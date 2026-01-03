Продемонстрировано несколько способов обхода изоляции FreeBSD jail

|
1.1, Аноним (1), 20:35, 03/01/2026
|+2 +/–
|
>Современные
>1990
даже не знаю
>Rust
кот бы сомневался
в общем и целом, аналитика от бога
|
|
|
2.17, Анонимусс (-), 22:33, 03/01/2026
|+/–
|
> кот бы сомневался
Кот не сомневается))
А ты посмотри на список бажин github.com/iljavs/FreeBSD-Jail-Security-Research-Mirror/issues
Ну или хотя бы прочитай заголовки.
Missing vm_object_deallocate()
Double refcount decrement
Out-of-bounds read
Missing NUL-Termination
Unbounded Allocation
Out-of-Bounds Read/Write
Uninitialized Stack Structures
Out-of-Bounds Read and Info Leak
Integer Underflow Allows Out-of-Bounds Read
Uninitialized Stack Padding
uninitialized heap memory
Stack Buffer Overflow
Buffer Overflow and Memory Leak
Там же почти все проблемы - типикАл проблемы ̶д̶ы̶х̶р̶я̶х̶и̶ Божественной Сишечки!
|
|
|
3.19, Аноним (1), 22:40, 03/01/2026
|+/–
|
Для этого придумали статистические анализаторы, valgrind, и всё остальное. Да и когда писали этот код, компиляторы не имели и сотой доли нынешних возможностей для отладки.
|
1.3, Аноним (3), 20:40, 03/01/2026
|+8 +/–
|
ну понятно это заказ последователей раста только им нужно обесценить результат трудов дедов
|
|
|
2.11, Аноним (6), 21:09, 03/01/2026
|+/–
|
В Sony PlayStation 4 и 5 основываются на FreeBSD переработанной под себя.
|
1.12, Аноним (12), 21:13, 03/01/2026
|+1 +/–
|
зачем внутри jail собирать вот это ipfilter, dummynet, carp и ipfw? Зачем у них jail не read-only корень, и не no-exec "пользовательский" каталог (каталог для записи). Где их src.conf?
|
1.13, Аноним (13), 21:17, 03/01/2026
|+/–
|
> Большая часть проанализированного кода написана в 1990-х годах и давно не подвергалась аудиту.
А использованию она подвергалась? Может быть нет, поэтому и аудит был не нужен.
|
1.15, Аноним (-), 22:28, 03/01/2026
|+/–
|
Мда... баги выглядят как типична сишная дристня.
Сплошные Out-of-bounds read, Integer Underflow, Buffer Overflow, проблемы с NUL-Termination Check (хаха! недостроки недоязыка опять отстрелили ногу)))
Missing vm_object_deallocate() when vm_map_fixed() fails in exec_map_stack()
Double refcount decrement → UAF after vm_map_find() success and vm_map_wire() failure in nm_os_extmem_create()
Out-of-bounds read in parse_notes() due to missing length validation
Missing NUL-Termination Check in SIOCAIFGROUP/SIOCDIFGROUP Handler → Out-of-Bounds Reads
Unbounded Allocation in nfsrvd_layoutcommit() can lead to Kernel Paniс
Out-of-Bounds Read/Write in nfscl_docb() via Unvalidated nfsess_backslots
Kernel Panic in nfsrpc_getdeviceinfo() and nfsrv_parseug() via Oversized NFSM_DISSECT() Requests
Remote Kernel Memory Disclosure in nfsrpc_writerpc() due to Signedness Issue
Out-of-Bounds Read/Write in pfr_clr_tables() via Missing NUL Termination for DIOCRCLRTABLES
Pointer Information Leak via DPFPRINTF in PF Debug Paths (VNET-tunable from jails)
Information Disclosure in cbq_getqstats(), priq_getqstats(), and fairq_getqstats() via Uninitialized Stack Structures
Out-of-Bounds Read and Info Leak in pfsync_state_import() via Unterminated Interface Names
Integer Underflow in nvpair_unpack_string_array() Allows Out-of-Bounds Read
Information Leak in ipf_htable_stats_get() via Uninitialized Stack Padding (iphs_pad)
Information Disclosure in ipf_nat_getent() due to uninitialized heap memory being copied to userland
Stack Buffer Overflow in ipf_sync_write()
Unbounded malloc() in ip_dummynet_compat()
Buffer Overflow and Memory Leak in convert_rule_to_8()
Unchecked return value of sooptcopyin() in IP_FW_ADD leads to use of uninitialized kernel data
|
1.16, Аноним (16), 22:29, 03/01/2026
|+/–
|
> Большая часть выявленных уязвимостей связана с ошибками при низкоуровневой работе с памятью, вместо которых можно было бы наделать разных других, применяя языки, позволяющие писать не думая, например, Rust.
Можете не благодарить
|