Раскол в сообществе свободного игрового движка Urho3D привёл к созданию форка

2.26 , Аноним ( 16 ), 10:23, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Существуют вообще игры на godot? Это же что-то типа renpy только хуже (renpy хотя бы используют). В целом, согласен конечно. У UE нет сегодня конкуренции при выборе движка для индоты. Ещё бы на линуксе он работал. Часто можно видеть индюшачью-индоту с линуксовым билдом на юнити (пусть и без шейдеров), а вот для уе что-то не завезли.

3.105 , Аноним ( 105 ), 13:02, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И из какой задницы подобные тебе "специалисты" вылазят? Знаний на грамм, уверенности на тонну...

2.27 , SilverCutePony ( ok ), 10:23, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Только, вместо "Godot" следует читать "Unity"

3.31 , Аноним ( 22 ), 10:27, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Проприетарщина же.

4.35 , SilverCutePony ( ok ), 10:30, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Проприетарщина же. А "Unreal Engine" разве нет?

5.39 , Аноним ( 16 ), 10:34, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Unreal Engine -- опенсорс. Он имел в виду сказать "клозет сорс".

6.43 , Аноним ( 22 ), 10:37, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – В каком месте оно "опенсорс"? Оно распространяется на условиях лицензии, одобренной OSI?

7.44 , Аноним ( 16 ), 10:41, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Исходники открыты и доступны любому, значит, опенсорс. А то у вас и проприетарная до мозга костей лицензия бсд опенсорс.

8.47 , Аноним ( 22 ), 10:50, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Это ложь Термин OpenSource применим только в лицензиям, которые соответствуют к... 9.59 , Аноним ( 16 ), 11:28, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – текст свёрнут, показать Ололо, оси, мой код под wtfpl тоже не опенсорс в её понимании А вот fsf чёт н... 10.65 , Аноним ( 16 ), 11:43, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать И ещё оси одобряет какие-то там майкрософтовские лицензии и фсф считает их пропр... 11.89 , Аноним ( 89 ), 12:35, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Именно поэтому я и не поддерживаю OSI Кажется у тебя какое-то заблуждение, будт... 10.66 , kusb ( ? ), 11:51, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать WTFPL должен быть опенсрос если эта лицензия работает Может она не соответству... 10.67 , Аноним ( 67 ), 11:52, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Так я и не сторонник OSI Не я начал говорить за опенсорс , мне куда ближе терм... 11.71 , Аноним ( 16 ), 12:00, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать При этом, передача имущественных прав на изменения в коде софта принадлежащего f... 12.77 , Аноним ( 67 ), 12:14, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Это довольно опасное заблуждение Дело как раз таки в лицензии, на условиях кото... 13.83 , Аноним ( 16 ), 12:23, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Лицензия это про свободы Вот кому-то корпорации уже и промыли сознание, отлич... 14.91 , Аноним ( 89 ), 12:36, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать О, пошла уже конспирология про промывку Ну раз ты опустил дискуссию до такого... 14.96 , Аноним ( 89 ), 12:42, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Свободная лицензия 8211 способ юридического закрепления свобод пользователей ... 15.103 , Аноним ( 16 ), 12:59, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А ведь ещё существуют права на использование торговых марок и сублицензирование ... 12.79 , Аноним ( 67 ), 12:17, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Это сугубо добровольно GPL не требует передавать кому либо какие либо имуществе... 13.82 , Аноним ( 16 ), 12:21, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Как бы нет Это принудительно, как и в случае с Qt Я вполне чётко и конкретно н... 14.87 , Аноним ( 89 ), 12:33, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Авторство на твои изменения остаётся за тобой Хочешь контрибутить напрямую в GN... 15.94 , Аноним ( 16 ), 12:41, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Авторство, но право делать с этим кодом вообще всё, что угодно имущественные пр... 16.98 , Аноним ( 89 ), 12:46, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Не подписывай запреты, с которыми не согласен Никто не заставляет что-то подпис... 17.99 , Аноним ( 16 ), 12:52, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Опять демагогия и манипуляции Да что ж такое, тяжело с тобой общаться ... 18.102 , Аноним ( 89 ), 12:57, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Как раз таки наблюдаю от тебя демагогию и манипуляции, чтобы доказать будто Unr... 19.107 , Аноним ( 16 ), 13:04, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать И не собирался Мой посыл предельно простой Исходники есть Значит они открыты... 20.109 , Аноним ( 89 ), 13:11, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Привожу цитату Как раз вот очень удобные тезисы корпораций , которые не коррел... 21.112 , Аноним ( 16 ), 13:16, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Опенсорс -- это буквально открытые исходники и термин существовал задолго до O... 22.114 , Аноним ( 89 ), 13:23, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Точно так же я могу сказать что термин Свободное ПО существовал до FSF и твои ар... 23.116 , Аноним ( 16 ), 13:38, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну, в общем-то, никакой подмены не было Я всегда утверждал, что термин опенсор... 24.119 , Аноним ( 89 ), 13:53, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Так что есть открытость Каждый интерпретирует как хочет Это создаёт неопреде... 24.121 , Аноним ( 89 ), 13:55, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну в общем понятна твоя тактика когда уже не удаётся оперировать фактами и отве... 25.124 , Аноним ( 16 ), 14:04, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Но ведь твои конкретные вопросы даже не по теме сказанного 8230 Я даже не пы... 14.93 , Аноним ( 89 ), 12:40, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Крайне рекомендую к прочтению GPL Очень прошу указать пункт, который обязывает ... 15.95 , Аноним ( 16 ), 12:41, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Я просил не разводить демагогию Речь была конкретно про FSF ... 16.97 , Аноним ( 89 ), 12:43, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Так где именно в лицензии GPL на софт от FSF, GNU, Qt который именно под GPL о... 17.108 , Аноним ( 16 ), 13:09, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Такие обязательства возникают, когда ты хочешь изменить код проектов данных орга... 18.110 , Аноним ( 89 ), 13:11, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ещё раз прошу 8211 укажи место в GPL, где у меня возникает такая обязанность ... 19.113 , Аноним ( 16 ), 13:19, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать И ещё раз отвечаю, я не говорил про gpl 8230 Мне это надоело Абстрактное мышл... 20.115 , Аноним ( 89 ), 13:29, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать И ещё раз говорю, если речь о Qt о котором ты говорил , или софте FSF также уп... 10.68 , Аноним ( 67 ), 11:54, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Снова ложь и подмена понятий OpenSource имеет вполне конкретные определения, эт... 11.73 , annonn ( ? ), 12:09, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Неужели бюрократы из ОСИ зла запатентовали термин Open Source это же та самая... 12.81 , Аноним ( 67 ), 12:18, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Твое мнение никак не влияет не юридически оформленную реальность Можешь как тот... 11.76 , Аноним ( 16 ), 12:12, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Кстати, опенсорсный 7zip 10 лет без исходников тоже опенсорс А вот анриал энж... 12.85 , annonn ( ? ), 12:25, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать ты не понимаешь, это другое на кого конторка на баблишке корпов покажет из ... 13.88 , Аноним ( 89 ), 12:34, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Есть определение Свободного ПО от FSF, которого рекомендую придерживаться На OS... 5.42 , Аноним ( 22 ), 10:37, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так я обращаюсь не к автору оригинального сообщения с рекомендацией к использованию UE, а к тебе по поводу сообщения с рекомендаций использовать Unity. Так-то UE тоже проприетарщина, оно очевидно.

6.92 , Аноним ( 89 ), 12:39, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот таким образом моё короткое замечание о проприетарности одного программного продукта привлекло каких-то троллей с конспирологией в духе "лицензии не читал, но экспертное мнение выскажу". И эти тролли основательно потеряли нить дискуссии. Жаль, конечно. Можно было бы и более продуктивно побеседовать, уважаемые.

4.41 , Аноним ( 41 ), 10:36, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – «Ладно» проприетарщина, оно же тормозит.

