Выпуск Bastille 0.14, системы управления контейнерами на основе FreeBSD Jail

2.2 , IdeaFix ( ok ), 13:46, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можно просто его изменить и никому не показывать.

3.11 , Аноним ( 11 ), 14:40, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Gpl тоже можно изменить и никому не показывать.

4.15 , Аноним ( 15 ), 14:54, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Но для этого нужно и бинарник никому не давать, и не показывать.

5.29 , Аноним ( 29 ), 15:31, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тебя часто посещает желание показывать свой бинарник?

6.34 , Аноним ( 15 ), 15:34, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну так пусть прямо и пишет, что для себя любимого.

6.38 , eugener ( ok ), 16:08, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Бинарник shell-скрипта.

5.30 , IdeaFix ( ok ), 15:32, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А если скрипт станет частью большого закрытого продукта и/или что хуже, сервиса, доступного на правах аренды? BSD безопаснее.

6.45 , Аноним ( 45 ), 16:56, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Этот точно не станет, можно не переживать. БСД джейл мёртвая технология. Линуксовые неймспейсы победили на этом этапе. Следующая итерация будет основана на них. Единственный способ для БСД впрыгнуть обратно в поезд — сделать свою совместимую реализацию и топить за унификацию интерфейсов. Но для этого нужны деньги и люди. А у БСД нет ни того, ни другого.

2.17 , 12yoexpert ( ok ), 15:00, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – дожили, нынешнее поколение даже не знает, как скомпилировать shell скрипты

3.48 , дохтурЛол ( ? ), 17:13, 21/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – cant tell if sarcastic or just stupid. Fry.jpg

шелл скрипты не требуют компиляции, они интерпретируются

"скомпилировать" скрипт можно только транслировав его каким-то автоматическим транслятором на другой язык (типа C), что, в целом, является идиотией и обычно делается ради обфускации, но обфускацией можно заняться и без компиляции, так что это чистая идиотия