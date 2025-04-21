Выпуск Bastille 0.14, системы управления контейнерами на основе FreeBSD Jail

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|1.1, Аноним (1), 13:42, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как можно скомпилировать Шелл скрипт, чтобы выбор лицензии бзд имел смысл?
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|4.15, Аноним (15), 14:54, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Но для этого нужно и бинарник никому не давать, и не показывать.
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|5.30, IdeaFix (ok), 15:32, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А если скрипт станет частью большого закрытого продукта и/или что хуже, сервиса, доступного на правах аренды? BSD безопаснее.
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|6.45, Аноним (45), 16:56, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Этот точно не станет, можно не переживать. БСД джейл мёртвая технология. Линуксовые неймспейсы победили на этом этапе. Следующая итерация будет основана на них. Единственный способ для БСД впрыгнуть обратно в поезд — сделать свою совместимую реализацию и топить за унификацию интерфейсов. Но для этого нужны деньги и люди. А у БСД нет ни того, ни другого.
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|3.48, дохтурЛол (?), 17:13, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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cant tell if sarcastic or just stupid. Fry.jpg
шелл скрипты не требуют компиляции, они интерпретируются
"скомпилировать" скрипт можно только транслировав его каким-то автоматическим транслятором на другой язык (типа C), что, в целом, является идиотией и обычно делается ради обфускации, но обфускацией можно заняться и без компиляции, так что это чистая идиотия
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|1.3, IdeaFix (ok), 13:47, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Всё же без шаблонов с дровами для вайфай и вебкамер сервис божественной клетки лишен смысла. Серверов на фре нет, а для читающих опеннет с ноутов на фре вебка с вайфаем важнее :)
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|2.5, анозумус (?), 14:03, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Зачем вебка на фре? Я уже забыл когда последний раз камеру включал. А вай-фай не надежный вид связи поэтому лучше все по проводу на случай войны.
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|2.13, Sadok (ok), 14:49, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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нет серверов на фре? цытрикс смотрит на тебя с хохотанием. да, и если посмотреть в git log, то
ACER
Amazon
Apple
Broadcom
Cisco
Citrix
DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA)
Dell
EMC
Google
Hewlett Packard
Intel
Ironport
Juniper
Marvell
Microsoft
Netflix
Nginx
Nokia
Rambler
The Linux Foundation, Core Infrastructure Initiative
Verisign
VMware
Yahoo
Yandex
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|3.27, bOOster (ok), 15:21, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>[оверквотинг удален]
> Microsoft
> Netflix
> Nginx
> Nokia
> Rambler
> The Linux Foundation, Core Infrastructure Initiative
> Verisign
> VMware
> Yahoo
> Yandex
Да много кто разумный пользует надежную систему как ядро инфраструктуры, linux в этой структуре - как proxy заглушка. Для разгрузки основного узла. Сдохла, быстренько заменили.
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|4.40, Аноним (45), 16:12, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я на миграциях с Соляры и Фряхи на Линукс заработал в молодые годы на машину. Мне про это «ядро инфраструктуры» особенно смешно читать. Вот уж действительно ядро в век ракетной артиллерии.
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|5.42, bOOster (ok), 16:30, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я на миграциях с Соляры и Фряхи на Линукс заработал в молодые
> годы на машину. Мне про это «ядро инфраструктуры» особенно смешно читать.
> Вот уж действительно ядро в век ракетной артиллерии.
БУ шную?? Хехе.. А я поддерживая FreeBSD инфраструктуру имею 2 машины, 4 квартиры, 3 за рубежом, дачу и т.д.
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|6.43, Alex D (?), 16:49, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А я поддерживаю инфраструктуру на Plan 9 имею 2 звездолёта, 4 планеты, 3 в другой галактике и дачу на Хароне.
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|2.14, Ivan_83 (ok), 14:52, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Jail не для этого сделаны.
PS: У жены на ноуте фря и при этом вебка и вифи работают.
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|4.33, Ivan_83 (ok), 15:33, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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По началу так и было, но потом я накатил опенврт в bhyve и он теперь как дрова для вифи :)
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|4.36, Аноним (36), 15:34, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А мог бы поставить линукс и тогда бы работала жена. Камера-то есть.
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|3.37, Аноним (15), 15:36, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Интересно, чем она на ноуте занимается, что до сих пор не догадалась, что это не Винда?
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|2.25, bOOster (ok), 15:10, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Оголтелые в своем репертуаре - склерозы, некрозы, психозы,
Сервер на FreeBSD - TrueNAS Enterprise.. Клиентов решения посмотришь сам, надеюсь мозгов хватить.
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|1.9, Аноним (9), 14:25, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Меня смущает название. Разве Бастилия в итоге не того? Или имеется в виду какая-то другая Бастилия?
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|2.12, Аноним (12), 14:48, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это же символ революции, что вас смущает? Неужели боитесь раскулачивания?
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|2.28, Аноним (29), 15:30, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Название Бастиле с ударением на е. Это как пастила, только бастила.
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|1.39, Аноним (45), 16:10, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Код написан на Shell, не требует для работы внешних зависимостей
Очевидная ложь. Ставлю $500 что этот скрипт без грепа и седа не работает.
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|2.41, нах. (?), 16:16, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня для тебя плохие новости - он еще и без операционной системы (в которой есть grep и sed, если речь о freebsd) никак вообще не работает.
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|3.47, Аноним (45), 17:11, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И давно grep и sed являются частью операционной системы? То, что в БСД ещё есть какой-то софт я не сомневаюсь, в конце концов это Berkeley Software Distribution, без Sotware там совсем делать нечего. Но чтобы вот так изогнуться и записать в ОС греп с седом — моё почтение, с такой гибкостью принципов и не на государевой службе? Зарываешь талант в землю!
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|1.44, Ъ (?), 16:54, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Bastille
> Jail
Нехватает еще системы мониторинга Panopticon
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