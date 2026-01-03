The OpenNET Project / Index page

Продемонстрировано несколько способов обхода изоляции FreeBSD jail

03.01.2026 20:17

На конференции 39C3 (Chaos Communication Congress) представлен доклад с результатами исследования защищённости механизма FreeBSD jail. Авторам исследования удалось выйти за пределы Jail и скомпрометировать хост, при условии, что у атакующего есть root-права внутри Jail. На GitHub опубликован код 5 прототипов эксплоитов, использующих для выхода из Jail уязвимости в ipfilter, dummynet, carp и ipfw, проявляющиеся во FreeBSD 14.3-RELEASE. Всего в ходе исследования выявлено около 50 проблем с безопасностью в ядре FreeBSD, для части из которых подготовлены патчи с исправлениями.

Основные выводы в конце доклада:

  • Современные операционные системы крайне сложны и появление в них ошибок неизбежно.
  • Большая часть проанализированного кода написана в 1990-х годах и давно не подвергалась аудиту.
  • Большая часть выявленных уязвимостей связана с ошибками при низкоуровневой работе с памятью, которых можно было бы избежать, применяя современные языки, например, Rust.




Автор новости: Cyd
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64550-freebsd
Ключевые слова: freebsd, jail
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:35, 03/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Современные
    >1990

    даже не знаю

    >Rust

    кот бы сомневался

    в общем и целом, аналитика от бога

     
     
  • 2.17, Анонимусс (-), 22:33, 03/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > кот бы сомневался

    Кот не сомневается))
    А ты посмотри на список бажин github.com/iljavs/FreeBSD-Jail-Security-Research-Mirror/issues
    Ну или хотя бы прочитай заголовки.

    Missing vm_object_deallocate()
    Double refcount decrement
    Out-of-bounds read
    Missing NUL-Termination
    Unbounded Allocation
    Out-of-Bounds Read/Write
    Uninitialized Stack Structures
    Out-of-Bounds Read and Info Leak
    Integer Underflow Allows Out-of-Bounds Read
    Uninitialized Stack Padding
    uninitialized heap memory
    Stack Buffer Overflow
    Buffer Overflow and Memory Leak

    Там же почти все проблемы - типикАл проблемы  ̶д̶ы̶х̶р̶я̶х̶и̶ Божественной Сишечки!

     
     
  • 3.19, Аноним (1), 22:40, 03/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для этого придумали статистические анализаторы, valgrind, и всё остальное. Да и когда писали этот код, компиляторы не имели и сотой доли нынешних возможностей для отладки.
     

  • 1.2, Аноним (2), 20:35, 03/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Спасибо, что не ютуб.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 20:50, 03/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пожалуйста, также это видео на ютубе:
    https://www.youtube.com/watch?v=obia_Ubu_Rw
     
  • 2.7, cnjzxir (?), 20:53, 03/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Аллергия?
     

  • 1.3, Аноним (3), 20:40, 03/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    ну понятно это заказ последователей раста только им нужно обесценить результат трудов дедов
     
     
  • 2.14, Аноним (-), 22:25, 03/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    АНБ, перелогинься.
     

  • 1.8, Аноним (8), 21:00, 03/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Многие российские хостеры FreeBSD VPS предлагают.
     
     
  • 2.10, Кошкажена (?), 21:04, 03/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И в чем проблема? Обновят и дальше будут предлагать.
     
  • 2.11, Аноним (6), 21:09, 03/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Sony PlayStation 4 и 5 основываются на FreeBSD переработанной под себя.
     

  • 1.9, Кошкажена (?), 21:03, 03/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Большая часть проанализированного кода написана в 1990-х годах и давно не подвергалась аудиту.

    PVS еще в 17 году писали про кучу проблем https://pvs-studio.com/en/blog/posts/cpp/0496/ и указывали

    > FreeBSD code is regularly checked by Coverity

    Получается он достаточно плохо анализирует.

     
  • 1.12, Аноним (12), 21:13, 03/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    зачем внутри jail собирать вот это ipfilter, dummynet, carp и ipfw? Зачем у них jail не read-only корень, и не no-exec "пользовательский" каталог (каталог для записи). Где их src.conf?
     
  • 1.13, Аноним (13), 21:17, 03/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Большая часть проанализированного кода написана в 1990-х годах и давно не подвергалась аудиту.

    А использованию она подвергалась? Может быть нет, поэтому и аудит был не нужен.

     
  • 1.15, Аноним (-), 22:28, 03/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мда... баги выглядят как типична сишная дристня.
    Сплошные Out-of-bounds read, Integer Underflow, Buffer Overflow, проблемы с NUL-Termination Check (хаха! недостроки недоязыка опять отстрелили ногу)))




    Missing vm_object_deallocate() when vm_map_fixed() fails in exec_map_stack()

    Double refcount decrement → UAF after vm_map_find() success and vm_map_wire() failure in nm_os_extmem_create()

    Out-of-bounds read in parse_notes() due to missing length validation

    Missing NUL-Termination Check in SIOCAIFGROUP/SIOCDIFGROUP Handler → Out-of-Bounds Reads

    Unbounded Allocation in nfsrvd_layoutcommit() can lead to Kernel Paniс

    Out-of-Bounds Read/Write in nfscl_docb() via Unvalidated nfsess_backslots

    Kernel Panic in nfsrpc_getdeviceinfo() and nfsrv_parseug() via Oversized NFSM_DISSECT() Requests

    Remote Kernel Memory Disclosure in nfsrpc_writerpc() due to Signedness Issue

    Out-of-Bounds Read/Write in pfr_clr_tables() via Missing NUL Termination for DIOCRCLRTABLES

    Pointer Information Leak via DPFPRINTF in PF Debug Paths (VNET-tunable from jails)

    Information Disclosure in cbq_getqstats(), priq_getqstats(), and fairq_getqstats() via Uninitialized Stack Structures

    Out-of-Bounds Read and Info Leak in pfsync_state_import() via Unterminated Interface Names

    Integer Underflow in nvpair_unpack_string_array() Allows Out-of-Bounds Read

    Information Leak in ipf_htable_stats_get() via Uninitialized Stack Padding (iphs_pad)

    Information Disclosure in ipf_nat_getent() due to uninitialized heap memory being copied to userland

    Stack Buffer Overflow in ipf_sync_write()

    Unbounded malloc() in ip_dummynet_compat()

    Buffer Overflow and Memory Leak in convert_rule_to_8()

    Unchecked return value of sooptcopyin() in IP_FW_ADD leads to use of uninitialized kernel data



     
  • 1.16, Аноним (16), 22:29, 03/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Большая часть выявленных уязвимостей связана с ошибками при низкоуровневой работе с памятью, вместо которых можно было бы наделать разных других, применяя языки, позволяющие писать не думая, например, Rust.

    Можете не благодарить

     

