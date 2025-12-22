Удалённая root-уязвимость в обработчике автоконфигурации IPv6 во FreeBSD

2.18 , Аноним ( - ), 17:36, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Зачем они в линуксы лезут, если у них уже есть идеальная для того система? Идеальная??

Интересно в каком это месте фряха идеальная? Да и зачем тратить время на каких-то маргиналов, если есть везде (кроме десктопа))) используемый линь.

3.20 , Аноним ( 2 ), 17:42, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Она определённо идеальней Redox. Знай себе переписывай вот подобные поделки и всё прекрасно работает. Всё равно повышенных требований как к линуксу к фряхе никто никогда не предъявлял.

4.22 , Аноним ( 19 ), 17:46, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Всё равно повышенных требований как к линуксу к фряхе никто никогда не предъявлял. Если не считать более узкий диапазон применяемого оборудования: не слишком старое, не слишком новое, не уникальное и не специфичное. Впрочем, в виртуалке всё нормально работает.

4.23 , Аноним ( - ), 17:59, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Она определённо идеальней Redox. Редокс пилят полтора землекопа. Она не сравнима с bsd, а скорее с другими васянопроектами. > к фряхе никто никогда не предъявлял. Потому что она нафиг не нужна в современном мире.

Ну и ее распространенность где либо, отличном от подкроватных локалхостов, прекрасное этому доказательство.

3.25 , онанист ( ? ), 18:05, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – везде (кроме десктопа))) у меня для Вас плохие новости:

desktop:~$ cat /etc/issue

Ubuntu 24.04.3 LTS

\l

4.30 , Аноним ( - ), 18:34, 22/12/2025 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / – 3.27 , Celcion ( ok ), 18:28, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Интересно в каком это месте фряха идеальная? В том, что она существует, работает и может быть использована как альтернатива линуксу. > Да и зачем тратить время на каких-то маргиналов, если есть везде (кроме десктопа))) используемый линь. Когда-то и про винду так говорили. А потом ВНЕЗАПНО всё стало не так однозначно.

С учётом того, куда на всех парах летит разработка и развитие линукса - ровно такая внезапность можно и с ним приключиться. И есть мнение, что время это уже не за горами.

И кто из истории со всеми такими "безальтернативными" решениями ничего для себя так и не вынес - действительно, смысла никакого. И объяснить его тоже не получится.

А все остальные и так понимают в чём смысл.

3.28 , 1 ( ?? ), 18:31, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну сам фрю давно не использую. но фря явно нужна. нетфликс обнаружили что линь не в состоянии шифровать фильмы и раздавать их на скорости 100 Гбит/с с одного сервера. А вот фря смогла. Подробностей я не помню. В линуксе потом тоже реализовали такое. Так что две системы лучше, чем одна. А то застой будет.

Использует ли сейчас нетфликс фрю с своей CDN в данный момент не знаю, вроде использует до сих пор.

2.26 , Аноним ( 26 ), 18:11, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >фряху на раст неплохо бы переписать на раст надо переписывать самый озабоченный безопасностью из BSD - OpenBSD. Вот это будет комбо.

