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Выпуск Bastille 0.14, системы управления контейнерами на основе FreeBSD Jail

21.04.2025 13:39

Опубликован выпуск Bastille 0.14.20250420, системы для автоматизации развёртывания и управления приложениями, запускаемыми в контейнерах, изолированных при помощи механизма FreeBSD Jail. Код написан на Shell, не требует для работы внешних зависимостей и распространяется под лицензией BSD.

Для управления контейнерами предоставляется утилита командной строки bastille, позволяющая создавать и обновлять Jail-окружения на базе выбранной версии FreeBSD, а также выполнять типовые операции с контейнерами, такие как запуск/остановка, сборка, клонирование, импорт/экспорт, преобразование, изменение настроек, управление сетевым доступом и задание ограничений потребления ресурсов.

Допускается развёртывание в контейнере окружений c Linux (Ubuntu и Debian), выполняемых с использованием Linuxulator. Из расширенных возможностей поддерживается запуск типовых команд разом в нескольких контейнерах, вложенные шаблоны, снапшоты и резервное копирование. Корневой раздел в контейнере монтируется в режиме только для чтения. Окружение для запуска контейнеров может быть создано как на физических серверах или платах Raspberry Pi, так и в облачных сервисах AWS EC2, Vultr и DigitalOcean.

В репозитории предлагается около 80 шаблонов для быстрого запуска контейнеров типовых приложений, в которых представлены программы для серверов (nginx, mysql, wordpress, asterisk, redis, postfix, elasticsearch, salt и т.п.), разработчиков (gitea, gitlab, jenkins jenkins, python, php, perl, ruby, rust, go, node.js, openjdk) и пользователей (firefox, сhromium). Поддерживается создание стеков контейнеров, позволяющих использовать один шаблон в другом.

В новом выпуске:

  • Добавлена опция "-c" ("--config") и переменная окружения BASTILLE_CONFIG для задания пользовательского файла конфигурации. При использовании опции данные будут храниться отдельно, в привязке к указанному файлу конфигурации.
  • Добавлен режим auto-mode ("-a", "--auto") для запуска и остановки jail-окружений при необходимости.
  • Добавлен режим debug-mode ("-x", "--debug") для отладки инфраструктуры.
  • Реализована возможность добавления задержки перед запуском другого Jail-окружения (например, когда в одном jail запускается СУБД, используемая в остальных jail).
  • Добавлена возможность указания нескольких целевых окружений в команде "console".
  • В команду "create" добавлена поддержка указания параметров ZFS и настройки VLAN (для Jail с виртуальным сетевым стеком VNET).
  • В команду "destroy" добавлена возможность удаления кэша и указания списка jail для выполнения операции одновременно для нескольких jail.
  • В команду "limits" добавлены операции "clear", "reset", "stats", "show", "add" и "remove".
  • В команду "list" добавлена возможность вывода в формате JSON.
  • В команду "network" добавлена поддержка добавления и удаления разом нескольких сетевых интерфейсов в jail.
  • Объявлена устаревшей опция "rcorder", для управления запуском реализованы новые опции "boot=on/off" и "priority=N".


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/BastilleBSD...)
  2. OpenNews: Первый выпуск ClonOS, платформы для управления виртуальными окружениями
  3. OpenNews: Проект по запуску программ FreeBSD в Linux
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Chimera 20250214, сочетающего ядро Linux с окружением FreeBSD
  5. OpenNews: Опубликован MyBee 13.1.0, дистрибутив FreeBSD для организации работы виртуальных машин
  6. OpenNews: Runj - OCI-совместимый инструментарий для управления контейнерами на базе FreeBSD jail
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63113-bastille
Ключевые слова: bastille, bsd, container
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (43) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:42, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как можно скомпилировать Шелл скрипт, чтобы выбор лицензии бзд имел смысл?
     
     
  • 2.2, IdeaFix (ok), 13:46, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно просто его изменить и никому не показывать.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 14:40, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Gpl тоже можно изменить и никому не показывать.
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 14:54, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Но для этого нужно и бинарник никому не давать, и не показывать.
     
     
  • 5.29, Аноним (29), 15:31, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебя часто посещает желание показывать свой бинарник?
     
     
  • 6.34, Аноним (15), 15:34, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так пусть прямо и пишет, что для себя любимого.
     
  • 6.38, eugener (ok), 16:08, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бинарник shell-скрипта.
     
  • 5.30, IdeaFix (ok), 15:32, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если скрипт станет частью большого закрытого продукта и/или что хуже, сервиса, доступного на правах аренды? BSD безопаснее.
     
     
  • 6.45, Аноним (45), 16:56, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот точно не станет, можно не переживать. БСД джейл мёртвая технология. Линуксовые неймспейсы победили на этом этапе. Следующая итерация будет основана на них. Единственный способ для БСД впрыгнуть обратно в поезд — сделать свою совместимую реализацию и топить за унификацию интерфейсов. Но для этого нужны деньги и люди. А у БСД нет ни того, ни другого.
     
  • 2.17, 12yoexpert (ok), 15:00, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    дожили, нынешнее поколение даже не знает, как скомпилировать shell скрипты
     
     
  • 3.48, дохтурЛол (?), 17:13, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    cant tell if sarcastic or just stupid. Fry.jpg
    шелл скрипты не требуют компиляции, они интерпретируются
    "скомпилировать" скрипт можно только транслировав его каким-то автоматическим транслятором на другой язык (типа C), что, в целом, является идиотией и обычно делается ради обфускации, но обфускацией можно заняться и без компиляции, так что это чистая идиотия
     

  • 1.3, IdeaFix (ok), 13:47, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Всё же без шаблонов с дровами для вайфай и вебкамер сервис божественной клетки лишен смысла. Серверов на фре нет, а для читающих опеннет с ноутов на фре вебка с вайфаем важнее :)
     
     
  • 2.5, анозумус (?), 14:03, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем вебка на фре? Я уже забыл когда последний раз камеру включал. А вай-фай не надежный вид связи поэтому лучше все по проводу на случай войны.
     
     
  • 3.7, ryoken (ok), 14:17, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не забудьте залезть в клетку Фарадея :).
     
  • 3.26, Аноним (29), 15:20, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы показывать картинку сразу в консоль.
     
  • 2.13, Sadok (ok), 14:49, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    нет серверов на фре? цытрикс смотрит на тебя с хохотанием. да, и если посмотреть в git log, то

    ACER
    Amazon
    Apple
    Broadcom
    Cisco
    Citrix
    DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA)
    Dell
    EMC
    Google
    Hewlett Packard
    Intel
    Ironport
    Juniper
    Marvell
    Microsoft
    Netflix
    Nginx
    Nokia
    Rambler
    The Linux Foundation, Core Infrastructure Initiative
    Verisign
    VMware
    Yahoo
    Yandex

     
     
  • 3.18, Аноним (11), 15:03, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Cisco

    Они же alma/rocky ставят на своё оборудование.

     
  • 3.20, Аноним (11), 15:05, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > The Linux Foundation

    В интернете читал что rhel используют.

     
  • 3.21, Аноним (11), 15:05, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Yandex

    Они давно на Linux переехали.

     
  • 3.22, Аноним (11), 15:06, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Google

    Используют Debian.

     
     
  • 4.24, Аноним (11), 15:09, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По крайней мере на рабочих машинах.
     
  • 3.27, bOOster (ok), 15:21, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >[оверквотинг удален]
    > Microsoft
    > Netflix
    > Nginx
    > Nokia
    > Rambler
    > The Linux Foundation, Core Infrastructure Initiative
    > Verisign
    > VMware
    > Yahoo
    > Yandex

    Да много кто разумный пользует надежную систему как ядро инфраструктуры, linux в этой структуре - как proxy заглушка. Для разгрузки основного узла. Сдохла, быстренько заменили.

     
     
  • 4.40, Аноним (45), 16:12, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я на миграциях с Соляры и Фряхи на Линукс заработал в молодые годы на машину. Мне про это «ядро инфраструктуры» особенно смешно читать. Вот уж действительно ядро в век ракетной артиллерии.
     
     
  • 5.42, bOOster (ok), 16:30, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я на миграциях с Соляры и Фряхи на Линукс заработал в молодые
    > годы на машину. Мне про это «ядро инфраструктуры» особенно смешно читать.
    > Вот уж действительно ядро в век ракетной артиллерии.

    БУ шную?? Хехе.. А я поддерживая FreeBSD инфраструктуру имею 2 машины, 4 квартиры, 3 за рубежом, дачу и т.д.

     
     
  • 6.43, Alex D (?), 16:49, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А я поддерживаю инфраструктуру на Plan 9 имею 2 звездолёта, 4 планеты, 3 в другой галактике и дачу на Хароне.
     
  • 6.46, Аноним (45), 17:04, 21/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.14, Ivan_83 (ok), 14:52, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Jail не для этого сделаны.

    PS: У жены на ноуте фря и при этом вебка и вифи работают.

     
     
  • 3.19, Аноним (11), 15:04, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вифи работают

    На допотопной скорости?

     
     
  • 4.33, Ivan_83 (ok), 15:33, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    По началу так и было, но потом я накатил опенврт в bhyve и он теперь как дрова для вифи :)
     
  • 3.23, kravich (ok), 15:08, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >PS: У жены на ноуте фря и при этом вебка и вифи работают.

    Изверг

     
     
  • 4.31, 223 (?), 15:33, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это законно вообще
     
  • 4.36, Аноним (36), 15:34, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А мог бы поставить линукс и тогда бы работала жена. Камера-то есть.
     
  • 3.37, Аноним (15), 15:36, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, чем она на ноуте занимается, что до сих пор не догадалась, что это не Винда?
     
  • 2.25, bOOster (ok), 15:10, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/

    Оголтелые в своем репертуаре - склерозы, некрозы, психозы,
    Сервер на FreeBSD - TrueNAS Enterprise.. Клиентов решения посмотришь сам, надеюсь мозгов хватить.
     
     
  • 3.35, 223 (?), 15:34, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    жалко вас
     
  • 2.32, IdeaFix (ok), 15:33, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перепись завершена, все триггерящиеся в комментариях отметились.
     

  • 1.9, Аноним (9), 14:25, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Меня смущает название. Разве Бастилия в итоге не того? Или имеется в виду какая-то другая Бастилия?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 14:48, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это же символ революции, что вас смущает? Неужели боитесь раскулачивания?
     
  • 2.28, Аноним (29), 15:30, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Название Бастиле с ударением на е. Это как пастила, только бастила.
     

  • 1.39, Аноним (45), 16:10, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Код написан на Shell, не требует для работы внешних зависимостей

    Очевидная ложь. Ставлю $500 что этот скрипт без грепа и седа не работает.

     
     
  • 2.41, нах. (?), 16:16, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня для тебя плохие новости - он еще и без операционной системы (в которой есть grep и sed, если речь о freebsd) никак вообще не работает.

     
     
  • 3.47, Аноним (45), 17:11, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И давно grep и sed являются частью операционной системы? То, что в БСД ещё есть какой-то софт я не сомневаюсь, в конце концов это Berkeley Software Distribution, без Sotware там совсем делать нечего. Но чтобы вот так изогнуться и записать в ОС греп с седом — моё почтение, с такой гибкостью принципов и не на государевой службе? Зарываешь талант в землю!
     

  • 1.44, Ъ (?), 16:54, 21/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Bastille
    > Jail

    Нехватает еще системы мониторинга Panopticon

     

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