (?), 09:58, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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"токсичность англоговорящих участников сообщества и отсутствие желающих присоединиться к разработке "
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|1.25, Аноним (25), 10:06, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Godot для инди разработчиков или маленьких студий, и unreal engine для больших. Остальное ненужно.
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|2.26, Аноним (16), 10:23, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Существуют вообще игры на godot? Это же что-то типа renpy только хуже (renpy хотя бы используют). В целом, согласен конечно. У UE нет сегодня конкуренции при выборе движка для индоты. Ещё бы на линуксе он работал. Часто можно видеть индюшачью-индоту с линуксовым билдом на юнити (пусть и без шейдеров), а вот для уе что-то не завезли.
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|3.105, Аноним (105), 13:02, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И из какой задницы подобные тебе "специалисты" вылазят? Знаний на грамм, уверенности на тонну...
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|5.39, Аноним (16), 10:34, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Unreal Engine -- опенсорс. Он имел в виду сказать "клозет сорс".
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|6.43, Аноним (22), 10:37, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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В каком месте оно "опенсорс"? Оно распространяется на условиях лицензии, одобренной OSI?
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|7.44, Аноним (16), 10:41, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Исходники открыты и доступны любому, значит, опенсорс. А то у вас и проприетарная до мозга костей лицензия бсд опенсорс.
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|8.47, Аноним (22), 10:50, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это ложь Термин OpenSource применим только в лицензиям, которые соответствуют к... текст свёрнут, показать
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|9.59, Аноним (16), 11:28, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Ололо, оси, мой код под wtfpl тоже не опенсорс в её понимании А вот fsf чёт н... текст свёрнут, показать
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|11.89, Аноним (89), 12:35, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Именно поэтому я и не поддерживаю OSI Кажется у тебя какое-то заблуждение, будт... текст свёрнут, показать
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|10.66, kusb (?), 11:51, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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WTFPL должен быть опенсрос если эта лицензия работает Может она не соответству... текст свёрнут, показать
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|13.82, Аноним (16), 12:21, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Как бы нет Это принудительно, как и в случае с Qt Я вполне чётко и конкретно н... текст свёрнут, показать
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|14.87, Аноним (89), 12:33, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Авторство на твои изменения остаётся за тобой Хочешь контрибутить напрямую в GN... текст свёрнут, показать
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|20.109, Аноним (89), 13:11, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Привожу цитату Как раз вот очень удобные тезисы корпораций , которые не коррел... большой текст свёрнут, показать
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|14.93, Аноним (89), 12:40, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Крайне рекомендую к прочтению GPL Очень прошу указать пункт, который обязывает ... текст свёрнут, показать
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|20.115, Аноним (89), 13:29, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И ещё раз говорю, если речь о Qt о котором ты говорил , или софте FSF также уп... большой текст свёрнут, показать
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|10.68, Аноним (67), 11:54, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Снова ложь и подмена понятий OpenSource имеет вполне конкретные определения, эт... текст свёрнут, показать
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|5.42, Аноним (22), 10:37, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так я обращаюсь не к автору оригинального сообщения с рекомендацией к использованию UE, а к тебе по поводу сообщения с рекомендаций использовать Unity. Так-то UE тоже проприетарщина, оно очевидно.
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|6.92, Аноним (89), 12:39, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот таким образом моё короткое замечание о проприетарности одного программного продукта привлекло каких-то троллей с конспирологией в духе "лицензии не читал, но экспертное мнение выскажу". И эти тролли основательно потеряли нить дискуссии. Жаль, конечно. Можно было бы и более продуктивно побеседовать, уважаемые.
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|1.51, Аноним (51), 11:16, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>переработка подсистемы GUI с использованием Dear ImGUI
Я пользовался DearImgui в своих GUI приложениях. Хотелось маленькую библиотеку, а не монструозный Qt с поехавшей политикой корпорации.
Результат на лице - загрузка CPU 100%. А что ещё можно ожидать от immediate mode gui, который каждый кадр рисует заново?
В общем нужен компактный плюсовый кроссплатформенный фреймворк для GUI с поддержкой рисования графиков (можно в виде дополнительной библиотеки).
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|3.130, НяшМяш (ok), 14:18, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Или один из тех гениев, которые считают что "всинк плохо, композиторы не нужны". А потом удивляются чего это оно жрёт ядро в попытке отрисовать тысячи кадров в секунду.
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|2.84, Жироватт (ok), 12:23, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Напиши сам? У нас написание простейшей библиотеки GUI (кнопки, поля, простые логические тумблеры) под С++/WinAPI (для взаимодействия с виндой окна) было вынесено на курсовик третьего курса.
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|1.54, Аноним (54), 11:24, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ещё один passive aggressive Russian не смог в коллективную разработку. Лол, столько внимания будто впервые случилось.
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|2.78, Жироватт (ok), 12:15, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ещё один passive aggressive Russian затрахался и психанул в т.н. "коллективной разработке", где фактически на его коммитах проект и жил, но гонору от т.н. "коммюнити" было на полтора километра ввысь. Лол, столько внимания будто впервые случилось.
Поправил, не благодари. И да, как будто что-то из ряда вон.
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|1.56, Аноним (56), 11:25, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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На этом движке свою игру делаю
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=834051&st=0#entry63049952
Выбирал движок между урхой и годот, и выбрал урху только из за того что есть русскоязычное сообщество и были вводные статьи от 1vanK на хабре. В итоге я начал жалеть что выбрал именно этот двиг. Не сам двиг норм и скорее всего на нем и доделаю эту игру, но вот плохо что он для меня останется в версии 1.8 и больше не будет развиваться. То что 1vanK убирал lua для меня очень плохо, я много чего на нее подвязал. Вчера даже думал не переписать ли все на годот, и самому подтянуть luajit, но вот тратить лишнее пару месяцев не хочется и нет времени на это сейчас.
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|2.101, mos87 (ok), 12:55, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>выбрал урху только из за того что есть русскоязычное сообщество и были вводные статьи от 1vanK на хабре.
мде.
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|1.104, mos87 (ok), 12:59, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вместо одного проекта - 3. Школьники будут визжать от радости про шва6одку, но играть в крякнутую ААА-проприетарщину. А юзербаза сабжа делится на три, лол. Всё как обычно.
Объединяться надо, а не наоборот. Только так можно использовать преимущества совместной разработки свободного ПО. Это и есть его главный плюс.
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|1.127, Аноним (123), 14:06, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"токсичность англоговорящих участников сообщества"
человек, видимо, на опеннет не заходил ни разу
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