Удалённая root-уязвимость в обработчике автоконфигурации IPv6 во FreeBSD

Аноним (2), 16:59, 22/12/2025
Ого, это покруче, чем исполнение пакетов с правами root в networkmanager. Так держать!
Аноним (9), 17:08, 22/12/2025
|–2 +/–
|
Ничего страшного... :)
> злоумышленник должен иметь возможность отправки специально оформленного пакета с системы, находящейся в одном сетевом сегменте
Т.е. любой выпинь может отправить пакет.
Аноним (2), 17:11, 22/12/2025
|–1 +/–
|
Так ещё и штатный демон. Нетворк манагер далеко не у всех тогда стоял.
Аноним (19), 17:39, 22/12/2025
|+/–
> Т.е. любой выпинь может отправить пакет.
Отправить - да. Получить - уже нет.
Аноним (5), 17:06, 22/12/2025
|+2 +/–
|
>rtsold передаёт ... без проверки корректности и без экранирования спецсимволов. Утилита resolvconf представляет собой shell-скрипт, не проверяющий входные данные.
Ахренеть!
Аноним (8), 17:08, 22/12/2025
|–3 +/–
|
Мммм, какие все интересные, shell не любят. Может еще SystemD в чистую систему встраивать будете? Так, чтобы от sh избавиться
Аноним (-), 17:31, 22/12/2025
|+2 +/–
|
> Может еще SystemD в чистую систему встраивать будете?
Почему бы и нет?
> Так, чтобы от sh избавиться
От этой отрыжки из 70х давно надо избавиться.
Чтобы в скриптовом языке была хоть какая-то типизация, нормальные строки, нормальные пути.
Аноним (-), 17:27, 22/12/2025
|–1 +/–
|
> Утилита resolvconf представляет собой shell-скрипт,
> не проверяющий входные данные.
Ух как пахнуло дидовыми башпортянками... Аж слезы из глаз пошли!
Но это вам не линь с системд, это другое))
> следом идущее правило могло разрешить прохождение пакета, буфер с
> данными которого уже освобождён, что приводит к разыменованию нулевого
> указателя.
Ha-ha, classic
ИмяХ (ok), 17:30, 22/12/2025
|+/–
|
>>в утилиту resolvconf без проверки корректности и без экранирования спецсимволов.
Такие утилиты надо писать на безопасном языке который гарантирует корректность и безопасно экранирует спецсимволы.
Аноним (-), 17:33, 22/12/2025
|+/–
|
> Такие утилиты надо писать на безопасном языке который гарантирует
> корректность и безопасно экранирует спецсимволы.
Именно!
А еще безопасно работать с буферами, чтобы нельзя было "разрешить прохождение пакета, буфер с данными которого уже освобождён"
Аноним (13), 17:30, 22/12/2025
|+1 +/–
|
Поч в фряхе до сих пор появляются такие стрёмные уязвимости, если код написан по заветам предков?
Аноним (-), 17:34, 22/12/2025
|+/–
|
Потому что Юникс-Вей!
Программа должна делать одну вещь, но хорошо.
IP адреса резолвились? Резловились.
Безопасность в сделку не входила))
Аноним (19), 17:42, 22/12/2025
|+2 +/–
|
Нет ничего плохого, если утилита предполагает, что входные данные очищены. Например, в моем проекте именно так и сделано, и ресурсы на проверку данных в каждой такой утилите не расходуются. Но перед вызовом другая утилита обязательно производит очистку данных для всех аналогичных потребителей. Главное, чтобы всё было документировано.
Аноним (-), 18:33, 22/12/2025
|+/–
|
> Нет ничего плохого, если утилита предполагает, что входные данные очищены.
А потом удаленные рут уязвимости.
Кто ж мог подумать!
> в моем проекте именно так и сделано
Для пет проектов и подкроватных серверов пусть.
А вот для системы, которая типа претендует на какую-то универсальность...
> Главное, чтобы всё было документировано.
Было ли это документированно в БЗДе второй вопрос.
А вот то, что как и когда будут использовать утилиту разработчик не знает - это факт.
Аноним (2), 17:34, 22/12/2025
|+1 +/–
|
А кроме шуток, фряху на раст неплохо бы переписать. Зачем они в линуксы лезут, если у них уже есть идеальная для того система?
Аноним (-), 17:36, 22/12/2025
|+/–
|
> Зачем они в линуксы лезут, если у них уже есть идеальная для того система?
Идеальная??
Интересно в каком это месте фряха идеальная?
Да и зачем тратить время на каких-то маргиналов, если есть везде (кроме десктопа))) используемый линь.
Аноним (2), 17:42, 22/12/2025
|+/–
|
Она определённо идеальней Redox. Знай себе переписывай вот подобные поделки и всё прекрасно работает. Всё равно повышенных требований как к линуксу к фряхе никто никогда не предъявлял.
Аноним (19), 17:46, 22/12/2025
|+/–
|
> Всё равно повышенных требований как к линуксу к фряхе никто никогда не предъявлял.
Если не считать более узкий диапазон применяемого оборудования: не слишком старое, не слишком новое, не уникальное и не специфичное. Впрочем, в виртуалке всё нормально работает.
Аноним (-), 17:59, 22/12/2025
|+/–
|
> Она определённо идеальней Redox.
Редокс пилят полтора землекопа. Она не сравнима с bsd, а скорее с другими васянопроектами.
> к фряхе никто никогда не предъявлял.
Потому что она нафиг не нужна в современном мире.
Ну и ее распространенность где либо, отличном от подкроватных локалхостов, прекрасное этому доказательство.
онанист (?), 18:05, 22/12/2025
|+/–
|
везде (кроме десктопа)))
у меня для Вас плохие новости:
desktop:~$ cat /etc/issue
Ubuntu 24.04.3 LTS \n \l
Celcion (ok), 18:28, 22/12/2025
|+/–
|
> Интересно в каком это месте фряха идеальная?
В том, что она существует, работает и может быть использована как альтернатива линуксу.
> Да и зачем тратить время на каких-то маргиналов, если есть везде (кроме десктопа))) используемый линь.
Когда-то и про винду так говорили. А потом ВНЕЗАПНО всё стало не так однозначно.
С учётом того, куда на всех парах летит разработка и развитие линукса - ровно такая внезапность можно и с ним приключиться. И есть мнение, что время это уже не за горами.
И кто из истории со всеми такими "безальтернативными" решениями ничего для себя так и не вынес - действительно, смысла никакого. И объяснить его тоже не получится.
А все остальные и так понимают в чём смысл.
1 (??), 18:31, 22/12/2025
|+/–
|
ну сам фрю давно не использую. но фря явно нужна. нетфликс обнаружили что линь не в состоянии шифровать фильмы и раздавать их на скорости 100 Гбит/с с одного сервера. А вот фря смогла. Подробностей я не помню. В линуксе потом тоже реализовали такое. Так что две системы лучше, чем одна. А то застой будет.
Использует ли сейчас нетфликс фрю с своей CDN в данный момент не знаю, вроде использует до сих пор.
Аноним (26), 18:11, 22/12/2025
|+/–
|
>фряху на раст неплохо бы переписать
на раст надо переписывать самый озабоченный безопасностью из BSD - OpenBSD. Вот это будет комбо.
|